В России началось строительство фабрики для выпуска процессоров по технологии 28 нм

В России стартовало давно запланированное строительство фабрики, на которой будут выпускаться микропроцессоры по технологии 28 нм. Производство планируют наладить в Зеленограде. Удастся ли завершить проект на фоне санкций, вопрос открытый.

Долгожданные процессоры

В Зеленограде строят новый завод, который сможет выпускать микропроцессоры по технологии 28 нм. Авторы издания zelenograd.ru посетили стройплощадку. На ней есть информационный щит, на котором написано, что создание завода должно завершиться в IV квартале 2024 г.

Напомним, строительство подобной фабрики прописано в стратегии развития радиоэлектронной промышленности до 2030 г., которая была утверждена в 2020 г.

Издание пишет, что новый микроэлектронный завод строят рядом с «Ангстремом». «В южной промзоне вовсю идет строительство — на месте снесенных двух старых корпусов “Ангстрема” возводят производство микроэлектронной продукции общей площадью в 50 тыс. кв. м. МИЭТ (Московский институт электронной техники; — прим. CNews) планирует разместить в новых зданиях свою исследовательскую и образовательную инфраструктуру».

Застройщиком выступает Международный научно-технологический центр (МНТЦ) МИЭТ, созданный на базе университета в 2020 г. для формирования научно-учебного и опытно-производственного кластера рядом с университетом.

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МНТЦ ранее заявлял, что планирует приобрести 28-нанометровую лабораторно-исследовательскую линию с участком иммерсионной фотолитографии голландской компании ASML. Издание отмечает, что в университете утверждают, что «в ближайшее время и среднесрочную перспективу линия вполне удовлетворит потребности имеющейся структуры межуниверситетской кооперации».

Насколько эти планы реалистичны, в текущей ситуации говорить сложно. После начала известных событий на Украине многие западные технологические компании работать с российскими организациями не готовы.

Параллельные процессорные проекты

Авторы zelenograd.ru напоминают, что одновременно со строительством фабрики в МИЭТе и в Зеленоградском наноцентре выполняются профинансированные государством исследования, связанные с созданием отечественных линий производства микросхем на базе российского фотолитографа с топологическими нормами 350-130 нм (проект рассчитан до 2026 г.; на него выделено 5,7 млрд руб.) и рентген-литографа для выпуска чипов 28 нм (стоимость проекта составляет 670 млн руб.).

Издание отмечает, что стратегия университета предусматривает развитие национальной и международной научно-образовательной кооперации с мировыми лидерами микроэлектронного рынка — студентам и выпускникам необходимо приобретать практический опыт, который может быть использован в международном бизнесе.

Некоторые подробности о строительстве

На вышеупомянутом информационном щите на стройке указано, что проект стартовал в конце 2021 г., то есть еще до потока западных санкций. Издание zelenograd.ru подчеркивает, что отмеченный выше срок завершения стройки корпусов фабрики (конец 2024 г.) вовсе не означает, что именно в этот момент планируется запустить оборудование.

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Проект включает возведение зданий разной этажности (в два-четыре этажа), которые построят на участке между старым зданием завода «Ангстрем» и новым зданием бывшего завода «Ангстрем-Т» (в 2021 г. он перешел в собственность госкорпорации ВЭБ.РФ и ее дочерней компании «НМ-тех»).

Генеральным проектировщиком стройки заявлена компания «АДМ специальные решения и технологии». Микроэлектроника является одной из сфер ее деятельности.

Издание указывает, что на месте строительства ранее располагались два двухэтажных корпуса, построенные еще в 1970-е годы, а к 2021 г. их снесли. В конкурсе на выполнение работ по сносу, который проводил «НМ-тех», участвовала компания «Стройэкоресурс»; сейчас она выступает генеральным подрядчиком проекта.

По данным издания, реконструкции в ближайшее время подвергнется вся территория завода «Ангстрем», которая сейчас официально является площадкой особой экономической зоны «Технополис Москва». Согласно утвержденному в 2020 г. проекту, под снос должны пойти старые здания «Ангстрема» общей площадью 153 тыс. кв. м.

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На их месте будут возведены новые здания общей площадью свыше 500 тыс. кв. м. Сроки реконструкции объекта пока не определены.