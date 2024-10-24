Получите все материалы CNews по ключевому слову
SILA Union СИЛА Юнион
SILA Union – российское ПО для комплексного проектирования и анализа корпоративной архитектуры. На его базе решается спектр задач: построение бизнес-архитектуры, включая архитектуру данных и ИТ-инфраструктуру; регламентация бизнеса и автоматизация формирования нормативной документации и отчетов данных из системы; создание единого электронного репозитория с доступом к графическим моделям, объектам, атрибутам, документам для всех пользователей и получение обратной связи от участников и владельцев процессов; анализ процессов и формирование предложений по их улучшению.
Клиентами SILA Union являются руководители, ИТ-архитекторы, владельцы процессов или продуктов, эксперты, специалисты и другие участники бизнес-процессов компании. ПО поддерживает все ведущие нотации, методологии и фреймворки, в том числе: BPMN 2.0, EPC, VAD, Archimate, TOGAF, UML, DFD.
Программное обеспечение SILA Union включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД и позволяет поддерживать проекты по переходу на отечественные решения.
Елена Силкина, Управляющий партнер, SILA Union "Импортозамещение BPM- систем" - 15 марта 2022 года конференция CNews "Business Process Management 2022"
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1427604, в очереди разбора - 727730.
Создано именных указателей - 191817.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.