Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

НТЦ Модуль НТЦ Модуль-инновации научно-технический центр

НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр

Научно-технический центр «Модуль» (НТЦ «Модуль»)  работает на российском рынке наукоемких технологий. С 1995 года компания создает высокопроизводительные процессорные ядра и аналогово-цифровые системы-на-кристалле. Компания разрабатываем и производим аппаратуру управления и контроля авиационных и космических систем, аппаратно-программные решения в области нейронных сетей, в том числе в части обработки видеопотока и изображений, навигации, связи, обнаружения и распознавания объектов, занимаемся контрактным выполнением ОКР и НИР.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


08.12.2025 Российский дизайн-центр оштрафовали на десятки миллионов за просрочку разработки «космического» процессора 3
05.12.2025 МИЭМ ВШЭ и НТЦ «Модуль» договорились о сотрудничестве 2
21.10.2025 НТЦ «Модуль» готовит первую партию промышленных микроконтроллеров Optimal+ 2
30.09.2025 «Российские чипы для ИИ не нужны, если есть Nvidia». Создатели процессоров просят поддержки 1
05.09.2025 НТЦ «Модуль» и «Гормаш Глобал» подписали соглашение о сотрудничестве 2
07.08.2025 ITGlobal.com расширяет линейку серверов ITPOD поддержкой 8 GPU для задач искусственного интеллекта 1
01.07.2025 Власти предлагают производить российские микросхемы только в России 1
03.06.2025 «Группа Астра» и НТЦ «Модуль» стали стратегическими партнерами 2
23.05.2025 Власти массово штрафуют ИТ-компании за срыв сроков производства микроэлектроники. Сумма штрафов перевалила за полмиллиарда 1
07.02.2025 В реестр российской электроники добавят оборудование и компоненты для работы с ИИ. Они впервые получат льготы 1
26.12.2024 Михаил Волков, Fplus: ИТ-производители должны играть на упреждение, а не соответствовать требованиям 1
09.12.2024 Три изделия АО НТЦ «Модуль» включены в Реестр российской промышленной продукции и Единый реестр радиоэлектронной продукции 3
02.12.2024 В России на 40% выросли инвестиции в производство ИИ-серверов 1
18.11.2024 Производитель: Мы переделываем готовую разработку под иностранные чипы. На российские очередь на год вперед 1
19.08.2024 В России создана замена плагину Nvidia для обработки видео нейросетями 3
17.06.2024 Выдача новых госсубсидий для российской электроники заморожена. Власти проверят, как были потрачены прошлые 1
28.05.2024 «Росатом» хочет купить разработчика микроэлектроники НТЦ «Модуль» 1
16.01.2024 Федеральный центр прикладного развития ИИ Минпромторга России, научно-технический центр «Модуль» и Воронежский государственный технический университет договорились о развитии кадров и прикладного применения ИИ 2
22.09.2023 НТЦ «Модуль» и Сеченовский Университет подписали соглашение о сотрудничестве 2
01.06.2023 В России создан нейровычислитель на отечественных чипах, способный превратить обычный настольный ПК в суперкомпьютер 1
01.06.2023 НТЦ «Модуль» представляет новый серверный нейроускоритель на отечественных процессорах 1
23.03.2023 НТЦ «Модуль» открыл удаленный доступ к своим продуктам 1
03.06.2022 Разработчик российских ARM-процессоров сменил владельца 1
26.05.2022 Покупателей «суверенной» электроники оставят без госсубсидий и переведут на кредиты 1
25.02.2022 США блокируют производство российских процессоров. «Байкалы» и «Эльбрусы» под ударом 1
24.02.2022 В России появятся три нейропроцессора с топологией в 5 нм 1
08.12.2021 В продаже появились бракованые процессоры «Эльбрус» 1
06.12.2021 Власти раздали миллиарды на новый «Эльбрус» и российского «убийцу» чипов Nvidia 1
25.11.2021 Россияне выпустили «неубиваемые» аккумуляторы, работающие после сквозного прострела из винтовки. Видео 6
09.11.2021 Власти дают 7,6 миллиарда, чтобы создать российского «убийцу» нейропроцессоров Nvidia 2
11.10.2021 Власти задумались о введении «крепостного права» для разработчиков российских чипов 1
19.07.2021 Главный разработчик российских чипов обвинил власти в смене правил игры и подрыве доверия отрасли 1
28.06.2021 Началось тестирование российского ПО для распознавания COVID-19 на отечественных нейропроцессорах 4
14.05.2021 Российский производитель компания «Арго технолоджи ИСТ» готова поддерживать критическую инфраструктуру Московского метрополитена 1
01.02.2021 НТЦ «Модуль» разработал программное обеспечение для диагностики пневмонии 1
28.12.2020 Минпромторг не отдаст разработчикам российских процессоров 21 миллиард, который они выиграли на конкурсе 1
23.12.2020 Власти раздали 20 млрд руб. на новые российские процессоры. Кто получит деньги 1
24.11.2020 Власти раздадут 21 миллиард главным разработчикам российских процессоров, но не всем 1

Публикаций - 57, упоминаний - 97

НТЦ Модуль и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 12
Nvidia Corp 3731 11
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 11 10
Intel Corporation 12541 9
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 9
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 447 8
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 5
Fujitsu 2066 4
Элемент ГК - Elementec - ELMT 155 4
AMD - Advanced Micro Devices 4468 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 636 4
ХайТэк - Hi-Tech 225 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 622 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 354 3
Microsoft Corporation 25236 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 340 2
Nvidia - Mellanox Technologies 93 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 256 2
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 314 2
Промобит - Bitblaze - Promobit 96 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 2
VK - Mail.ru Group 3532 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1249 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 1
MediaTek - Ralink 570 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 789 1
KPMG 270 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 198 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 79 1
Huawei - HiSilicon Technologies 67 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 131 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 485 1
ICL ГК 447 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 458 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 79 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 315 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 2
РЖД - Российские железные дороги 2001 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 123 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 67 1
Верный - торговая сеть 310 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
АМЭ НПП - Авиационная и Морская Электроника 4 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 128 1
Гормаш Глобал 1 1
Связной ГК 1384 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 34
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 16
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 105 8
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 93 7
РЦУД и РТ ФГАУ - Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий 5 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 86 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 485 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 19 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 419 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 7
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 5
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
Ассоциация менеджеров 99 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 33
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 26
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 21
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 18
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 635 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 15
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 12
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 571 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 9
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 8
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1840 8
DDR - Double data rate 2915 8
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1550 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4031 7
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 532 7
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1831 7
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 958 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2447 5
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1142 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3790 5
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1715 5
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 86 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 4
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 132 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5792 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 4
Пропускная способность - Bandwidth 1831 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 4
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 30 22
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 12
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 10
Nvidia Jetson Xavier NX 13 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 13 5
Linux OS 10896 5
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 5
Huawei NM Card - Huawei Nano Memory Card - Карта памяти 12 4
НТЦ Модуль - NeuroMatrix DeepLearning - NMDL 4 4
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 162 4
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Quad - NM Quad 5 4
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 329 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 201 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 543 3
НТЦ Модуль - NM Stick - Нейросетевой вычислитель 3 3
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 56 3
Nvidia Jetson 19 3
Microsoft Windows 7 1993 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 510 2
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 180 2
C/C++ - Язык программирования 839 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 160 2
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - серверный процессор 88 2
Nvidia - Mellanox BlueFild 2 2
НТЦ Модуль - МодульМед 2 2
FreePik 1435 2
НТЦ Модуль - NM Mezzo Mini 2 2
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 147 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 944 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 502 1
StatCounter 447 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 136 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 312 1
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 12 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 1
Борисов Юрий 121 15
Кузнецова Светлана 16 9
Трухманов Александр 9 9
Яфраков Михаил 9 9
Петросов Владимир 9 9
Данилова Марина 9 9
Ефанова Людмила 9 9
Чугунова Тамара 9 9
Шабурин Hиколай 9 9
Адамов Андрей 8 8
Горбатовский Александр 10 4
Покровский Иван 132 3
Мохнаткин Алексей 7 3
Савинков Илья 3 3
Эль-Хажж Халиль 3 3
Чернышенко Дмитрий 575 2
Евдокимов Андрей 89 2
Трушкин Константин 59 2
Ким Александр 43 2
Шарошкин Иван 2 2
Бойко Алексей 99 2
Мишустин Михаил 734 1
Абакумов Евгений 224 1
Серебряникова Анна 77 1
Парахин Михаил 14 1
Сегалович Илья 41 1
Шпак Василий 263 1
Борисов Александр 39 1
Горшенин Максим 38 1
Копосов Максим 73 1
Волков Михаил 69 1
Алиханов Антон 32 1
Проскурин Дмитрий 4 1
Петричкович Ярослав 30 1
Глыбочко Петр 11 1
Легостаева Светлана 96 1
Брыкин Арсений 57 1
Ковальчук Борис 8 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 1
Сергеев Александр 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 11
Китай - Тайвань 4136 9
Германия - Федеративная Республика 12936 4
Украина 7793 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 2
Африка - Африканский регион 3570 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 100 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 1
Россия - ДФО - Амурская область 850 1
Россия - Крайний Север 316 1
Бельгия - Брюссель 236 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 179 1
Россия - СЗФО - Калиниградская область 12 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Валищево 8 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Канада 4985 1
Япония 13547 1
Южная Корея - Республика 6858 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 16
ОКР - Опытно-конструкторские работы 210 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 5
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 83 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 4
Энергетика - Energy - Energetically 5524 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 820 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 2
Здравоохранение - Реабилитация 417 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1537 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 274 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 9
Ведомости 1233 3
РИА Новости 984 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
РАН - Российская академия наук 2014 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 2
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 33 2
ФМБА России - Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФГБУ ГНЦ РФ 6 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 59 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 16 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
ФМБА России - ФНКЦ детей и подростков Федерального медико-биологического агентства 1 1
МФТИ - Фонд перспективных исследований 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
CeBIT 612 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Aero India - Международная авиакосмическая выставка 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще