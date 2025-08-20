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США Техас

США - Техас

СОБЫТИЯ


20.08.2025 Техас начал расследование против руководства WhatsApp*** и Instagram****: Их нейросети обманывают детей

Расследование из-за ИИ-инструмента Генеральный прокурор Техаса обвинил руководство Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) в злоупотреблении доверием детей, пишет TechCrunch. Речь идет о том, что в разработанных ИТ
25.02.2022 Власти США ополчились на Facebook за нелегальное распознавание лиц пользователей

Не трогайте лица Власти штата Техас рассматривают судебный иск к корпорации Meta Platforms (экс-Facebook) за использование

17.02.2021 В США остановлены крупные заводы Samsung: В стране сломалось электричество

ать американцам Компанию Samsung заставили полностью остановить работу сразу двух заводов в Остине (Техас, США). По информации издания Austin-American Statesman, из-за аномальных для американце
14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил!

Штаб-квартира Oracle переезжает в Техас Корпорация Oracle, крупный американский разработчик программного обеспечения, перенесет
03.12.2020 HPE бежит из Кремниевой долины

HPE переносит штаб-квартиру в Техас Hewlett Packard Enterprise (HPE) вслед за рядом других крупных компаний сокращает свое

20.08.2019 Троян-шифровальщик парализовал госорганы по всему Техасу

шифровальщика вывела из строя цифровые ресурсы органов местной власти по всему американскому штату Техас. Об этом сообщает ресурс securityaffairs.co. Эксперты полагают, что все атаки осуществл
20.02.2013 Office 365 перехватил техасский госсектор у Google Apps

, руководитель направления "Электронное правительство" в Министерстве информационных ресурсов штата Техас. - Office 365 повысит производительность и позволит нашим ведомствам лучше обслуживать

28.11.2012 AMD планирует продать свою базу в Техасе за $150-200 млн

AMD планирует продать свою базу в Остине, штат Техас, площадью 23,2 га за $150-200 млн с возможностью дальнейшей аренды, сообщает Reuters со
29.06.2012 Учёные из Техаса создали краску-аккумулятор

Студенты и учёные из Университета Райса (Техас, США) создали солнечную батарею с виде распыляемого из пульверизатора набора красок. Фактически, это изобретение позволяет превратить в солнечную батарею любую поверхность. В эксперимента
22.04.2011 В Сети опубликовали личные данные 3,2 млн американцев

Главное управление штата Техас объявило об увольнении главы по информационной безопасности и главы по инновациям и тех
18.04.2011 Cisco открыла в Техасе экологически чистый ЦОД

Компания Cisco открыла в городе Аллен (штат Техас) новый экологически чистый центр обработки данных, чья архитектура включает весь ассорт
14.04.2011 Крупная утечка в Техасе: в Сеть утекли данные 3,5 млн человек

очники, имена, номера соцстрахования, даты рождения и другие приватные данные 3,5 млн жителей штата Техаса случайно были выложены на открытый сервер со свободным доступом через Сеть Управления

25.03.2011 В Техасе найдены следы самых первых индейцев

Исследователи в Техасе утверждают, что нашли доказательства заселения Америки более чем на тысячу лет раньше, чем признает современная наука. Найденные ранее следы первой индейской материальной культуры Кловис
02.03.2011 Птерозавр возрастом 89 млн лет найден в Техасе

читают, что это скорее всего так. Тимоти Майерс (Timothy S. Myers) – ученый, который идентифицировал рептилию, заявил, что "если это действительно птеранодон, он будет первым экземпляром, найденным в Техасе в южной части древнего внутреннего моря". Ключом к идентификации находки стала плечевая кость длиной 14,5 см, которая была верхней костью крыла и крепилась к туловищу. Благодаря полой ст
10.11.2009 Госзаказчики США недовольны IBM

Чиновники американского штата Техас приняли решение разорвать контракт с IBM, по которому корпорация занималась модернизаци
05.05.2009 Делагация РОСНАНО посетит Техас

009. 12-я международная конференция и выставка Nanotech 2009 проходит с 3 по 7 мая в Хьюстоне, штат Техас. Это мероприятие является центральным событием в области нанотехнологий на американском
14.11.2008 «Студенческая» утечка в университете штата Техас

Филиал сельскохозяйственного и механического Университета Техаса в городе Корпус Кристи (Texas A&M University - Corpus Christi) допустил серьезную утечку информации. Одна из студенток вуза случайно обнаружила во внутренней сети файл с персональными да
10.11.2008 Медицинский центр в Техасе скомпрометировал 100 тыс. приватных записей

табную утечку допустил медицинский центр при Университете Бейлора (Baylor Health Care System), штат Техас. В результате кражи ноутбука из автомобиля сотрудницы центра, под угрозой компрометации
11.09.2008 Миллион жителей Техаса эвакуируются из-за урагана "Айк"

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в американском штате Техас в связи с приближением урагана "Айк" объявлена эвакуация почти миллиона жителей. Метеор
25.06.2008 Приватные данные жителей Техаса выбросили в мусор

Прокуратура штата Техас выдвинула обвинения компании Petroleum Wholesale в халатном обращении с персональной информацией. По словам прокурора Грега Эбботта (Greg Abbott), нефтяная компания выбрасывала бумаги с п
17.01.2008 NASA закупило в Техасе 40 т "лунной" пыли

в Хьюстон в пластиковых мешках по 1,5 т на 18-колесных грузовых автомобильных платформах. В сообщении подчеркивается, что производство "лунной" пыли организовано на "секретном объекте" где-то в штате Техас. Зачем необходимы столь масштабные закупки, не сообщается. Неизвестно также, организовано ли в США аналогичное производство имитаторов пыли марсианской.
18.12.2007 В Техасском университете запустят новый суперкомпьютер

1 января 2008 г. в Техасском центре передовых вычислений (Texas Advanced Computing Center) Техасского университета в г. Остин, планируется запустить в эксплуатацию суперкомпьютер Ranger. Пиковая производительност
13.08.2007 Странная симптоматика опять выявлена в Техасе

В американском штате Техас, ранее ставшем центром распространения крайне странной по своей симптоматике "болезни М
04.06.2007 Жизнь полицейских Техаса под угрозой: утечка приватных данных

В Хьюстоне, штат Техас, (Houston, Texas) неизвестные украли ноутбук с базой данных Комиссии по аттестации и об
26.02.2007 ВВС Национальной гвардии Техаса отправятся в Ирак

Как сообщает F-16.net, 147 истребительное крыло ВВС Национальной гвардии Техаса направит в район ведения войны с террором в Ираке от 12 до 15 истребителей F-16 с пилотами и обслуживающим персоналом. Предполагается, что срок их пребывания в Ираке составит от 45 до 90
23.01.2007 Google оцифрует более миллиона книг университета Техаса

Google оцифрует более миллиона книг из библиотеки университета Техаса в Остине. Это пятая по величине академическая библиотека в США. Оцифруют и коллекцию Нети Ли Бенсон (Nettie Lee Benson), которая включает в себя редкие книги и манускрипты ранней латиноа
14.12.2006 Взломана сеть университета Техаса
07.08.2006 В Техасе начато комплексное исследование загадочной болезни Моргеллонов

тся, что у них под кожей живут паразиты, периодически на ней образуются раны, сквозь которые наружи выходят нитеобразные и «исключительно необычные структуры». Исследования будут пароводиться в штате Техас, наиболее пораженном болезнью. Заболевание зачастую относят к паразитарным иллюзиям, однако специалисты университета штат Оклахома считают, что заболевание более чем реально. "Я на все 10
07.08.2006 В Техасе начато комплексное исследование загадочной болезни Моргеллонов

тся, что у них под кожей живут паразиты, периодически на ней образуются раны, сквозь которые наружи выходят нитеобразные и «исключительно необычные структуры». Исследования будут пароводиться в штате Техас, наиболее пораженном болезнью. Заболевание зачастую относят к паразитарным иллюзиям, однако специалисты университета штат Оклахома считают, что заболевание более чем реально. "Я на все 10
26.06.2006 Японцы построят АЭС в Техасе

Как сообщает пресс-служба Росатома, японская корпорация Hitachi и американская General Electric решили построить в штате Техас первую АЭС со времен аварии на станции Three-Mile Island. Стоимость проекта оценивается в $5,2 млрд.
26.06.2006 Японцы построят АЭС в Техасе

Как сообщает пресс-служба Росатома, японская корпорация Hitachi и американская General Electric решили построить в штате Техас первую АЭС со времен аварии на станции Three-Mile Island. Стоимость проекта оценивается в $5,2 млрд.
09.06.2006 Техас установит сотни камер на границе

Власти Техаса планируют потратить $5 млн. на установку сотен камер ночного наблюдения вдоль мексиканской границы. Видео напрямую будет транслироваться через интернет. Это означает, что каждый, кто име
17.04.2006 Техасский суд решил дело в пользу TiVo

ость на базе запатентованной технологии. Вердикт американского окружного суда для восточного округа Техаса (Eastern District of Texas) принесет TiVo почти $74 млн. в качестве компенсации убытко
29.03.2006 Техасский юрист проиграл суд с Microsoft

Юрист по интеллектуальной собственности из Техаса Кеннет Нэш (Kenneth Nash) окончательно проиграл иск против Microsoft, касающийся патента на технологию активации продуктов. Апелляционный суд федеральной инстанции подтвердил решение Окр
22.11.2005 Штат Техас подал иск против Sony

Штат Техас подал иск против Sony BMG. Генпрокурор штата обвинил компанию в нарушении американского
01.07.2003 TI построит завод в Техасе

Texas Instruments обнародовал планы по строительству своего первого с 1996 года полупроводникового производства в США. Новый завод будет расположен недалеко от штаб-квартиры компании в Ричардсоне, Техас, а предварительная оценка проекта составила $3 млрд. Компания планирует запустить завод до конца 2005 года, его штат, по предварительным расчетам, составит около 1000 человек, а основным

26.12.2002 В Техасе можно платить отпечатком пальца

етил Гэри Хаддлестон (Gary Huddleston), менеджер по работе с клиентами юго-восточного отделения Kroger. Компания тестирует новую технологию "оплаты указательным пальцем" уже на протяжении 9 месяцев в техасских городах Брайан (Bryan) и Колледж Стейшн (Сollege Station). Новый метод оплаты опробовали уже около 10 тыс. покупателей. Студенты из близлежащего Техасского университета A&M особенно б
26.12.2002 В Техасе можно платить отпечатком пальца

етил Гэри Хаддлестон (Gary Huddleston), менеджер по работе с клиентами юго-восточного отделения Kroger. Компания тестирует новую технологию "оплаты указательным пальцем" уже на протяжении 9 месяцев в техасских городах Брайан (Bryan) и Колледж Стейшн (Сollege Station). Новый метод оплаты опробовали уже около 10 тыс. покупателей. Студенты из близлежащего Техасского университета A&M особенно б
06.04.2001 FreeMarkets закрывает офисы в Техасе

Разработчик онлайновых торговых площадок, компания FreeMarkets объявила, что она сворачивает свои офисы в техасском городе Остин, вследствие чего могут быть уволены 30 служащих, сообщает CNET. Кадровые перестановки связаны с интеграцией технологий и размещением служащих компании Imark, которая была
16.02.2001 Dell cократит 1700 рабочих мест в Техасе

в связи со спадом на рынке ПК, сообщила Electronic News. Увольнения коснутся сотрудников, занятых административной работой, в производстве и в сфере маркетинга на заводах в г. Раунд-Рок в центральном Техасе, где у Dell около 22000 сотрудников. Акции Dell на NYSE после опубликования этой новости выросли на 8% до $24,81

Публикаций - 1048, упоминаний - 1459

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 95
Google LLC 12688 71
Apple Inc 13154 69
IBM - International Business Machines Corp 9699 66
Intel Corporation 12811 63
Samsung Electronics 11064 61
Dell EMC 5180 43
AMD - Advanced Micro Devices 4641 43
Cisco Systems 5372 41
Amazon Inc - Amazon.com 3277 35
Nvidia Corp 4002 29
Dell Technologies - Dell Computer 2219 27
Sony 6739 27
Meta Platforms - Facebook 4621 24
HP Inc. 5883 24
X Corp - Twitter 2938 23
Qualcomm Technologies 1974 23
Lenovo Motorola 3566 23
HP - Hewlett-Packard 3662 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 19
Oracle Corporation 7074 19
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 19
AT&T Inc 1725 18
LG Electronics 3735 17
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 16
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 16
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 15
Huawei 4676 15
Yahoo! 3726 15
TI - Texas Instruments Incorporated 848 14
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 14
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 14
Toshiba Corporation 2980 13
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BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 12
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 12
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 11
Meta Platforms 180 10
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 10
Lockheed Martin 777 38
eBay Inc 1640 15
Tesla Motors 461 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Ford 434 8
Россети Ленэнерго 1699 8
Boeing 1031 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 6
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 6
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 6
BNSF Railway 6 5
SoftBank Group 284 4
Blue Origin 29 4
Uber 357 4
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 4
Villa Capri 4 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Royal Dutch Shell - Шелл 233 4
Volkswagen Group - VW 308 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Bank of America - Банк Америки 271 3
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Merrill Lynch 454 3
Honda Motor Company - HND 240 3
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Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 3
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 3
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 3
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 22
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Apple iPhone - серия смартфонов 7622 32
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Google Android 15243 27
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Microsoft Windows 16882 25
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 24
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 20
Linux OS 11533 20
Apple iOS 8583 19
Intel x86 - архитектура процессора 2151 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 13
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Microsoft Office 4170 12
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 11
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Microsoft Azure 1526 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 9
Intel Itanium 649 8
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 7
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Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 7
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 6
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Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 6
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FreePik 1841 6
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Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 5
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 5
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HPE ProLiant 409 4
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 4
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Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 34
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 20
Bush George - Буш Джордж 336 10
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 10
Маленченко Юрий 58 10
Dell Michael - Делл Майкл 193 7
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 6
Paxton Ken - Пакстон Кен 6 6
Зенкин Денис 263 6
Дмитриева Екатерина 11 6
Lu Edward - Лу Эдвард 19 6
Путин Владимир 3454 6
Mitchell Scott - Митчелл Скотт 5 5
Beesley Jon - Бизли Йон 6 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 5
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 5
Касперский Евгений 337 4
Горбунов Сергей 24 4
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 4
Гвоздев Дмитрий 145 4
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Доля Алексей 67 4
Михайлов Владимир 40 4
Abbott Greg - Эбботт Грег 4 4
Wymore Randy - Ваймор Рэнди 4 4
Garvin Jim - Гарвин Джим 7 4
Rein Ted - Рейн Тед 4 4
Read Rory - Рид Рори 21 4
Мельникова Анастасия 440 4
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 4
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Krebs Brian - Кребс Брайан 60 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 3
Ульянов Владимир 162 3
Фишенко Александр 5 3
Пособилов Александр 3 3
Абдулаев Шавкат 3 3
Дятлова Анастасия 3 3
Bidaut Carine - Бидо Карин 3 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 630
Россия - РФ - Российская федерация 166167 157
США - Калифорния 4829 126
США - Техас - Остин 189 96
Земля - планета Солнечной системы 10865 96
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 73
Европа 24964 71
США - Техас - Хьюстон 260 69
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 64
США - Техас - Даллас 185 61
США - Нью-Йорк 3180 60
Канада 5081 57
Япония 13807 52
Южная Корея - Республика 7052 46
США - Флорида 786 42
Германия - Федеративная Республика 13221 41
США - Колумбия - Вашингтон 1487 39
США - Аризона 549 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 37
Китай - Тайвань 4245 32
Индия - Bharat 5869 29
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Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 27
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Солнце - звезда Солнечной системы 5490 25
Нидерланды 3746 25
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США - Техас - Сан-Антонио 50 24
Италия - Итальянская Республика 4508 24
Франция - Французская Республика 8177 24
США - Иллинойс 340 22
США - Вирджиния - Виргиния 288 22
Колумбия - Республика 551 21
США - Огайо 291 21
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 21
Солнечная система - Solar system 2569 21
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 21
США - Луизиана 110 20
Азия - Азиатский регион 5920 20
Америка - Американский регион 2206 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 115
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 114
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 105
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 51
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Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 47
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 44
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 26
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 26
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UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 70
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 13
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CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 7
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PU - Purdue University - Университет Пердью 144 5
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 5
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UT Dallas - UTD - University of Texas at Dallas - Техасский университет в Далласе - UT Southwestern, UTSW - University of Texas Southwestern Medical Center - Юго-западный медицинский центр Техасского университета 13 5
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
TED Talks 36 4
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 10 4
TTU - Texas Tech University - Техасский технологический университет 4 4
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 4
Baylor University - Университет Бэйлора 8 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 3
BU - Boston University - Бостонский университет 63 3
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 3
Southern Methodist University - Южный методистский университет 8 3
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 2
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 42 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 2
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 19 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 13
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Oracle OpenWorld 65 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
Autonomy Day 1 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
МТС - Телеком Идея 51 1
ISDC - International Space Development Conference - Международная конференция по развитию космоса 1 1
Dell Solutions Forum 4 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
PC Expo 36 1
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 1
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