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Химическая промышленность Chemical industry

Химическая промышленность - Chemical industry


20.01.2023 У разработчиков российских ОС кратно выросли доходы 1
13.01.2023 «Росатом» будет скупать российских производителей микроэлектроники и вычислительной техники 1
18.11.2022 Василий Шпак: как сейчас развивается проект создания индустриальных центров компетенций в промышленности, и в каких отраслях они уже сформированы 1
15.11.2022 Инвесторы попросили ЦБ спасти их от краха из-за новых правил формирования критической информинфраструктуры 1
28.10.2022 Импортозамещение в сфере промышленности: как получить оборудование и сырье с новых рынков 1
20.10.2022 «Росатом» займется выпуском электроники для критической инфраструктуры России 1
13.10.2022 43% российских компаний находятся в процессе замещения иностранных ИТ-решений — исследование Naumen 1
06.10.2022 Государство выдаст Минцифры 900 миллионов на защиту телеком-компаний от кибератак 1
07.09.2022 ГК «Элемент» запускает первую фабрику по разработке электроники в Якутии 1
29.08.2022 Дроны, роботы и VR: какие инновации востребованы в металлургии 1
29.08.2022 Власти разъяснили, как закупать иностранный софт для российской критической инфраструктуры 1
08.08.2022 Минпромторг требует от субъектов КИИ спланировать переход на российское ПО и «железо» до апреля 2023 года 1
03.08.2022 В России создан композитный материал для ванадиевых аккумуляторов большой емкости 1
26.07.2022 «Росатом» разместит свое ПО вместо зарубежного на атомных станциях 1
02.06.2022 Госкомпании обяжут удвоить расходы на ИТ 1
20.05.2022 Путин распорядился создать госсистему защиты информации России и назвал три главные задачи национальной ИБ 1
15.04.2022 В России создана комиссия по безопасности критической ИТ-инфраструктуры. Ее возглавит Дмитрий Медведев 1
31.03.2022 Путин запретил покупать иностранное ПО для критической инфраструктуры России 1
12.02.2022 Россия на пороге нового грандиозного нацпроекта в сфере радиоэлектроники 1
17.01.2022 Создатели «Эльбрусов» объявили процессоры Intel и AMD угрозой нацбезопасности России 1
24.12.2021 МТС протестировала защищенную передачу данных на транспортной сети со скоростью до 100 Гбит/сек 1
08.12.2021 Промышленные предприятия заморозили цифровизацию на время пандемии 1
01.12.2021 Ученые нашли новую форму воды — черный суперионный лед 1
13.10.2021 Исследование Aveva: 85% промышленных компаний увеличат инвестиции в цифровую трансформацию и устойчивое развитие 1
06.10.2021 «Росэлектроника» разработала технологию производства нанофольги 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 1
27.09.2021 СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники 2
18.09.2021 Как и во что перерабатывают старые батарейки 1
15.07.2021 Минпромторг придумал 5 направлений цифровой трансформации обрабатывающей промышленности России 1
28.06.2021 Власти: Критическая инфраструктура перейдет на российское «железо» с большим опережением — с 2023 года 1
03.06.2021 Платформа НТИ и «Уралхим» займутся развитием проектов рынка Фуднет 1
31.05.2021 Путин ввел штрафы за нарушения на объектах критической ИТ-инфраструктуры 1
21.01.2021 Контрафактные расходники: деньги в песок ради мнимой экономии 1
21.01.2021 Контрафактные расходники: деньги в песок ради мнимой экономии 1
10.12.2020 Продан один из крупнейших в мире производителей кремниевых пластин 1
08.12.2020 «Крок» усилила «Цифрового рабочего» 1
21.10.2020 Accenture: цифровизация стала «вакциной» для китайского бизнеса в пандемию 1
21.07.2020 Совместное решение резидента «Сколково» и «Вишерасофт» облегчит работу испытательных лабораторий 1
14.04.2020 «Сименс» представил новые операторские панели Simatic HMI Unified Comfort 1

Публикаций - 230, упоминаний - 233

Химическая промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6300 26
SAP SE 4880 24
IBM - International Business Machines Corp 9192 20
Microsoft Corporation 23487 16
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 433 15
Крок - Croc 1705 12
6996 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2774 9
1С-ИжТиСи 6313 8
Цифра ГК 2145 8
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Data Prime - Дата Прайм 234 7
Siemens AG - Siemens Group 2541 7
Галактика - Корпорация 1413 6
Cisco Systems 4873 6
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 539 6
Прогноз 1654 6
АйТи 1282 5
Autodesk 579 5
Accenture plc 624 5
HP Inc. 5518 5
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 85 5
Открытые технологии 673 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10061 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 935 4
HP EDS - Electronic Data Systems 236 4
Yandex - Яндекс 5662 4
Oracle - Sun Microsystems 2206 4
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 142 4
Lenovo Motorola 3503 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1037 4
Intel Corporation 11666 4
Google LLC 10934 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8038 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6255 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1789 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9423 4
Dell EMC 4913 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 307 3
Directum - Директум 907 3
Honeywell 255 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 27
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2515 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6187 9
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 104 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5785 5
Русагро Группа Компаний 199 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 4
Точка 3795 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 193 4
Газпром ПАО 1151 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 353 4
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 107 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 136 3
Dow Chemical Company (TDCC) 33 3
Whirlpool 81 3
РЖД - Российские железные дороги 1619 3
Почта России ПАО 1988 3
Северсталь ПАО - Severstal 367 3
Газпром нефть 498 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 245 3
Роснефть НК - нефтяная компания 473 2
Цифра ГК - Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 6 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 91 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 338 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 654 2
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 19 2
ВТБ - ВТБ24 660 2
Tesla Motors 337 2
Ford 397 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 311 2
Boeing 987 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 162 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 2
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 67 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 538 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1011 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 200 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17949 26
Президент Российской Федерации 3709 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9085 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1642 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10370 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2845 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2692 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2380 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1648 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 5
Правительство Москвы 1990 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1752 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 4
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 386 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 200 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 2
Федеральное казначейство России 1548 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 721 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1199 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2023 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 103 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 56 1
NRW.Invest - Агентство экономического развития федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 1 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 54 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 412 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 30 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации 109 1
Правительство Удмуртской Республики 92 1
SEBI - The Securities and Exchange Board of India - Индийский Совет по ценным бумагам и биржам 3 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 189 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2570 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 431 3
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 34 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 71 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 63 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53187 68
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38910 46
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11781 46
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25929 39
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79155 29
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5188 27
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25039 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8733 21
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11355 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19785 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7951 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10024 15
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices 3528 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17420 14
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10145 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17148 13
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2596 13
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25628 13
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 2961 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24955 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4058 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8108 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8124 10
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5091 10
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4103 9
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8549 9
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MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 3163 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19216 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9098 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3856 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10787 7
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 694 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3197 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3242 7
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11157 7
Oracle E-Business Suite - OEBS 546 14
Microsoft Windows 2000 12668 11
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6517 8
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2899 6
Microsoft Dynamics 1170 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 808 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1971 6
Oracle PeopleSoft 382 5
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 162 5
Age of Kings 3445 5
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 550 4
Google Android 12537 4
Apple iPhone 6 6172 3
Microsoft Windows BitLocker 1275 3
Галактика ERP 106 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 3
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 104 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 693 3
Oracle Applications 68 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1482 2
Oracle Fusion Middleware 204 2
Apple iOS 6791 2
Depositphotos - фотобанк 433 2
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 6 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 748 2
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 448 2
Linux OS 8233 2
1С:Управление Холдингом 114 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 971 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 1
HP - palmOne - Handspring Treo 16 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 136 1
НКТ - Р7-Офис 202 1
Orecle Exadata Database Machine 98 1
Аскон Лоцман:PLM - Аскон Лоцман:ОРД 65 1
Microsoft Windows 14428 1
Infor ERP LN 187 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 399 1
1С:ERP Управление предприятием 319 1
Путин Владимир 2728 13
Hogan Art - Хоган Арт 47 4
Медведев Дмитрий 1629 4
Шадаев Максут 628 3
Бабинцев Василий 24 2
Богачев Игорь 178 2
Титаренко Алексей 2 2
Вексельберг Виктор 152 2
Фиш Ефим 2 2
Анохин Павел 13 2
Сварник Павел 12 2
Navarro-Gonzalez Rafael - Наварро-Гонзалез Рафаэль 3 2
Макаров Валентин 193 2
Зельдец Игорь 7 2
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 2
Кириченко Игорь 45 2
Чибисов Владимир 22 2
Панкратов Валерий 33 2
Бачурина Светлана 4 2
Черных Дмитрий 16 2
Милых Валерий 7 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 367 2
Смоленцев Петр 2 2
Буханов Константин 2 2
Chambers John - Чемберс Джон 118 2
Мишустин Михаил 481 2
Борисов Юрий 115 2
Чернышенко Дмитрий 428 2
Капишников Дмитрий 8 2
Шпак Василий 114 2
Паршин Максим 274 2
Пантелеев Илья 24 1
Скорочкин Андрей 9 1
Фазылзянов Фарит 28 1
Аитов Тимур 197 1
Владимиров Дмитрий 10 1
Иванов Владимир 55 1
Власкин Георгий 2 1
Ким Александр 37 1
Мацук Игорь 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 122701 115
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50153 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39307 32
Европа 21301 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13142 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15070 21
Земля - планета Солнечной системы 9700 17
Германия - Федеративная Республика 12009 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14932 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17048 15
Индия - Республика 5068 14
Солнце - звезда Солнечной системы 4905 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 9
Украина 7266 9
Румыния 710 8
Россия - СФО - Новосибирск 3699 8
Япония 12876 7
Беларусь - Белоруссия 4248 7
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1273 7
США - Калифорния 4665 7
Азия - Азиатский регион 4657 6
Европа Восточная 2997 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2366 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 5
Канада 4709 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1427 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2868 5
Казахстан - Республика 4838 5
Польша - Республика 1774 4
Сингапур - Республика 1626 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2616 4
Сатурн - Титан (спутник) 424 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1134 4
Испания - Королевство 3600 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2553 4
Китай - Тайвань 3735 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2378 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2315 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1151 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1211 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41641 51
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41932 49
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля 539 48
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15045 43
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23957 41
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 509 39
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4633 27
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14007 24
Энергетика - Energy - Energetically 4201 23
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4182 21
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4931 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19987 20
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 858 20
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1749 20
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products 1000 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9176 20
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1310 20
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1366 18
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3574 18
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10248 17
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3415 17
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6676 17
Водород - Hydrogenium - химический элемент 949 16
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4049 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3752 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8271 15
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3935 15
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3557 14
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3411 13
Физика - Physics - область естествознания 2434 12
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1143 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4634 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10658 11
Молекула - Molecula 1039 11
Юриспруденция - Jurisprudence 6220 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3131 10
Топливо - Контроль топлива 1473 10
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 610 9
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2596 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3044 9
New Scientist 1447 7
Phys.org 973 6
TAdviser - Центр выбора технологий 294 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 5
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10999 4
EurekAlert 270 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1222 4
Space Daily 528 3
Известия ИД 465 3
CNET Networks - CNET News 1638 3
TerraDaily 141 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 412 2
Scientific American 80 2
LiveScience 153 2
AP - Associated Press 1994 2
Ведомости 540 2
Future - Space.com 195 2
Thomson Reuters - Рейтер 5773 2
Открытые системы ИД 173 2
CBS MarketWatch 309 2
91Mobiles 1695 1
Frankfurter Allgemeine Zeitung 10 1
Times 646 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
allNetDevices 160 1
PhysicsWeb 180 1
Silicon 508 1
Rambler - Секрет фирмы 33 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Nature 795 1
LibGen 3 1
CNews - ZOOM.CNews 1757 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 570 1
The Guardian - Британская газета 339 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 793 1
NYT - The New York Times 1001 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 1
Bloomberg 1109 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 1
500 Startups 14324 19
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7455 10
IDC - International Data Corporation 4849 9
Gartner - Гартнер 3474 4
Internet Stock Report 992 4
S&P - Standard and Poor’s 482 3
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 10 2
GfK Rus - ГФК-Русь 206 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
ARC Advisory Group 20 2
S&P 500 551 2
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер 56 1
ITSM Tool Universe 1 1
World Robotics Survey 3 1
Moody's Investors Service 135 1
Technavio 25 1
Vanson Bourne 48 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 56 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
Ericsson Mobility Report 33 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2117 1
BCG - Boston Consulting Group 99 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
РАН - Российская академия наук 1800 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1288 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 2
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 25 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 2
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 36 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 419 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 102 2
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 17 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 110 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 34 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 55 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 34 1
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 22 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 61 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 94 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 206 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 26 1
Duke University - Дьюкский университет 45 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 54 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 15 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 713 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 205 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 170 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 248 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 125 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 240 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 123 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 46 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11624 12
Oracle AppsForum 23 4
Oracle OpenWorld 65 2
День молодёжи - 27 июня 690 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 169 1
Docflow 132 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2066 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 356 1
JD.com 618 Shopping Festival 72 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
Startup Village - международная стартап-конференция 52 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 64 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 80 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 106 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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