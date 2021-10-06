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Depositphotos фотобанк
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|06.10.2021
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Россияне продали долю в знаменитом фотобанке с пятикратной прибылью
TMT Investments продал свою долю в Depositphotos Фонд TMT Investments сообщил о получении денежных средств за свою долю в международном фотобанке Depositphotos. Новость об этом опубликована на сайте Лондонской фондовой би
|30.03.2016
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Россияне с пятикратной прибылью перепродали долю в фотобанке
TMT продал долю в Depositphotos Созданный россиянами фонд TMT Investments сообщил о частичной продаже своей дол
|17.12.2015
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Depositphotos подписал соглашение на $5 млн инвестиций от ЕБРР и ТМТ Investments
Фотобанк Depositphotos сообщил о подписании соглашения на привлечение инвестиций. Лид-инвестором раунда выступил Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), который стал миноритарным акционером ко
|21.10.2013
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Depositphotos запустила социальную платформу для публикации и продажи мобильных фотографий
Флоридская компания Depositphotos объявила о запуске нового проекта Clashot — самостоятельной социальной платформы для создания, редактирования, публикации и продажи мобильных фотографий. Напомним, что бета-версия
|24.07.2013
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Depositphotos: Человек со смартфоном может заработать миллионы
CNews: Фотобанк Depositphotos создан несколько лет назад. На чем был сделан акцент при развертывании проекта?
|11.03.2013
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Depositphotos запустил платформу для публикации и продажи мобильной репортажной фотографии
Фотобанк Depositphotos представил свой проект мобильной фотожурналистики Clashot и приложение Clashot
|11.03.2013
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Владельцам iPhone предложили платить за фотографии
Фотобанк Depositphotos представил свой проект мобильной фотожурналистики Clashot и приложение Clashot
Depositphotos и организации, системы, технологии, персоны:
|Родионов Михаил 47 16
|Мишустин Михаил 787 10
|Чернышенко Дмитрий 581 10
|Инютин Артем 89 9
|Каплун Герман 55 9
|Путин Владимир 3454 9
|Моргульчик Александр 27 6
|Бочарникова Татьяна 83 6
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Сергеев Дмитрий 61 5
|Кареев Андрей 5 4
|Кирпиченко Дмитрий 9 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
|Ганиев Заур 4 3
|Греф Герман 485 3
|Кулик Вадим 206 3
|Яхина Ирина 40 3
|Морозов Вячеслав 17 2
|Рожков Александр 21 2
|Василенко Александр 99 2
|Сазанов Алексей 13 2
|Капишников Дмитрий 8 2
|Акопян Алексей 16 2
|Шевченко Денис 6 2
|Jamison Nancy - Джеймисон Нэнси 3 2
|Яскевич Сергей 6 2
|Смоленцев Петр 2 2
|Кирпиченко Ника 5 2
|Моргульчик Нэли 4 2
|Фланаган-Айстер Елена 2 2
|Носков Константин 241 2
|Самойлов Юрий 75 2
|Metcalfe Robert - Меткалф Роберт 7 2
|Гришаков Максим 32 2
|Соколова Ольга 26 2
|Малышев Александр 39 2
|Макаренков Константин 42 1
|Южаков Алексей 36 1
|Малеев Алексей 18 1
|Жаркова Татьяна 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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