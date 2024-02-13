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Цифровизация Системное ПО
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«Сила Юнион» и «Газинформсервис» объявили о совместимости Sila Union и Jatoba

Российские компании «Сила Юнион» и «Газинформсервис» объявили об успешном завершении тестирования совместимости своих программных продуктов: Sila Union, программного обеспечения для моделирования бизнес-процессов и проектирования цифровой трансформации, и СУБД Jatoba, ПО общего назначения для создания и управления реляционными базами данных.

Результаты тестовых испытаний подтвердили корректность совместного функционирования ПО Sila Union и СУБД Jatoba при соблюдении требований, указанных в эксплуатационной документации.

ПО Sila Union – решение для цифровизации процессов, моделирования и оптимизации бизнес-архитектуры. Цель системы – внедрение цифрового двойника организации, анализ, планирование и расчет трансформационных изменений, через проектирование и совершенствование деятельности компании, продуктового и стратегического управления. Sila Union включена в реестр российских программ.

СУБД Jatoba – система управления базами данных на базе PostgreSQL с функциональностью для реализации кластерных решений по отказоустойчивости, георезервированию, шардированию и производительности. Защищенная СУБД Jatoba разработана в России, предоставляет пользователям возможность защиты данных: обфускацию хранимых процедур и функций, SQL Firewall, а также возможность создания кластеров для отказоустойчивых, распределенных и высоконагруженных систем.

Обе системы решают задачи импортозамещения: ПО Sila Union позволяет беспрепятственно перейти с других иностранных продуктов класса BPM с сохранением всех методологий и инструментов прежней системы. В свою очередь, СУБД Jatoba подходит для импортозамещения аналогичных зарубежных решений.

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Импортонезависимость

«В рамках тестирования мы исследовали возможности совместной работы и технические особенности систем. Проверяли работоспособность, тестовые лицензии и дистрибутивы, проводили автотесты, разворачивали инфраструктуру. В результате тестирования пользователи могут быть уверены в корректности работы данных и эффективном совместном функционировании программных решений. Хотелось бы подчеркнуть, что тестирование проводилось в конфигурации, подходящей для промышленного внедрения», – отметил Александр Силкин, генеральный директор Sila Union.

«Стабильная и высокопроизводительная работа современных приложений подразумевает высокое качество всех элементов системы, в том числе СУБД. Особенно важным это является для таких многофункциональных платформ как Sila Union. Интеграция платформы Sila Union с СУБД Jatoba добавляет решению возможность отказоустойчивой и высокопроизводительной работы с данными», – сказал заместитель генерального директора – руководитель департамента организации работ с заказчиками компании «Газинформсервис» Роман Пустарнаков.

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