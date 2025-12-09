РНФ - Российский научный фонд

Российский научный фонд создан в 2013 году по инициативе Президента России. РНФ поддерживает ключевые фундаментальные и прикладные исследования в интересах науки, экономики и общества. На основе компетентной экспертизы Фонд выявляет наиболее перспективные исследовательские проекты, поддерживает молодых ученых и стимулирует развитие уникальной научной инфраструктуры.