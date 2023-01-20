Индексная книга CNews*
Химическая промышленность Chemical industry
Публикаций - 230, упоминаний - 233
Химическая промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2728 13
|Hogan Art - Хоган Арт 47 4
|Медведев Дмитрий 1629 4
|Шадаев Максут 628 3
|Бабинцев Василий 24 2
|Богачев Игорь 178 2
|Титаренко Алексей 2 2
|Вексельберг Виктор 152 2
|Фиш Ефим 2 2
|Анохин Павел 13 2
|Сварник Павел 12 2
|Navarro-Gonzalez Rafael - Наварро-Гонзалез Рафаэль 3 2
|Макаров Валентин 193 2
|Зельдец Игорь 7 2
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 2
|Кириченко Игорь 45 2
|Чибисов Владимир 22 2
|Панкратов Валерий 33 2
|Бачурина Светлана 4 2
|Черных Дмитрий 16 2
|Милых Валерий 7 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 367 2
|Смоленцев Петр 2 2
|Буханов Константин 2 2
|Chambers John - Чемберс Джон 118 2
|Мишустин Михаил 481 2
|Борисов Юрий 115 2
|Чернышенко Дмитрий 428 2
|Капишников Дмитрий 8 2
|Шпак Василий 114 2
|Паршин Максим 274 2
|Пантелеев Илья 24 1
|Скорочкин Андрей 9 1
|Фазылзянов Фарит 28 1
|Аитов Тимур 197 1
|Владимиров Дмитрий 10 1
|Иванов Владимир 55 1
|Власкин Георгий 2 1
|Ким Александр 37 1
|Мацук Игорь 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.