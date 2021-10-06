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Depositphotos фотобанк

Depositphotos - фотобанк

СОБЫТИЯ

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06.10.2021 Россияне продали долю в знаменитом фотобанке с пятикратной прибылью

TMT Investments продал свою долю в Depositphotos Фонд TMT Investments сообщил о получении денежных средств за свою долю в международном фотобанке Depositphotos. Новость об этом опубликована на сайте Лондонской фондовой би
30.03.2016 Россияне с пятикратной прибылью перепродали долю в фотобанке

TMT продал долю в Depositphotos Созданный россиянами фонд TMT Investments сообщил о частичной продаже своей дол
17.12.2015 Depositphotos подписал соглашение на $5 млн инвестиций от ЕБРР и ТМТ Investments

Фотобанк Depositphotos сообщил о подписании соглашения на привлечение инвестиций. Лид-инвестором раунда выступил Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), который стал миноритарным акционером ко
21.10.2013 Depositphotos запустила социальную платформу для публикации и продажи мобильных фотографий

Флоридская компания Depositphotos объявила о запуске нового проекта Clashot — самостоятельной социальной платформы для создания, редактирования, публикации и продажи мобильных фотографий. Напомним, что бета-версия
24.07.2013 Depositphotos: Человек со смартфоном может заработать миллионы

CNews: Фотобанк Depositphotos создан несколько лет назад. На чем был сделан акцент при развертывании проекта?
11.03.2013 Depositphotos запустил платформу для публикации и продажи мобильной репортажной фотографии

Фотобанк Depositphotos представил свой проект мобильной фотожурналистики Clashot и приложение Clashot

11.03.2013 Владельцам iPhone предложили платить за фотографии

Фотобанк Depositphotos представил свой проект мобильной фотожурналистики Clashot и приложение Clashot


Публикаций - 405, упоминаний - 502

Depositphotos и организации, системы, технологии, персоны:

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Google LLC 12688 40
Amazon Inc - Amazon.com 3277 30
Fortinet 452 21
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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
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Intel Corporation 12811 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 11
NetApp - Network Appliance 667 10
Cisco Systems 5372 10
Softline - Софтлайн 3743 10
X Corp - Twitter 2938 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
Крок - Croc 1964 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Nvidia Corp 4002 6
Samsung Electronics 11064 6
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МегаФон 10742 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 119 6
Red Hat 1378 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 5
Dell EMC 5180 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Hitachi - Хитачи 1501 5
Telegram Group 2940 5
Selectel - Селектел 544 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
TMT Investments 115 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 7
Tesla Motors 461 6
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Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
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MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 4
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Visa International 1993 4
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X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Верный - торговая сеть 326 3
Wissey Trade & Invest 6 3
MacMillan Trading 5 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
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Uber 357 2
Electic Capital 4 2
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Coursera 65 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Альфа-Банк 1979 2
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 3
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
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ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
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РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
Wohlers Associates 2 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
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РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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