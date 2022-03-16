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Товары двойного назначения Техника гражданского, двойного или военного назначения



16.03.2022 Как выбрать рабочую станцию для креатива, инжиниринга и исследований 1
07.10.2020 Предприятия Ростеха заняли лидирующие позиции в рейтинге организаций радиоэлектронной промышленности России 1
11.08.2020 Уфимские предприятия «Автоматики» завершили процедуру консолидации 1
30.07.2020 «Уралвагонзавод» не может заплатить IBS за SAP из-за долга в 75 миллиардов 1
13.07.2020 Государство выдало 250 миллионов на выпуск «железа» на «Байкалах» 1
10.07.2020 Любые компании, использующие продукцию китайских техногигантов, лишатся госконтрактов США 1
10.07.2020 Танкостроители попытались крупно нажиться на ИТ-подрядчике Минобороны, но не смогли 1
07.07.2020 Финансисты призвали сбрасывать акции Intel: Это единственный крупный чипмейкер, у которого рухнет прибыль 1
02.07.2020 США запретили Intel продавать чипы крупнейшему китайскому производителю суперкомпьютеров 1
29.06.2020 БПО «Прогресс» обновило производственные линии 1
27.05.2020 Защита от беспилотников концерна «Автоматика» будет интегрирована в комплексную систему безопасности РСВО 1
29.04.2020 Власти урезали расходы на кибербезопасность. Отечественные разработчики недополучат 10 миллиардов 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
23.03.2020 Названы 4 главные причины, по которым на Западе не покупают российский хайтек 1
25.02.2020 «Ростех» просит 36 миллиардов на развитие российского блокчейна 1
12.02.2020 «Энвижн груп» и мэрия Казани подписали соглашение о реализации проектов «умного города» 1
11.02.2020 ИИ двойного назначения. Китай планирует опередить США в области искусственного интеллекта 2
17.01.2020 Разработка Ростеха позволит контролировать износ бортовой электроники космических аппаратов 1
03.01.2020 Власти вкладывают в кибербезопасность России 28 миллиардов, не решившись утроить эту сумму 1
18.12.2019 Сбербанк объяснил государству, как потратить 120 миллиардов на искусственный интеллект 1
17.12.2019 В IBS прошли обыски по делу, связанному с SAP и «Уралвагонзаводом» 1
04.12.2019 «Автоматика» и «Технологии автоматизации и программирования» подписали соглашение о сотрудничестве 1
28.10.2019 Разработчики шпионского ПО пригрозили судом журналистам, которые о них написали 1
23.09.2019 Ростех создал одну из самых легких в мире SWIR-камер 1
30.08.2019 ГЛОНАСС лишился трех спутников за месяц. Полное покрытие планеты невозможно 1
26.06.2019 Ростех разработал портативную метеостанцию 1
04.06.2019 МВД, Росгвардия и МЧС получат миллиарды на закупку устройств для новой сети связи (не 5G) 1
27.05.2019 Fortinet: большинство ботнетов используют уже сформировавшуюся инфраструктуру 1
25.04.2019 Huawei представила платформу Russia Site Cloud 1
15.04.2019 Российские 5G в опасности: Власти выделили им самые маргинальные частоты 1
10.04.2019 Ростех и РАН объединят усилия для разработки полупроводников и электроники 1
26.03.2019 Государство потратит 27 миллиардов на 4G-сети для силовиков и спецпотребителей 1
20.03.2019 В России начато производство микросхем и транзисторов, аналогов продукции Mitsubishi и Fuji 1
12.03.2019 Чистая прибыль радиоэлектронного кластера «Ростеха» выросла в восемь раз 1
12.03.2019 Выручка радиоэлектронного кластера Ростеха превысила 266 млрд рублей 1
28.02.2019 Создатель ГАС «Выборы» возглавил госконцерн «Автоматика» 1
20.02.2019 «Ростех» и «РТИ-микроэлектроника» создадут объединенную компанию в области микроэлектронной компонентной базы 1
29.11.2018 Россвязь заберет у своей «дочки» сотни миллионов прибыли, чтобы спасти от банкротства НИИ Радио 1
30.10.2018 Google запустил CAPTCHA, невидимую для пользователей 1
18.10.2018 Исследование: 93% ввозимых в Россию микросхем происходят из США 1

Публикаций - 80, упоминаний - 82

Товары двойного назначения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2485 24
Intel Corporation 11147 6
Apple Inc 10532 4
Huawei 3133 4
SAP SE 4511 4
Cisco Systems 4700 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2319 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8710 3
Qualcomm Technologies 1616 2
NVision Group - Энвижн Груп 660 2
Yandex - Яндекс 4901 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3855 2
Крок - Croc 1606 1
Группа Кремний ЭЛ - БЗПП - Болховский завод Полупроводниковых Приборов - Брянский завод полупроводниковых приборов 2 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 276 1
Red Hat 1169 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 893 1
Applied Materials 265 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 162 1
Meta Platforms - Facebook 4207 1
ХайТэк - Hi-Tech 90 1
Газпром ПАО 942 4
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 248 2
Связной ГК 1130 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 426 1
Возрождение - Коммерческий банк 145 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2436 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7828 8
Правительство РФ 7615 8
Президент Российской Федерации 3374 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2415 7
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 99 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1296 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2198 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1625 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1423 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2668 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 559 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1438 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 308 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 504 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 234 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2127 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 22272 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 14716 23
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5407 23
Сервер - Серверные платформы 6964 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6070 9
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4182 8
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4126 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9473 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2662 6
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 919 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8040 5
Электроника 787 4
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1390 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 2952 4
Website - Вебсайт 6270 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6475 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1996 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4430 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2279 3
ARM64 - Архитектура процессора 1241 3
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 769 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 8697 3
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 520 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 9102 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 4380 3
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3009 3
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2656 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1006 2
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 2032 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 8893 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 198 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 792 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1191 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4036 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 6743 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1787 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 41 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 380 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1209 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 725 1
УралВагонЗавод Армата Т-14 - российский основной боевой танк 9 3
Microsoft Teams 292 1
Intel Amber Lake 19 1
Microsoft Windows Server 2003 465 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2287 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 229 1
Depositphotos - фотобанк 281 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 403 1
Apple iOS 6349 1
Google Android 11806 1
WhatsApp Messenger 725 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 325 1
Apple iMac - Серия моноблоков 434 1
Бокова Людмила 80 1
Клишас Андрей 44 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12958 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13144 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11329 5
Германия - Федеративная Республика 8529 4
Украина 6041 3
Китай - Тайвань 1875 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1003 2
Земля - планета Солнечной системы 7153 2
Россия - УФО - Свердловская область 1086 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1888 2
Узбекистан - Республика 1272 2
Россия - ПФО - Самарская область 907 1
Польша - Республика 1533 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 68 1
Европа Восточная 2902 1
США - Иллинойс 317 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 106 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2529 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 4833 5
Мошенничество - Махинации 1363 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1877 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1575 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2276 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 895 4
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 290 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 200 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 164 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3307 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 417 2
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 98 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 130 1
Tom’s Hardware 123 1
EE Times 155 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178195, в очереди разбора - 980625.
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