Россияне продали долю в знаменитом фотобанке с пятикратной прибылью TMT Investments продал свою долю в Depositphotos Фонд TMT Investments сообщил о получении денежных средств за свою долю в международном фотобанке Depositphotos. Новость об этом опубликована на сайте Лондонской фондовой би

Россияне с пятикратной прибылью перепродали долю в фотобанке TMT продал долю в Depositphotos Созданный россиянами фонд TMT Investments сообщил о частичной продаже своей дол

Depositphotos подписал соглашение на $5 млн инвестиций от ЕБРР и ТМТ Investments Фотобанк Depositphotos сообщил о подписании соглашения на привлечение инвестиций. Лид-инвестором раунда выступил Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), который стал миноритарным акционером ко

Depositphotos запустила социальную платформу для публикации и продажи мобильных фотографий Флоридская компания Depositphotos объявила о запуске нового проекта Clashot — самостоятельной социальной платформы для создания, редактирования, публикации и продажи мобильных фотографий. Напомним, что бета-версия

Depositphotos: Человек со смартфоном может заработать миллионы CNews: Фотобанк Depositphotos создан несколько лет назад. На чем был сделан акцент при развертывании проекта?

Depositphotos запустил платформу для публикации и продажи мобильной репортажной фотографии Фотобанк Depositphotos представил свой проект мобильной фотожурналистики Clashot и приложение Clashot