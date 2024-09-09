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Товары двойного назначения Техника гражданского, двойного или военного назначения
СОБЫТИЯ
|09.09.2024
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В «Контур.Призму» добавили проверку товаров двойного назначения
Товары двойного назначения могут использоваться как в гражданских, так и в оборонных целях. Речь иде
|21.12.2023
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«Северсталь» поставила опоры двойного назначения интернет-провайдеру Nets
«Северсталь» по партнерской схеме поставила пилотную партию опор двойного назначения компании Nets – новому интернет-провайдеру на рынке Таджикистана. Опоры будут использоваться для увеличения плотности покрытия сетей и развития телекоммуникационной инфрастр
|11.02.2020
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ИИ двойного назначения. Китай планирует опередить США в области искусственного интеллекта
отовка по смежным с ИИ программам — среди них робототехника и технологии больших данных. Интеллект «двойного назначения». Китай оспаривает лидерство США в области ИИ В условиях роста международ
|23.08.2018
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Сенатор-спецназовец: Россия перейдет с американской электроники двойного назначения на китайскую
«Звоночек прозвенел» Россия откажется от закупок в США всех электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Электронику двойного назначения Россия планирует закупать, в частности, в КНР. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кон
|23.10.2015
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Москвичи с помощью онлайн-сервиса смогут самостоятельно убедиться в законности установленных в городе столбов двойного назначения
Департамент информационных технологий города Москвы представил онлайн-сервис, который позволит горожанам проверить законность установки опор двойного назначения. Опоры двойного назначения - это столбы, которые одновременно используются для уличного освещения, размещения оборудования связи, камер видеонаблюдения и различных да
|03.07.2014
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В Казани создадут кластер по разработке и выпуску систем ИБ двойного назначения за 10,6 млрд руб.
ого технологического кластера по разработке и выпуску защищенных систем информационной безопасности двойного назначения (технопарк). Как сообщили CNews в КРЭТ, главная цель — запуск к 2018 г. с
Товары двойного назначения и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 23
|Чемезов Сергей 147 9
|Якунин Александр 50 9
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 8
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 8
|Зверев Андрей 59 7
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 5
|Мишустин Михаил 787 5
|Сахненко Сергей 91 5
|Баулин Валерий 55 5
|Кайбышев Оскар 11 5
|Covault Craig - Ковальт Крэг 6 4
|Касперская Наталья 319 4
|Иванов Сергей 405 4
|Сердюков Анатолий 84 4
|Кириенко Сергей 149 4
|Фрадков Михаил 161 4
|Колесов Николай 23 4
|Ксенин Алекс 311 4
|Перминов Анатолий 131 4
|Андронов Алексей 28 4
|Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 3
|Кабанов Владимир 178 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Шойгу Сергей 92 3
|Рогозин Дмитрий 104 3
|Шпак Василий 279 3
|Безруков Андрей 33 3
|Юсуфов Виталий 26 3
|Кокорич Михаил 8 3
|Шалманов Сергей 202 3
|Решетин Игорь 7 3
|Griffin Michael - Гриффин Майкл 30 2
|Удалой Валерий 3 2
|Данилов Валентин 4 2
|Скорина Жанна 4 2
|Джакишев Мухтар 7 2
|Рожкин Александр 6 2
|Петров Артур 4 2
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