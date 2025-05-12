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Пискунов Максим
|12.05.2025
|Ученые создали физико-математическую модель, которая поможет в борьбе с обледенением самолетов 1
|02.04.2024
|Исследование ученых ТПУ поможет оптимизировать технологии 3D-биопечати 1
Пискунов Максим и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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