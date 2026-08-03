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Индексная книга (каталог) CNews*
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Химическая промышленность Chemical industry

Химическая промышленность - Chemical industry

СОБЫТИЯ


03.08.2026 Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM 1
30.07.2026 МТС поможет предприятиям Прикамья закупать электроэнергию на оптовом рынке 1
22.07.2026 «К2Тех» и «К2 Кибербезопасность» запустили услугу комплексной защиты промышленных объектов 1
22.07.2026 Orion soft и «Солар» защитят веб-доступ для виртуальных рабочих мест 1
02.07.2026 «Авито Работа»: рынок труда в России набирает обороты — соискательская активность выросла на 52% 2
24.06.2026 МТС запустила платформу для выхода предприятий на оптовый энергорынок 1
03.06.2026 Российские ученые из научного центра «Идея» разработали твердый электролит для безопасных аккумуляторов будущего 1
03.06.2026 «Информзащита»: строительные компании становятся одной из главных целей программ‑вымогателей в промышленности 1
27.04.2026 «Аквариус» представляет взрывобезопасный планшет AQpad R480M Ex для работы в экстремальных условиях опасных производств 1
09.04.2026 Отечественные производители взвыли от новых требований к «российскости» печатных плат. Суверенными их не сделать – в стране нет нужного сырья 1
06.04.2026 Бизнес на 82% увеличил закупки телекоммуникационного оборудования для альтернативного доступа в интернет 1
02.04.2026 ИБ-центричность: прошлогодний опыт сделал кибербезопасность базовым условием операционной устойчивости бизнеса в 2026 году 2
01.04.2026 «УльтимаТек» устал от цифры и открывает фонд «Буква». Компания переведет инсорс-продукты в текстовый формат 1
25.03.2026 Рынок ПО для ИТ-инфраструктуры продолжает расти — Orion soft отчитался о результатах 2025 года 1
27.02.2026 От теории к безопасности: новая модель ученых «Сколтеха» предсказывает сценарии развития горения 1
19.02.2026 Все хотят в микроэлектронику. Производитель бумаги переключился на разработку фоторезиста для самых передовых техпроцессов 1
01.12.2025 МТС: кузбасские компании стали на 20% чаще внедрять видеонаблюдение 1
29.10.2025 Частному бизнесу приготовиться. Власти обсуждают законодательные ограничения на иностранный софт для коммерческих фирм 1
23.10.2025 С «дочки» SAP взыскали миллионы после ее бегства из России за убытки российской компании 1
21.10.2025 Россияне собрали робота-химика для проведения химических экспериментов 2
Российская АСУ ТП на замену западным решениям: что умеет новая DCS-система? 1
14.08.2025 В России разработаны стандарты для перехода критической инфраструктуры на российские чипы и электронику 1
09.07.2025 ТГУ и «Институт AIRI» открыли лабораторию искусственного интеллекта в химии и молекулярной инженерии 1
30.06.2025 В отборе акселератора Фонда НТИ приняли участие более 250 проектов 1
23.06.2025 Сергей Голицын, «Т1 ИИ»: ИИ уже сейчас меняет характер работы многих профессий 1
17.06.2025 АСУ ТП «Силарон» подтвердил соответствие требованиям доверенного ПАКа 1
11.06.2025 Точка роста найдена: как российский бизнес может повысить зрелость закупок 1
29.05.2025 Карты и навигация 2ГИС стали доступны разработчикам приложений на ОС «Аврора» 1
14.05.2025 «МегаФон» в Кузбассе возглавил новый топ-менеджер 1
22.04.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025 1
10.04.2025 Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ 1
01.04.2025 Промышленная платформа ZIIoT получила наивысший уровень готовности технологии 1
01.04.2025 Исследование InfoWatch: межсетевые экраны – главный приоритет в защите АСУ ТП 1
27.03.2025 Более 20% удаленных вакансий в России доступны людям с ограниченными возможностями 1
22.01.2025 В МФТИ создали ПО для мониторинга токсичных паров мазута 1
09.01.2025 Акции производителей «железа» и ПО для квантовых вычислений рухнули, когда глава Nvidia заявил, что они пригодятся через 15-30 лет 1
24.12.2024 DCLogic: в российской промышленности уже заменено до 50% программного обеспечения 1
20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 1

Публикаций - 309, упоминаний - 315

Химическая промышленность и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 29
SAP SE 5601 27
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
Microsoft Corporation 25775 19
9594 18
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 15
Крок - Croc 1964 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 11
Ростелеком 10948 10
Yandex - Яндекс 9216 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 7
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 7
Cisco Systems 5372 6
Honeywell 309 6
Галактика - Корпорация 1545 6
АйТи 1519 6
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Accenture plc 719 5
Softline - Софтлайн 3743 5
HP Inc. 5883 5
Autodesk 639 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
Цифра ГК 162 5
Открытые технологии 732 5
Samsung Electronics 11064 4
МегаФон 10742 4
Dell EMC 5180 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
Intel Corporation 12811 4
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 4
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Русагро Группа Компаний 379 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 5
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 5
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 4
Еврохим МХК - Азот НАК - Азот Новомосковская акционерная компания 10 4
Еврохим МХК - Невинномысский Азот 13 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Газпром ПАО 1493 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
ФосАгро 176 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Еврохим МХК - Фосфорит ПГ 11 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Tesla Motors 461 3
Газпром нефть 725 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
Dow Chemical Company (TDCC) 34 3
Еврохим МХК - Еврохим БМУ - Еврохим Белореченские Минудобрения 9 2
Miller Tabak & Co 10 2
Метафракс Групп - Метафракс Кемикалс - Метанол Губахинский химический завод ПО - Метафракс Трейдинг 14 2
Walt Disney Company - Buena Vista International - Buena Vista Home Entertainment - Buena Vista Internet Group - Buena Vista Games 28 2
Dow Chemical Company - Rohm and Haas 5 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 24
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
РНФ - Российский научный фонд 201 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
Правительство Болгарии - Совет министров Республики Болгария - Министерски съвет - органы государственной власти 37 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Федеральное собрание Российской Федерации 318 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
ПОРА - Проектный офис развития Арктики 1 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
ЛДПР 116 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 83
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 78
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 53
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 49
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 46
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 41
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 37
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 35
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 25
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 22
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 22
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 20
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 19
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 18
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 14
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 13
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 12
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 12
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 12
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 12
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 12
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 11
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 11
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 8
FreePik 1841 7
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
Google Android 15243 6
1С:ERP Управление предприятием 841 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 6
Microsoft Dynamics 1197 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 14 5
Linux OS 11533 5
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 5
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 5
Oracle PeopleSoft 426 5
Microsoft Office 4170 4
Microsoft Windows 16882 4
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 4
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 4
Oracle Applications 90 4
Diebold Nixdorf - Agilis 13 3
Apple iOS 8583 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 3
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 3
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 3
Microsoft Windows BitLocker 942 3
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 3
PTC Inc - OPC UA - OPC Unified Architecture 47 3
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 2
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 114 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 2
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 24 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Путин Владимир 3454 17
Шадаев Максут 1210 7
Hogan Art - Хоган Арт 47 4
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Титаренко Алексей 3 2
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Lin Victor - Лин Виктор 3 2
Непейвода Евгений 17 2
Кресченци Тони - Crescenzi Tony 10 2
Kelly David - Келли Дэвид 6 2
Meyerhof Wolfgang - Мейерхоф Вольфганг 3 2
Davies Paul - Дэвис Пол 6 2
Blaustein Alan - Блаустейн Алан 5 2
Cleland Carol - Клеланд Кэрол 4 2
Sappe Richard - Саппе Ричард 2 2
Meckler Rick - Меклер Рик 3 2
Mata Angel - Мата Энджел 4 2
Rizzini Evandro - Риццини Эвандро 2 2
Dyson Freeman - Дайсон Фримэн 3 2
Белозеров Олег 29 2
Паршин Максим 323 2
Борисов Юрий 122 2
Нестеров Алексей 175 2
Макаров Валентин 251 2
Богачев Игорь 183 2
Анохин Павел 15 2
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Чибисов Владимир 23 2
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Россия - РФ - Российская федерация 166167 166
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 45
Европа 24964 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 25
Германия - Федеративная Республика 13221 22
Земля - планета Солнечной системы 10865 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 21
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 16
Индия - Bharat 5869 15
Япония 13807 12
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Украина 7928 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Казахстан - Республика 6048 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 8
Румыния 753 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Канада 5081 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 7
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 7
Южная Корея - Республика 7052 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 5
США - Калифорния 4829 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 86
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 83
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 66
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 66
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 62
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Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 43
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 41
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 40
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 36
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 34
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 32
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 28
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 25
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 21
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 21
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 21
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 16
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 14
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
New Scientist 1448 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
Phys.org 972 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
Ведомости 1466 4
Известия ИД 770 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 4
EurekAlert 291 4
Forbes - Форбс 1002 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 3
Space Daily 528 3
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NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Bloomberg 1627 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
AP - Associated Press 2007 2
Dow Jones - MarketWatch 334 2
Открытые системы ИД 176 2
Future - Space.com 200 2
TerraDaily 141 2
Scientific American 81 2
LiveScience 154 2
Frankfurter Allgemeine Zeitung 14 1
Nature Nanotechnology 24 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
NYT - The New York Times 1100 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
The Guardian - Британская газета 406 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Nature 832 1
Агентство городских новостей Москва 3 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
NBC News 188 1
Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
allNetDevices 160 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 11
IDC - International Data Corporation 4975 9
Gartner - Гартнер 3658 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
Internet Stock Report 994 4
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
CIBC World Markets 41 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
ARC Advisory Group 20 2
S&P 500 565 2
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B2B - Российский рынок 22 1
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Apple Hills Digital 14 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
TrendForce 187 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
Vanson Bourne 49 1
Technavio 29 1
Moody's Investors Service 136 1
World Robotics Survey 3 1
ITSM Tool Universe 1 1
РАН - Российская академия наук 2122 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
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ТГУ - Томский государственный университет 233 3
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 3
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UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 2
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 2
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 2
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 34 2
Universität Münster - WWU - Westfälische Wilhelms-Universität - University of Münste - Университет Мюнстера - Мюнстерский университет - Вестфальский университет имени Вильгельма 11 2
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
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UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 2
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 2
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SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 1
AIAA - American Institute of Aeronautics and Astronautics - Американский институт аэронавтики и астронавтики 5 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 1
University of Melbourne - Мельбурнский университет 29 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 1
Universität Wien - University of Vienna - Венский университет 27 1
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 1
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