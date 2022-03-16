Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Товары двойного назначения Техника гражданского, двойного или военного назначения
Публикаций - 80, упоминаний - 82
Товары двойного назначения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Газпром ПАО 942 4
|Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 248 2
|Связной ГК 1130 1
|JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 426 1
|Возрождение - Коммерческий банк 145 1
|Tom’s Hardware 123 1
|EE Times 155 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178195, в очереди разбора - 980625.
Создано именных указателей - 72296.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1178195, в очереди разбора - 980625.
Создано именных указателей - 72296.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru