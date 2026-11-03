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Межгосударственный авиационный комитет МАК

Межгосударственный авиационный комитет - МАК

СОБЫТИЯ

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03.11.2026 Авиационный учебный центр «Геоскана» сертифицирован для подготовки международных специалистов в сфере авиации 1
29.11.2013 Испытания самолетов и ракет в России заменят компьютерными расчетами 1
27.05.2010 "Иркут" наращивает мощь инженерного центра имени Яковлева 1
19.10.2007 29 января откроется форум «Беспилотные многоцелевые комплексы в интересах ТЭК» 1
06.03.2007 Ан-148 получил сертификат летной годности 1
11.10.2006 Конгресс "Человек в экстремальных условиях" пройдет в Москве 1
11.10.2006 Конгресс "Человек в экстремальных условиях" пройдет в Москве 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Межгосударственный авиационный комитет и организации, системы, технологии, персоны:

ANSYS 100 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 150 1
Минобороны РФ - ГНИИИ АиКМ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины 4 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 450 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 265 2
Ростех - ОАК - ОАК ТС - ОАК Транспортные самолеты 5 1
Мотор Сич 10 1
Транснефть - Транснефтепродукт 10 1
Газпром ПАО 1499 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 138 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 466 1
Транснефть 338 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 1
IAI - Israel Aerospace Industries - IAI Spacecom - Israel Aircraft Industry 51 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 1
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 19 1
НефтеГазАэроКосмос ФНПЦ 1 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 781 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5494 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3233 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1455 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 155 2
Минобрнауки РФ - Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 45 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6044 2
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3715 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6740 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2392 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 560 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1219 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 465 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Союз нефтегазопромышленников России 5 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10323 3
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2901 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2712 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1517 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1769 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7462 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 657 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4029 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 625 1
Grid Computing - GRID-технологии - Грид-вычисления - Грид-технологии - Распределённые вычисления 127 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55286 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26684 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13742 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1276 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16939 1
КамАЗ 4326 - КамАЗ 43269 6 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3007 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 1
Siemens Simcenter STAR-CCM+ SCADA 16 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 27 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 25 1
Козелков Андрей 1 1
Анодина Татьяна 1 1
Демченко Олег 29 1
Попович Константин 2 1
Кива Дмитро 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 169543 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48338 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55223 1
Европа 25062 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13891 1
Япония 13874 1
Норвегия - Королевство 1869 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19885 1
Польша - Варшава 111 1
Израиль 2879 1
Италия - Итальянская Республика 4528 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14895 1
Индонезия - Республика 1074 1
Украина 7984 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1763 1
Австрия - Австрийская Республика 1362 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 178 1
Украина - Киев 1163 1
Индонезия - Джакарта 56 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6252 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34534 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22195 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58799 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1593 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6920 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9174 3
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6005 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1302 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11574 2
Здравоохранение - Реабилитация 463 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1408 2
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 1004 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4640 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10631 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1380 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7635 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 386 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 338 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12154 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1516 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4071 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3039 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3490 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 285 1
Физика - Physics - область естествознания 2982 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2737 2
Военно-промышленный курьер 88 1
РАН - Российская академия наук 2157 3
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 2
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 14 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
НИЦ РКП ФКП - Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности 19 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 344 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 775 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 177 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1297 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
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