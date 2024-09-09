В «Контур.Призму» добавили проверку товаров двойного назначения ​ ​Товары двойного назначения могут использоваться как в гражданских, так и в оборонных целях. Речь иде

«Северсталь» поставила опоры двойного назначения интернет-провайдеру Nets «Северсталь» по партнерской схеме поставила пилотную партию опор двойного назначения компании Nets – новому интернет-провайдеру на рынке Таджикистана. Опоры будут использоваться для увеличения плотности покрытия сетей и развития телекоммуникационной инфрастр

ИИ двойного назначения. Китай планирует опередить США в области искусственного интеллекта отовка по смежным с ИИ программам — среди них робототехника и технологии больших данных. Интеллект «двойного назначения». Китай оспаривает лидерство США в области ИИ В условиях роста международ

Сенатор-спецназовец: Россия перейдет с американской электроники двойного назначения на китайскую «Звоночек прозвенел» Россия откажется от закупок в США всех электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Электронику двойного назначения Россия планирует закупать, в частности, в КНР. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кон

Москвичи с помощью онлайн-сервиса смогут самостоятельно убедиться в законности установленных в городе столбов двойного назначения Департамент информационных технологий города Москвы представил онлайн-сервис, который позволит горожанам проверить законность установки опор двойного назначения. Опоры двойного назначения - это столбы, которые одновременно используются для уличного освещения, размещения оборудования связи, камер видеонаблюдения и различных да