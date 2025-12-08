НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр

Научно-технический центр «Модуль» (НТЦ «Модуль») работает на российском рынке наукоемких технологий. С 1995 года компания создает высокопроизводительные процессорные ядра и аналогово-цифровые системы-на-кристалле. Компания разрабатываем и производим аппаратуру управления и контроля авиационных и космических систем, аппаратно-программные решения в области нейронных сетей, в том числе в части обработки видеопотока и изображений, навигации, связи, обнаружения и распознавания объектов, занимаемся контрактным выполнением ОКР и НИР.