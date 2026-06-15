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Индексная книга (каталог) CNews*
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PR Newswire

СОБЫТИЯ


15.06.2026 Спрашивают как с сеньоров, но платят как джунам. Требования к начинающим ИТ-специалистам резко выросли 1
10.01.2025 В США нашелся миллиардер, желающий купить TikTok. Иначе его запретят 1
05.01.2022 Google и Apple грозит насильственное раздробление. Это плата за сговор и монополизацию рынка 1
15.09.2015 Киевская компания заплатит в США $30 млн штрафа за взломы сайтов 1
08.06.2010 В блогах Россию обошли Америка, Великобритания и еще 7 стран 1
02.04.2010 52% блоггеров считают себя журналистами 1
17.12.2008 Wal-Mart осваивает солнечную энергию 1
09.12.2008 «Киберпонедельник» принес онлайн-магазинам рекордную выручку 1
08.12.2008 Новый супермаркет Aldi работает на базе экологичного оборудования Hussmann 1
03.12.2008 Оптовые компании выбирают SAP for Wholesale Distribution 1
26.11.2008 Онлайн-магазины подвергнутся атакам кибермошенников в праздники 1
25.11.2008 41% американцев будут покупать подарки в «черную пятницу» 1
25.11.2008 BlackBerry Storm поступил в продажу в США 1
14.11.2008 WG-Sensorsense нарушила патент Sensormatic на защитную технологию SuperTag 1
29.10.2008 7thOnline анонсирует решение для планирования товарного ассортимента 1
08.10.2008 Tyco International купила Vue Technology за $43 млн. 1
08.10.2008 Sony Electronics открыла новый магазин сети Sony Style 1
26.09.2008 Bit9 Parity защитит сеть супермаркетов 7-Eleven от утечек данных 1
26.09.2008 Wal-Mart начала продажу идентификационных бирок Smart-i-tag 1
26.09.2008 GSI Commerce поможет розничной сети Aeropostale развивать электронный бизнес 1
18.01.2008 Каждый второй хочет быть Биллом Гейтсом 1
16.11.2007 Продажи MP3-плееров Creative составили 25 млн. штук 1
19.11.2004 Hotspotter от Canary: первый детектор сетей Wi-Fi с ЖК-монитором 1
01.10.2004 Proxim выпустила точку доступа к сети Wi-Fi Orinoco AP-700 1
14.09.2004 PWC: 64% компаний увеличат расходы на ИТ-безопасность 1
31.03.2004 Oracle выпустил связующее ПО для управления радиометками 1
20.02.2004 Lindows включила поддержку для Centrino в свою ОС 1
19.02.2004 Sun готовит бета-версию Java Studio Creator 1
13.02.2004 Cognos обновил Enterprise Planning Series 1
27.01.2004 Microsoft устремился на рынок RFID 1
20.01.2004 TI назначил директора европейского отделения 1
26.11.2003 Слушание дела Microsoft против Lindows перенесено на март 1
29.10.2003 Hitachi Data Systems заключила партнерские соглашения с Ixos и AppIQ 1
28.10.2003 На этой неделе выйдет новая версия ядра Linux 1
16.10.2003 Microsoft представил бету Windows Server 2003 для Opteron 1
01.09.2003 Daewoo осваивает рынок домашних беспроводных систем 1
20.08.2003 IDC: Доля Intel на рынке процессоров для ПК растет за счет AMD 1
16.07.2003 Vaio PCV-W500GN1 – новый развлекательный центр от Sony 1
03.07.2003 OSDL нанимает еще одного Linux-гуру 1
05.03.2003 Японские компании образовали консорциум по развитию рынка 3D-дисплеев 1

Публикаций - 58, упоминаний - 58

PR Newswire и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25655 7
Sony 6717 4
Dell EMC 5161 3
OSDL - Open Source Development Labs - Лаборатория разработок открытого кода 33 2
SAP SE 5561 2
Amazon Inc - Amazon.com 3237 2
X Corp - Twitter 2929 2
Apple Inc 13033 2
Meta Platforms - Facebook 4601 2
AMD - Advanced Micro Devices 4607 2
Oracle Corporation 7042 2
Sharp Corporation 1062 2
NTT Data - Itelligence AG 48 2
Google LLC 12572 2
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 2
Seagate - Maxtor 146 2
Linspire - Lindows 59 2
Meta Platforms 169 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1026 1
Proxim - Proxim Corporation - Proxim Technologies 55 1
TotalEnergies - SunPower - PowerLight 11 1
Bose corp 46 1
Sage Group - Best Software 9 1
Sohu - Changyou 28 1
Powell Electronics 1 1
TiVo Corporation - Rovi Corporation - Macrovision Solutions Corporation 13 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2252 1
Intel Corporation 12750 1
Hitachi - Хитачи 1498 1
AT&T Inc 1723 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 698 1
Adobe Systems 1592 1
Corel Corporation 342 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 1
TI - Texas Instruments Incorporated 844 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 1
ByteDance 52 1
VAIO 475 1
Sony Electronics - Сони Электроникс 82 1
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 110 1
Walmart - Wal-Mart Stores 401 4
Itochu - Itochu Techno-Solutions - Itochu Electronics - Itochu Fine Chemical - 24 2
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Amoco 7 1
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 19 1
7-Eleven - SEI - Seven-Eleven 22 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 1
Reliance Industries - Reliance Industrial Infrastructure - Chembur Patalganga Pipelines - Reliance Petroleum 10 1
RadioShack - Radio Shack 16 1
McKesson 15 1
Jebsen & Jessen Group 1 1
Sony Style 30 1
Target Corporation 7 1
Jaspen Capital Partners 1 1
eBay Inc 1637 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 492 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 499 1
Bank of America - Банк Америки 269 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
Conoco - ConocoPhillips 22 1
Mobil - Мобил 52 1
Caterpillar - 90 1
Мортон 26 1
Kirkland & Ellis LLP 7 1
Charles Schwab 89 1
Daewoo 103 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1663 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1054 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 625 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1053 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 772 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 452 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1399 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 509 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13139 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10684 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34079 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13433 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32990 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13590 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13361 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22312 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15323 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27909 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1193 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4318 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13655 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4753 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7352 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9624 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3199 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3998 2
Пейджер - Beeper - Bleeper - Пейджинговая связь - Пейджинговая сеть 262 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4819 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10529 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12859 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4968 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8051 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63735 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17756 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3049 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12006 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3736 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16873 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9219 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5296 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29495 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1815 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6365 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6285 2
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 982 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3159 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5887 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5896 1
Microsoft Windows 16745 6
Linux OS 11357 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Apple macOS 2381 2
Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 2
Linspire - LinspireOS - LindowsOS Linux 23 2
Apple macOS Tiger 32 1
Bose Lifestyle 4 1
BlackBerry Storm 15 1
Hitachi Data Systems - HDS HiCommand 6 1
Oracle Mobile Suite - Oracle Mobile Platform - Oracle Mobile Security Suite - Oracle Mobile Handheld - Oracle Mobile Laptop 18 1
ByteDance - TikTok 349 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7550 1
Apple iPad 3981 1
Apple iOS 8516 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3094 1
Apple - App Store 3073 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1016 1
Microsoft Windows XP 2430 1
Oracle Java - язык программирования 3431 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 844 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 325 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 949 1
StatCounter 470 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 1
Baidu 299 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 1
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 41 1
Intel Itanium 649 1
Apple iTunes Store 1118 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1021 1
SAP NetWeaver 158 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Apple Xcode - среда разработки программного обеспечения 44 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Morton Andrew - Мортон Эндрю 15 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 233 2
Sacconaghi Toni - Саччонаги Тони 14 1
Reddy Praveen - Редди Правин 1 1
Супранонок Андрей 1 1
Кочевский Виталий 1 1
Дубовой Игорь 1 1
Дубовой Аркадий 1 1
Oldroyd Dennis - Олдройд Деннис 2 1
Ceresney Andrew - Сересни Андрю 1 1
Jolie Angelina - Джоли Анджелина 24 1
Green Rich - Грин Рич 14 1
Johnson Michael - Джонсон Майкл 2 1
Slim Carlos - Слим Карлос 28 1
Winfrey Oprah - Уинфри Опра 13 1
Brady Tom - Брэди Том 2 1
Путин Владимир 3441 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 1
Шойгу Сергей 92 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 1
Жириновский Владимир 28 1
Ambani Mukesh - Амбани Мукеш 9 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 669 1
Pompeo Michael - Помпео Майкл 14 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Пугачева Алла 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54285 21
Россия - РФ - Российская федерация 163856 6
Германия - Федеративная Республика 13109 5
Япония 13739 3
Франция - Французская Республика 8109 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18883 2
Европа 24877 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13729 2
США - Калифорния 4803 2
США - Джорджия 334 2
США - Нью-Йорк штат 250 1
Азия - Азиатский регион 5874 1
Дания - Королевство 1331 1
Америка Южная 884 1
Канада 5044 1
США - Нью-Йорк 3171 1
Африка - Африканский регион 3624 1
Ближний Восток 3127 1
Италия - Итальянская Республика 4486 1
Бразилия - Федеративная Республика 2496 1
Испания - Королевство 3813 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
Кипр - Республика 632 1
Мальта - Республика 136 1
США - Джорджия - Атланта 263 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5444 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26905 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52801 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8133 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12128 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3096 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33209 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8000 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21281 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6087 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5950 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8689 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17951 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6644 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4459 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6043 2
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 53 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5072 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3749 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8735 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6123 1
Энергетика - Energy - Energetically 5756 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6634 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1179 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1809 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2546 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1893 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3299 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3269 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1824 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1114 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11137 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3100 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1687 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8410 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1896 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1743 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1795 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 434 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2375 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5867 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6069 3
Forbes - Форбс 973 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11528 1
FT - Financial Times 1283 1
Bloomberg 1601 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 139 1
IDC - International Data Corporation 4966 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
Fortune Global 500 293 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 259 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 835 1
comScore 379 1
Gartner - Dataquest 353 1
California Crane School 3 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 303 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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