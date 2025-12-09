Разделы

РНФ Российский научный фонд

РНФ - Российский научный фонд

Российский научный фонд создан в 2013 году по инициативе Президента России. РНФ поддерживает ключевые фундаментальные и прикладные исследования в интересах науки, экономики и общества. На основе компетентной экспертизы Фонд выявляет наиболее перспективные исследовательские проекты, поддерживает молодых ученых и стимулирует развитие уникальной научной инфраструктуры.

СОБЫТИЯ


09.12.2025 Разработан новый метод производства кристаллов для квантовых компьютеров 1
05.12.2025 В МФТИ создали «сверхпроводящий диод-невидимку» для квантовых компьютеров будущего 1
21.11.2025 В России усовершенствовали солнечные батареи так, чтобы они могли эффективно работать даже зимой 1
20.11.2025 grwat покоряет мир: программный пакет от географов МГУ и ИВП РАН скачали более 10 000 раз 1
19.11.2025 Ученые продемонстрировали квантовую интерференцию с конденсатами света и материи, открыв путь для будущих квантовых устройств 2
17.11.2025 Управляемая прозрачность: ученые заставили «ловушку для света» стать «невидимой» 1
11.11.2025 Новый сверхчувствительный детектор поможет масштабировать квантовые технологии 1
10.11.2025 Ученые создали «умную» линзу для сетей 6G 1
07.11.2025 Преобразователь ученых ТПУ сделает «зеленую» электросеть в два раза надежнее 1
06.11.2025 В МФТИ использовали фиалку для создания сверхчувствительных сенсоров 1
22.10.2025 Россия и Китай создали новый электронный компонент для ИИ-процессоров 1
17.10.2025 Ученые приготовили из рыбных отходов сложный двухкомпонентный пластик 1
16.10.2025 Томские ученые предложили способ безопасной блокировки «лишнего» тока в электросети 1
25.09.2025 Физики предложили новый механизм усиления сверхпроводимости с помощью «квантового клея» 1
22.09.2025 Ученые ТПУ создали модель, предсказывающую поведение бинарных капель при спрейном распылении 1
03.09.2025 Код для связи будущего: в «Сколтехе» разработали более быстрое и надежное решение для сетей 6G 1
22.08.2025 Российские ученые упростили получение соединений редкоземельных металлов, нужных в производстве электроники 2
19.08.2025 В России создан молекулярный магнит, который поможет разрабатывать память нового поколения 2
15.08.2025 Ученые ТПУ упростили получение ценного материала для производства электронных микроскопов 1
12.08.2025 Ученые Академгородка разрабатывают приложение для поточной обработки данных рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 1
08.08.2025 В России разработан новый материал для водородных аккумуляторов 2
30.07.2025 Физики ТПУ разработали квантовую модель для описания процессов в атомном ядре до его разрыва 1
29.07.2025 Ученые Сеченовского университета создали «мозг-на-чипе» для изучения терапии глиобластомы 1
17.07.2025 Ученые СПбАУ создали первые в России диоды для систем ночного видения и газовых анализаторов 2
10.07.2025 Россияне разработали алгоритм, повышающий стабильность связи и навигации 2
08.07.2025 Математики СПбГУ помогли упростить синхронизацию сигналов в системах навигации и связи 2
08.07.2025 Томские ученые улучшили титановые сплавы для биомедицины с помощью 3D-технологий 1
05.06.2025 Нейросети ускорят разработку материалов для пожаробезопасных и энергоемких твердотельных аккумуляторов электромобилей 1
04.06.2025 Генеративный ИИ помог физикам заполнить пробелы в данных с микроскопа 1
28.05.2025 Модель ученых Пермского Политеха поможет изучать поведение клеток при заживлении ран и развитии рака 1
21.05.2025 Программа ученых Пермского Политеха поможет затрачивать меньше энергии на добычу нефти 1
16.05.2025 Ученые ТПУ исследуют скрытый потенциал креативных индустрий Дальнего Востока 1
14.05.2025 Ученые НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург выяснили, какие компании получают больший эффект от внедрения ИИ 1
12.05.2025 Ученые создали физико-математическую модель, которая поможет в борьбе с обледенением самолетов 1
05.05.2025 Ученые ТПУ разработали новый тип изоляции для высоковольтных систем 1
05.05.2025 Ученые Пермского Политеха разработали инновационный метод упрочнения 3D-печатных элементов экзопротезов углеродным волокном 1
29.04.2025 Новый этап оптических исследований: полностью оптический универсальный логический вентиль «разогнали» до 240 ГГц 1
28.04.2025 В России придумали метод создания золотых нанопленок для гибкой электроники 2
28.04.2025 Ученые СПбГУ вычислили условия стабильной работы систем для синхронизации навигаторов и устройств связи 1
22.04.2025 Путин дал поручение о создании в России суперкомпьютерного центра 1

Публикаций - 141, упоминаний - 166

