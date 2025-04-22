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Укроборонпром ГП Антонов АНТК Антонов ОКБ имени О.К. Антонова Ан-148 украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт



22.04.2025 Производитель Ил-76, Ил-96 и Sukhoi Superjet закупает ПАКи на чипах Nvidia и AMD 1
24.03.2015 Предприятие «Технодинамики» подтвердило сертификат соответствия ISO 9001 и AS/EN 9100 1
12.03.2014 Первые шаги российской авиации к «цифровой фабрике» 1
09.07.2013 Для самолетов семейства «Антонов» разработают глобальный онлайн-сток запчастей 2
07.07.2010 На Ан-148 планируется установить двигатель SaM-146 1
22.06.2010 ЦАГИ проводит исследования в области деловой авиации 1
02.06.2010 Boeing поставит самолеты "Аэрофлоту" 1
02.10.2009 С.Иванов: Воронежский авиазавод начнет производство самолета Ил-112 1
21.07.2009 Первый российский Ан-148 поднялся в воздух 1
03.06.2009 Украинско-российский самолет Ан-148 выполнил первый рейс 3
06.11.2008 Иран закупит и соберет на своей территории до 50 самолетов Ан-148 1
27.06.2008 В России возрождается крупносерийное производство авиалайнеров 2
01.02.2008 На российском рынке виртуальности заключена крупнейшая сделка 1
31.01.2008 «Транзас» поставит авиатренажёры для «Ильюшин финанс Ко» 1
19.11.2007 Самолет для Президента России: Ту-334 1
22.08.2007 "МАКС-2007": подписан контракт "Ильюшин Финанс" с Ираном на $200 млн. 1
22.08.2007 "МАКС-2007": продолжается заключение крупных сделок 1
06.03.2007 Ан-148 получил сертификат летной годности 1
14.12.2006 Украина поставит в Казахстан два Ан-148 2
14.12.2006 Украина поставит в Казахстан два Ан-148 2
11.04.2006 Мировой авиарынок остро нуждается в новых "Русланах" 1
11.04.2006 Мировой авиарынок остро нуждается в новых "Русланах" 1
17.08.2005 "Полет" купит у ИФК 20 самолетов Ан-148 на сумму около $400 млн. 1
09.08.2005 Бюджет авиасалона МАКС-2005 составил $13 млн. 1

Публикаций - 24, упоминаний - 30

Укроборонпром и организации, системы, технологии, персоны:

Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 29 1
Bureau Veritas 12 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 122 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 8
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 217 6
Ростех - ОАК - ИФК - Ильюшин Финанс Ко 19 6
АВИАНТ - Киевский авиационный завод 9 5
Boeing 1013 4
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - ВАСО - Воронежское акционерное самолётостроительное общество - Воронежский авиазавод 6 4
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 675 2
Airbus Group - Airbus Industries 226 2
Волга-Днепр - авиакомпания 45 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2858 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 159 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 17 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 174 1
ПКБМ - Пензенским конструкторским бюро моделирования 1 1
Международный аэропорт Жуковский 8 1
Московия Авиакомпания - Авиакомпания ЛИИ имени М.М. Громова 1 1
Полёт - авиакомпания 2 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 84 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Авиапарк ТРЦ 42 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 24 1
Межгосударственный авиационный комитет - МАК 6 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 40 1
Alitalia - Società Aerea Italiana - Алиталия 14 1
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 16 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3024 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 923 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6049 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1806 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 407 2
Президент Украины 123 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5544 2
Президент Республики Казахстан - Президент РК 59 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 173 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 929 1
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Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 92 5
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Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт 21 5
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 4
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Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 3
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