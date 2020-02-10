ИИ двойного назначения. Китай планирует опередить США в области искусственного интеллекта

Руководство КНР не жалеет ресурсов для того, чтобы страна заняла лидирующее положение на рынке искусственного интеллекта, потеснив привычного «лидера гонки» — Соединенные Штаты. Россия, увы, наблюдает за схваткой двух гигантов, с почтительного расстояния.

«Момент спутника» для искусственного интеллекта

Формально в гонку за лидерство в области искусственного интеллекта Китай вступил 8 июля 2017 г., когда на заседании Госсовета Китайской Народной Республики была утверждена Национальная стратегия развития технологий ИИ. В ней были обозначены три основные реперные точки: 2020, 2025 и 2030 гг.: к 2020-му Китай должен «сравняться с основными мировыми лидерами в сфере ИИ-разработок», а сами ИИ-технологии должны стать «новыми двигателями экономического роста КНР». В 2025-м искусственный интеллект должен стать «главным драйвером экономики». И, наконец, к 2030-му должна быть решена главная задача: достижение КНР глобального инновационного лидерства в сфере искусственного интеллекта.

Как заявил председатель КНР и генсек китайской компартии Си Цзиньпин, «искусственный интеллект — это новая движущая сила технологической революции и трансформации. Нам необходимо активизировать усилия в сфере развития технологий искусственного интеллекта нового поколения, чтобы придать импульс качественному экономическому росту страны».

Фото: ru.depositphotos.com Си Цзиньпин хочет, чтобы КНР стала глобальным лидером в сфере искусственного интеллекта

По финансовым показателям общий объем китайской индустрии технологий ИИ к 2020 г. должен превысить $22 млрд, к 2025-му — выйти на отметку $60,3 млрд и к 2030-му — преодолеть «знаковую» планку в 1 трлн юаней (примерно $150,8 млрд). Этот план взаимоувязан с другими стратегическими документами, для него установлен шестой приоритет среди 69 основных задач центрального правительства Китая, определенных в «13-м пятилетнем плане развития национальных стратегических и развивающихся отраслей» (2016–2020).

Как полагает бывший президент Google China Ли Кайфу, на рост интереса руководства Поднебесной к ИИ повлияла победа программы AlphaGo, разработанной Google над абсолютным чемпионом мира по го, китайским игроком Кэ Цзе. Она оказалась, по мнению Ли Кайфу, таким же вдохновляющим вызовом для Китая, как и запуск первого в мире спутника в СССР для США.

Но и кроме «момента спутника» у китайского руководства было достаточно стимулов вложиться в развитие ИИ. Население страны стареет, природных ресурсов мало, есть проблемы с экологией. Новое поколение ИИ-решений должно помочь создать умное производство, умную медицину, умные города, умное сельское хозяйство и оборону. Стоимость реализации этих проектов — 5 трлн юаней ($700 млрд).

Стартовые условия и преодоление трудностей

На момент принятия Национальной стратегии в области ИИ китайское руководство признало, что у страны имеется отставание от США в важнейших областях — в фундаментальных теоретических исследованиях, в разработке базовых алгоритмов, в создании ИИ-чипов. Отмечалась также значительная нехватка квалифицированных научных и инженерно-технических кадров.

Корпоративный рынок средств искусственного интеллекта по регионам, $млн





Источник: Tractica, 2019

Для преодоления разрыва Китай проводит политику «приоткрытой двери», когда страна берет у мирового рынка новейшие технологии и лучших специалистов, при этом не позволяя иностранным компаниям закрепиться на своем рынке. Поощряются поглощения иностранных компаний для получения доступа к технологиям, обязательным условием выхода иностранных компаний на китайский рынок все чаще становится передача технологий. Проповедуется технонационализм, предполагающий агрессивную защиту китайских компаний от зарубежных конкурентов и поглощений, а также обеспечивается распределение международных рынков между китайскими компаниями таким образом, чтобы они не конкурировали между собой.

Поставлена цель стать самодостаточными в сфере полупроводников — пока Китай ежегодно экспортирует микросхем на $200 млрд, в 2019 г. только 16% полупроводников, используемых в Китае, производились в стране, и только половина из них — местными компаниями, Пекин поставил целью повысить этот показатель до 40% к концу 2020 г. и до 70% — к 2025-му.

Министерство промышленности и информатизации КНР выделило 17 приоритетных областей для развития ИИ и призвало китайские технологические компании и научно-исследовательские институты участвовать в так называемой национальной команде для достижения технологических прорывов. Здесь они попытаются повторить подход, который оправдал себя при создании национальной телекоммуникационной индустрии, — из очень большого числа участников в несколько этапов отбираются лучшие из лучших, из них выращиваются лидеры отрасли. Предполагается, что министерство выберет не более трех компаний в каждой из этих областей и предложит им «большую поддержку и продвижение».

В Шанхае в 2019 г. началось строительство первой в Китае пилотной зоны для инноваций и применения искусственного интеллекта. Перед ней поставлено три основные задачи: создать основной промышленный кластер ИИ, содействовать инновациям и применению ИИ, а также построить систему поддержки инноваций ИИ.

Интеграция с реальной экономикой

Развитие ИИ играет большую роль в реализации запущенной в 2015 г. государственной программы «Сделано в Китае-2025». Она предусматривает, в частности, создание фонда объемом $300 млрд для развития высоких технологий, робототехники, разработки новых материалов и модернизации производства.

Наибольших успехов китайские компании достигли в сферах компьютерного распознавания речи и распознавания образов. В первой категории лидируют «китайский Google» — компания Baidu, — и относительно молодая компания iFlytek из Шэньчжэня. На рынке распознавания образов (прежде всего — человеческих лиц) среди лидеров — все та же Baidu (заверяющая, что точность работы ее алгоритмов — 99%) и пекинский стартап Face, чья технология Face++ уже используется в платежной системе AliPay.

А в разработке микросхем для ИИ за последний год Китай сделал громадный рывок — аналитики оценивают размер китайского рынка микросхем для ИИ в 2019 г. в $1,73 млрд, что на 50% больше, чем в 2018-м.

Рынок микросхем для систем искусственного интеллекта по регионам, $млн





Источник: Tractica, 2018

Кадровый вопрос

По количеству персонала, занятого в области научных исследований и разработок, Китай сейчас на первом месте в мире, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами в стране занимаются более 4 млн человек. В 2018 г. общий объем инвестиций в НИОКР достиг 1965,7 млрд юаней ($275 млрд). Объем китайского рынка ИИ в прошлом году достиг 8 млрд юаней ($1,2 млрд), говорится в докладе, опубликованном ведущим китайским аналитическим центром CCID Consulting на Всемирной конференции по искусственному интеллекту осенью 2019 г.

Лидеры китайского ИКТ-рынка начали массово привлекать высококвалифицированных иностранных специалистов и перспективные стартапы. Правительство реализовало ряд успешных программ удержания отечественных специалистов, кроме того ухудшение дипломатических и торговых отношений с США означает, что Соединенные Штаты стали для них менее привлекательным направлением эмиграции.

Однако специалистов по ИИ, особенно в условиях роста спроса на них, не хватает. Для решения проблемы в 35 вузах страны запущены программы университетской подготовки по специальности «искусственный интеллект». В ряде вузов также будет вестись подготовка по смежным с ИИ программам — среди них робототехника и технологии больших данных.

Интеллект «двойного назначения». Китай оспаривает лидерство США в области ИИ

В условиях роста международной напряженности в целом и между Китаем и США — в частности, большие ожидания на ИИ возлагают и военные. В госпрограммах КНР появился термин «военно-гражданская интеграция», постулируется необходимость устранения барьеров между бизнесом и ВПК. Таким образом, искусственный интеллект рассматривается китайцами (и не только ими) как «технология двойного назначения». Которая может усилить геополитические позиции страны в противостоянии с США — лидером в области исследований ИИ.

Торговая война между странами резко ограничила контакты ученых США и КНР, а также участие американцев в научных конференциях по ИИ, проводимых в Китае, однако в Китае внимательно следят за всем, происходящим за океаном и практически все значимые работы по ИИ переводятся с английского на китайский (обратное делается далеко не всегда).

Согласно мнению аналитиков, отслеживающих состояние ИИ в Китае, за исключением «доступа к данным», Китай все еще отстает от США в разработке аппаратного обеспечения, в исследованиях и алгоритмах, а также в коммерциализации ИИ. Однако Поднебесной не впервые «догонять и перегонять Америку». Так , согласно отчету, опубликованному Всемирной организацией интеллектуальной собственности в октябре прошлого года, в 2018 г. число поданных заявок на патенты в Китае (во всех областях) составило 1,54 млн, это почти половина от общемирового объема заявок (для сравнения: США подали 597 тыс. заявок, Япония — 313 тыс. и Южная Корея — 210 тыс.). А области ИИ они пока еще в роли догоняющих: по данным Института немецкой экономики, из 20 крупнейших «заявителей» в области ИИ, 12 — крупные японские компании, однако в 2019 г. китайские ученые опубликовали больше цитируемых статей по искусственному интеллекту, чем американские. Здесь следует отметить, что по объему ежегодных публикаций по теме ИИ Китай опередил США еще в 2016 г., однако их количество не всегда соответствовало качеству, поэтому в данном случае цитируемость является очень важным показателем.

Структура ИИ-рынка азиатско-тихоокеанского региона, $млн





Источник: Tractica, 2018

Как полагают в Tractica, к 2025 г. 70% рынка ИИ Азиатско-тихоокеанского региона будет приходиться на Китай. Соответственно, можно считать структуру регионального рынка более-менее соответствующей структуре рынка Поднебесной.

Некоторую помощь в деле развития национальной ИИ-индустрии Китаю невольно оказывают власти США. Китайских студентов, обучающихся в Штатах, власти страны считают потенциальной угрозой национальной безопасности, ужесточение эмиграционной политики может существенно ограничить приток необходимых для развития ИИ кадров, и, по существу, отдать их Китаю.

А занесение ряда компаний в черные списки (кроме Huawei этого отличия удостоились еще ряд компаний, работающих в области ИИ) заставило Китай заниматься импортозамещением элементной базы, и как показано выше — небезуспешно.

Окажет посильную помощь Китаю в этом соревновании и Россия. В сентябре 2019 г. было объявлено о создании совместного технологического инвестиционного фонда с капиталом $1 млрд. Его учредителями станут Российский фонд прямых инвестиций и Китайская инвестиционная корпорация. Фонд будет инвестировать в проекты по развитию перспективных технологий, и прежде всего, связанные с искусственным интеллектом.

А что у нас

Россию, к сожалению, пока никак нельзя причислить к серьезным игрокам на поле ИИ. Формально, подписанный в октябре прошлого года президентом страны Владимиром Путиным указ «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации», утвердивший «Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года», должен стимулировать работы в области ИИ. Однако, если внимательно прочитать текст этого документа, то легко заметить, что он написан в лучших бюрократических традициях прошлого и не нацелен на достижение прорывных решений в области ИИ. Кроме того, в отличие от китайской доктрины он не ставит целью достичь мирового лидерства, нет никакой интеграции с задачами национальной обороны, есть странности в постановке таких задач, как участие в создании открытых библиотек софта по ИИ и др. Вдобавок, эта, и без того припозднившаяся года на три концепция, должна еще обрасти множеством нормативных документов, чтобы начать действовать…

Коммерческий сектор, впрочем, не стал дожидаться руководящих документов. По данным редакции альманаха «Искусственный интеллект», более пятисот российских компаний уже в той или иной мере занимаются разработками в различных областях ИИ — распознаванием изображений и речи, созданием систем навигации автономных мобильных транспортных систем, глубинным обучением нейросетей для различных задач, лингвистическими системами для речевых помощников и т.д.

Успехи есть, но без внятной (и своевременной) государственной политики в этой области Россия вряд ли войдет в число лидеров в сфере искусственного интеллекта. Скорее всего, наша доля в этом сегменте будет соответствовать доле российского ИТ-рынка в целом, которая составляет 1-2%.