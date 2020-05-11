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Schmidt Eric Emerson Шмидт Эрик Эмерсон
СОБЫТИЯ
|11.05.2020
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Google покинул ключевой руководитель
19 лет истории Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) покинул компанию после практически 20 лет работы в ней (он пришел в
|10.10.2014
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Google, Microsoft и Facebook предупредили о возможной гибели интернета
ти (АНБ США) ведет к тому, что «интернет сломается», полагает председатель совета директоров Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt). В попытках избежать наблюдения из Америки другие страны начинают с
|08.07.2013
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Глава правления Google покупает особняк в Лондоне за $44 млн
родажах эксклюзивной недвижимости в таких городах, как Лондон, Дубаи и Гонконг. Напомним, что ранее Эрик Шмидт возглавлял Google, являясь главным исполнительным директором компании. В апреле 20
|11.10.2012
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Председатель Google Эрик Шмидт назвал битву с Apple самой серьезной в истории
рных технологий. Об этом в интервью All Things Digital заявил председатель совета директоров Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt). По его мнению, именно эта борьба сформирует будущий ландшафт рынка
|06.01.2012
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Подробности о планшете Google Nexus: он будет маленьким и дешевым
Издание DigiTimes раскрыло некоторые детали о планшете Google Nexus Tablet, который Эрик Шмидт (Eric Schmidt) обещает выпустить в течение полугода. По информации ресурса, устрой
|07.11.2011
|Эрик Шмидт: Siri от Apple является серьезной угрозой бизнесу Google
|13.10.2011
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Эрик Шмидт завел профиль в соцсети Google+
о уже имели Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin). Впрочем, как отмечает TechCrunch, Эрик Шмидт мог и ранее иметь свой аккаунт в Google+, просто не делая его публичным. На данный
|02.09.2011
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Эрик Шмидт: мы купили Motorola не только ради патентов
Председатель совета директоров интернет-гиганта Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) заявил, что запланированная покупка его компанией производителя сма
|30.06.2011
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Поисковик для фрилансеров DoNanza получил $1 млн от фонда Эрика Шмидта
тиций от фонда Innovation Endeavors бывшего исполнительного директора компании Google Эрика Шмидта (Eric Schmidt), а также инвестиционной группы AfterDox и других инвесторов. Стартап DoNanza бы
|06.06.2011
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Эрик Шмидт и Леди Гага профинансировали стартап Backplane
Бывший исполнительный директор компании Google и нынешний председатель Эрик Шмидт (Eric Schmidt) инвестировал средства в стартап Backplane вместе с популярной певиц
|02.06.2011
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Google унизил Microsoft и признался, что боится Facebook
Бывший исполнительный директор Google и нынешний председатель компании Эрик Шмидт (Eric Schmidt) во время выступления на конференции D9 в Калифорнии и интервью с ее
|25.04.2011
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ИТ-центр Digital October договорился о партнерстве с венчурным фондом Эрика Шмидта
х технологий Digital October договорился о стратегическом партнерстве с американским венчурным фондом Tomorrow Ventures, основанным экс-гендиректором и нынешним председателем совета директоров Google Эриком Шмидтом. Подписание договора о партнерстве состоялось в понедельник после совместного заседания Комиссии при президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России и
|20.04.2011
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Эрик Шмидт будет зарабатывать $1,25 млн в год на новом посту в Google
Эрик Шмидт (Eric Schmidt), который с 4 апреля покинул пост исполнительного директора компании Google, уст
|10.02.2011
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Глава Nokia встречался с Эриком Шмидтом из Google - источник
полнительный директор Nokia Стивен Элоп (Stephen Elop) разговаривал с главой Google Эриком Шмидтом (Eric Schmidt) по поводу использования операционной системы Android. Об этом со ссылкой на осв
|21.01.2011
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Google меняет CEO
4 апреля 2011 г. Эрик Шмидт (Eric Schmidt), главный исполнительный директор Google, уступит позицию одному из
|27.09.2010
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Google: наш главный конкурент – Bing, а не Apple и Facebook
Исполнительный директор компании Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) в своем интервью для газеты Wall Street Journal, заявил, что с его
|30.03.2010
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Доходы главы Google упали в 2 раза
тавил $665883, а главного исполнительного директора Oracle Ларри Эллисона (Larry Ellison) – $1 млн. Эрик Шмидт владеет 9,4 млн акций Google (доля примерно 13%), стоимость которых на момент закр
|30.03.2010
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Зарплата главы Google Эрика Шмидта сократилась на 52%
CEO Microsoft Стива Баллмера (Steve Ballmer) по итогам прошлого финансового года составил $665883. Эрик Шмидт владеет 9,4 млн акций Google, стоимость которых на момент закрытия торгов в понеде
|03.08.2009
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Гендиректора Google уволили из Apple
Компания Apple сегодня, 3 августа, объявила о том, что Эрик Шмидт (Eric Schmidt), генеральный директор Google, вышел из ее совета директоров. «Эрик
|09.07.2009
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Из-за Chrome OS Эрик Шмидт может покинуть совет директоров Apple
me OS, новой операционной системы компании Google, может создать конфликт интересов, из-за которого Эрик Шмидт (Eric Schmidt), исполнительный директор интернет-гиганта, будет вынужден покинуть
|23.07.2007
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Эрик Шмидт: Google добьется популярности в Китае
овать на этом рынке в ближайшем будущем компании не удастся, сказал исполнительный директор Google, Эрик Шмидт (Eric Schmidt). «Сейчас мы не занимаем первое место на этом рынке, однако уже може
|01.06.2007
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Эрик Шмидт: иск Viacom к Google – ошибка?
Исполнительный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) назвал миллиардный иск Viacom к сайту видеообмена YouTube ошибкой,
|26.04.2007
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Альберт Гор и Эрик Шмидт заступились за Стива Джобса
оторых бывший вице-президент США Альберт Гор (Albert Gore) и главный исполнительный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt). Напомним: в 2006 г. американские власти заподозрили руководство Ap
|10.10.2006
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Эрик Шмидт: интернет меняет политику
Исполнительный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) считает, что интернет изменит политику, и это факт, который пока не
|30.08.2006
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Эрик Шмидт вошел в совет директоров Apple
Apple Computer сообщила, что исполнительный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) вошел в ее совет директоров. Эрик Шмидт был избран в совет н
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