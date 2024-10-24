SILA Union - СИЛА Юнион

SILA Union – российское ПО для комплексного проектирования и анализа корпоративной архитектуры. На его базе решается спектр задач: построение бизнес-архитектуры, включая архитектуру данных и ИТ-инфраструктуру; регламентация бизнеса и автоматизация формирования нормативной документации и отчетов данных из системы; создание единого электронного репозитория с доступом к графическим моделям, объектам, атрибутам, документам для всех пользователей и получение обратной связи от участников и владельцев процессов; анализ процессов и формирование предложений по их улучшению.

Клиентами SILA Union являются руководители, ИТ-архитекторы, владельцы процессов или продуктов, эксперты, специалисты и другие участники бизнес-процессов компании. ПО поддерживает все ведущие нотации, методологии и фреймворки, в том числе: BPMN 2.0, EPC, VAD, Archimate, TOGAF, UML, DFD.

Программное обеспечение SILA Union включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД и позволяет поддерживать проекты по переходу на отечественные решения.

Елена Силкина, Управляющий партнер, SILA Union "Импортозамещение BPM- систем" - 15 марта 2022 года конференция CNews "Business Process Management 2022"