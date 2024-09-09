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Индексная книга (каталог) CNews*
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Товары двойного назначения Техника гражданского, двойного или военного назначения

СОБЫТИЯ


09.09.2024 В «Контур.Призму» добавили проверку товаров двойного назначения ​

​Товары двойного назначения могут использоваться как в гражданских, так и в оборонных целях. Речь иде
21.12.2023 «Северсталь» поставила опоры двойного назначения интернет-провайдеру Nets

«Северсталь» по партнерской схеме поставила пилотную партию опор двойного назначения компании Nets – новому интернет-провайдеру на рынке Таджикистана. Опоры будут использоваться для увеличения плотности покрытия сетей и развития телекоммуникационной инфрастр
11.02.2020 ИИ двойного назначения. Китай планирует опередить США в области искусственного интеллекта

отовка по смежным с ИИ программам — среди них робототехника и технологии больших данных. Интеллект «двойного назначения». Китай оспаривает лидерство США в области ИИ В условиях роста международ
23.08.2018 Сенатор-спецназовец: Россия перейдет с американской электроники двойного назначения на китайскую

«Звоночек прозвенел» Россия откажется от закупок в США всех электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Электронику двойного назначения Россия планирует закупать, в частности, в КНР. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кон
23.10.2015 Москвичи с помощью онлайн-сервиса смогут самостоятельно убедиться в законности установленных в городе столбов двойного назначения

Департамент информационных технологий города Москвы представил онлайн-сервис, который позволит горожанам проверить законность установки опор двойного назначения. Опоры двойного назначения - это столбы, которые одновременно используются для уличного освещения, размещения оборудования связи, камер видеонаблюдения и различных да
03.07.2014 В Казани создадут кластер по разработке и выпуску систем ИБ двойного назначения за 10,6 млрд руб.

ого технологического кластера по разработке и выпуску защищенных систем информационной безопасности двойного назначения (технопарк). Как сообщили CNews в КРЭТ, главная цель — запуск к 2018 г. с

Публикаций - 384, упоминаний - 395

Товары двойного назначения и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 78
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 28
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 21
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 17
Intel Corporation 12811 16
Ростелеком 10948 14
Microsoft Corporation 25775 13
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 13
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 12
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 11
Cisco Systems 5372 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 11
Google LLC 12688 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 10
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 10
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 10
МегаФон 10742 9
SAP SE 5601 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Huawei 4676 8
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
9594 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 7
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 7
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 7
Apple Inc 13154 6
LG Electronics 3735 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Telegram Group 2940 6
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 6
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 6
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 6
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 6
Nvidia Corp 4002 6
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 37 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 10
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 10
Lockheed Martin 777 10
Boeing 1031 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 7
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 7
Газпром ПАО 1493 6
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 6
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 6
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Ростех - Вертолеты России 180 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 4
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 4
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 4
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 4
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 4
General Dynamics 60 4
Дайвтехносервис 4 3
Велес Капитал 21 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 3
Русагро Группа Компаний 379 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 43 3
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 23 3
Ball Aerospace & Technologies 49 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 3
Momentus Space 29 3
Роскосмос - ЦНИИмаш Экспорт 7 3
Серния Инжиниринг 6 2
ULA - United Launch Alliance - USA - United Space Alliance - альянс Lockheed Martin и Boeing 9 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 57
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 43
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 36
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 35
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 34
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 27
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 25
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 25
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 22
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 17
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 15
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 13
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 9
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 9
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 8
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 7
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 7
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 7
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 6
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 2
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
АТУ - Ассоциация технических университетов - Technical Universities Association 5 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Демократическая политическая партия США 122 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
АвтоГрузЭкс - Ассоциация автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов 1 1
UFI - l'Union des foires internationales - Всемирная ассоциация выставочной индустрии 7 1
МСВЯ - Международный союз выставок и ярмарок 4 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 96
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 93
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 83
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 68
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 49
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 47
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 39
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 37
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 36
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 36
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 35
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 34
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 27
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Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 23
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 23
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 21
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 21
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 16
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 16
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 15
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 29
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 23
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 19
GeoEye IKONOS 127 19
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 13
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 11
U.S. Department of Defense - NGA NextView 13 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
Linux OS 11533 9
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 9
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 8
FreePik 1841 7
Google Android 15243 7
Космодром Байконур 1072 7
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 7
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 7
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Кондор-ФКА - Кондор-Э 13 6
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 35 6
Apple iOS 8583 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 6
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 6
Реестр добросовестных экспортеров 213 6
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 40 6
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 25 6
Microsoft Windows 16882 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
SAP TDI - SAP Tailored Data Center Integration 16 5
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УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 23 5
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ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 5
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 5
JAXA Daichi ALOS - Advanced Land Observation Satellite 22 4
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ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 4
Путин Владимир 3454 23
Чемезов Сергей 147 9
Якунин Александр 50 9
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 8
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 8
Зверев Андрей 59 7
Медведев Дмитрий 1665 6
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 5
Мишустин Михаил 787 5
Сахненко Сергей 91 5
Баулин Валерий 55 5
Кайбышев Оскар 11 5
Covault Craig - Ковальт Крэг 6 4
Касперская Наталья 319 4
Иванов Сергей 405 4
Сердюков Анатолий 84 4
Кириенко Сергей 149 4
Фрадков Михаил 161 4
Колесов Николай 23 4
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Перминов Анатолий 131 4
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Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 3
Кабанов Владимир 178 3
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Шойгу Сергей 92 3
Рогозин Дмитрий 104 3
Шпак Василий 279 3
Безруков Андрей 33 3
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Кокорич Михаил 8 3
Шалманов Сергей 202 3
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Данилов Валентин 4 2
Скорина Жанна 4 2
Джакишев Мухтар 7 2
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Петров Артур 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 299
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 145
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