США - Техас

Техас начал расследование против руководства WhatsApp*** и Instagram****: Их нейросети обманывают детей Расследование из-за ИИ-инструмента Генеральный прокурор Техаса обвинил руководство Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) в злоупотреблении доверием детей, пишет TechCrunch. Речь идет о том, что в разработанных ИТ

Власти США ополчились на Facebook за нелегальное распознавание лиц пользователей Не трогайте лица Власти штата Техас рассматривают судебный иск к корпорации Meta Platforms (экс-Facebook) за использование

В США остановлены крупные заводы Samsung: В стране сломалось электричество ать американцам Компанию Samsung заставили полностью остановить работу сразу двух заводов в Остине (Техас, США). По информации издания Austin-American Statesman, из-за аномальных для американце

Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил! Штаб-квартира Oracle переезжает в Техас Корпорация Oracle, крупный американский разработчик программного обеспечения, перенесет

HPE бежит из Кремниевой долины HPE переносит штаб-квартиру в Техас Hewlett Packard Enterprise (HPE) вслед за рядом других крупных компаний сокращает свое

Троян-шифровальщик парализовал госорганы по всему Техасу шифровальщика вывела из строя цифровые ресурсы органов местной власти по всему американскому штату Техас. Об этом сообщает ресурс securityaffairs.co. Эксперты полагают, что все атаки осуществл

Office 365 перехватил техасский госсектор у Google Apps , руководитель направления "Электронное правительство" в Министерстве информационных ресурсов штата Техас. - Office 365 повысит производительность и позволит нашим ведомствам лучше обслуживать

AMD планирует продать свою базу в Техасе за $150-200 млн AMD планирует продать свою базу в Остине, штат Техас, площадью 23,2 га за $150-200 млн с возможностью дальнейшей аренды, сообщает Reuters со

Учёные из Техаса создали краску-аккумулятор Студенты и учёные из Университета Райса (Техас, США) создали солнечную батарею с виде распыляемого из пульверизатора набора красок. Фактически, это изобретение позволяет превратить в солнечную батарею любую поверхность. В эксперимента

В Сети опубликовали личные данные 3,2 млн американцев Главное управление штата Техас объявило об увольнении главы по информационной безопасности и главы по инновациям и тех

Cisco открыла в Техасе экологически чистый ЦОД Компания Cisco открыла в городе Аллен (штат Техас) новый экологически чистый центр обработки данных, чья архитектура включает весь ассорт

Крупная утечка в Техасе: в Сеть утекли данные 3,5 млн человек очники, имена, номера соцстрахования, даты рождения и другие приватные данные 3,5 млн жителей штата Техаса случайно были выложены на открытый сервер со свободным доступом через Сеть Управления

В Техасе найдены следы самых первых индейцев Исследователи в Техасе утверждают, что нашли доказательства заселения Америки более чем на тысячу лет раньше, чем признает современная наука. Найденные ранее следы первой индейской материальной культуры Кловис

Птерозавр возрастом 89 млн лет найден в Техасе читают, что это скорее всего так. Тимоти Майерс (Timothy S. Myers) – ученый, который идентифицировал рептилию, заявил, что "если это действительно птеранодон, он будет первым экземпляром, найденным в Техасе в южной части древнего внутреннего моря". Ключом к идентификации находки стала плечевая кость длиной 14,5 см, которая была верхней костью крыла и крепилась к туловищу. Благодаря полой ст

Госзаказчики США недовольны IBM Чиновники американского штата Техас приняли решение разорвать контракт с IBM, по которому корпорация занималась модернизаци

Делагация РОСНАНО посетит Техас 009. 12-я международная конференция и выставка Nanotech 2009 проходит с 3 по 7 мая в Хьюстоне, штат Техас. Это мероприятие является центральным событием в области нанотехнологий на американском

«Студенческая» утечка в университете штата Техас Филиал сельскохозяйственного и механического Университета Техаса в городе Корпус Кристи (Texas A&M University - Corpus Christi) допустил серьезную утечку информации. Одна из студенток вуза случайно обнаружила во внутренней сети файл с персональными да

Медицинский центр в Техасе скомпрометировал 100 тыс. приватных записей табную утечку допустил медицинский центр при Университете Бейлора (Baylor Health Care System), штат Техас. В результате кражи ноутбука из автомобиля сотрудницы центра, под угрозой компрометации

Миллион жителей Техаса эвакуируются из-за урагана "Айк" Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в американском штате Техас в связи с приближением урагана "Айк" объявлена эвакуация почти миллиона жителей. Метеор

Приватные данные жителей Техаса выбросили в мусор Прокуратура штата Техас выдвинула обвинения компании Petroleum Wholesale в халатном обращении с персональной информацией. По словам прокурора Грега Эбботта (Greg Abbott), нефтяная компания выбрасывала бумаги с п

NASA закупило в Техасе 40 т "лунной" пыли в Хьюстон в пластиковых мешках по 1,5 т на 18-колесных грузовых автомобильных платформах. В сообщении подчеркивается, что производство "лунной" пыли организовано на "секретном объекте" где-то в штате Техас. Зачем необходимы столь масштабные закупки, не сообщается. Неизвестно также, организовано ли в США аналогичное производство имитаторов пыли марсианской.

В Техасском университете запустят новый суперкомпьютер 1 января 2008 г. в Техасском центре передовых вычислений (Texas Advanced Computing Center) Техасского университета в г. Остин, планируется запустить в эксплуатацию суперкомпьютер Ranger. Пиковая производительност

Странная симптоматика опять выявлена в Техасе В американском штате Техас, ранее ставшем центром распространения крайне странной по своей симптоматике "болезни М

Жизнь полицейских Техаса под угрозой: утечка приватных данных В Хьюстоне, штат Техас, (Houston, Texas) неизвестные украли ноутбук с базой данных Комиссии по аттестации и об

ВВС Национальной гвардии Техаса отправятся в Ирак Как сообщает F-16.net, 147 истребительное крыло ВВС Национальной гвардии Техаса направит в район ведения войны с террором в Ираке от 12 до 15 истребителей F-16 с пилотами и обслуживающим персоналом. Предполагается, что срок их пребывания в Ираке составит от 45 до 90

Google оцифрует более миллиона книг университета Техаса Google оцифрует более миллиона книг из библиотеки университета Техаса в Остине. Это пятая по величине академическая библиотека в США. Оцифруют и коллекцию Нети Ли Бенсон (Nettie Lee Benson), которая включает в себя редкие книги и манускрипты ранней латиноа

В Техасе начато комплексное исследование загадочной болезни Моргеллонов тся, что у них под кожей живут паразиты, периодически на ней образуются раны, сквозь которые наружи выходят нитеобразные и «исключительно необычные структуры». Исследования будут пароводиться в штате Техас, наиболее пораженном болезнью. Заболевание зачастую относят к паразитарным иллюзиям, однако специалисты университета штат Оклахома считают, что заболевание более чем реально. "Я на все 10

В Техасе начато комплексное исследование загадочной болезни Моргеллонов тся, что у них под кожей живут паразиты, периодически на ней образуются раны, сквозь которые наружи выходят нитеобразные и «исключительно необычные структуры». Исследования будут пароводиться в штате Техас, наиболее пораженном болезнью. Заболевание зачастую относят к паразитарным иллюзиям, однако специалисты университета штат Оклахома считают, что заболевание более чем реально. "Я на все 10

Японцы построят АЭС в Техасе Как сообщает пресс-служба Росатома, японская корпорация Hitachi и американская General Electric решили построить в штате Техас первую АЭС со времен аварии на станции Three-Mile Island. Стоимость проекта оценивается в $5,2 млрд.

Японцы построят АЭС в Техасе Как сообщает пресс-служба Росатома, японская корпорация Hitachi и американская General Electric решили построить в штате Техас первую АЭС со времен аварии на станции Three-Mile Island. Стоимость проекта оценивается в $5,2 млрд.

Техас установит сотни камер на границе Власти Техаса планируют потратить $5 млн. на установку сотен камер ночного наблюдения вдоль мексиканской границы. Видео напрямую будет транслироваться через интернет. Это означает, что каждый, кто име

Техасский суд решил дело в пользу TiVo ость на базе запатентованной технологии. Вердикт американского окружного суда для восточного округа Техаса (Eastern District of Texas) принесет TiVo почти $74 млн. в качестве компенсации убытко

Техасский юрист проиграл суд с Microsoft Юрист по интеллектуальной собственности из Техаса Кеннет Нэш (Kenneth Nash) окончательно проиграл иск против Microsoft, касающийся патента на технологию активации продуктов. Апелляционный суд федеральной инстанции подтвердил решение Окр

Штат Техас подал иск против Sony Штат Техас подал иск против Sony BMG. Генпрокурор штата обвинил компанию в нарушении американского

TI построит завод в Техасе Texas Instruments обнародовал планы по строительству своего первого с 1996 года полупроводникового производства в США. Новый завод будет расположен недалеко от штаб-квартиры компании в Ричардсоне, Техас, а предварительная оценка проекта составила $3 млрд. Компания планирует запустить завод до конца 2005 года, его штат, по предварительным расчетам, составит около 1000 человек, а основным

В Техасе можно платить отпечатком пальца етил Гэри Хаддлестон (Gary Huddleston), менеджер по работе с клиентами юго-восточного отделения Kroger. Компания тестирует новую технологию "оплаты указательным пальцем" уже на протяжении 9 месяцев в техасских городах Брайан (Bryan) и Колледж Стейшн (Сollege Station). Новый метод оплаты опробовали уже около 10 тыс. покупателей. Студенты из близлежащего Техасского университета A&M особенно б

В Техасе можно платить отпечатком пальца етил Гэри Хаддлестон (Gary Huddleston), менеджер по работе с клиентами юго-восточного отделения Kroger. Компания тестирует новую технологию "оплаты указательным пальцем" уже на протяжении 9 месяцев в техасских городах Брайан (Bryan) и Колледж Стейшн (Сollege Station). Новый метод оплаты опробовали уже около 10 тыс. покупателей. Студенты из близлежащего Техасского университета A&M особенно б

FreeMarkets закрывает офисы в Техасе Разработчик онлайновых торговых площадок, компания FreeMarkets объявила, что она сворачивает свои офисы в техасском городе Остин, вследствие чего могут быть уволены 30 служащих, сообщает CNET. Кадровые перестановки связаны с интеграцией технологий и размещением служащих компании Imark, которая была