05.03.2026 «Свеза» внедряет системы машинного зрения на комбинате в Прикамье 1
18.10.2024 Ученые ТПУ разработали мобильную роботизированную установку для поиска скрытых дефектов композитов и металлов 1
10.09.2024 Новая установка, разработанная в ТПУ, поможет находить скрытые дефекты композитов для авиации и космоса 1
06.05.2024 «Ростех» создал передовой тепловизор для управления техникой при нулевой видимости 1
10.06.2022 Технологии для дачников: лучшие IP-камеры видеонаблюдения 1
31.03.2022 Skymec представила новые беспилотные решения DJI Matrice 30 Series и Zenmuse H20N 1
24.12.2021 Обзор Lenovo Thinkbook 16p: рабочая станция на мощнейшем процессоре AMD 1
24.03.2021 Умные города создали спрос на полноцветные камеры с ИИ 1
30.01.2021 Безопасна ли разблокировка по лицу в смартфонах лишь с одной фронтальной камерой? 1
15.06.2020 Asus представила ноутбуки ZenBook 13 и ZenBook 14 1
02.10.2019 HP Inc. представила новое поколение ноутбуков Spectre x360 13 HP Spectre x360 13 1
06.09.2019 «Эльдорадо» внедрила отечественную систему слежки за сотрудниками 1
05.09.2019 Сеть «Эльдорадо» внедрила биометрическую систему учета рабочего времени персонала 1
05.08.2019 VisionLabs и «Яндекс.Такси» создали систему мониторинга усталости 1
26.06.2019 Обзор трансформера HP Spectre Folio: кожаный ноутбук 1
11.06.2019 Lenovo представила в России новые модели ноутбуков ThinkPad. Цены 1
20.09.2018 2Test представил нательные видеорегистраторы для контроля работы полевых служб 1
28.08.2018 Флагманский смартфон OPPO Find X доступен для предзаказа в России 1
10.01.2018 Lenovo Miix 630 - универсальное мобильное решение 1
10.11.2017 Apple признала: Экран iPhone X отказывает при температуре ниже нуля 1
27.10.2017 Getaс презентовала новый полузащищенный ноутбук 1
27.09.2017 Getac представила новое поколение защищенных планшетов F110 1
01.08.2017 HP выпустил семейный моноблок толщиной 8,5 мм 1
09.12.2016 ZTE начинает российские продажи флагманских смартфонов Nubia Z11. Фото 2
13.07.2016 Dell представила новые компьютеры линейки Inspiron 1
30.06.2016 Axis выпустила компактные интеллектуальные камеры в прямоугольном корпусе 1
14.04.2016 Обзор смартфона Microsoft Lumia 950 Dual SIM и док-станции Display Dock 1
07.08.2014 Создан автомобильный проектор, понимающий жесты и человеческую речь 1
12.12.2013 Mercedes C-Class научился сам двигаться в пробках 1
10.01.2013 Первый взгляд на смартфон-флагман ZTE Nubia Z5: китайский FullHD за 500 долларов 1
04.07.2012 "Телеком Идея": как стартапы продавали себя МТС 1
18.10.2011 Смерть от своих: почему ошибся беспилотник? 1
01.08.2011 НАСА отправляет зонд на Юпитер. Вылет в ближайшее время 1
15.04.2011 Axis выпустила новые сетевые камеры «день/ночь» с P-Iris управлением диафрагмой 2
12.04.2011 Cisco выпустила сетевые камеры видеонаблюдения с разрешением Full D1 1
29.12.2010 Arecont предлагает уличные IP-камеры с функцией Bit Rate Control 1
28.12.2010 Smartec предлагает купольную поворотную IP-камеру серии STC-IPX3905A с пакетом видеоаналитики 1
20.12.2010 Cisco анонсировала сетевую поворотную камеру «день/ночь» с функцией автослежения 1
09.12.2010 Новый тип матрицы удешевит инфракрасные камеры 1
02.12.2010 Экипировка солдат будущего: японский вариант 1

АРМО ГК - АРМО-Системы 341 20
Smartec 160 17
STC 98 14
Sony 6648 11
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 191 9
Motorola Solutions - Pelco 68 8
Intel Corporation 12603 7
JVC Kenwood 418 7
JVC Professional - Japan Victor Company 31 7
Cisco Systems 5241 6
Microsoft Corporation 25371 5
АРМО ГК 177 4
Lenovo Group 2377 3
HP Inc. 5782 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14759 2
Apple Inc 12802 2
ZTE Corporation 777 2
AMD - Advanced Micro Devices 4513 2
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 69 2
Verme - Верме - Инвент консалтинг 27 2
Getac Technology 25 2
Nvidia Corp 3797 2
Costar Technologies - Arecont Vision 17 2
HiWatch 11 1
Ambertek 1 1
Bosch Security and Safety Systems 15 1
РеалСпикер Групп - РеалСпикер Лаб - RealSpeaker 12 1
Samsung Electronics 10748 1
Dell EMC 5112 1
X Corp - Twitter 2916 1
Yandex - Яндекс 8676 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 1
Xiaomi 2058 1
Meta Platforms - Facebook 4562 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 255 1
Dell Technologies - Dell Computer 2164 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 1
BBK OPPO Electronics 440 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 419 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2761 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Gamber-Johnson 2 2
WordSteps - Вордстепс 2 1
Газпром ПАО 1431 1
Связной ГК 1385 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 572 1
Tesla Motors 439 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 282 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 1
Volvo Cars 260 1
Евросеть 1417 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 286 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 277 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 509 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 521 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
ФосАгро 156 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Assist - Ассист 215 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 202 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 1
PPF Group N.V. 17 1
EMMA Capital 6 1
DuPont - Дюпон 101 1
Skymec - Небесная Механика 13 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 492 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Новый регистратор 13 1
Резонанс НПП 389 1
American Dynamics 14 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3292 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 932 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 125 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 396 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1488 3
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6431 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4385 47
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57989 33
EMCCD - Electron Multiplication Charge Coupled Device - CCD - Charge Coupled Device - ПЗС-матрица - прибор с зарядовой связью 416 25
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1296 23
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2084 23
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2358 23
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21886 22
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11233 21
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 583 20
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1752 18
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12945 18
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6342 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14421 16
Фотокамеры - Объектив - Lens 1408 15
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1672 14
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7723 14
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 721 13
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9756 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13096 12
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6192 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26264 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12456 12
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4392 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10295 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6268 11
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 919 11
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3793 11
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3817 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25823 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15054 9
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 543 9
WDR - Wide Dynamic Range - широкий динамический диапазон 119 9
Motion sensor - Сенсор движения - Датчик движения - Детектор движения 185 9
Микрофон - Microphone 2714 9
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3753 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10391 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27275 8
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1560 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34249 8
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 116 8
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT - IP-видеокамеры 88 11
Motorola Solutions - Pelco D - Pelco P - Pelco TI - Pelco ES - Pelco C - Pelco FT - Pelco IX - Pelco IS - Pelco UD - Pelco IM 34 9
Microsoft Windows Hello 207 9
Microsoft Windows 10 1907 6
Microsoft Windows 16477 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1363 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5147 5
Intel Core - Семейство процессоров 1241 4
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 13 4
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 504 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7435 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 704 3
Apple iPhone 6 4862 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1435 3
Intel Wi-Fi - Intel Wireless 62 3
Microsoft Windows BitLocker 940 3
Axis Camera Station - Axis Camera Companion - Axis Camera Application Platform - Axis Camera Management - Axis Camera Explorer 40 3
Fujifilm - Fujinon Lens 49 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Space Shuttle Columbia 64 2
JAXA - Akari - Astro-F - японский научный спутник для исследования космического пространства в инфракрасном диапазоне 6 2
Google Android 14866 2
Apple iOS 8349 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1636 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 484 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 514 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2908 2
Microsoft Office 365 991 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 2
Apple Face ID 240 2
Apple iPhone 5 782 2
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 185 2
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 202 2
HP Spectre - Серия ноутбуков 64 2
Google Now 77 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 2
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 337 2
ZTE Nubia 37 2
Axis P - серия камер видеонаблюдения 27 2
Dahua IMOU 14 2
Birkmann Stephan - Бёркман Штефан 2 2
Чулков Арсений 3 2
Currie Nancy - Карри Нэнси 4 2
Krause Oliver - Краузе Оливер 3 2
Шеходанов Дмитрий 9 2
Ляховец Дмитрий 2 2
Maslow Abraham - Маслоу Абрахам 3 1
Бобров Эдуард 1 1
Клебан Виталий 1 1
Казина Евгения 1 1
Приходько Максим 2 1
Саранчин Владимир 1 1
Семенчук Вячеслав 3 1
Hattori Masayuki - Хаттори Масаюки 1 1
Варнавский Александр 1 1
Ларсен Антон 5 1
Каптур Вадим 1 1
Голубев Вячеслав 1 1
Casier Herman - Касье Герман 1 1
Leteinturier Patrick - Литинтурье Петрик 1 1
Clark Charles - Кларк Чарльз 2 1
Путин Владимир 3398 1
Ханин Александр 50 1
Гуцериев Михаил 112 1
Худавердян Тигран 93 1
Попов Андрей 115 1
Сергеев Григорий 20 1
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 1
Павлов Дмитрий 14 1
Емельянов Юрий 3 1
Хэдберг Анна-Софи 4 1
Гуцериев Саид 12 1
Маресов Роман 4 1
Frost Kevin - Фрост Кевин 3 1
Сивидов Алексей 40 1
Степанов Антон 71 1
Лаптева Марина 114 1
Соковнин Ярослав 2 1
Ульянов Иван 3 1
Свирский Олег 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 159210 30
Солнце - звезда Солнечной системы 5363 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53662 5
Солнечная система - Solar system 2550 5
США - Калифорния 4785 5
Юпитер - планета Солнечной системы 557 5
Европа 24714 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46262 4
Земля - планета Солнечной системы 10713 4
Япония 13584 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14567 3
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18448 2
Швеция - Королевство 3721 2
Индия - Bharat 5743 2
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 314 2
Чили - Республика 488 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1513 2
Колумбия - Республика 538 2
Италия - Рим 206 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1311 2
США - Калифорния - Беркли 285 2
Беларусь - Белоруссия 6100 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18883 1
Израиль 2796 1
Бельгия - Королевство 1175 1
Германия - Федеративная Республика 12977 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2163 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3391 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 804 1
Европа Западная 1493 1
Египет - Арабская Республика 1053 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3258 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1057 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 619 1
США - Аризона 545 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 754 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 387 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3778 7
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1726 7
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1451 6
Видеокамера - Видеосъёмка 706 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5761 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7000 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20525 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11478 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5304 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5531 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32144 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5994 4
Зоология - наука о животных 2796 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1254 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6418 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8929 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7044 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2032 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4417 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10822 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2988 3
Физика - Светимость 77 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7400 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2325 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2992 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9766 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5942 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55335 2
Английский язык 6908 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 2
Ergonomics - Эргономика 1695 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 826 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5354 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2932 2
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 471 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1450 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 653 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 525 1
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 92 1
Химия - Кадмий - Cadmium - химический элемент 36 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
Space Daily 528 2
Future - Space.com 199 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
The Verge - Издание 603 1
Wikipedia - Википедия 607 1
FT - Financial Times 1267 1
Reddit 366 1
Haaretz 11 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
Markets&Markets Research 113 1
Cinebench 29 1
Mordor Intelligence 33 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 221 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 2
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 2
ГУИТС - Государственный университет интеллектуальных технологий и связи - Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова 5 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1121 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1310 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 21 1
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 939 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 1
МТС - Телеком Идея 52 1
