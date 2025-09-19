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NASA HST Hubble Space Telescope Хаббл (космический телескоп)

NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп)

Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на околоземной орбите. Hubble стал первым крупным оптическим телескопом и был запущен на орбиту Земли 24 апреля 1990 года. Телескоп находится на расстоянии примерно 569 километров от орбиты Земли, а оборот вокруг неё совершает за ~ 1.5 часа. Свое название он получил в честь Эдвина Хаббла – одного из самых астрономов и космологов XX века, который внес вклад в понимание структуры космоса. За годы непрерывной работы Hubble запечатлел почти 1,5 млн изображений небесных объектов – галактик, планет, звезд и туманностей.

  • NASA HST COSTAR - Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement - Система оптической коррекции для космического телескопа «Хаббл
  • NASA NICMOS - Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer - Камера ближней инфракрасной области и многообъектный спектроскоп

Астронавт Фрэнклин Масгрейв во время ремонта космического телескопа Хаббл в открытом космосе. Эта миссия продемонстрировала способность ремонтировать спутники непосредственно на орбите, 1993 год. Астронавт Фрэнклин Масгрейв во время ремонта космического телескопа Хаббл в открытом космосе. Эта миссия продемонстрировала способность ремонтировать спутники непосредственно на орбите, 1993 год.
За 27 лет телескоп Хаббл успел сделать около 2 млн снимков. За 27 лет телескоп Хаббл успел сделать около 2 млн снимков.
● Первое фото было сделано в 1993 году с дефектным зеркалом. ● Второе фото было сделано в 1994 году, вскоре после установки астронавтами системы оптической коррекции. ● Третье фото было сделано в этом году с помощью модернизированной камеры, установленной астронавтами в 2009 году. ● Первое фото было сделано в 1993 году с дефектным зеркалом. ● Второе фото было сделано в 1994 году, вскоре после установки астронавтами системы оптической коррекции. ● Третье фото было сделано в этом году с помощью модернизированной камеры, установленной астронавтами в 2009 году.
Сравнение размеров космических телескопов Сравнение размеров космических телескопов

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19.09.2025 Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

ety, подтверждает эту идею В настоящее время космология переживает кризис, известный как напряжение Хаббл: локальная Вселенная, по-видимому, расширяется примерно на 10% быстрее, чем ожидалось.

06.11.2024 Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

ка Planck; гравитационное линзирование и кончик звезд ветви красных гигантов, измеренные телескопом Хаббл; цефеиды, измеренные космическим телескопом Джеймса Уэбба. Изображение: Future В новых

07.05.2024 Спутник впервые установил соединение с Землей по Bluetooth

Передача сигнала Американский космический стартап Hubble Network сообщил, что их спутник первым в мире установил Bluetooth-соединение с Землей,
31.08.2020 Представлена самая большая 3D-карта Вселенной

оторое длилось 20 лет, позволило астрономам составить полную трехмерную карту Вселенной, включающую в себя неизвестную ранее информацию. Более того, анализ этой карты выявил несоответствие постоянной Хаббла нынешнему значению и обнаружил, когда именно расширение Вселенной ускорилось. Сейчас сами авторы работы называют полученную информацию одним из самых существенных достижений в космологии
11.08.2020 Абоненты SenSat в Сибири за месяц потребляют больше данных, чем космический телескоп «Хаббл» обработал за 4 года

нформации абоненты SenSat в Сибири уже превышают объем данных, потребленных космическим телескопом «Хаббл» за четыре года, и приближаются к тому, чтобы всего за месяц обогнать известную околозе
20.10.2019 Хаббл навели на межзвездную комету

орисов. Теперь к комете приковано внимание крупнейших телескопов, и знаменитый космический телескоп Хаббл смог сделать ее снимок.   Снимок кометы  2I/Borisov, сделанный телескопом Хаббл

26.09.2016 Хаббл подтвердил существование доступной воды на Европе

Астрономы НАСА благодаря снимкам космического телескопа Хаббл еще раз убедились, что над океанической поверхностью спутника Юпитера Европы есть водян
13.03.2016 Китай построит мощнейший обслуживаемый космический телескоп

ического телескопа с зеркалом диаметром более 2 м и в 300 раз большим полем зрения, чем у телескопа Хаббл при том же высоком разрешении. Благодаря этому за 10 лет китайский телескоп сможет обсл
28.06.2013 Млечный Путь больше, чем считали ученые

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Колорадо Боулдер с помощью телескопа Хаббл, показывает, что Млечный Путь на самом деле может быть намного больше, чем считалось ра
18.06.2013 Найдена «неправильная» экзопланета – слишком далеко от звезды

Астрономы, использующие космический телескоп Хаббл, нашли убедительные доказательства формирования планеты на расстоянии двенадцати миллиа
25.04.2013 Хаббл заснял самую долгожданную комету

Специалисты НАСА навели космический телескоп Хаббл на комету ISON. Впервые получен детальный снимок объекта, который к концу года приблизи
26.02.2013 "Хаббл" заснял космическую "викторию" и новорожденную звезду

Космический телескоп НАСА "Хаббл" сделал необычайно красивый снимок сливающихся галактик, которые образовали гигантскую

14.12.2012 "Хаббл" разглядел самые ранние галактики

тонкую пелену водородного тумана в одну из самых пустынных областей небосвода, космический телескоп Хаббл сделал первую перепись самых ранних из известных галактик во Вселенной. Одной из них ст
11.10.2012 Астрономы перемерили расширение Вселенной

вета длинные инфракрасные волны, дали более точные измерения, чем наблюдения космического телескопа Hubble. В результате неопределенность показателя ускорения на данный момент составляет не 10%
23.12.2011 На Плутоне нашли углеводороды

Космический телескоп Хаббл обнаружил доказательства существования сложных молекул на поверхности Плутона. Спектрог
15.11.2011 "Хаббл" сквозь гравилинзу увидел черную дыру

Команда ученых из НАСА И ЕКА с помощью космического телескопа Hubble впервые смогла увидеть аккреционный диск квазара - яркое светящееся кольцо материи, ме
18.10.2011 «Хаббл» нашел темную материю в скоплениях галактик

темной материи, содержащейся в этом скоплении. Это скопление, расположенное в 4 миллиардах световых лет от Земли, стало одной из первых целей проекта CLASH (Cluster Lensing And Supernova survey with Hubble) по составлению более детальных карт распределения темной материи, чем существующие. Всего астрономам предстоит изучить 25 скоплений галактик, именуемых также кластерами. На снимке скопл
16.08.2011 "Хаббл" обнаружил "Космическое ожерелье"

Совершенно удивительную планетную туманность обнаружил космический телескоп "Хаббл". Ее назвали "Космическим ожерельем", потому что иначе ее назвать попросту невозможно. По идее, такие "ожерелья" должны встречаться не так уж редко, однако астрономы впервые обнаружили по
17.03.2011 Hubble убирает конкурентов темной энергии

льное ускорение, которое может объяснить теория "большого пузыря". "Мы использовали новую камеру на Hubble как полицейский радар для измерения скорости автомобиля, – говорит исследователь Адам

04.08.2010 Большой бинокулярный телескоп с Земли видит лучше, чем Hubble из космоса

кулярного телескопа LBT, открыли новую страницу в наблюдении с поверхности Земли. Снимки, сделанные Hubble (слева) и LBT (справа) В июне телескоп LBT, расположенный на горе Грэхем (Graham) в шт
26.04.2010 Исполнилось 20 лет телескопу Хаббла

полнилось 20 лет с момента выведения в космос шаттлом Discovery в рамках полёта STS-31 космического телескопа Хаббла. Телескоп апертурой 2,4 метра стал важной вехой в развитии внеатмосферной ас
04.02.2010 Активность Плутона обескураживает

а яркость Северного полушария Плутона, в то время как яркость Южного - снизилась. Разрешение оптики телескопа Хаббла позволяет различить крупные образования на его поверхности; выяснилось, что

12.10.2009 Телескоп Хаббла не увидел эпохального события на Луне

Как сообщает пресс-служба института космического телескопа, телескоп Хаббла специально наблюдал процесс столкновения с Луной ударного модуля эксперимента LCROSS. Процесс, согласно расчётам NASA, не мог не завершиться выбросом огромных масс вещества, дос
11.09.2009 Обновленный Hubble продолжает исследование Вселенной

Как сообщает пресс-служба NASA, после завершения тестирования и настройки новой и отремонтированной аппаратуры, космический телескоп Hubble продолжает исследование Вселенной. 9 сентября 2009 года были представлены высококачественные снимки объектов дальнего космоса. Напомним, в мае 2009 года астронавты экипажа шаттла Atlanti
15.05.2009 На телескоп Хаббла установлена новая камера

ли первый из пяти запланированных выходов в открытый космос в рамках миссии по ремонту космического телескопа Хаббла, сообщает NASA. Выход в открытый космос начался 14 мая в 16:16 по московском
31.10.2008 Возобновил работу космический телескоп Хаббла

ейского космического агентства ESA, спустя месяц после возникшей неисправности космический телескоп Хаббла возобновил передачу на Землю научной информации. 25 октября 2008 года с телескопа полу
24.10.2008 "Хаббл": реанимация

Как сообщает пресс-служба NASA, продолжаются попытки восстановить работоспособность космического телескопа Хаббла, утраченную почти месяц назад в связи с самопроизвольным переходом аппарата

20.10.2008 Телескоп Хаббла починить не удается

Как сообщает NASA, продолжающиеся попытки восстановить работоспособность оборудования телескопа Хаббла (в настоящее время он продолжает решать только астрометрические задачи) не у
10.10.2008 На телескоп Хаббла чуть было не отвезли бракованный модуль

т New Scientist, выявлена неадекватная работа модуля системы управления целевой научной аппаратурой телескопа Хаббла (Science Instrument/Command & Data Handling (SI/C&DH), который предполагалос
30.09.2008 Полет к телескопу Хаббла отложен до следующего года

казывается, что перенос вызван прогрессирующим выходом из строя систем и узлов телескопа. В субботу телескоп Хаббла, работающий на орбит уже 18 лет, полностью прекратил передачу на Землю научны
18.09.2008 На космическом телескопе Hubble не работает спектрометр NICMOS

сбое, который произошел в системе охлаждения ИК-камеры спектрометра NICMOS на космическом телескопе Hubble . Аномалия была обнаружена во время операций по подготовке к установке нового оборудов
11.09.2008 В глубоком космосе выявлено нечто очень странное

Космический телескоп Хаббла выявил в созвездии Волопаса необычный объект. Открытие совершила международная исследо
18.08.2008 NASA готовит экспедицию по обслуживанию космического телескопа Hubble

осмоса, NASA готовится к проведению пятой и последней миссии по обслуживанию космического телескопа Hubble. 15 августа астронавты Джон Грансфельд (John Grunsfeld) и Эндрю Фюстель (Andrew Feuste
10.07.2008 Телескоп Хаббла обнаружил множество шаровых звездных скоплений

Исследуя нашу Галактику с помощью космического телескопа Хаббла, астрономы попутно обнаружили удаленную эллиптическую галактику, в состав ко
18.12.2007 Для телескопа Хаббла разрабатывается новая теплозащита

Как сообщает Physorg, в ходе 4 экспедиции обслуживания космического телескопа Хаббла, запланированной на август 2008 года, предполагается смонтировать на уникаль
30.11.2007 Галлеря снимков с "Хаббла"

Как известно, телескоп "Хаббл" уже давно и продуктивно работает на благо земной науки. Вот тут можно посмотреть отличную подборку снимков, полученных при помощи этого телескопа.
16.11.2007 Телескоп Хаббла наблюдал комету Холмса

Как сообщает Physorg, космический телескоп Хаббла провел 4 ноября 2007 года цикл наблюдений кометы Холмса, позволивший выявить неоднородности во внутренней структуре комы кометы. В частности, в непосредственной близости от ядра распреде
22.06.2007 «Темная галактика» продолжает удивлять астрономов

(Robert Minchin) из обсерватории Аресибо (Arecibo Observatory) и его коллеги исследовали с помощью телескопа Хаббла квадратный участок звездного неба со стороной 50 тыс. световых лет, в центре
21.06.2007 Телескоп Хаббла получил изображения поверхности астероидов

Как сообщает Space, космический телескоп Хаббла провел съемку двух крупнейших из известных науке астероидов - Цереры и Весты. Съемка позволит уточнить программу исследований астероидов исследовательским зондом Dawn, запуск которого на
08.06.2007 Определены сроки ремонта телескопа Хаббла

зования, целью которого станет проведение пятого, заключительного орбитального ремонта космического телескопа Хаббла. Полет намечен на 10 сентября 2008 года. Ремонт телескопа, на котором отказа

Публикаций - 505, упоминаний - 967

NASA HST и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1545 162
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 12
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 10
Kometa - Комета 160 8
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Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 6
Microsoft Corporation 25775 4
Константа - Константа ИТ 51 3
Rover - RoverComputers 423 2
Epsilon 15 2
SNC - Sierra Nevada Space Systems - SpaceDev 21 2
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Spirit DSP - Спирит Корп 482 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 2
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Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 2
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 2
TRW 29 2
Eastman Kodak - Кодак 509 2
Epicor Software Corporation 166 1
Ракурс НПФ 176 1
Аксистем - Axistem 25 1
МегаФон - NetByNet - ORC 13 1
Astrotech - Spacehab 8 1
Ростелеком 10948 1
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Alphabet 177 1
SAP SE 5601 1
X Corp - Twitter 2938 1
HP Inc. 5883 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 1
Fujitsu 2105 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 1
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1С-Битрикс - Bitrix 675 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
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NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 35
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 35
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 31
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 27
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 22
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 21
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 21
Microsoft Windows 2000 8678 19
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 15
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 13
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 13
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 12
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 11
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 10
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Space Shuttle Columbia 64 10
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 9
NASA Deep Impact 38 8
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 8
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 8
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 6
ESO OWL - Overwhelmingly Large Telescope - Ошеломляюще большой телескоп - ESO E-ELT - European Extremely Large Telescope - Европейский чрезвычайно большой телескоп 13 6
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 6
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 5
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 5
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 5
Google Sky Map 15 5
Google Earth - Google Планета Земля 490 5
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 4
NASA - Hubble Robot Repair Mission 4 4
ESA Rosetta - Розетта - автоматическая межпланетная станция 35 4
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 4
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 31 4
Caltech Palomar Observatory - Паломарская обсерватория - обсерватория Маунт-Паломар - Samuel Oschin Telescope 15 4
NASA EUVE - NASA Extreme Ultraviolet Explorer - NASA EUVI - NASA Extreme Ultraviolet Imager - NASA SEE - NASA Solar Extreme Ultraviolet Experiment - NASA XPS - NASA Extreme Ultraviolet Photometer System - NASA UVIS - NASA Ultraviolet Imaging Spectrometer 19 4
ESA SMART-1 - Смарт-1 33 4
Apple iPhone 6 4861 4
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 3
AURA - Gemini Observatory - Gemini North - Астрономическая обсерватория 15 3
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 66 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 13
Grunsfeld John - Грансфельд Джон 12 9
Brown Michael - Браун Майкл 36 7
O'Keefe Sean - О’Киф Шон 24 6
Showalter Mark - Шоуолтер Марк 6 6
Bush George - Буш Джордж 336 6
Lissauer Jack - Лиссауэр Джек 5 5
Clarke John - Кларк Джон 7 5
Brown Mike - Браун Майк 15 5
Trujillo Chadwick - Труджильо Чадвик - Trujillio Chad - Трухильо Чад 13 4
Linnehan Rick - Линеган Рик 4 4
Bond Howard - Бонд Говард 4 4
Currie Nancy - Карри Нэнси 4 4
Griffin Michael - Гриффин Майкл 30 3
Orton Glenn - Ортон Гленн 3 3
Шустов Борис 3 3
Riess Adam - Рисс Адам 3 3
Дырмовский Дмитрий 149 3
Lagrange Anne-Marie - Лагранж Анне-Мари 2 2
Левкевич Михаил 59 2
Hubble Edwin - Хаббл Эдвин 8 2
Корзун Валерий 17 2
Трещев Сергей 10 2
Бударин Николай 6 2
Myungkook James Jee - Мюнгкук Джеймс Джи 2 2
Bowersox Kenneth - Бауэрсокс Кеннет 6 2
Stockman Peter - Стокман Питер 2 2
Milgrom Mordehai - Милгром Мордехай 5 2
Holley-Bockelmann Kelly - Холлей-Бокелманн Келли 2 2
Sigurdsson Steinn - Sigursson Steinn - Зигурдсон Штайнн - Сигурссон Штейн 4 2
Grodent Denis - Гродент Денис 2 2
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 2
Deming Drake - Деминг Дрейк 4 2
Yeomans Don - Еманс Дон 4 2
Stern Alan - Штерн Алан 7 2
Ford Holland - Форд Холланд 3 2
Swain Mark - Суэйн Марк 2 2
Bekey George - Беки Джордж 2 2
Sicardy Bruno - Сикарди Бруно 2 2
Brandt Niel - Брандт Нил 3 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 291
Солнечная система - Solar system 2569 181
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 124
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 107
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 105
Юпитер - планета Солнечной системы 557 74
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 63
Европа 24964 59
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 41
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 33
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 31
Россия - РФ - Российская федерация 166168 31
США - Калифорния 4829 31
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 29
Чили - Республика 494 25
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 25
Нептун - планета Солнечной системы 203 23
Колумбия - Республика 551 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 20
Уран - планета Солнечной системы 550 17
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 17
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 16
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 16
Канада 5082 16
США - Аризона 549 16
Плутон - Харон (спутник) 61 14
Япония 13807 14
США - Мэриленд - Балтимор 178 14
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 13
Созвездие Большая Медведица - Ursa Major 39 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 11
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 11
Сатурн - планета Солнечной системы 136 10
Германия - Федеративная Республика 13221 10
США - Мэриленд 299 10
Венера - планета Солнечной системы 298 10
Земля - Южное полушарие 160 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Испания - Королевство 3840 8
США - Колумбия - Вашингтон 1487 8
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 336
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 195
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 102
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 55
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 51
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 51
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 50
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 48
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 48
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 40
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 33
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 32
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 222 27
Физика - Physics - область естествознания 2940 26
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 26
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 25
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 110 19
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 17
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 16
Астрономия - Квазар - Quasar 85 15
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 331 14
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 11
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 101 11
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 11
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 11
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 11
Физика - Светимость 77 11
Астрономия - Космос - Красный гигант 62 11
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 11
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 10
Молекула - Molecula 1102 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 10
Английский язык 7030 9
Экватор - Equator 206 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 8
New Scientist 1448 42
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 38
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 32
CNews RND - R&D.CNews 2274 30
SpaceDaily - Space Daily 187 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 13
Future - Space.com 200 11
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 10
Nature 832 10
ScienceDaily 399 9
Space Daily 528 8
Phys.org 972 7
NEWSru.com 229 5
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 5
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 4
Universe Today 34 4
AP - Associated Press 2007 4
GQ 22 4
PhysicsWeb 184 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
Ananova 250 2
Optics 143 2
Independent 111 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
SpaceWeather 56 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
Astrophysics and Space Science 4 2
Sun Sentinel 2 2
AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 35 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Известия ИД 770 2
EurekAlert 291 1
PhysicsWorld 90 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
Astronomy & Astrophysics 16 1
Wired - Издание 276 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
РАН Институт астрономии - Звенигородская обсерватория - Звенигородская наблюдательная база - Звенигородская научная база 8 3
BCG - Boston Consulting Group 117 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 20
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 31 16
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 15
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 15
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 11
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 10
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 9
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 9
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 6
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 6
SETI Institute 23 6
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 5
BU - Boston University - Бостонский университет 63 5
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 4
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 10 4
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 3
University of Nottingham - Ноттингемский университет 30 3
Royal Observatory, Greenwich - Гринвичская королевская обсерватория 16 3
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 3
LSU - Louisiana State University - Университете штата Луизиана 16 2
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 2
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 2
Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойнт 7 2
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 2
CNRS - Grenoble Observatory for Sciences of the Universe - OSUG - Observatoires des sciences de l'Univers de Grenoble - IPAG - L’Institut de Planétologie et d’Astrophysique - Laboratory of Planetology - Гренобльская обсерватория наук о Вселенной 3 2
SAAO - South African Astronomical Observatory - Южноафриканская астрономическая обсерватория 2 2
University of Chicago - Чикагский университет 102 2
ILOA Hawai'i - International Lunar Observatory - Международная лунная обсерватория 2 2
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 33 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
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