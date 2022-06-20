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ZTE Axon серия смартфонов и планшетов

СОБЫТИЯ

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20.06.2022 Из-за решения компании выпускать «умные» дроны с электрошокерами весь ее совет по этике ушел в отставку

Летательно-нелетальные Компания Axon предложила использовать дроны, снабжённые искусственным интеллектом, - и вооружённые тазерами (дистанционными электрошокерами), - для борьбы с нападениями на школы. Однако это предложение

09.08.2021 Создан первый в мире смартфон с космическими 20 ГБ оперативной памяти и невидимой фронтальной камерой. Цена, видео

Памяти больше, чем в компьютерах Компания ZTE начала продажи уникального смартфона Axon 30 5G с 20 ГБ оперативной памяти. Как пишет портал GizmoChina, в этом аппарате установле
07.02.2020 Компания из «черного списка» Трампа создала уникальный смартфон на «новейшем железе»

Первый среди флагманов Компания ZTE разработала новейший флагманский смартфон Axon 10s Pro, не имеющий аналогов в мире. Он стал первым, получившим оперативную память новей
25.02.2019 ZTE осваивает 5G

ZTE включилась в процесс распространения технологии 5G, представив смартфон ZTE Axon 10 Pro 5G. Этот флагманский аппарат создан в сотрудничестве с ведущими мировыми опер
23.11.2018 Одна камера, два экрана, четыре режима

ZTE Mobile Devices открывает в России предзаказ на складной смартфон ZTE Axon M с двумя экранами. ZTE Axon M совмещает в себе удобство большого дисплея (6,
22.11.2018 В России начались продажи первого в мире гибкого смартфона

Обещанного ровно год ждут В России состоялся официальный анонс смартфона ZTE Axon M, позиционируемого в качестве первого сгибаемого гаджета в мире. Мировой дебют аппарата
10.10.2018 Открыт предзаказ на ZTE Axon 9 Pro

В России открылся предзаказ на флагманский смартфон ZTE Axon 9 Pro. C 9 октября модель доступна для предзаказа на официальном сайте shop.myzte.ru, а

10.10.2018 ZTE начинает российские продажи флагманского смартфона Axon 9. Цена

оссийское подразделение ZTE Mobile Devices объявило о старте предзаказа на флагманский смартфон ZTE Axon 9 Pro. Устройство было представлено на выставке IFA-2018 в Берлине. C 9 октября модель б
19.03.2018 ZTE и Homido продвигают технологию виртуальной реальности Daydream

нескольких крупных отраслевых выставках, продемонстрировав посетителям работу смартфонов ZTE серии Axon 7 в паре с VR-очками Homido.ZTE Axon 7 стал одним из первых смартфонов, поддержив
18.10.2017 ZTE представила складной смартфон Axon M с двумя экранами

ZTE представляет ZTE Axon M – первый в своей категории складной смартфон с двумя экранами. Этот гаджет полностью и
21.03.2017 Informatica представила полностью интегрированное решение по управлению данными

Компания Informatica анонсировала продукт Informatica Axon — первое полностью интегрированное решение по управлению данными (Data Governance). Informatica Axon разработано таким образом, чтобы технические и бизнес-пользователи могли управля
22.11.2016 Обзор смартфона ZTE Axon 7: мультимедиа-комбайн

а, музыка и прочие составляющие мультимедиа могут послужить толчком к выбору модели. В случае с ZTE Axon 7 акцент как раз и сделан в пользу мультимедиа, а кто в целом представлен на данном рынк
17.10.2016 Концерт для дуэта флагманов ZTE

Смартфоны ZTE AXON 7 и ZTE AXON 7 mini стали доступны для официальной покупки в России. Дизайн новых
13.10.2016 ZTE объявила о начале российских продаж смартфонов Axon 7 и Axon 7 mini

ZTE представила в России смартфоны 7 и Axon 7 mini. Как рассказали CNews в компании, новинки отличаются дизайном, разработанным студ
02.09.2016 ZTE представила смартфон флагманской серии Axon 7 mini

Китайская компания ZTE Mobile Devices представила 5,2-дюймовый смартфон Axon 7 mini на берлинской выставке IFA 2016, сообщили CNews в ZTE.Смартфон Axon 7 mini
09.12.2015 Обзор смартфона ZTE Axon Mini: безопасности много не бывает

имают, насколько важен сервис и пост-продажная поддержка продукта. В этом нас убедил и сам смартфон Axon Mini:   Приложение «Поддержка ZTE» В общем, российский потребитель может не бояться поку
20.11.2015 ZTE Axon Mini - смартфон, родственный самолёту

Высококачественный авиационный алюминий позволил сделать новый смартфон ZTE Axon Mini легче, тоньше – и вместе с этим прочнее. При диагонали экрана в 5,2 дю
26.08.2008 Индийский аутсорсер Infosys купит британского консультанта Axon

Компания Infosys Technologies, индийский поставщик аутсорсинговых услуг, в понедельник, 25 августа, объявила о приобретении британской консалтинговой компании Axon Group, предоставляющей услуги пользователям решений SAP. Infosys заплатит за Axon £407,1 млн. ($755,5 млн.) наличными, или £6 за акцию, что на 19% превышает стоимость акций на момен
19.09.2002 Symbol Technologies впервые предложила архитектуру коммутируемых беспроводных сетей

ежду собой и администрировать отдельные продукты, дополняя их средствами обеспечения безопасной работы приложений, управления и взаимодействия. Symbol объединила все эти средства в коммутаторе Mobius Axon Wireless Switch, который централизованно управляет беспроводными сетями и их функциями через недорогие порты Mobius Axon Access Port. В своем первом коммерческом воплощении система


Публикаций - 66, упоминаний - 164

ZTE Axon и организации, системы, технологии, персоны:

ZTE Corporation 800 43
Samsung Electronics 11024 20
Huawei 4644 15
Xiaomi 2206 13
Apple Inc 13106 12
LG Electronics 3728 11
Google LLC 12640 10
Qualcomm Technologies 1968 10
ZTE Mobile Devices - ZTE Communication Technologies Corporation 36 7
Lenovo Group 2438 6
Lenovo Motorola 3561 6
Microsoft Corporation 25733 5
HTC Corporation 1512 5
AT&T Inc 1724 5
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 5
Asahi Kasei 11 4
МегаФон 10677 4
BBK OPPO Electronics 478 4
Elisa 36 3
CK Hutchison Drei Austria 5 3
BBK OnePlus 295 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2166 3
Intel Corporation 12795 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1677 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 580 3
Sony 6728 3
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 290 3
HMD Global - Nokia 140 3
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 238 3
China Mobile 435 3
LeEco - LeTV 61 3
Nvidia Corp 3972 2
Rouyu Technology 5 2
Motorola Inc 1155 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 917 2
AXON-Consulting - АКСОН-Консалтинг 4 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15656 2
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 258 2
MediaTek - Ralink 592 2
Евросеть 1421 5
BMW Group 481 4
Связной ГК 1400 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 436 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 3
BMW Designworks Group 15 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 525 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 250 2
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Caterpillar - 92 1
Геометрия НПО 161 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
CITIC Capital Holdings 6 1
Металлург КБ - Металлург РНКО 26 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 284 1
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 496 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2405 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 151 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1974 1
Carl Zeiss AG 307 1
Возрождение - Коммерческий банк 357 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
SoftBank Group 283 1
JD.com - Jingdong Mall 100 1
Совкомбанк Совесть 278 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5947 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5621 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
KIPRIS - Korea Intellectual Property Rights Information Service - Корейской патентной службой - Офис интеллектуальной собственности Республики Корея 2 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3860 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5406 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 682 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1404 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26639 55
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22482 29
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10627 26
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13197 25
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10269 23
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6449 22
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2324 19
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8473 19
5G - пятое поколение мобильной связи 2547 18
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1397 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28150 18
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Robb Elementary School 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 9
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 745 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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