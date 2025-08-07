Разделы

ITGlobal.com расширяет линейку серверов ITPOD поддержкой 8 GPU для задач искусственного интеллекта

Международный системный интегратор ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, представил новое поколение серверов ITPOD с возможностью установки до восьми графических ускорителей. Решение ITPOD-SY4108G-D12R-G4 построено на базе процессоров Intel Xeon Scalable пятого поколения и референсного дизайна Nvidia MGX, что обеспечивает максимальную производительность для задач искусственного интеллекта и машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

Новая серверная платформа предназначена для наиболее ресурсоемких задач ИИ, включая работу с большими языковыми моделями (LLM) и рекомендательными моделями глубокого обучения (DLRM). Шасси форм-фактора 4U позволяет разместить максимальное количество вычислительных ресурсов в компактном корпусе, что критически важно для современных дата-центров.

Помимо традиционных для облачной инфраструктуры ITGlobal.com адаптеров Nvidia A100 и H100, новые серверы ITPOD поддерживают установку графических ускорителей H200 NVL с технологией объединения до четырех карт через NVLink. Это обеспечивает доступ к 564 ГБ общей памяти HBM3e, что существенно превышает возможности предыдущих поколений оборудования.

Увеличенный объем памяти позволяет создавать более крупные разделы MIG (Multi-Instance GPU) для одновременного выполнения нескольких независимых рабочих нагрузок на одном физическом сервере. Для повышения производительности сетевых операций серверы также поддерживают установку специализированных сетевых адаптеров Nvidia BlueField-3 DPU, что необходимо для работы с распределенными ИИ-приложениями.

«Новое поколение серверов ITPOD отвечает растущим потребностям наших клиентов в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Возможность установки до 8 GPU в одном сервере при сохранении компактного форм-фактора позволяет строить высокоэффективные вычислительные кластеры без компромиссов в производительности. Теперь мы можем предложить как готовые облачные решения, так и поставку оборудования для собственных дата-центров заказчиков», — отметил Василий Белов, исполнительный директор ITGlobal.com.

Дополнительной областью применения новых серверов ITPOD станет видеоаналитика. Заказчики могут выбрать установку от одного до восьми TPU-адаптеров различных производителей, например, решения НТЦ «Модуль», Sophgo и Cambricon, что открывает возможности для решения широкого спектра задач: от контроля соблюдения техники безопасности на производственных объектах до анализа заполненности полок в ритейле.

