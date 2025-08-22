Разделы

Бизнес Кадры Электроника Импортонезависимость
|

Российские ученые упростили получение соединений редкоземельных металлов, нужных в производстве электроники

Успешный синтез гибридных органо-неорганических соединений по новой, разработанной российскими учеными технологии, упростит получение материалов, необходимых для производства электроники.

Простой метод синтеза

Ученые из Института общей и неорганической химии РАН (ИОНХ РАН) и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» провели успешный синтез сложных по своему составу структур — гибридных органо-неорганических соединений переходных и редкоземельных металлов, сообщило Министерство образования и науки России на своем сайте.

Разработанный исследователями простой метод синтеза работает при комнатной температуре и в водной среде, отмечается в сообщении.

Редкоземельные металлы — это 17 элементов, концентрация которых на природных месторождениях очень низкая. При этом они жизненно необходимы для производства многих высокотехнологичных продуктов, в том числе электроники.

rnf700.jpg

РНФ
Российские химики предложили простой метод синтеза гибридных соединений переходных и редкоземельных металлов

Полученные учеными соединения можно использовать для создания новых люминесцентных датчиков или систем записи информации.

Работа поддержана Российским научным фондом (РНФ).

Сочетание переходных и редкоземельных элементов

В структуру слоистых гидроксидов редкоземельных элементов, которые напоминают «слоеный пирог», были впервые встроены медьсодержащие комплексы сложного строения на основе малоновой кислоты.

Медь-малонатные комплексы обладают отрицательным зарядом, необходимым для их закрепления в структуре слоистых гидроксидов. При этом они схожи по своим свойствам с малонатами других переходных металлов, которые представляют собой соединения с высокой химической стабильностью.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

Сочетание в одном соединении как переходных, так и редкоземельных элементов с уникальными физическими свойствами дает возможность использовать такие структуры для создания многих практически важных материалов.

«Предложенные нами универсальные синтетические подходы позволят создавать широкий ряд гибридных веществ с пространственным разделением слоев переходных и редкоземельных металлов», — сказал руководитель исследования, научный сотрудник Лаборатории синтеза функциональных материалов и переработки минерального сырья ИОНХ РАН, кандидат химических наук Алексей Япрынцев.

Материалы для производства электроники

После введенных в отношении России санкций и прекращения поставок не только электроники, но и материалов, необходимых для ее производства, власти инициировали разработку в России недостающих аналогов таких материалов.

В 2023 г. Минпромторг выделил более двух миллиардов на освоение в России производства «химии», необходимой для изготовления чипов. Например, ведомство заказало НИР на разработку и постановку на производство особо чистого гексафторида вольфрама, бромистого водорода, реагента для измерения загрязнения пластин катионами металлов рентгено-флуоресцентным методом и т.д.

В июле 2025 г. CNews писал о том, что ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с тюменскими и красноярскими коллегами разработали новый метод синтеза люминофора из редкоземельных элементов, который нужен для производства томографов и различных датчиков.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

Россия готовится к выпуску десятков тысяч фотошаблонов для современных микросхем

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Хозяин «Столото» и Price.ru нацелился купить крупную долю «Аквариуса»

Обзор: Управление облачной инфраструктурой 2025

Россиянин обогатился, придумав новую схему обмана сограждан с помощью смартфонов и «Почты России»

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: