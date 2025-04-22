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Укроборонпром ГП Антонов АНТК Антонов ОКБ имени О.К. Антонова Ан-148 украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт
Укроборонпром и организации, системы, технологии, персоны:
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 97 2
|Назарбаев Нурсултан 83 2
|Янукович Виктор 57 2
|Ющенко Виктор 39 2
|Исайкин Алексей 3 2
|Иванов Сергей 388 1
|Федоров Алексей 123 1
|Рогозин Дмитрий 101 1
|Кузюк Максим 8 1
|Христенко Виктор 43 1
|Тимошкин Андрей 8 1
|Савченко Евгений 12 1
|Грудинин Юрий 1 1
|Рубцов Александр 2 1
|Карпов Анатолий 25 1
|Кива Дмитро 2 1
|Кива Дмитрий 1 1
|Пятко Сергей 2 1
|Аксенов Виктор 1 1
|Андриевский Иван 1 1
|Новицкий Владимир 2 1
|Анодина Татьяна 1 1
|Богуслаев Вячеслав 1 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 710 1
|НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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