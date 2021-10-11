Власти задумались о введении «крепостного права» для разработчиков российских чипов

Власти считают, что реализацию крупных электронных проектов на российском рынке тормозят попытки крупных компаний переманить лучших сотрудников у конкурентов. Заполучить российских специалистов также пытаются зарубежные компании.

Кадровые войны недопустимы

Правительство проанализировало ситуацию с кадрами на российском рынке микроэлектроники: крупные производители страдают от дефицита квалифицированных сотрудников и активно переманивают главных специалистов у конкурентов. Этот процесс тормозит реализацию крупных проектов. Правительство считает, что можно решить проблему с помощью договоренности об отказе от перекупки сотрудников. Однако российских специалистов стараются рекрутировать также зарубежные компании, пишет «Коммерсант».



По итогам совещания о применении российской микроэлектронной продукции в вычислительной технике и телекоммуникационном оборудовании, которое состоялось 24 сентября 2021 г., вице-премьер Юрий Борисов поручил Минцифры проанализировать движение ключевых кадров в области электроники между российскими и зарубежными компаниями. По мнению участников рынка, поводом могло стать заявление гендиректора МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус») Александра Кима о хантинге со стороны конкурентов: с начала 2020 г. компанию покинули более 50 человек, в числе которых важные технические специалисты.

Вице-премьер подчеркнул «недопустимость кадровых войн в сфере создания вычислительной техники», сообщает источник «Коммерсанта». Было предложено также заключить между участниками рынка партнерское соглашение, по которому компании были бы обязаны прекратить целенаправленное рекрутирование кадров у российских конкурентов — своего рода «этический кодекс».

Переманивают зарубежные компании

Однако участники рынка подчеркивают, что не только отечественные компании заинтересованы в привлечении российских специалистов. «Хантинг со стороны иностранных компаний также есть, насколько нам известно. И чем больше будут нарастать требования государства по локализации, тем больше будет таких угроз», — считает Алексей Мохнаткин, заместитель гендиректора по развитию дизайн-центра «НТЦ “Модуль”». По его мнению, потеря главных высококвалифицированных специалистов — это угроза срыва сроков по крупным проектам в микроэлектронике. Разработка общих правил для участников рынка, считает Мохнаткин, поможет частично решить проблему.

Кадровый голод на отечественном рынке микроэлектроники вынуждает компании переманивать друг у друга сотрудников

В Минцифры отметили, что для отрасли характерно переманивание специалистов в R&D-центры иностранных компаний. Министерство изучает причины ухода специалистов из отечественных компаний, а также вопрос «перетока ключевых специалистов из радиоэлектроники в смежные сферы». Кроме того, Минцифры подготовило список наиболее перспективных специалистов, которых могут пытаться переманить зарубежные компании.

Гендиректор ЦНИИ «Электроника» Арсений Брыкин отмечает, что они редко заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с российскими специалистами. По его мнению, целью компаний чаще становится промышленный шпионаж, а решить кадровый вопрос можно «только с помощью инструментов госполитики».

Кадровый голод

По данным ЦНИИ «Электроника», 54% российских компаний в радиоэлектронике испытывают кадровый голод, при этом средний возраст специалиста составляет 45 лет. Чтобы удовлетворить спрос российских предприятий, считает Минпромторг, необходимо ежегодно выпускать 10 тыс. специалистов до 2030 г.

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Кадровый голод вынуждает отечественные компании также переманивать сотрудников из-за границы. В сентябре 2021 г. Cnews сообщал о том, что ВЭБ.РФ через свою «дочку» «НМ-тех» при поддержке Минпромторга нанял несколько десятков специалистов с UMC, тайваньского производителя полупроводников, третьего в мире по объему производства с долей рынка 8,5%. С тайваньскими специалистами заключают долгосрочные контракты: на пять или десять лет. Предполагается, что им будет предоставлена льготная ипотека на жилье, конкурентная зарплата, полный соцпакет, а также организован перевоз их семей в Россию.

В начале сентября Cnews сообщал о наращивании штата российского разработчика, разрабатывающего и производящего вычислительную технику под маркой Yadro. Компания открыла около 400 новых вакансий, большая часть из которых — инженеры-разработчики. Прирост штата группы идет уже не первый месяц, во многом за счет выпускников вузов, он связан с разработкой новых продуктов и общим расширением бизнеса. Большая часть штата группы Yadro (около 60%) сейчас сосредоточена в Москве и Подмосковье, однако у организации также существуют подразделения и отдельные компании в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

