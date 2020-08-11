NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп)

Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на околоземной орбите. Hubble стал первым крупным оптическим телескопом и был запущен на орбиту Земли 24 апреля 1990 года. Телескоп находится на расстоянии примерно 569 километров от орбиты Земли, а оборот вокруг неё совершает за ~ 1.5 часа. Свое название он получил в честь Эдвина Хаббла – одного из самых астрономов и космологов XX века, который внес вклад в понимание структуры космоса. За годы непрерывной работы Hubble запечатлел почти 1,5 млн изображений небесных объектов – галактик, планет, звезд и туманностей.