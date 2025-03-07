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Ростех ОАК Иркут Корпорация НПК ОКБ имени Яковлева Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Демченко Олег 28 4
|Зелин Александр 32 3
|Чернышев Сергей 7 2
|Коптев Юрий 30 2
|Попович Константин 2 2
|Воскресенский Дмитрий 4 2
|Пинков Андрей 2 2
|Давыдова Татьяна 2 2
|Таскаев Роман 2 2
|Сафронов Сергей 16 1
|Субботин Александр 5 1
|Путин Владимир 3207 1
|Федоров Алексей 120 1
|Иванов Алексей 135 1
|Волков Николай 8 1
|Волков Александр 26 1
|Долженков Николай 2 1
|Зыков Олег 15 1
|Тасев Александр 14 1
|Михайлюк Сергей 2 1
|Кара Сергей 1 1
|Павловец Геннадий 2 1
|Квочур Анатолий 1 1
|Замула Георгий 1 1
|Краснов Александр 74 1
|Евдокимов Дмитрий 27 1
|Ашманов Игорь 41 1
|Васильева Анна 6 1
|Воронков Александр 3 1
|Бурцев Егор 2 1
|Чербов Глеб 2 1
|Спиридонов Виктор 1 1
|Чаштушин Дмитрий 1 1
|Савинова София 1 1
|Моргунова Наталья 1 1
|Золотых Юрий 1 1
|Габитов Марат 1 1
|Шамсутдинова Резеда 1 1
|Климин Евгений 1 1
|Реутов Игорь 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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