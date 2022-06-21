США вот-вот проиграют мировую войну за полупроводники. Санкции вывели Китай в лидеры в сегменте микросхем

Власти КНР развернули крупномасштабную кампанию по развитию отечественной полупроводниковой отрасли. Всего за несколько лет китайские разработчики и производители микросхем выбились в лидеры, заняв 19 из 20 мест в рейтинге самых быстроразвивающихся компаний в этом сегменте. Американские эксперты считают, что для США это означает скорый проигрыш в борьбе за главенство на мировом рынке чипов.

США на грани разгрома

Санкции США против китайской полупроводниковой промышленности, введенные весной 2020 г., в итоге привели к ее стремительному росту, пишет Bloomberg. По результатам 2021 г. КНР заняла 19 мест в рейтинге самых быстрорастущих полупроводниковых компаний в мире, состоящем из 20 мест.

Это само по себе можно считать выдающимся достижением. Но еще более значимым его делает тот факт, что в 2020 г. Китай занимал лишь восемь строчек в таком же рейтинге.

Успехи Китая в разработке и производстве полупроводников отметили и американские эксперты. Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) ученый Грэм Эллисон (Graham Ellison) в интервью изданию The Wall Street Journal заявили, что для США происходящее в китайской отрасли полупроводников несет серьезную угрозу. «Америка находится на грани проигрыша в конкурентной борьбе за чипы, – заявили эксперты. Если Пекин разработает долгосрочные преимущества в цепочке поставок полупроводников, это приведет к прорыву в фундаментальных технологиях, с которыми США не могут сравниться».

Все началось с Трампа

Санкции против отрасли полупроводников Китая ввел бывший Президент США Дональд Трамп (Donald Trump). Все началось в мае 2020 г., когда тайваньская компания TSMC по требованию американских властей лишилась возможности выпускать процессоры для компании HiSilicon. Это дочернее предприятие китайского техногиганта Huawei, разрабатывавшее, помимо прочего, мобильные процессоры серии Kirin.

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В том же 2020 г. под американские санкции попала компания Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) – крупнейший в КНР контрактный производитель микросхем. Она перестала получать из Нового света необходимые для ее работы технологии.

Китайские компании, занявшие 19 строчек рейтинга из 20, занимаются поставками программного обеспечения, чипов, а также оборудования, используемого при производстве микросхем. по информации Bloomberg, объемы их отгрузок в несколько раз превышают аналогичные показатели их основных конкурентов, включая TSMC и голландскую ASML Holding NV.

«Маленькие гиганты» спасут большую страну

Китайские производители микросхем в 2022 г. показывают стремительный рост. Так, акции компании Cambricon Technologies Corp. с начала года подорожали более чем в два раза и, по мнению аналитиков, свой потенциал они еще не исчерпали.

Власти Китая намерены вложить миллиарды долларов в небольшие ИТ-компании, работающие в сфере полупроводников. Их в КНР называют «маленькими гигантами», и на них государство возлагает большие надежды.

На начало 2022 г. в Китае насчитывалось свыше 4750 «маленьких гигантов». Получение компанией этого статуса обеспечивает ей многочисленные послабления, включая налоговые льготы и пониженные ставки по кредитам.

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Программа поддержки властями Китая небольших компаний и стартов в сфере полупроводников дает свои плоды. Это видно на примере предприятия Yangtze Memory Technologies Co., основанного в июле 2016 г.

Компания занимается в первую очередь производством микросхем флеш-памяти (NAND). Это одна из тех компаний, что демонстрирует стремительный рост, притом настолько быстрый, что на нее стали обращать внимание крупнейшие ИТ-компании всего мира. Наиболее яркий пример – Apple, которая рассматривает Yangtze Memory Technologies Co. в качестве поставщика модулей памяти для будущих моделей iPhone.

Цель – полная самодостаточность

По данным Bloomberg, Китай стремится не только к мировому господству в сегменте полупроводников. Стране также важно достичь максимальной независимости от иностранных поставщиков

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Власти КНР хотят, чтобы китайские компании, выпускающие электронику, использовали в первую очередь отечественные компоненты. Делается это, в том числе, с целью недопущения повторения ситуации 2020 г., когда из-за пандемии коронавируса COVID-19 и вызванными ею многочисленными локдаунами китайские вендоры оказались отрезаны от поставок импортных микросхем.

Для достижения этой цели КНР, в частности, не гнушается закупать оборудование для производства чипов за рубежом. Поставки такого «железа» в 2021 г. выросли на 58% год к году.

Все эти усилия в итоге стимулируют местный бизнес по выпуску микросхем. По данным Китайской ассоциации полупроводниковой промышленности, общий объем продаж китайских производителей микросхем подскочил в 2021 году на 18% до рекордной отметки в более чем 1 трлн юаней ($150 млрд).

Постоянная нехватка чипов, сокращающая объемы производства у крупнейших мировых производителей автомобилей и бытовой электроники, тоже работает на пользу китайским производителям чипов. Она в значительно степени упрощает им выход на международный рынок и в некоторых случаях позволяет продавать свою продукцию с хорошей наценкой.

Санкции полностью бесполезны

Один из примеров усилий китайских властей – заводы компаний SMIC и Hua Hong Semiconductor Ltd. по выпуску микросхем. Несмотря на локдауны, на протяжении всей пандемии они работали на полную мощность, хотя многочисленные вспышки заболеваемости COVID-19 в стране не раз парализовали заводы и логистику по всему Китаю.

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SMIC находится в «черном списке» властей США. Это означает, что против нее тоже введены многочисленные санкции. В конце 2021 г. на фоне этого, как сообщал CNews, ее руководство покинули сразу четыре топ-менеджера, отвечавшие за деятельность основных подразделений компании.

Однако это никак не помешало компании продолжить демонстрировать высокие показатели деятельности. Так, по итогам I квартала 2022 г. SMIC отчиталась о 67-процентном росте квартальных продаж год к году. Более того, в этом плане она опередила и американскую GlobalFoundries, и TSMC, считающуюся крупнейшим контрактным производителем полупроводников в мире.