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ZTE Axon серия смартфонов и планшетов
СОБЫТИЯ
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|20.06.2022
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Из-за решения компании выпускать «умные» дроны с электрошокерами весь ее совет по этике ушел в отставку
Летательно-нелетальные Компания Axon предложила использовать дроны, снабжённые искусственным интеллектом, - и вооружённые тазерами (дистанционными электрошокерами), - для борьбы с нападениями на школы. Однако это предложение
|09.08.2021
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Создан первый в мире смартфон с космическими 20 ГБ оперативной памяти и невидимой фронтальной камерой. Цена, видео
Памяти больше, чем в компьютерах Компания ZTE начала продажи уникального смартфона Axon 30 5G с 20 ГБ оперативной памяти. Как пишет портал GizmoChina, в этом аппарате установле
|07.02.2020
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Компания из «черного списка» Трампа создала уникальный смартфон на «новейшем железе»
Первый среди флагманов Компания ZTE разработала новейший флагманский смартфон Axon 10s Pro, не имеющий аналогов в мире. Он стал первым, получившим оперативную память новей
|25.02.2019
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ZTE осваивает 5G
ZTE включилась в процесс распространения технологии 5G, представив смартфон ZTE Axon 10 Pro 5G. Этот флагманский аппарат создан в сотрудничестве с ведущими мировыми опер
|23.11.2018
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Одна камера, два экрана, четыре режима
ZTE Mobile Devices открывает в России предзаказ на складной смартфон ZTE Axon M с двумя экранами. ZTE Axon M совмещает в себе удобство большого дисплея (6,
|22.11.2018
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В России начались продажи первого в мире гибкого смартфона
Обещанного ровно год ждут В России состоялся официальный анонс смартфона ZTE Axon M, позиционируемого в качестве первого сгибаемого гаджета в мире. Мировой дебют аппарата
|10.10.2018
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Открыт предзаказ на ZTE Axon 9 Pro
В России открылся предзаказ на флагманский смартфон ZTE Axon 9 Pro. C 9 октября модель доступна для предзаказа на официальном сайте shop.myzte.ru, а
|10.10.2018
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ZTE начинает российские продажи флагманского смартфона Axon 9. Цена
оссийское подразделение ZTE Mobile Devices объявило о старте предзаказа на флагманский смартфон ZTE Axon 9 Pro. Устройство было представлено на выставке IFA-2018 в Берлине. C 9 октября модель б
|19.03.2018
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ZTE и Homido продвигают технологию виртуальной реальности Daydream
нескольких крупных отраслевых выставках, продемонстрировав посетителям работу смартфонов ZTE серии Axon 7 в паре с VR-очками Homido.ZTE Axon 7 стал одним из первых смартфонов, поддержив
|18.10.2017
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ZTE представила складной смартфон Axon M с двумя экранами
ZTE представляет ZTE Axon M – первый в своей категории складной смартфон с двумя экранами. Этот гаджет полностью и
|21.03.2017
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Informatica представила полностью интегрированное решение по управлению данными
Компания Informatica анонсировала продукт Informatica Axon — первое полностью интегрированное решение по управлению данными (Data Governance). Informatica Axon разработано таким образом, чтобы технические и бизнес-пользователи могли управля
|22.11.2016
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Обзор смартфона ZTE Axon 7: мультимедиа-комбайн
а, музыка и прочие составляющие мультимедиа могут послужить толчком к выбору модели. В случае с ZTE Axon 7 акцент как раз и сделан в пользу мультимедиа, а кто в целом представлен на данном рынк
|17.10.2016
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Концерт для дуэта флагманов ZTE
Смартфоны ZTE AXON 7 и ZTE AXON 7 mini стали доступны для официальной покупки в России. Дизайн новых
|13.10.2016
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ZTE объявила о начале российских продаж смартфонов Axon 7 и Axon 7 mini
ZTE представила в России смартфоны 7 и Axon 7 mini. Как рассказали CNews в компании, новинки отличаются дизайном, разработанным студ
|02.09.2016
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ZTE представила смартфон флагманской серии Axon 7 mini
Китайская компания ZTE Mobile Devices представила 5,2-дюймовый смартфон Axon 7 mini на берлинской выставке IFA 2016, сообщили CNews в ZTE.Смартфон Axon 7 mini
|09.12.2015
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Обзор смартфона ZTE Axon Mini: безопасности много не бывает
имают, насколько важен сервис и пост-продажная поддержка продукта. В этом нас убедил и сам смартфон Axon Mini: Приложение «Поддержка ZTE» В общем, российский потребитель может не бояться поку
|20.11.2015
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ZTE Axon Mini - смартфон, родственный самолёту
Высококачественный авиационный алюминий позволил сделать новый смартфон ZTE Axon Mini легче, тоньше – и вместе с этим прочнее. При диагонали экрана в 5,2 дю
|26.08.2008
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Индийский аутсорсер Infosys купит британского консультанта Axon
Компания Infosys Technologies, индийский поставщик аутсорсинговых услуг, в понедельник, 25 августа, объявила о приобретении британской консалтинговой компании Axon Group, предоставляющей услуги пользователям решений SAP. Infosys заплатит за Axon £407,1 млн. ($755,5 млн.) наличными, или £6 за акцию, что на 19% превышает стоимость акций на момен
|19.09.2002
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Symbol Technologies впервые предложила архитектуру коммутируемых беспроводных сетей
ежду собой и администрировать отдельные продукты, дополняя их средствами обеспечения безопасной работы приложений, управления и взаимодействия. Symbol объединила все эти средства в коммутаторе Mobius Axon Wireless Switch, который централизованно управляет беспроводными сетями и их функциями через недорогие порты Mobius Axon Access Port. В своем первом коммерческом воплощении система
ZTE Axon и организации, системы, технологии, персоны:
|Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
|CNews - ZOOM.CNews 1864 15
|GizmoChina 169 3
|DxOMark - Издание 36 2
|TechSpot 185 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6081 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|WCCFTech - Издание 107 1
|The Bell - Издание 42 1
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|VentureBeat 90 1
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