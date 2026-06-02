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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 195246
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California Crane School

СОБЫТИЯ


02.06.2026 Евросоюз перекроет доступ к госзаказам Amazon, Microsoft и Google 1
25.03.2024 iPhone и Android под ударом. Google и Apple грозит насильственное раздробление 1
05.01.2022 Google и Apple грозит насильственное раздробление. Это плата за сговор и монополизацию рынка 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

California Crane School и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12556 3
Meta Platforms - Facebook 4599 2
Apple Inc 13015 2
Amazon Inc - Amazon.com 3230 2
AT&T Inc 1723 2
AT&T Communications 6 1
Microsoft Corporation 25634 1
Alphabet 168 1
Meta Platforms 168 1
Telegram Group 2836 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
Amoco 7 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Mobil - Мобил 52 1
Conoco - ConocoPhillips 22 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 625 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 775 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 287 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5284 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9021 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8406 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26945 1
GSMA RCS Universal Profile - RCS Chat - Rich Communication Services - Система передачи коротких сообщений и контактных данных между абонентами подвижной (сотовой) связи 24 1
Lightning 229 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3155 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1259 1
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 71 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12577 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9170 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10516 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26383 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21052 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2472 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1936 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24746 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9885 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60287 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2323 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77248 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7539 2
Apple - App Store 3070 2
Apple iTunes Store 1117 1
Apple iMessage - Мессенджер 167 1
Apple macOS Tiger 32 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 530 1
StatCounter 468 1
Google Chrome - браузер 1687 1
Rakuten Viber 663 1
Apple macOS 2370 1
Apple iOS 8501 1
Apple iPad 3978 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2031 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1274 1
Microsoft Windows 16718 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3089 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 402 1
Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 11 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 1
Sacconaghi Toni - Саччонаги Тони 14 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54202 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4173 2
Россия - РФ - Российская федерация 163308 2
Европа 24864 1
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56663 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8110 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8655 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1894 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4766 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 705 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33074 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52663 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3559 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12094 1
PR Newswire 57 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6069 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3876 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 997 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446523, в очереди разбора - 729794.
Создано именных указателей - 195246.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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