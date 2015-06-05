Разделы

ГПБ ЭТП Электронная торговая площадка Газпромбанк


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


05.06.2015 ЭТП ГПБ: Как на 25% эффективнее управлять затратами

и мы хотим сохранить рабочие места, собственное производство, собственные технологии, то, очевидно, надо самым серьезным образом управлять затратами. CNews: Какие сервисы готова предоставить клиентам ЭТП ГПБ? Какова роль Газпромбанка в этом процессе? Михаил Константинов: Все компании имеют собственную, адаптированную к их отрасли, задачам, географическому положению модель управления закупка
08.04.2015 ЭТП Газпромбанка запустила интернет-магазин закупок малого объема

Электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ) совместно с Газпромом разработала систему «Корпоративный интернет-магазин закупок малого объема», позволяющую предприятиям осуществлять закупки на сумму до 500 тыс. руб. Согласно 223-Ф
21.11.2014 «ЭТП Газпромбанка» и «Ассоциация заказчиков и поставщиков» договорились о сотрудничестве

«Электронная торговая площадка Газпромбанка» (ЭТП ГПБ) подписала соглашение о сотрудничестве с межрегиональной общественной организацией «Ассоциация заказчиков и поставщиков» (МОО АЗП), которая создана и функционирует при поддержке Министе
01.10.2014 Объем размещенных заказов на ЭТП «Газпромбанка» в третьем квартале 2014 г. превысил 440 млрд руб.

«Электронная торговая площадка Газпромбанка» (ЭТП ГПБ) зафиксировала рост объемов размещенных заказов в третьем квартале 2014 г. на 142% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. Об этом CNews сообщили в ЭТП ГПБ. В целом на площад
19.09.2014 «ЭТП Газпромбанка» разрешила участвовать в торгах без ЭЦП

«Электронная торговая площадка Газпромбанка» (ЭТП ГПБ) внедрила систему, позволяющую поставщикам участвовать в торгах без электронной цифровой подписи (ЭЦП). Об этом CNews сообщили в ЭТП ГПБ. Сервис площадки предоставит возможность

03.09.2014 «ЭТП Газпромбанка» ввела процедуру закупок по системе Total Cost of Ownership

«Электронная торговая площадка Газпромбанка» (ЭТП ГПБ) внедрила услугу, позволяющую клиентам проводить закупки по системе Total Cost of Ownership (TCO). Данная система дает возможность поставщикам заказа видеть конечную стоимость приобрете
25.08.2014 Клиенты ЭТП «Газпромбанка» сэкономят 27 млн руб. в год при размещении заказов

«Электронная торговая площадка Газпромбанка» (ЭТП ГПБ) внедрила ряд новых услуг, позволяющих клиентам контролировать эффективность своей закупочной деятельности. Об этом CNews сообщили в ЭТП ГПБ. В сервис электронной торговой площад
18.08.2014 «Росводоканал» разместит свои закупки на ЭТП «Газпромбанка»

розрачность закупок, минимизируя при этом воздействие так называемого человеческого фактора. Выбор “Электронной торговой площадки Газпромбанка” был сделан в результате тщательного анализа возмо
12.08.2014 Объем закупок, размещенных на ЭТП «Газпромбанка» в первом полугодии 2014 г., вырос на 164%

Электронная торговая площадка «Газпромбанка» (ЭТП ГПБ) зафиксировала рост объемов размещенных заказов в первом полугодии 2014 г. на 164% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. Об этом CNews сообщили в ЭТП ГПБ. Количество лотов

18.07.2013 ЭТП «Газпромбанка» и IMC Montan предложили совместную систему корпоративных закупок

«Электронная торговая площадка Газпромбанка» (ЭТП ГПБ) и группа IMC Montan — международная консалтинговая компания, предоставляющая услуги

09.04.2013 Сотрудники ЭТП «Газпромбанка» прошли обучение работе с СЭД «Е1 Евфрат»

Компания Cognitive Technologies сообщила о том, что сотрудники электронной торговой площадки «Газпромбанка» (ЭТП ГПБ) прошли обучение по курсу «Делопроизводитель Е1». В ходе практических занятий слушатели отработали типовые ситуации и получили базовые навыки администрирования Е1. В целом благодаря про

Публикаций - 51, упоминаний - 64

ГПБ ЭТП и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 6
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 93 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 5
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 4
8983 4
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 14 4
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 300 4
Сбер - Расчетные решения АО 28 3
SILA Union - СИЛА Юнион 20 3
Элбиус - Elbius 4 3
Ростелеком 10306 3
Alibaba Group 450 3
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 128 3
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 143 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 3
Kofax 57 2
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 260 2
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 44 2
ГПБ ЭТП - VESNA 6 2
SAP SE 5426 2
Oracle Corporation 6867 2
Directum - Директум 1164 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 236 2
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 126 2
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 245 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Тензор 127 2
Varton - Вартон ТПК - Gauss 50 1
Ingenix Group 6 1
Flant - Флант 151 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 105 1
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 18 1
Esri 171 1
Такснет - Taxnet 9 1
ПроСофт - ProSoft 82 1
Специальные технологии 68 1
ГПБ - Газпромбанк 1174 37
Газпром ПАО 1416 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 7
Технология здоровья 8 5
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 5
Ростех - Вертолеты России 175 5
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 4
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 9 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 3
Роснефть НК - нефтяная компания 528 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 149 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 2
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 2
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 72 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 98 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 2
РЖД - Российские железные дороги 2001 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 2
Газпром нефть 670 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 2
Почта России ПАО 2245 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 2
ННК - Независимая нефтегазовая компания 4 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 45 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Фора Банк 74 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
Газпромнефть Снабжение 16 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 6
Федеральное казначейство России 1879 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 4
Мосгортранс ГУП 127 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Минэкономразвития РФ - Департамент развития контрактной системы 2 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 42 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 186 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 1
НАИЗ - Национальная ассоциация институтов закупок 8 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 692 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 14
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4901 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 10
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1087 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 7
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1729 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 5
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 677 4
Оцифровка - Digitization 4933 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1543 4
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 461 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1840 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 4
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 455 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2255 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 16
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 5
Kaspersky OS 144 5
Технология здоровья - Медкарта 24 6 5
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 4
Ростех - Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 9 4
Хоппер ИТ Сервис-монитор 9 4
МТС - Navitel R - серия видеорегистраторов 15 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 3
Сбер - Social ID Социальный профиль гражданина 11 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 3
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 139 3
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 92 3
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 142 2
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 182 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
Microsoft Windows 2000 8662 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 92 1
ЦРПТ - ЭДО Лайт - сервис электронного документооборота 7 1
Linux - Debian GNU 529 1
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 44 1
Microsoft Ribbon - тип интерфейса в GUI-приложениях 21 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 146 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 20 1
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
Biocad Botanique 2 1
Zend Technologies - Zend Framework 6 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 20 1
UseTech - UseBus 30 1
AWG - SkillStaff 38 1
МТС Exolve 121 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 136 1
ITFB Group - Easydoc OCR/IDP-платформа 25 1
Передовые технологии - RuDesktop 32 1
Черногоров Андрей 65 22
Турчановский Дмитрий 13 3
Константинов Михаил 6 3
Силкина Елена 15 3
Затонских Александр 3 3
Федченко Александр 5 3
Войнов Андрей 8 3
Ерзамаев Дмитрий 6 3
Кисляков Кирилл 7 3
Катамадзе Анна 118 3
Рудычева Наталья 95 2
Денисов Лев 3 2
Кузин Илья 3 2
Ускова Ольга 169 2
Сенаторов Михаил 42 2
Емельянов Антон 63 2
Шадаев Максут 1146 2
Тараторин Александр 58 1
Корнеева Анжелика 10 1
Сазонов Александр 13 1
Паскачев Ибрагим 1 1
Врацкий Андрей 165 1
Сологуб Денис 75 1
Шинкарев Александр 33 1
Кравченко Александр 17 1
Макаров Станислав 117 1
Медокс Ярослав 44 1
Тарасов Сергей 45 1
Славин Борис 35 1
Истомин Константин 58 1
Федотов Сергей 9 1
Назаркин Антон 4 1
Густов Сергей 9 1
Великанова Алла 3 1
Сажин Олег 14 1
Луганцев Александр 51 1
Данилов Игорь 23 1
Деверилин Павел 34 1
Обаляева Юлия 8 1
Харитонов Дмитрий 71 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 2
Россия - ПФО - Самарская область 1450 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 860 2
Европа 24634 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 185 1
Россия - ПФО - Кировская область 77 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1025 1
Россия - СФО - Омская область 731 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1240 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 766 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 387 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 367 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 985 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 351 1
Россия - Восточная Сибирь 299 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 453 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 342 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Европа Восточная 3121 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 18
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 398 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 11
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 6
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 3
Аудит - аудиторский услуги 3111 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 3
Национальный проект - Беспилотные логистические коридоры - программа развития умного автономного транспорта в России - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 53 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 3
Экономический эффект 1219 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 286 3
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
CNews Инновация года - награда 133 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 120 1
Gartner - Гартнер 3608 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
CNews FORUM Кейсы 280 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 3
ComNews Awards 8 2
CNews AWARDS - награда 549 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Docflow 147 1
CDO/CDTO Summit & Awards 6 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
