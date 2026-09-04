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Cambricon Cambricon Technologies

Cambricon - Cambricon Technologies

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.09.2026 620 шагов к мировому господству. Китай попался на реализации плана по захвату рынка памяти «в духе доктора Зло» 1
06.11.2025 Китай запретил зарубежное ИИ-«железо» в дата-центрах, построенных за госсчет 1
28.08.2025 Китай утроит производство ИИ-чипов в гонке с США, объемы производства уже растут 1
07.08.2025 ITGlobal.com расширяет линейку серверов ITPOD поддержкой 8 GPU для задач искусственного интеллекта 1
24.07.2025 Itpod усилил портфель серверов для задач искусственного интеллекта 1
12.11.2024 Китай в большой беде. Мировые гиганты один за другим отбирают у него сверхсовременные чипы и оставляют только древние микросхемы 1
05.06.2024 Китайские разработчики нарочно портят свои передовые ИИ-чипы, чтобы выпустить их на TSMC в обход санкций США 1
26.01.2024 Из главного китайского разработчика ИИ-чипов уволился гендиректор и основатель. Дела компании плохи, несмотря на щедрое финансирование 1
21.06.2022 США вот-вот проиграют мировую войну за полупроводники. Санкции вывели Китай в лидеры в сегменте микросхем 1
06.09.2019 Huawei выпустила «самый быстрый» в мире мобильный процессор со встроенным 5G 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Cambricon и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4689 7
Nvidia Corp 4048 6
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 164 5
Samsung Electronics 11104 4
Intel Corporation 12850 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1111 4
Alibaba Group 478 3
AMD - Advanced Micro Devices 4680 3
Qualcomm Technologies 1985 2
Apple Inc 13226 2
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 187 2
CXMT - ChangXin Memory Technologies 38 2
ITG - ITPOD - ИТПОД 75 2
Yandex - Яндекс 9299 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1702 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 70 1
MediaTek - Ralink 599 1
Huawei - HiSilicon Technologies 70 1
Tencent 192 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 528 1
GlobalFoundries - GF 103 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 108 1
Bitmain 14 1
Google LLC 12747 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 224 1
Anritsu Corporation 10 1
Hua Hong Group - Hua Hong Semiconductor - HHNEC - Hua Hong Semiconductor NEC Electronics Company 25 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 943 1
Biren Technology 10 1
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 59 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 238 1
Alibaba Group - T-Head Semiconductor 9 1
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 17 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1787 2
Tata Group 25 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 40 1
Reliance Industries - Reliance Industrial Infrastructure - Chembur Patalganga Pipelines - Reliance Petroleum 10 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 442 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1417 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 482 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5988 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1696 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23163 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4683 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22698 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8837 5
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 228 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12991 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6630 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33690 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4817 3
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 131 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 758 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1347 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 713 2
Фотобанк - Photobank 209 2
Электроника - CPU - Central processing unit - Mobile processors - Мобильные процессоры 174 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1449 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1848 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10271 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2587 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26977 1
NAND flash memory - флеш-память 689 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18151 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3368 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7555 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26064 1
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 206 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4981 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3439 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 547 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5891 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24564 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1618 1
5G NSA - 5G Non-Standalone 30 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29800 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8559 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 399 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2501 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6877 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14024 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2864 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 435 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 361 2
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 63 2
ITG - ITPOD Server 16 2
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 90 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7660 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2262 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1223 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 164 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 474 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 521 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 278 1
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 224 1
Huawei Balong - Многорежимный чип с поддержкой автомобильных коммуникаций V2X (vehicle-to-everything) 18 1
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 121 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 41 1
Axus Yotta 6 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 1
Yu Richard - Ю Ричард 22 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 694 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54900 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19255 6
Южная Корея - Республика 7077 3
Китай - Тайвань 4279 2
Китай - Пекин - Beijing 1105 2
Россия - РФ - Российская федерация 167282 1
Япония 13825 1
Индия - Bharat 5891 1
Америка - Американский регион 2208 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1098 1
Нидерланды 3759 1
США - Колумбия - Вашингтон 1495 1
Китай - Шанхай 837 1
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 113 1
Китай - Гуандун - Гуандонг 90 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58060 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4007 3
Blacklist - Чёрный список 716 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4051 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2143 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5812 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21834 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53782 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18267 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7885 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6818 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3843 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27473 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6222 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 613 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8287 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34015 1
Энергетика - Energy - Energetically 5911 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6718 1
FT - Financial Times 1299 2
Bloomberg 1636 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6112 2
Tom’s Hardware 612 2
Economic Daily News 32 1
ZDnet 664 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1342 1
DigiTimes - Издание 1332 1
The Information 87 1
Inquirer 463 1
Yahoo! Finance 123 1
TrendForce 191 1
Samsung Research 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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