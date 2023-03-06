Минпромторг выделил миллиарды на разработку материалов для производства микросхем

Минпромторг выделил более двух миллиардов на освоение в России производства материалов, необходимых для производства чипов. Для этого ведомство заказало научно-исследовательские работы. Они будут завершены к 2024 г. Их цель состоит в том, чтобы обеспечить разработчиков ЭКБ необходимыми для производства материалами.

НИР Минпромторга

Как выяснил CNews, Министерство промышленности заказало научно-исследовательские работы (НИР) для производства на территории России многих материалов, необходимых для микроэлектронного производства. В совокупности на эти цели Минпромторг выделил 1,1 млрд руб.

Например, ведомство заказало НИР на разработку и постановку на производство особо чистого гексафторида вольфрама за 287,6 млн руб., бромистого водорода за 261,6 млн руб., реагента для измерения загрязнения пластин катионами металлов рентгено-флуоресцентным методом за 158 млн руб., прекурсоров триэтилбората и триэтилфосфата за 79,5 млн руб. Помимо этого, Минпромторг заказал НИР на разработку технологии производства прекурсов тетракис титана за 79,3 млн руб. и гидроксида тетраметиламмония за 187,3 млн руб.

Информацию об этом можно обнаружить на портале ЕАС «Закупки».



Для чего эти материалы и кто потребитель

Все материалы перечисленные выше необходимы для изготовления интегральных микросхем и ранее, до введения санкций, поставлялись в Россию из-за рубежа. Например, особо чистый гексафторид вольфрам используется в микроэлектронике при синтезе теллуритных стекол для герметизации интегральных схем.

Разработка и постановка на производство химического соединения тетракис тинтана — это один из основных технологических процессов при производстве полупроводников с топологическими нормами 230-90 нм, отмечается в техзадании.

Все тендеры на НИР были опубликованы в середине февраля 2023 г. в формате открытого конкурса. Их победители еще не определены. Все работы должны быть завершены 12 декабря 2024 г. А разработанные технологические решения по производству материалов должны обеспечивать потребности предприятий производителей электронной компонентной базы (ЭКБ). В частности, в тендерных документах упоминаются «Микрон» и «НМ-Тех».

Производство фоторезистов

В начале марта 2023 г. CNews писал и о другом тендере Минпромторга, связанном с НИР по разработке и освоению производства литографических материалов для микроэлектронного производства, в частности, фоторезистов. На эти цели из бюджета выделено 1,1 млрд руб.

Как рассказал CNews директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский, производство фоторезистов необходимо для того, чтобы обеспечить стабильность технологических процессов на действующих линиях и соответственно стабильность качества выпускаемой продукции.

«В условиях санкционных ограничений невозможно обеспечить регулярные поставки из одного источника, а срок хранения фоторезиста составляет несколько месяцев, т.е. его невозможно закупить впрок, — отметил он. — При переходе от одного поставщика к другому технологические процессы требуют длительной настройки, показатели выхода годных значительно снижаются».

Выходит, ведомство на обеспечение производителей ЭКБ материалами, необходимыми для изготовления интегральных микросхем, совокупно выделило 2,2 млрд руб.