Производитель Ил-76, Ил-96 и Sukhoi Superjet закупает ПАКи на чипах Nvidia и AMD

«Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» закупает отечественные аппаратно-программные комплексы систем контроля и управления доступом, АРМ, коммутаторы, программно-аппаратные комплексы безопасности для модернизации одного из объектов ПАО «ИЛ» в Воронеже.



«Реконструкция»

Как выяснил CNews, для «авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина» (ПАО «ИЛ») закупают ряд отечественного оборудования: аппаратно-программные комплексы (АПК) систем контроля и управления доступом (СКУД), АРМ, коммутаторы, программно-аппаратные (ПАК) комплексы безопасности.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 17 апреля 2025 г. в рамках проведения реконструкции одного из объектов ПАО «ИЛ» в Воронеже, указано в технической документации. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 7 мая 2025 г. Итоги подведут 13 мая.

Начальная сумма тендера — 717,8 млн руб. Однако, согласно документу обоснования цены закупки, на закупку «железа» выделено всего 173 млн руб., остальной бюджет рассчитан на строительно-монтажные работы и разработку рабочей документации: 338 и 6,4 млн руб. соответственно. Остальная сумма — 105 млн руб. выделена под уплату 20% НДС.

«Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО), для которого производится эта закупка, было основано в 1932 г. как «Воронежский авиационный завод». С 1 ноября 2021 г. компания ликвидирована. По данным на 22 апреля 2025 г., управляющей организацией является публичное акционерное общество «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина».

На предприятии выпускают и обслуживают самолеты семейства Ил-96, включая новейшую модификацию Ил-96-400М, Ан-148, Ил-112В, а также отдельные агрегаты для самолетов Ил-76МД-90А, SSJ 100 и МС-21.

«Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» (ПАО «Ил») — российское проектно-конструкторское бюро, одно из ведущих предприятий России по разработке авиационной техники.

За свою историю предприятие разработало более 200 и создало более 120 типов самолетов разных модификаций. На серийных заводах выпущено более 60 тыс. самолетов марки «Ил».

В настоящее время входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ПАО ОАК). Приоритетным направлением работы ПАО «Ил» является разработка грузовых и военно-транспортных самолетов.

Комплекс разработал ряд известных российских самолетов, например: штурмовики Ил-2, Ил-10, Ил-102; бомбардировщики Ил-4 и Ил-28; противолодочный самолет Ил-38.

Подробности тендера

В техническом задании указано, что ПАО «ИЛ» закупает один Аппаратно-программный комплекс СКУД с одним восьми ядерным процессором на борту и минимум 32 ГБ установленной оперативной памяти. И четыре АРМ для управления им. В их составе: по одному процессору с шестью ядрами, 16 ГБ оперативной памяти и HDD накопители.

Помимо вышеперечисленного оборудования ПАО «ИЛ» закупает пять типов программно-аппаратных комплексов систем безопасности. Два типа этих ПАК должны иметь на борту дискретные видеокарты с типом видеопамяти GDDR6X. Такой тип памяти используется во многих видеокартах Nvidia, например RTX 4070, RTX 3060 Ti, RTX 3060 и в некоторых видеокартах AMD: RX 9070 XT, RX 6600.

Однако, по информации на 2022 г, компания AMD не использовала технологию GDDR6X в своих видеокартах. Решение было принято из-за высокой стоимости внедрения GDDR6X и предпочтения более доступной памяти GDDR6.

Остальные три типа ПАКов должны содержать видеокарты c другим типом памяти. Два с GDDR6 и один с DDR3.

Ранее Минпромторг искал производителей отечественной авионики

В начале марта 2025 г. CNews сообщал, что Министерство промышленности и торговли России (Минпромторг) выделило 1,5 млрд руб. на модернизацию технологических решений и структуры компонентов систем управления и навигации для воздушных судов, включая самолеты и беспилотные летательные аппараты.

Согласно данным, опубликованным на портале государственных закупок, государственные органы планируют оснастить воздушные суда новейшим конкурентоспособным оборудованием российского производства.

Перед предприятиями авиастроительной отрасли стоит задача ускорить внедрение в состав бортового радиоэлектронного оборудования воздушных судов, планируемых к производству в ближайшие два-четыре года, компонентов и систем, разработанных с использованием доступных отечественных электронных компонентов (ЭКБ). Это необходимо для реализации стратегии импортозамещения, как следует из тендерной документации.

Полученные результаты могут быть применены на предприятиях авиационной отрасли при создании компонентов для всех типов пилотируемых летательных аппаратов, включая SJ-100, МС-21, а также для беспилотных гражданских дронов.

Среди потенциальных заказчиков — ПАО «Яковлев», ПАО «Ил», АО «Туполев» и другие компании, входящие в интегрированную структуру ПАО «ОАК».