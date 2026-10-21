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Смоленцев Петр

СОБЫТИЯ


21.10.2026 Почти треть российских компаний тестируют промышленных роботов с применением ИИ 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Смоленцев Петр и организации, системы, технологии, персоны:

KUKA Robotics 42 2
Siemens AG - Siemens Group 2676 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 78 1
GE Fanuc - Фанук 44 1
Yaskawa Electric Corporation - Yaskawa Motoman Robotics - Яскава Еуропа холдинг АБ 12 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4071 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 213 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1431 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Электротехника - Электромеханика - Электрооборудование - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 369 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2126 2
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27114 2
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11661 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9702 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1514 1
Манипулятор - Manipulator 366 1
Робототехника - RaaS - Robot-as-a-Service - Robotic-as-a-Service - бизнес-модель, при которой компании получают доступ к роботизированным системам по подписке 10 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10898 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24195 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18448 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 656 1
Робототехника - Collaborative robot - cobot - Коллаборативный робот - кобот 97 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36939 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26549 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24876 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1997 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13057 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 79 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10875 1
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