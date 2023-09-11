Система электронного документооборота «АТИ-доки» поддержала работу с машиночитаемыми доверенностями

С 1 сентября 2023 г. в России начал действовать новый порядок делегирования полномочий сотрудникам, имеющим право подписывать электронные документы от имени организации. Теперь вместо квалифицированной электронной подписи (КЭП) уполномоченного сотрудника юридического лица нужно будет использовать КЭП физлица, дополнив ее машиночитаемой доверенностью (МЧД). Система электронного документооборота «АТИ-доки», входящая в состав экосистемы сервисов ATI.SU, подготовлена к взаимодействию с МЧД. Об этом CNews сообщили представители ATI.SU.

Согласно поправкам в Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 1 сентября 2023 г. заканчивается период для перехода коммерческих компаний, госорганизаций и ИП к использованию машиночитаемых доверенностей.

Ранее для подписания электронных документов от имени компании уполномоченный сотрудник организации получал в аккредитованном удостоверяющем центре на себя КЭП сотрудника юридического лица. В такой КЭП были указаны как данные сотрудника, так и компании. В удостоверяющий центр подавалось заявление, подписанное руководителем организации. При использовании МЧД схема поменялась: КЭП на сотрудников (кроме генеральных директоров и ИП) теперь получить нельзя.

МЧД представляет собой электронный XML-документ, созданный по утвержденному формату: например, в нем должны содержаться данные о руководителе, его представителе и полномочиях представителя, и она должна быть подписана КЭП руководителя юрлица или ИП. Сгенерировать доверенность можно в режиме онлайн: такие услуги оказывают сайт ФНС и другие специализированные сервисы.

Данные обо всех доверенностях будут храниться в специальном сервисе ФНС, функционирующем по технологии блокчейна: на цифровой платформе распределенного реестра. За счет этого повышается надежность системы, так как каждый узел распределенного реестра имеет копию всей необходимой для оперативной работы с МЧД информации. Узлы распределенного реестра постоянно синхронизируют свою локальную копию данных с центральным узлом в ФНС.

В «АТИ-доках» также развернут такой узел.

Сценарии, при которых руководитель передает сотрудникам право подписывать документы от имени организации, широко распространены в транспортной логистике: например, таким образом часто подписываются товарно-транспортные накладные. Поэтому теперь каждый грузоперевозчик, грузоотправитель и экспедитор, работающий с электронным документооборотом, может использовать новый способ делегирования этого права: убедиться, что его уполномоченные сотрудники имеют сертификаты квалифицированной электронной подписи физлица, создать МЧД и подготовить внутренние информационные системы к обработке цифровых доверенностей.

В свою очередь, СЭД «АТИ-доки» уже готова к обработке МЧД. С начала 2023 г. проводится тестовая эксплуатация соответствующего функционала, а с 1 сентября 2023 г. он доступен всем клиентам «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

«Мы постоянно отслеживаем изменения законодательства, которые влияют на деятельность клиентов Биржи, и своевременно реагируем на них. Машиночитаемая доверенность – это важный этап в развитии систем электронного документооборота, так как она позволит упорядочить и автоматизировать управление и контроль над полномочиями сотрудников компаний», – сказал Александр Вильде, директор по развитию «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» – биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, в Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ. Количество зарегистрированных пользователей превысило 300 тыс. Ежедневно на «Бирже» размещается около 300 тыс. грузов. В постоянном доступе находится более 100 тыс. свободных (попутных) машин.