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ВЭБ.РФ НМ-тех

ВЭБ.РФ - НМ-тех

03.03.2025 В ОЭЗ «Технополис Москва» реализовали стартапы в микроэлектронике 1
22.11.2024 В России создают установку для изготовления кремниевых пластин на замену американской 1
22.11.2024 Дефицита SIM-карт не будет. В России импортозамещают производство чипов для них – надеяться на Запад и Азию больше не нужно 3
18.10.2024 Российскому производителю микроэлектроники разрешили пока не платить по долгам: Гособоронзаказ важнее 1
25.12.2023 Интернет вещей переходит на российские SIM-карты. Тесты уже идут 1
19.12.2023 «Микрон» увеличил производство чипов для документов и банковских карт в два с половиной раза 1
11.10.2023 Российская микроэлектроника перейдет на топологию 28 нм. Много это или мало? 1
31.08.2023 Власти выделили 2,6 миллиарда на технологии производства кабелей и чипов, которые не продают России из-за санкций 1
18.08.2023 Россию принудительно переводят на отечественные SIM-карты. Нужных объемов производства в стране пока нет 1
11.07.2023 «Байкал» собрался выпускать микроконтроллеры на архитектуре RISC-V 1
15.06.2023 Около 700 рабочих мест создали резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 году 1
23.03.2023 Власти выбрали главного в России производителя литографических материалов для микроэлектроники 1
21.03.2023 У «Ангстрема» отсудили 1,3 млрд евро из-за чужих долгов 1
07.03.2023 Женщины года в отрасли ИТ 2023. Список CNews 1
06.03.2023 Минпромторг выделил миллиарды на разработку материалов для производства микросхем 1
03.03.2023 В России готовят производство литографических материалов для выпуска микроэлектроники 2
27.02.2023 Евросоюз ввел санкции против мужа Касперской и запретил поставку технологий «Мегафону» 1
30.12.2022 Российский ИТ-рынок может измениться до неузнаваемости за 3–5 лет 1
27.12.2022 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2022 г. Голосование 1
18.10.2022 Наследник разорившегося «Ангстрема-Т» задолжал 250 миллионов за аргон, кислород и электричество 8
05.10.2022 «Микрон» и наследник мощностей «Ангстрема-Т» сплотились для выпуска «суверенных» чипов карт «Мир» и биометрических паспортов 2
04.10.2022 Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» «Микрон» и «НМ-тех» объединяют ресурсы 3
15.07.2022 Радиоэлектронной отрасли России утвердили «налоговый маневр», который сэкономит ей 16 млрд руб. ежегодно 1
05.05.2022 В России началось строительство фабрики для выпуска процессоров по технологии 28 нм 1
16.03.2022 Разработчиков «Эльбрусов» и «Байкалов» отлучили от западных денег и технологий 1
23.02.2022 Глава VK попал под американские санкции из-за своего отца 1
03.11.2021 «Ангстрем» задолжал обанкроченной компании-тезке почти 100 млн руб. за электричество 1
28.10.2021 Новые хозяева «Ангстрем-Т» покупают серверы на иностранных процессорах у ИП, обрушившего цену в 2 раза 4
11.10.2021 Власти задумались о введении «крепостного права» для разработчиков российских чипов 1
20.09.2021 Десятки тайваньских спецов с семьями едут выручать российскую электронику 3
07.09.2021 С бывших директоров «Ангстрем-Т» хотят взыскать миллионы за пропавшее оборудование 1
02.07.2021 Новые владельцы разработчика «Байкалов» потратят 23 миллиарда на выпуск новых процессоров 2
24.06.2021 ВЭБ.РФ выкупила все имущество «Ангстрем-Т», который сама же и обанкротила 2
27.11.2020 После появления инвестора «Байкал электроникс» заказывает сотни тысяч чипов под миллиардные проекты 1
27.10.2020 У «Т-платформ» хотят отобрать контроль над разработчиком «Байкалов» в пользу светодиодной компании 2
30.07.2020 У «Ангстрем-Т» отобрали два завода 2
09.07.2020 Арбитраж отказался рассматривать колоссальный иск ВЭБа к арестованному главе «Т-платформ» 1
19.02.2020 ВЭБ предъявил колоссальный иск арестованному главе «Т-платформ» 1
25.12.2019 Власти задумали спасти «Т-платформы», забрав долю у арестованного основателя 1

Публикаций - 39, упоминаний - 61

ВЭБ.РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1471 21
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 437 17
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 137 17
AMD - Advanced Micro Devices 4254 10
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 412 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1934 8
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 910 7
Intel Corporation 12228 4
Т-Платформы - T-Platforms 395 4
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 374 4
Thales - Gemalto 182 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 3
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 50 3
МегаФон 8974 3
Huawei 3959 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3963 2
UMC - United Microelectronics Corporation 318 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 496 2
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 20 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 303 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 310 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4926 2
InfoWatch - Инфовотч 1024 2
IBM - International Business Machines Corp 9450 2
Лассард 11 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 281 2
Meta Platforms - Facebook 4447 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 1
БАРС Груп 546 1
VK - Mail.ru Group 3459 1
Ростелеком 9770 1
Т1 Интеграция - Техносерв - Технософт 6 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
VK - Mail.ru Group - My.com 20 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Apple Inc 12158 1
Crocus Technology - Крокус Технолоджи 14 1
Qualcomm Technologies 1833 1
Монко - Монитор компани 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 921 21
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 996 8
НСПК - Национальная система платежных карт 821 3
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 3
ПСБ - Промсвязьбанк 854 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 147 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 2
РЖД - Российские железные дороги 1915 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 449 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 1
Titanium Investments 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 1
Газпром ПАО 1346 1
ПромСвязьКапитал 83 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 873 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 83 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Серния Инжиниринг 6 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
ПСБ ИИ - ПСБ Инновации и инвестиции 3 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 1
Контрактфинансгрупп МФО 14 1
Runica Investments 11 1
Ангстрем Инвест 13 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 92 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 385 1
Автокомпоненты и телематика - консорциум 2 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 112 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2894 21
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 997 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5973 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3296 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4550 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2908 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 471 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 786 3
Судебная власть - Judicial power 2322 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2189 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1229 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 316 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 837 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2761 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4998 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 329 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 12 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3354 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 210 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 296 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4183 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3003 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2729 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2531 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 369 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 240 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 132 4
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RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 674 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 109 1
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9385 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 931 7
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 168 5
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 356 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1609 4
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 53 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3248 3
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 128 2
Linux OS 10040 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 241 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5264 2
Новые облачные технологии - МойОфис 790 2
FreePik 1038 2
Intel x86 - архитектура процессора 1867 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1798 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 876 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1082 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 196 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 162 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1663 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1280 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
Microsoft Teams - MS Teams 552 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 246 1
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 187 1
DEPO Computers - Depo Storm 70 1
OSIsoft PI System 14 1
Ланит - Treolan Irbis 128 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 41 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 34 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 154 1
Kartoteka.ru 9 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 643 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 674 1
СФР - Социальное казначейство - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС 27 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 329 1
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 12 1
Рейман Леонид 1051 9
Путин Владимир 3196 5
Фролов Денис 54 5
Опанасенко Всеволод 133 4
Шпак Василий 226 4
Покровский Иван 118 4
Евдокимов Андрей 82 3
Сивцев Илья 140 3
Мишустин Михаил 684 3
Хасьянова Гульнара 142 3
Титов Борис 54 2
Аникин Андрей 2 2
Соколов Алексей 134 2
Чернышенко Дмитрий 568 2
Борисов Юрий 118 2
Шадаев Максут 1018 2
Дегтев Геннадий 261 2
Легостаева Светлана 87 2
Брыкин Арсений 54 2
Касперская Наталья 294 2
Царапкин Сергей 2 2
Александров Александр 70 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 461 1
Богданов Виталий 12 1
Билалова Оксана 1 1
Носов Константин 20 1
Демкин Дмитрий 1 1
Сухопаров Анатолий 18 1
Грищенков Александр 16 1
Кириенко Владимир 139 1
Biden Joe - Байден Джо 134 1
Кириенко Сергей 149 1
Айвазов Александр 31 1
Ананьев Алексей 110 1
Опанасенко Евгения 4 1
Ким Александр 41 1
Митасов Илья 3 1
Калинин Александр 158 1
Калганов Игорь 51 1
Гольденберг Леонид 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52271 14
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 846 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 12
Китай - Тайвань 4004 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17159 9
Украина 7637 6
Европа 21817 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17508 3
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Япония 13312 2
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Россия - СФО - Новосибирск 4336 2
Москва - Печатники 129 2
Германия - Федеративная Республика 12712 2
Сингапур - Республика 1857 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13352 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 172 1
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Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 706 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 522 1
Беларусь - Белоруссия 5727 1
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1088 2
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СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 33 1
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CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 1
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