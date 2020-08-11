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NASA HST Hubble Space Telescope Хаббл (космический телескоп)

NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп)

Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на околоземной орбите. Hubble стал первым крупным оптическим телескопом и был запущен на орбиту Земли 24 апреля 1990 года. Телескоп находится на расстоянии примерно 569 километров от орбиты Земли, а оборот вокруг неё совершает за ~ 1.5 часа. Свое название он получил в честь Эдвина Хаббла – одного из самых астрономов и космологов XX века, который внес вклад в понимание структуры космоса. За годы непрерывной работы Hubble запечатлел почти 1,5 млн изображений небесных объектов – галактик, планет, звезд и туманностей.

 


11.08.2020 Абоненты SenSat в Сибири за месяц потребляют больше данных, чем космический телескоп «Хаббл» обработал за 4 года
20.10.2019 Хаббл навели на межзвездную комету
26.09.2016 Хаббл подтвердил существование доступной воды на Европе
25.04.2013 Хаббл заснял самую долгожданную комету
26.02.2013 "Хаббл" заснял космическую "викторию" и новорожденную звезду
14.12.2012 "Хаббл" разглядел самые ранние галактики
15.11.2011 "Хаббл" сквозь гравилинзу увидел черную дыру
16.08.2011 "Хаббл" обнаружил "Космическое ожерелье"
17.03.2011 Hubble убирает конкурентов темной энергии
04.08.2010 Большой бинокулярный телескоп с Земли видит лучше, чем Hubble из космоса
26.04.2010 Исполнилось 20 лет телескопу Хаббла
12.10.2009 Телескоп Хаббла не увидел эпохального события на Луне
11.09.2009 Обновленный Hubble продолжает исследование Вселенной
15.05.2009 На телескоп Хаббла установлена новая камера
31.10.2008 Возобновил работу космический телескоп Хаббла
24.10.2008 "Хаббл": реанимация
20.10.2008 Телескоп Хаббла починить не удается
10.10.2008 На телескоп Хаббла чуть было не отвезли бракованный модуль
30.09.2008 Полет к телескопу Хаббла отложен до следующего года
18.09.2008 На космическом телескопе Hubble не работает спектрометр NICMOS
18.08.2008 NASA готовит экспедицию по обслуживанию космического телескопа Hubble
10.07.2008 Телескоп Хаббла обнаружил множество шаровых звездных скоплений
18.12.2007 Для телескопа Хаббла разрабатывается новая теплозащита
30.11.2007 Галлеря снимков с "Хаббла"
16.11.2007 Телескоп Хаббла наблюдал комету Холмса
21.06.2007 Телескоп Хаббла получил изображения поверхности астероидов
08.06.2007 Определены сроки ремонта телескопа Хаббла
12.04.2007 Астрономы уточнили постоянную Хаббла
30.01.2007 Авария на телескопе Хаббла: подробности
23.11.2006 В России создадут усовершенствованный аналог телескопа Хаббла
22.11.2006 В России создадут усовершенствованный аналог телескопа Хаббла
22.11.2006 В России создадут усовершенствованный аналог телескопа Хаббла
31.10.2006 Телескоп Хаббла решено ремонтировать на орбите
31.10.2006 Телескоп Хаббла решено ремонтировать на орбите
06.10.2006 Камера телескопа Хаббла вернулась в строй
06.10.2006 Камера телескопа Хаббла вернулась в строй
19.07.2006 "Младшего брата" телескопа Хаббла установят на аэростате?
19.07.2006 "Младшего брата" телескопа Хаббла установят на аэростате?
17.07.2006 Телескоп Хаббла: первые снимки после ремонта
17.07.2006 Телескоп Хаббла: первые снимки после ремонта

Публикаций - 443, упоминаний - 768

NASA HST упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Галактика - Корпорация 1077 78
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 13
Kometa - Комета 77 4
Google LLC 10352 4
Орбита 76 3
Microsoft Corporation 22497 3
SEQ - SEC Consult Services 1400 2
Rover - RoverComputers 397 2
1С-Битрикс - Bitrix 443 2
1С-ИжТиСи 5461 2
Eastman Kodak - Кодак 481 2
Парус Корпорация 442 2
ISON 5 2
6072 2
Spirit DSP - Спирит Корп 425 2
TRW 29 2
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 290 2
Аксистем - Axistem 25 1
HP Inc. 5313 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 1
Гольфстрим 60 1
HP - Hewlett-Packard 3567 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 183 1
Прометей - Prometey 28 1
Nortel Networks 1287 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 52 1
SAP SE 4595 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 342 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 16
Открытие ФК 2713 6
ЕКА Топливная компания 137 5
Boeing 957 5
Subaru - Субару Мотор 45 5
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 4
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда 33 4
NASA Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 27 3
Carl Zeiss 294 3
Ball Aerospace & Technologies 46 3
Lockheed Martin 730 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 3
DEEP - Dentsu Entertainment Eurasia Partners 176 2
CARL - Автомобильный маркетплейс 56 2
Точка 1820 2
Ford 386 2
TMT Investments 99 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 220 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
Muse Group 25 1
Май - Российская торговая компания 416 1
Веста 45 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 42 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 175
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 8
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 7
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 6
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 2
U.S. President - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 13 2
Президент Российской Федерации 3770 2
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 90 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 8
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 5
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 332 3
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5871 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 2
Фотокамеры - Фотоаппараты 1425 2
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 175 2
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 2
Website - Вебсайт 9736 1
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Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 264 1
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