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ВЭБ.РФ НМ-тех
ВЭБ.РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1051 9
|Путин Владимир 3196 5
|Фролов Денис 54 5
|Опанасенко Всеволод 133 4
|Шпак Василий 226 4
|Покровский Иван 118 4
|Евдокимов Андрей 82 3
|Сивцев Илья 140 3
|Мишустин Михаил 684 3
|Хасьянова Гульнара 142 3
|Титов Борис 54 2
|Аникин Андрей 2 2
|Соколов Алексей 134 2
|Чернышенко Дмитрий 568 2
|Борисов Юрий 118 2
|Шадаев Максут 1018 2
|Дегтев Геннадий 261 2
|Легостаева Светлана 87 2
|Брыкин Арсений 54 2
|Касперская Наталья 294 2
|Царапкин Сергей 2 2
|Александров Александр 70 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 461 1
|Богданов Виталий 12 1
|Билалова Оксана 1 1
|Носов Константин 20 1
|Демкин Дмитрий 1 1
|Сухопаров Анатолий 18 1
|Грищенков Александр 16 1
|Кириенко Владимир 139 1
|Biden Joe - Байден Джо 134 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Айвазов Александр 31 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Опанасенко Евгения 4 1
|Ким Александр 41 1
|Митасов Илья 3 1
|Калинин Александр 158 1
|Калганов Игорь 51 1
|Гольденберг Леонид 61 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3229 4
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|ONSIDE 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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