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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростех ОАК Иркут Корпорация НПК ОКБ имени Яковлева Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева

Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева

07.03.2025 Власти ищут производителя российской авионики для Sukhoi Superjet 100, МС-21 и отечественных БПЛА 1
09.10.2024 Практическая конференция про бизнес-процессы и корпоративную архитектуру в Москве «Цифровая сила предприятия с SILA Union» 1
26.08.2024 Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка 1
25.08.2016 «Корус Консалтинг» внедрил систему бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning в «дочке» корпорации «Иркут» 2
30.12.2014 В ЦАГИ испытывают композитный киль для самолета 1
27.05.2010 "Иркут" наращивает мощь инженерного центра имени Яковлева 5
22.03.2010 В ЦАГИ состоялся расширенный научно-технический совет по прочности 2
18.02.2010 Первый Як-130 получили ВВС РФ 2
18.02.2010 В ЦАГИ прошёл расширенный НТС по аэродинамике 2
23.12.2009 Як-130: первый несоветский 2
17.12.2009 Як-130 испытан на штопор 1
05.11.2009 Модель самолета МС-21 испытали на флаттер 1
27.08.2009 Закончились очередные испытания модели самолета МС-21 1
21.08.2009 Экспортный Як-130 совершил первый полет 1
17.08.2009 Корпорация "Иркут" продемонстрирует свои новейшие разработки на "МАКС-2009" 1
20.05.2009 Первый серийный Як-130 ВВС РФ поднялся в воздух 1
29.04.2009 Корпорация "Иркут" признана лауреатом национальной Премии "ИТ-Лидер-2009" 2
09.02.2009 На авиасалоне "Аэро Индия-2009" будет представлен российский авиалайнер МС-21 2
25.12.2008 Начат поиск поставщиков систем для МС-21 1
13.08.2008 Наращивается темп испытаний Як-130 1
14.07.2008 МС-21 планируют совместить с китайским самолетом 1
23.10.2007 Новые назначения в Autodesk: машиностроительное направление 1
06.09.2007 Новый самолет Як-130 прошел инспекцию на аэродроме в Жуковском 2
15.08.2007 МАКС-2007: новые российские самолеты 1
06.02.2006 Согласован проект указа об объединении авиастроителей России 1
22.08.2005 МАКС принес $1 млрд. контрактов и 2 мировых рекорда 1
17.08.2005 Стоимость проекта по созданию ближне-среднемагистрального самолета MC-21 составила $229 млн. 2
04.11.2004 Китай отказывается от производства Су-27 1
04.11.2004 Китай отказывается от производства Су-27 1
28.08.2003 Беспилотные самолеты заменят пограничников 1
28.08.2003 Беспилотные самолеты заменят пограничников 1

Публикаций - 31, упоминаний - 44

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

HTC Corporation 1500 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 2
Pioneer Corporation 423 2
HPE SGI - Silicon Graphics 385 2
Textron - AAI Corporation 19 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3231 2
Корус Консалтинг ГК 1233 1
Oracle Corporation 6730 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 404 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 155 1
Autodesk 613 1
Dassault Systemes 221 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 122 1
Беспилотные авиационные системы 56 1
Ростелеком 9807 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12920 1
VisionLabs - ВижнЛабс 223 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 458 1
Diasoft - Диасофт 899 1
Базальт СПО - BaseALT 670 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 275 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 1
Галактика - Корпорация 1471 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 1
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 39 1
Цифра ГК 2449 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 29 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
ЦРТ Инновации 70 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 109 1
PalitrumLab - ПалитрумЛаб 5 1
Kribrum - Крибрум 31 1
SILA Union - СИЛА Юнион 20 1
Ростех - Швабе - ГИПО НПО - Государственный институт прикладной оптики 8 1
Газпром ЦПС 27 1
Радиолайн 2 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн 8 1
Ахметрон 1 1
Софт Плюс - Hexway - Хексвей 1 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 22
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 212 8
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 6
Boeing 1013 4
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 16 4
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 83 4
Ростех - ОАК - Мясищева ОКБ ЭМЗ ФГУП - Экспериментальный Машиностроительный Завод имени В.М. Мясищева - ОКБ-23 12 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 174 3
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 57 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 10 2
Ростех - ОАК - ИФК - Ильюшин Финанс Ко 19 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 2
Ростех - ОАК - Сокол НАЗ - Нижегородский авиастроительный завод 4 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Межгосударственный авиационный комитет - МАК 6 1
Укроборонпром - Ивченко-Прогресс - Запорожское машиностроительное конструкторское бюро „Прогресс“ имени академика А.Г. Ивченко 2 1
Ростех - РТ-Химкомпозит - РТ-Химические технологии и композиционные материалы 6 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 24 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
RAND Corporation 33 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7437 1
Газпром ПАО 1351 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 509 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 489 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 485 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 444 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 462 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 110 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 32 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 70 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 112 1
Резонанс НПП 372 1
Норникель - Сфера 1 1
ITGF - Industrial Technologies Group France 1 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2927 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3015 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 129 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5517 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 108 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1805 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 2
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 87 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 98 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4573 1
Правительство Алжира - органы государственной власти 16 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3308 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 772 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 476 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 197 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19924 9
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2986 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9820 6
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 668 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5487 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14069 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28180 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13410 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5380 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31210 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12700 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2175 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1579 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30080 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1272 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11740 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7007 2
Композит - композитный материал - композиционный материал 354 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1069 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16243 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 827 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3981 2
Управляемость - Manageability 1745 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1253 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3365 2
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Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1668 2
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 93 1
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 72 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1865 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11187 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 556 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24424 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2041 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5414 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 354 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3775 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1458 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3218 1
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 34 13
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 62 12
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 24 10
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 6
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-154 - советский и российский трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер и транспортный самолет 35 5
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 236 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5002 2
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 55 2
Acer Predator 207 2
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 148 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт 20 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1636 2
Oracle Hyperion 236 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 129 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 67 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
РКК Энергия - Клипер - многоцелевой пилотируемый многоразовый космический корабль 24 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 250 1
Ростех - КРЭТ Фазотрон-НИИР - Жук - семейство многофункциональных авиационных бортовых радиолокационных станций (БРЛС) 12 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ка-50 - Чёрная акула 15 1
ФЦП Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы - Развитие гражданской авиации - Федеральная целевая программа 4 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-214 9 1
Linux OS 10085 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 48 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 306 1
Аметист Групп - Gaskar Group - HIVE Дронопорт 5 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 145 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 59 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 91 1
Демченко Олег 28 4
Зелин Александр 32 3
Чернышев Сергей 7 2
Коптев Юрий 30 2
Попович Константин 2 2
Воскресенский Дмитрий 4 2
Пинков Андрей 2 2
Давыдова Татьяна 2 2
Таскаев Роман 2 2
Сафронов Сергей 16 1
Субботин Александр 5 1
Путин Владимир 3207 1
Федоров Алексей 120 1
Иванов Алексей 135 1
Волков Николай 8 1
Волков Александр 26 1
Долженков Николай 2 1
Зыков Олег 15 1
Тасев Александр 14 1
Михайлюк Сергей 2 1
Кара Сергей 1 1
Павловец Геннадий 2 1
Квочур Анатолий 1 1
Замула Георгий 1 1
Краснов Александр 74 1
Евдокимов Дмитрий 27 1
Ашманов Игорь 41 1
Васильева Анна 6 1
Воронков Александр 3 1
Бурцев Егор 2 1
Чербов Глеб 2 1
Спиридонов Виктор 1 1
Чаштушин Дмитрий 1 1
Савинова София 1 1
Моргунова Наталья 1 1
Золотых Юрий 1 1
Габитов Марат 1 1
Шамсутдинова Резеда 1 1
Климин Евгений 1 1
Реутов Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146414 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52340 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43606 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17231 4
Земля - планета Солнечной системы 10425 4
Малайзия 871 3
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 238 3
Россия - СФО - Иркутская область 1126 3
Франция - Французская Республика 7874 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13369 2
Индия - Bharat 5489 2
Китай - Тайвань 4011 2
Украина 7643 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 2
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 93 2
Китай - Гуандун - Чжухай 11 2
Китай - Гуандун 66 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7563 2
Германия - Федеративная Республика 12735 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1907 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 431 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 2
США - Калифорния 4635 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 616 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2898 2
Ирак - Республика 698 2
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 91 2
Югославия 74 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 688 2
Индия - Карнатака - Бангалор 202 1
Финляндия - Финляндская Республика 3615 1
Бельгия - Королевство 1155 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3148 1
Грузия 1247 1
Нидерланды 3540 1
Бахрейн - Королевство 123 1
Словакия - Словацкая Республика 473 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 133 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14175 1
Европа 21845 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5699 29
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11275 3
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Военно-промышленный курьер 88 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 7
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 232 1
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ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 17 1
ГосНИИ ГА - ГосНИИ ГА гражданской авиации - Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации 6 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 22 1
РАН - Российская академия наук 1902 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 862 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 31 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 17 1
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Airshow China - международная аэрокосмическая выставка 4 2
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