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Cambricon Cambricon Technologies
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 10, упоминаний - 10
Cambricon и организации, системы, технологии, персоны:
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 2
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 1
|Yu Richard - Ю Ричард 22 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 694 1
|FT - Financial Times 1299 2
|Bloomberg 1636 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6112 2
|Tom’s Hardware 612 2
|Economic Daily News 32 1
|ZDnet 664 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1342 1
|DigiTimes - Издание 1332 1
|The Information 87 1
|Inquirer 463 1
|Yahoo! Finance 123 1
|TrendForce 191 1
|Samsung Research 20 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470003, в очереди разбора - 724878.
Создано именных указателей - 200583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470003, в очереди разбора - 724878.
Создано именных указателей - 200583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.