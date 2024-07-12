Мощность солнечных батарей выросла в 2 раза при плохом освещении

Ученые Университета МИСИС и Института синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова (ИСПМ РАН) создали органические полупроводники для широкоформатных перовскитных модулей, которые при низком освещении увеличивают их мощность до 90%, а КПД на 2,42%. В перспективе новый тип солнечных батарей позволит эффективно вырабатывать электроэнергию не только в солнечных регионах, но также в областях с большим количеством пасмурных дней, городской застройке и даже внутри зданий. Об этом CNews сообщили представители МИСИС.

«Долгосрочные стратегии развития энергетики на основе возобновляемых источников – одно из важных направлений энергетической политики страны. На протяжении ряда лет ученые Университета МИСИС под руководством молодого талантливого исследователя Данилы Саранина – к.т.н., заведующего лабораторией перспективной солнечной энергетики – в рамках программы «Приоритет-2030» ведут разработки новых материалов и технологий для альтернативной энергетики. Так, применение созданного учеными НИТУ МИСИС органического полупроводника более чем вдвое увеличит мощность широкоформатных перовскитных модулей, позволит эффективнее вырабатывать электроэнергию даже в условиях низкой освещенности», – сказала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.

Солнечные панели из галоидных перовскитных элементов — это тонкопленочные структуры, состоящие из нанокристаллического перовскитового поглотителя, расположенного между слоями переноса заряда. Они могут вырабатывать больше энергии, чем кремниевые аналоги, а также их производство экономически целесообразнее. Самая высокая эффективность преобразования энергии у них на данный момент составляет 26,1%.

На эксплуатационные характеристики решающее влияние оказывает химическая стабильность поверхностей в этих многослойных конструкциях. Под воздействием тепла и света образуются летучие соединения йода и других побочных продуктов, которые вызывают коррозию и окисление. Накопление дефектов на границах слоев приводит к потерям энергии. Предотвращать повреждения на перовскитных элементах наиболее эффективно получается у органических самособирающихся монослойных материалов. Они имеют упорядоченную молекулярную структуру толщиной в одну или несколько молекул, образующуюся при поглощении активных веществ с поверхности.

Чтобы повысить производительность перовскитных солнечных элементов, ученые синтезировали самособирающийся монослой на основе трифениламина с карбоксильной связующей группой. Его применение улучшило перенос заряда между перовскитными поглотителями и неорганическими слоями.

«Новый самособирающийся монослой — один из наиболее простых с точки зрения синтеза. Подобные материалы широко применяются благодаря высокой стабильности и адгезии. Однако для получения материала важно учитывать ряд требований. Среди них: термическая, фото- и электрохимическая стабильность, подходящий уровень молекулярной орбитали для переноса положительно заряженных носителей заряда с перовскита на электрод и химическая совместимость между покрытиями. Также важно избегать "паразитического" поглощения энергии при прохождении солнечных лучей через трехслойную структуру материала», — сказала сотрудница лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ МИСИС Екатерина Ильичёва.

После нанесения монослоя возросла эффективность носителей заряда и при этом снизилась потеря энергии. Тесты при естественном свете показали, что перовскитные элементы с монослоем сохраняют до 98% своей первоначальной производительности после тысячи часов работы, тогда как необработанные устройства теряют более 20% мощности уже через 400 ч. Результаты исследования подробнее описаны в научном журнале Journal of Power Sources (Q1).

«В ходе исследования мы также изготовляли перовскитные солнечные модули с применением новой технологии. Их КПД вырос с 13,22% до 15,64%, а при низком освещении максимальная мощность увеличилась на 47–90%. Мы выяснили, что монослой значительно снижает количество дефектов и усиливает взаимодействие между слоями, что ведет к более стабильной работе перовскитных солнечных элементов. Кроме того, обработанные образцы оказались менее подвержены влиянию внешних факторов, таких как свет, влага и температура», — сказала Полина Сухорукова, инженер лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ МИСИС, исследователь лаборатории полимерных солнечных батарей ИСПМ РАН.

Ранее ученые НИТУ МИСИС уже представили раскладываемую солнечную батарею на основе гибридных перовскитов с КПД более 25% в условиях затенения, готовую к промышленному масштабированию.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 22–19–00812).