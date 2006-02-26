Proxim Proxim Corporation Proxim Technologies
|26.02.2006
Proxim представила новое оборудование для WiMAX
Winncom Technologies, дистрибьютор оборудования Proxim Wireless в России и странах СНГ, сообщила, что компания Proxim Wireless, производитель беспроводного оборудования для широкополосных сетей, объявила о выпуске оборудования стандар
|25.02.2005
21-22 февраля в Москве прошел технический сертификационный семинар Proxim
21–22 февраля в Москве в здании Научно-исследовательского института радио прошел технический сертификационный семинар компании Proxim, который провела компания Winncom Technologies — эксклюзивный дистрибьютор Proxim на территории России и стран СНГ. Семинар был ориентирован на технических специалистов компа
|17.02.2005
21-22 февраля состоится технический сертификационный семинар Proxim
21–22 февраля в Москве в здании Научно-исследовательского института радио пройдет технический сертификационный семинар Proxim, который проведет официальный дистрибьютор компании на территории России и стран СНГ Winncom Technologies. Семинар ориентирован на технических специалистов компаний, желающих стать автор
|01.10.2004
Proxim выпустила точку доступа к сети Wi-Fi Orinoco AP-700
Корпорация Proxim, производитель оборудования для беспроводных сетей Wi-Fi, пополнила линейку точек доступа Wi-Fi семейства Orinoco моделью начального уровня - Orinoco AP-700. Модель предназначена для пре
|06.02.2003
Proxim разработала архитектуру WLAN-сетей с коммутацией
На этой неделе калифорнийская Proxim Corporation объявила о разработке новой архитектуры беспроводных локальных сетей (WLAN
|21.01.2003
Motorola, Avaya и Proxim будут вместе разрабатывать новые конвергентные решения для беспроводной связи
Компании Motorola, Avaya и Proxim Corporation объявили о своем сотрудничестве в сфере создания и развертывания конверген
|15.01.2003
Motorola, Avaya и Proxim разработают технологии Wi-Fi-роуминга
Ведущие производители телекоммуникационного оборудования Motorola, Avaya и Proxim намерены совместно разрабатывать технологии Wi-Fi роуминга, которые позволят пользователю перемещаться от одной точки беспроводного доступа к другой без потери соединения, сообщает газет
|16.12.2002
Proxim объявил о предстоящей реорганизации
Производитель оборудования для беспроводных локальных сетей Proxim Corporation объявил о реорганизации - изменении структуры подразделений и кадровых пер
|21.01.2002
Proxim и Western Multiplex договорились о слиянии
Proxim и Western Muliplex, производители оборудования для сетей мобильной связи, согласились на слияние своих активов. Сделка оценивается в $216,8 млн. Акции Proxim будут обменены на акции Western Multiplex в соотношении 1 к 1,8896. Таким образом, каждая акция Proxim будет оценена в $7,90. Слияние пройдёт на равных для обеих компаний условиях
|29.01.2001
Proxim приобретет Netopia за акции стоимостью $223 млн.
Компания Proxim Inc. сообщила о заключении соглашения по приобретению компании Netopia Inc. за акции о
|03.01.2001
После снижения рейтинга акции Proxim упали на 24%
После того, как аналитики Morgan Stanley Dean Witter понизили рейтинг компании Proxim, курс ее акций упал на 24% (-$10,31 до $32,69). В процессе торгов он достигал отметки в $28,13, сообщает Cnet. Proxim производит продукты для беспроводного подключения к сетям дом
|11.07.2000
Proxim Technologies поддержит конкурирующую технологию беспроводной связи 802.11B
Компания Proxim Technologies, выпускающая системы беспроводной связи, до последнего времени использова
|07.12.1999
Согласно исследованиям, Intel и Proxim являются лидерами рынка домашних сетей
тей, работающих на базе телефонных линий. На втором месте оказалась фирма Diamond Multimedia с 30% долей рынка. На третьем месте Compaq. Что касается рынка беспроводных сетей, то здесь лидирует фирма Proxim. Она занимает 77% этого сектора рынка. К концу этого года продажи систем для домашних сетей достигнут $137 млн. В будущем году этот показатель достигнет $281 млн., а в 2003 году продажи
|17.11.1999
Compaq и Proxim объединяются на рынке беспроводных домашних сетей
Compaq Computer анонсировал на выставке Comdex заключение договора с фирмой Proxim, в результате которого уже в первом квартале будущего года начнется продаже беспроводных домашних сетевых систем. Технология Proxim, основанная на протоколе HomeRF предназначенног
|27.05.1999
Casio, Proxim и Odyssey Software анонсировали средство создания приложений для беспроводной связи JumpStart
Компании Casio Computer, Proxim и Odyssey Software объявили о заключении соглашения, направленного на совместное предоставления пакета для разработчиков JumpStart. Он должен будет обеспечить доступ с устройств Casio к
|29.04.1999
Intel и Proxim заключили соглашение о совместной работе в области средств беспроводного доступа домашнего пользования
Компании Intel и провайдер услуг местного беспроводного доступа Proxim начали сотрудничество в области разработки средств домашнего беспроводного сетевого доступа. Intel приобрела 2,9% акций Proxim на сумму $10,4 млн. В данный момент компании ведут с
