Российские ученые упростили получение соединений редкоземельных металлов, нужных в производстве электроники

Успешный синтез гибридных органо-неорганических соединений по новой, разработанной российскими учеными технологии, упростит получение материалов, необходимых для производства электроники.



Простой метод синтеза

Ученые из Института общей и неорганической химии РАН (ИОНХ РАН) и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» провели успешный синтез сложных по своему составу структур — гибридных органо-неорганических соединений переходных и редкоземельных металлов, сообщило Министерство образования и науки России на своем сайте.

Разработанный исследователями простой метод синтеза работает при комнатной температуре и в водной среде, отмечается в сообщении.

Редкоземельные металлы — это 17 элементов, концентрация которых на природных месторождениях очень низкая. При этом они жизненно необходимы для производства многих высокотехнологичных продуктов, в том числе электроники.

РНФ Российские химики предложили простой метод синтеза гибридных соединений переходных и редкоземельных металлов

Полученные учеными соединения можно использовать для создания новых люминесцентных датчиков или систем записи информации.

Работа поддержана Российским научным фондом (РНФ).

Сочетание переходных и редкоземельных элементов

В структуру слоистых гидроксидов редкоземельных элементов, которые напоминают «слоеный пирог», были впервые встроены медьсодержащие комплексы сложного строения на основе малоновой кислоты.

Медь-малонатные комплексы обладают отрицательным зарядом, необходимым для их закрепления в структуре слоистых гидроксидов. При этом они схожи по своим свойствам с малонатами других переходных металлов, которые представляют собой соединения с высокой химической стабильностью.

Сочетание в одном соединении как переходных, так и редкоземельных элементов с уникальными физическими свойствами дает возможность использовать такие структуры для создания многих практически важных материалов.

«Предложенные нами универсальные синтетические подходы позволят создавать широкий ряд гибридных веществ с пространственным разделением слоев переходных и редкоземельных металлов», — сказал руководитель исследования, научный сотрудник Лаборатории синтеза функциональных материалов и переработки минерального сырья ИОНХ РАН, кандидат химических наук Алексей Япрынцев.



Материалы для производства электроники

После введенных в отношении России санкций и прекращения поставок не только электроники, но и материалов, необходимых для ее производства, власти инициировали разработку в России недостающих аналогов таких материалов.

В 2023 г. Минпромторг выделил более двух миллиардов на освоение в России производства «химии», необходимой для изготовления чипов. Например, ведомство заказало НИР на разработку и постановку на производство особо чистого гексафторида вольфрама, бромистого водорода, реагента для измерения загрязнения пластин катионами металлов рентгено-флуоресцентным методом и т.д.

В июле 2025 г. CNews писал о том, что ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с тюменскими и красноярскими коллегами разработали новый метод синтеза люминофора из редкоземельных элементов, который нужен для производства томографов и различных датчиков.