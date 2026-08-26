Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199978
ИКТ 15457
Организации 11793
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3585
Системы 27056
Персоны 87330
География 3121
Статьи 1582
Пресса 1327
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2831
Мероприятия 895

WAIC World Artificial Intelligence Conference Всемирная конференция по искусственному интеллекту

СОБЫТИЯ


26.08.2026 Выручка «Группы Астра» по итогам II квартала 2026 г. выросла на 47% 1
11.02.2020 ИИ двойного назначения. Китай планирует опередить США в области искусственного интеллекта 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

WAIC и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3106 1
Google LLC 12729 1
Huawei 4683 1
iFlytek 6 1
Google China 31 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 481 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1695 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54148 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22935 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25954 1
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 169 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1591 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5528 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7907 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1496 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4802 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 225 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13981 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7506 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9949 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1179 1
Baidu 303 1
Alibaba Group - AliPay 86 1
Apple iPhone 6 4861 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 737 1
Google AlphaGo 10 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 67 1
Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 26 1
Путин Владимир 3462 1
Россия - РФ - Российская федерация 166858 2
Китай - Пекин - Beijing 1102 1
Германия - Федеративная Республика 13242 1
Китай - Шанхай 835 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54843 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3143 1
Япония 13818 1
Южная Корея - Республика 7066 1
Америка - Американский регион 2206 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19223 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4807 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6797 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9122 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 851 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1115 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27405 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5801 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10409 1
Образование в России 2912 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10917 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3043 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18227 1
Blacklist - Чёрный список 716 1
Английский язык 7043 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57904 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2132 1
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 58 1
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 106 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 440 1
Tractica 7 1
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - CCID - China Center of Information Industry Development - Китайский Центр развития информационной индустрии - CCID Consulting 7 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 653 1
DIW - Das Institut der deutschen Wirtschaft - German Institute for Economic Research - Немецкий институт экономических исследований 1 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 260 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще