Индексная книга (каталог) CNews*
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WAIC World Artificial Intelligence Conference Всемирная конференция по искусственному интеллекту
СОБЫТИЯ
|26.08.2026
|Выручка «Группы Астра» по итогам II квартала 2026 г. выросла на 47% 1
|11.02.2020
|ИИ двойного назначения. Китай планирует опередить США в области искусственного интеллекта 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
WAIC и организации, системы, технологии, персоны:
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3106 1
|Google LLC 12729 1
|Huawei 4683 1
|iFlytek 6 1
|Google China 31 1
|Baidu 303 1
|Alibaba Group - AliPay 86 1
|Apple iPhone 6 4861 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 737 1
|Google AlphaGo 10 1
|Depositphotos - фотобанк 405 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 67 1
|Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 26 1
|Путин Владимир 3462 1
|Tractica 7 1
|Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - CCID - China Center of Information Industry Development - Китайский Центр развития информационной индустрии - CCID Consulting 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.