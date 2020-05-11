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Schmidt Eric Emerson Шмидт Эрик Эмерсон

СОБЫТИЯ


11.05.2020 Google покинул ключевой руководитель

19 лет истории Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) покинул компанию после практически 20 лет работы в ней (он пришел в
10.10.2014 Google, Microsoft и Facebook предупредили о возможной гибели интернета

ти (АНБ США) ведет к тому, что «интернет сломается», полагает председатель совета директоров Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt). В попытках избежать наблюдения из Америки другие страны начинают с
08.07.2013 Глава правления Google покупает особняк в Лондоне за $44 млн

родажах эксклюзивной недвижимости в таких городах, как Лондон, Дубаи и Гонконг. Напомним, что ранее Эрик Шмидт возглавлял Google, являясь главным исполнительным директором компании. В апреле 20
11.10.2012 Председатель Google Эрик Шмидт назвал битву с Apple самой серьезной в истории

рных технологий. Об этом в интервью All Things Digital заявил председатель совета директоров Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt). По его мнению, именно эта борьба сформирует будущий ландшафт рынка
06.01.2012 Подробности о планшете Google Nexus: он будет маленьким и дешевым

Издание DigiTimes раскрыло некоторые детали о планшете Google Nexus Tablet, который Эрик Шмидт (Eric Schmidt) обещает выпустить в течение полугода. По информации ресурса, устрой
07.11.2011 Эрик Шмидт: Siri от Apple является серьезной угрозой бизнесу Google
13.10.2011 Эрик Шмидт завел профиль в соцсети Google+

о уже имели Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin). Впрочем, как отмечает TechCrunch, Эрик Шмидт мог и ранее иметь свой аккаунт в Google+, просто не делая его публичным. На данный
02.09.2011 Эрик Шмидт: мы купили Motorola не только ради патентов

Председатель совета директоров интернет-гиганта Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) заявил, что запланированная покупка его компанией производителя сма
30.06.2011 Поисковик для фрилансеров DoNanza получил $1 млн от фонда Эрика Шмидта

тиций от фонда Innovation Endeavors бывшего исполнительного директора компании Google Эрика Шмидта (Eric Schmidt), а также инвестиционной группы AfterDox и других инвесторов. Стартап DoNanza бы
06.06.2011 Эрик Шмидт и Леди Гага профинансировали стартап Backplane

Бывший исполнительный директор компании Google и нынешний председатель Эрик Шмидт (Eric Schmidt) инвестировал средства в стартап Backplane вместе с популярной певиц
02.06.2011 Google унизил Microsoft и признался, что боится Facebook

Бывший исполнительный директор Google и нынешний председатель компании Эрик Шмидт (Eric Schmidt) во время выступления на конференции D9 в Калифорнии и интервью с ее
25.04.2011 ИТ-центр Digital October договорился о партнерстве с венчурным фондом Эрика Шмидта

х технологий Digital October договорился о стратегическом партнерстве с американским венчурным фондом Tomorrow Ventures, основанным экс-гендиректором и нынешним председателем совета директоров Google Эриком Шмидтом. Подписание договора о партнерстве состоялось в понедельник после совместного заседания Комиссии при президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России и

20.04.2011 Эрик Шмидт будет зарабатывать $1,25 млн в год на новом посту в Google

Эрик Шмидт (Eric Schmidt), который с 4 апреля покинул пост исполнительного директора компании Google, уст
10.02.2011 Глава Nokia встречался с Эриком Шмидтом из Google - источник

полнительный директор Nokia Стивен Элоп (Stephen Elop) разговаривал с главой Google Эриком Шмидтом (Eric Schmidt) по поводу использования операционной системы Android. Об этом со ссылкой на осв
21.01.2011 Google меняет CEO

4 апреля 2011 г. Эрик Шмидт (Eric Schmidt), главный исполнительный директор Google, уступит позицию одному из

27.09.2010 Google: наш главный конкурент – Bing, а не Apple и Facebook

Исполнительный директор компании Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) в своем интервью для газеты Wall Street Journal, заявил, что с его

30.03.2010 Доходы главы Google упали в 2 раза

тавил $665883, а главного исполнительного директора Oracle Ларри Эллисона (Larry Ellison) – $1 млн. Эрик Шмидт владеет 9,4 млн акций Google (доля примерно 13%), стоимость которых на момент закр
30.03.2010 Зарплата главы Google Эрика Шмидта сократилась на 52%

CEO Microsoft Стива Баллмера (Steve Ballmer) по итогам прошлого финансового года составил $665883. Эрик Шмидт владеет 9,4 млн акций Google, стоимость которых на момент закрытия торгов в понеде
03.08.2009 Гендиректора Google уволили из Apple

Компания Apple сегодня, 3 августа, объявила о том, что Эрик Шмидт (Eric Schmidt), генеральный директор Google, вышел из ее совета директоров. «Эрик

09.07.2009 Из-за Chrome OS Эрик Шмидт может покинуть совет директоров Apple

me OS, новой операционной системы компании Google, может создать конфликт интересов, из-за которого Эрик Шмидт (Eric Schmidt), исполнительный директор интернет-гиганта, будет вынужден покинуть

23.07.2007 Эрик Шмидт: Google добьется популярности в Китае

овать на этом рынке в ближайшем будущем компании не удастся, сказал исполнительный директор Google, Эрик Шмидт (Eric Schmidt). «Сейчас мы не занимаем первое место на этом рынке, однако уже може
01.06.2007 Эрик Шмидт: иск Viacom к Google – ошибка?

Исполнительный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) назвал миллиардный иск Viacom к сайту видеообмена YouTube ошибкой,

26.04.2007 Альберт Гор и Эрик Шмидт заступились за Стива Джобса

оторых бывший вице-президент США Альберт Гор (Albert Gore) и главный исполнительный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt). Напомним: в 2006 г. американские власти заподозрили руководство Ap
10.10.2006 Эрик Шмидт: интернет меняет политику

Исполнительный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) считает, что интернет изменит политику, и это факт, который пока не
30.08.2006 Эрик Шмидт вошел в совет директоров Apple

Apple Computer сообщила, что исполнительный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) вошел в ее совет директоров. Эрик Шмидт был избран в совет н

Публикаций - 284, упоминаний - 559

Schmidt Eric Emerson и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 280
Microsoft Corporation 25775 72
Apple Inc 13156 69
Yahoo! 3726 50
Meta Platforms - Facebook 4621 31
Amazon Inc - Amazon.com 3277 23
HTC Corporation 1512 16
Samsung Electronics 11065 12
Intel Corporation 12811 12
Oracle Corporation 7074 12
Lenovo Motorola 3566 11
X Corp - Twitter 2938 11
OpenText - Micro Focus - Novell 880 10
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 9
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 8
Cisco Systems 5372 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Acer Group - Acer Inc 2776 8
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 7
AOL Inc - America Online 1883 7
Dell EMC 5180 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
Yandex - Яндекс 9216 6
Adobe Systems 1597 5
PayPal 671 5
Unisys - Cambridge Technology Partners 26 5
Alphabet 177 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
Motorola Inc 1156 4
LG Electronics 3735 4
AT&T Inc 1726 4
Logitech 437 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Canalys 236 3
TI - Texas Instruments Incorporated 848 3
Netscape Communications Corporation 426 3
Intuit 82 3
X Development LLC - Google X - Alphabet X - The Moonshot Factory 36 3
Zynga Game Network 133 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 12
eBay Inc 1640 6
Microsoft - LinkedIn 699 5
Walt Disney Company 647 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
DST Global - Digital Sky Technologies 229 3
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 3
Allen & Company 23 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Coca-Cola Company 261 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 2
Stanford Financial Group 3 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
Superjob - Суперджоб 858 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Sequoia Capital 115 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
American Airlines 90 1
Google Ventures - GV 37 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
United Airlines - авиакомпания 95 1
Conoco - ConocoPhillips 22 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
MSD Capital 14 1
RBC Capital Markets 59 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 13
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 11
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 9
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 7
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 2
U.S. NSTC - National Science and Technology Council - Национальный совет по науке и технологиям США - Совет по национальной науке и технологиям США 4 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Совет при президенте Российской Федерации 205 2
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ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Парламент Италии - Parlamento Italiano 4 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 2
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 2
ЛДПР 116 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
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Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 5
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Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 11
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Bezos Jeff - Безос Джефф 177 6
Rubin Andy - Рубин Энди 63 6
Yang Jerry - Янг Джерри 96 5
Drummond David - Дрюммонд Дэвид - Драммонд Дэвид 31 5
Mayer Marissa - Мейер Марисса 40 4
Hennessy John LeRoy - Хеннесси Джон 7 4
Rosenberg Jonathan - Розенберг Джонатан 9 4
Messman Jack - Мессман Джек 15 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Dell Michael - Делл Майкл 193 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 3
Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 26 3
Chambers John - Чемберс Джон 123 3
Woodside Dennis - Вудсайд Дэннис 12 3
Levinson Arthur - Левинсон Артур 10 3
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 3
Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 3
Дворкович Аркадий 216 2
Smith Brad - Смит Брэд 104 2
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
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Франция - Французская Республика 8177 7
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Индия - Bharat 5870 5
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Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 4
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
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