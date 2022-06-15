Из-за решения компании выпускать «умные» дроны с электрошокерами весь ее совет по этике ушел в отставку

Глава компании Axon, основного разработчика тазеров, предложил вооружить «умные» дроны с тем, чтобы они могли нейтрализовать нападающих на школы. Совет по этике при этой компании ушёл в отставку почти в полном составе.

Летательно-нелетальные

Компания Axon предложила использовать дроны, снабжённые искусственным интеллектом, - и вооружённые тазерами (дистанционными электрошокерами), - для борьбы с нападениями на школы. Однако это предложение привело к тому, что большинство членов совета по этике искусственного интеллекта при компании ушли в отставку.

Интересно, что идея интеллектуальных дронов, вооруженных электрошокерами, полностью соответствует сюжету рассказа-антиутопии американского фантаста Роберта Шекли (Robert Sheckley) «Страж-птица». В нем для борьбы с преступностью были созданы и запущены беспилотники, поражающие потенциальных убийц электрическим зарядом.

Компания Axon, ранее известная как TASER International, - главный в мире разработчик дистанционных электрошокеров, известных также как тазеры. Ими преимущественно пользуются полицейские в США и Канаде в качестве нелетального оружия. Выпускаются и гражданские модели.

Предположительный внешний вид дрона компании Axon, оснащенного тазерами

Кроме того, Axon производит нательные камеры для полицейских и военных и аксессуары к ним, а также занимается разработкой и поддержкой онлайн-платформы для сбора улик в криминальных расследованиях Evidence.com.

В июне 2022 г. руководство Axon предложило использовать автономные дроны для защиты учебных заведений от вооружённых нападений, - это стало реакцией на инцидент в младшей школе Robb Elementary School в Техасе, где 24 мая 2022 г. 18-летний стрелок убил 21 человека. Большинство жертв были детьми в возрасте 9-11 лет. Нападавший также был убит.

Это в очередной раз обострило дебаты о запрете свободной продажи оружия в США. Между тем, в большинстве случаев нападения на школы сопровождаются многочисленными жертвами именно в тех случаях, когда стрелки не встречают сопротивления.

С начала января 2022 г. в США произошли более 20 инцидентов со стрельбой в школах, но нападение на Robb Elementary School оказалось самым кровавым.

Дрон быстрого реагирования

В Axon предложили использовать дроны, которые в режиме реального времени могли бы получать информацию о возможных угрозах - её готова была предоставлять компания Fusus, разработчик онлайн-платформы, которая в режиме реального времени способна определять опасные ситуации, попавшие на камеры слежения.

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Как заявил исполнительный директор Fusus Крис Линденау (Chris Lindenau), «Fusus позволяет мгновенно передавать видеопоток с любой камеры видеонаблюдения экстренным службам, с указанием места, вне зависимости от того, какая камера используется. Сеть камер, мониторинг со стороны людей и ИИ, а также система «тревожных кнопок» и других средств местной связи позволят обнаружить и идентифицировать угрозу до того, как прозвучат первые выстрелы, значительно уменьшить время реагирования и помочь с быстрым овладением ситуацией».

Иначе говоря, предполагается, что получив сигнал тревоги дрон летит к месту инцидента и нейтрализует потенциального нападающего с помощью тазера.

В совете по этике Axon это предложение, однако, никакого энтузиазма не вызвало. Несколько недель ранее большинство членов совета проголосовали против реализации проекта с дронами, вооружёнными тазерами. В заявлении совета указывалось, что слишком велик шанс злоупотреблений такими дронами в районах, населённых преимущественно этническими меньшинствами, да и не только в них. Кроме того, члены совета считают, что такие дроны не решат проблемы с вооружёнными нападениями, а только «отвлекут общество от реальных решений трагической проблемы».

Однако глава Axon Рик Смит (Rick Smith) применил власть и, вопреки воле совета по этике, объявил, что проект будет реализован. По его словам, необходимо что-то срочно предпринимать на фоне школьных стрельб, проблемы, приобретшей эпидемический характер, и вариант с дронами кажется ему наиболее рабочим.

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Вследствие произошедшего 9 из 12 членов совета по этике искусственного интеллекта объявили, что уходят со своих постов.

«Применение автономных дронов в таком контексте действительно очень опасно, - считает Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будущего». - До зрелости технологиям ИИ далеко, гарантировать отсутствие ложных срабатываний никто не сможет, а на кону - жизни людей. Использование дронов на ручном управлении тоже довольно сомнительный вариант, чреватый злоупотреблениями самого худшего порядка. Неудивительно, что совет по этике принял эту идею в штыки, - говорить о применении вооружённых, пусть и нелетальным оружием, дронов в гражданской среде сейчас рано. С другой стороны, общий тренд на использование беспилотников как силового средства воздействия будет развиваться и в военной, и в гражданской сферах. Вопрос только в том, насколько зрелы технологии и насколько адекватным будет контроль за применением таких средств».