NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп)

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро ety, подтверждает эту идею В настоящее время космология переживает кризис, известный как напряжение Хаббл: локальная Вселенная, по-видимому, расширяется примерно на 10% быстрее, чем ожидалось.

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так ка Planck; гравитационное линзирование и кончик звезд ветви красных гигантов, измеренные телескопом Хаббл; цефеиды, измеренные космическим телескопом Джеймса Уэбба. Изображение: Future В новых

Спутник впервые установил соединение с Землей по Bluetooth Передача сигнала Американский космический стартап Hubble Network сообщил, что их спутник первым в мире установил Bluetooth-соединение с Землей,

Представлена самая большая 3D-карта Вселенной оторое длилось 20 лет, позволило астрономам составить полную трехмерную карту Вселенной, включающую в себя неизвестную ранее информацию. Более того, анализ этой карты выявил несоответствие постоянной Хаббла нынешнему значению и обнаружил, когда именно расширение Вселенной ускорилось. Сейчас сами авторы работы называют полученную информацию одним из самых существенных достижений в космологии

Абоненты SenSat в Сибири за месяц потребляют больше данных, чем космический телескоп «Хаббл» обработал за 4 года нформации абоненты SenSat в Сибири уже превышают объем данных, потребленных космическим телескопом «Хаббл» за четыре года, и приближаются к тому, чтобы всего за месяц обогнать известную околозе

Хаббл навели на межзвездную комету орисов. Теперь к комете приковано внимание крупнейших телескопов, и знаменитый космический телескоп Хаббл смог сделать ее снимок. Снимок кометы 2I/Borisov, сделанный телескопом Хаббл

Хаббл подтвердил существование доступной воды на Европе Астрономы НАСА благодаря снимкам космического телескопа Хаббл еще раз убедились, что над океанической поверхностью спутника Юпитера Европы есть водян

Китай построит мощнейший обслуживаемый космический телескоп ического телескопа с зеркалом диаметром более 2 м и в 300 раз большим полем зрения, чем у телескопа Хаббл при том же высоком разрешении. Благодаря этому за 10 лет китайский телескоп сможет обсл

Млечный Путь больше, чем считали ученые Новое исследование, проведенное учеными из Университета Колорадо Боулдер с помощью телескопа Хаббл, показывает, что Млечный Путь на самом деле может быть намного больше, чем считалось ра

Найдена «неправильная» экзопланета – слишком далеко от звезды Астрономы, использующие космический телескоп Хаббл, нашли убедительные доказательства формирования планеты на расстоянии двенадцати миллиа

Хаббл заснял самую долгожданную комету Специалисты НАСА навели космический телескоп Хаббл на комету ISON. Впервые получен детальный снимок объекта, который к концу года приблизи

"Хаббл" заснял космическую "викторию" и новорожденную звезду Космический телескоп НАСА "Хаббл" сделал необычайно красивый снимок сливающихся галактик, которые образовали гигантскую

"Хаббл" разглядел самые ранние галактики тонкую пелену водородного тумана в одну из самых пустынных областей небосвода, космический телескоп Хаббл сделал первую перепись самых ранних из известных галактик во Вселенной. Одной из них ст

Астрономы перемерили расширение Вселенной вета длинные инфракрасные волны, дали более точные измерения, чем наблюдения космического телескопа Hubble. В результате неопределенность показателя ускорения на данный момент составляет не 10%

На Плутоне нашли углеводороды Космический телескоп Хаббл обнаружил доказательства существования сложных молекул на поверхности Плутона. Спектрог

"Хаббл" сквозь гравилинзу увидел черную дыру Команда ученых из НАСА И ЕКА с помощью космического телескопа Hubble впервые смогла увидеть аккреционный диск квазара - яркое светящееся кольцо материи, ме

«Хаббл» нашел темную материю в скоплениях галактик темной материи, содержащейся в этом скоплении. Это скопление, расположенное в 4 миллиардах световых лет от Земли, стало одной из первых целей проекта CLASH (Cluster Lensing And Supernova survey with Hubble) по составлению более детальных карт распределения темной материи, чем существующие. Всего астрономам предстоит изучить 25 скоплений галактик, именуемых также кластерами. На снимке скопл

"Хаббл" обнаружил "Космическое ожерелье" Совершенно удивительную планетную туманность обнаружил космический телескоп "Хаббл". Ее назвали "Космическим ожерельем", потому что иначе ее назвать попросту невозможно. По идее, такие "ожерелья" должны встречаться не так уж редко, однако астрономы впервые обнаружили по

Hubble убирает конкурентов темной энергии льное ускорение, которое может объяснить теория "большого пузыря". "Мы использовали новую камеру на Hubble как полицейский радар для измерения скорости автомобиля, – говорит исследователь Адам

Большой бинокулярный телескоп с Земли видит лучше, чем Hubble из космоса кулярного телескопа LBT, открыли новую страницу в наблюдении с поверхности Земли. Снимки, сделанные Hubble (слева) и LBT (справа) В июне телескоп LBT, расположенный на горе Грэхем (Graham) в шт

Исполнилось 20 лет телескопу Хаббла полнилось 20 лет с момента выведения в космос шаттлом Discovery в рамках полёта STS-31 космического телескопа Хаббла. Телескоп апертурой 2,4 метра стал важной вехой в развитии внеатмосферной ас

Активность Плутона обескураживает а яркость Северного полушария Плутона, в то время как яркость Южного - снизилась. Разрешение оптики телескопа Хаббла позволяет различить крупные образования на его поверхности; выяснилось, что

Телескоп Хаббла не увидел эпохального события на Луне Как сообщает пресс-служба института космического телескопа, телескоп Хаббла специально наблюдал процесс столкновения с Луной ударного модуля эксперимента LCROSS. Процесс, согласно расчётам NASA, не мог не завершиться выбросом огромных масс вещества, дос

Обновленный Hubble продолжает исследование Вселенной Как сообщает пресс-служба NASA, после завершения тестирования и настройки новой и отремонтированной аппаратуры, космический телескоп Hubble продолжает исследование Вселенной. 9 сентября 2009 года были представлены высококачественные снимки объектов дальнего космоса. Напомним, в мае 2009 года астронавты экипажа шаттла Atlanti

На телескоп Хаббла установлена новая камера ли первый из пяти запланированных выходов в открытый космос в рамках миссии по ремонту космического телескопа Хаббла, сообщает NASA. Выход в открытый космос начался 14 мая в 16:16 по московском

Возобновил работу космический телескоп Хаббла ейского космического агентства ESA, спустя месяц после возникшей неисправности космический телескоп Хаббла возобновил передачу на Землю научной информации. 25 октября 2008 года с телескопа полу

"Хаббл": реанимация Как сообщает пресс-служба NASA, продолжаются попытки восстановить работоспособность космического телескопа Хаббла, утраченную почти месяц назад в связи с самопроизвольным переходом аппарата

Телескоп Хаббла починить не удается Как сообщает NASA, продолжающиеся попытки восстановить работоспособность оборудования телескопа Хаббла (в настоящее время он продолжает решать только астрометрические задачи) не у

На телескоп Хаббла чуть было не отвезли бракованный модуль т New Scientist, выявлена неадекватная работа модуля системы управления целевой научной аппаратурой телескопа Хаббла (Science Instrument/Command & Data Handling (SI/C&DH), который предполагалос

Полет к телескопу Хаббла отложен до следующего года казывается, что перенос вызван прогрессирующим выходом из строя систем и узлов телескопа. В субботу телескоп Хаббла, работающий на орбит уже 18 лет, полностью прекратил передачу на Землю научны

На космическом телескопе Hubble не работает спектрометр NICMOS сбое, который произошел в системе охлаждения ИК-камеры спектрометра NICMOS на космическом телескопе Hubble . Аномалия была обнаружена во время операций по подготовке к установке нового оборудов

В глубоком космосе выявлено нечто очень странное Космический телескоп Хаббла выявил в созвездии Волопаса необычный объект. Открытие совершила международная исследо

NASA готовит экспедицию по обслуживанию космического телескопа Hubble осмоса, NASA готовится к проведению пятой и последней миссии по обслуживанию космического телескопа Hubble. 15 августа астронавты Джон Грансфельд (John Grunsfeld) и Эндрю Фюстель (Andrew Feuste

Телескоп Хаббла обнаружил множество шаровых звездных скоплений Исследуя нашу Галактику с помощью космического телескопа Хаббла, астрономы попутно обнаружили удаленную эллиптическую галактику, в состав ко

Для телескопа Хаббла разрабатывается новая теплозащита Как сообщает Physorg, в ходе 4 экспедиции обслуживания космического телескопа Хаббла, запланированной на август 2008 года, предполагается смонтировать на уникаль

Галлеря снимков с "Хаббла" Как известно, телескоп "Хаббл" уже давно и продуктивно работает на благо земной науки. Вот тут можно посмотреть отличную подборку снимков, полученных при помощи этого телескопа.

Телескоп Хаббла наблюдал комету Холмса Как сообщает Physorg, космический телескоп Хаббла провел 4 ноября 2007 года цикл наблюдений кометы Холмса, позволивший выявить неоднородности во внутренней структуре комы кометы. В частности, в непосредственной близости от ядра распреде

«Темная галактика» продолжает удивлять астрономов (Robert Minchin) из обсерватории Аресибо (Arecibo Observatory) и его коллеги исследовали с помощью телескопа Хаббла квадратный участок звездного неба со стороной 50 тыс. световых лет, в центре

Телескоп Хаббла получил изображения поверхности астероидов Как сообщает Space, космический телескоп Хаббла провел съемку двух крупнейших из известных науке астероидов - Цереры и Весты. Съемка позволит уточнить программу исследований астероидов исследовательским зондом Dawn, запуск которого на