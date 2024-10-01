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УПОМИНАНИЯ


01.10.2024 «АРМО-Системы» анонсировала 5 МП IP-видеокамеры Smartec STC-IPM5532A Estima с «сертификатом 969» МВД России

вандалозащиты IK10. При этом компактные габариты данной модели позволяют устанавливать ее в локациях с дефицитом свободного пространства. АРМО-Системы «АРМО-Системы» анонсировала 5 МП IP-видеокамеры Smartec STC-IPM5532A Estima Круглосуточный видеомониторинг обеспечивается благодаря высокой чувствительности IP-видеокамеры STC-IPM5532A Estima, которая составляет 0,008 лк в цветном режиме, и

11.09.2024 Новая 5 Мп IP-видеокамера Smartec STC-IPM5540A OPTi с видеоаналитикой для уличного видеоконтроля

фоновой засветке и т.д., а фильтры 2D/3D DNR удаляют из видеосигнала шумовые составляющие. Новая 5 Мп IP-видеокамера Smartec STC-IPM5540A OPTi с видеоаналитикой для уличного видеоконтроля 3-по
15.07.2024 «АРМО-Системы» начала поставлять IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3532A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969

ся к полосе пропускания используемой IP-сети и обеспечивать оптимальную скорость и качество видео как для текущего просмотра, так и для записи в архив. «АРМО-Системы» начала поставлять IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3532A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969 Упрощенный запуск в работу и обслуживание IP-видеокамеры STC-IPM3532A Estima обеспечиваются, в частности, за счет использов
03.06.2024 На рынке появились IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3632A Estima с «транспортным» сертификатом МВД России

ниям, утвержденным постановлением Правительства России № 969 от 26 сентября 2016 г., позволяет задействовать эти уличные IP-видеокамеры на различных объектах транспортной инфраструктуры. АРМО-Системы Smartec STC-IPM3632A Estima Встроенный моторизованный объектив, с которым поставляются уличные IP-видеокамеры STC-IPM3632A Estima, позволяет изменять фокусное расстояние в пределах 3.6-10 мм и

15.04.2024 Анонсированы IP-камеры Smartec STC-IPM5921A rev.3 Estima

рование и высокую детализацию изображения при наблюдении за удаленными объектами. Его фокусное расстояние варьируется в пределах от 4.7 до 141 мм, а углы обзора — от 58° до 3°. АРМО-Системы IP-камеры Smartec STC-IPM5921A rev.3 Estima Высокая светочувствительность (0.008/0 лк) и мощная адаптивная ИК-подсветка с эффективной дальностью до 200 м делают IP-камеры STC-IPM5921A rev.3 Estima инстру
09.01.2024 Новая уличная IP-камера Smartec STC-IPM12644A OPTi с разрешением 12 МП

ономить место видеоархива. Для потоков, транслируемых на видеорегистраторы, серверы и другие устройства записи, отображения и воспроизведения скорость/качество изображения можно гибко оптимизировать. Smartec STC-IPM12644A OPTi Видеомониторинг в темное время суток в уличных условиях IP-видеокамера STC-IPM12644A OPTi обеспечивает за счет применения ИК-подсветки дальностью до 80 метров, котору
20.11.2023 Новинка Smartec: вандалозащищенная купольная камера STC-IPM8544A OPTi с 4К разрешением и моторизованным объективом

Новая вандалозащищенная IP-камера Smartec STC-IPM8544A c 8 МП сенсором является флагманом среди купольных камер бюджетной линей
04.04.2023 Новая вандалозащищенная камера Smartec с моторизованным объективом и ИК-подсветкой

«АРМО-системы» представила 5-мегапиксельные IP-камеры STC-IPM5512A rev.2 Estima марки Smartec во всепогодном исполнении, которые рассчитаны на эксп
02.06.2022 Эффективный видеоконтроль при экстремально низкой освещенности с новыми камерами Smartec STC-IPM8512A

«АРМО-системы» представила купольные IP-камеры Smartec STC-IPM8512A Estima c 8 МП сенсором, моторизованным 3,6-10 мм объективом и ИК-подсветкой до 50 м. За счет высокой светочувствительности купольная антивандальная камера обеспечит видеопе
26.04.2022 «АРМО-системы» представила 10-дюймовый монитор видеодомофона Smartec ST-MS510M-SL

от четырех источников поочередно: от двух вызывных панелей и двух дополнительных камер. А при использовании в системе двух мониторов, видео может выводиться на них одновременно. Монитор видеодомофона Smartec ST-MS510M-SL Сохранить отдельные кадры или целые видеозаписи из входной зоны новый монитор позволяет на карту памяти microSD до 32 ГБ, под которую в нем предусмотрен соответствующий сло
28.12.2010 Smartec предлагает купольную поворотную IP-камеру серии STC-IPX3905A с пакетом видеоаналитики

На рынке оборудования для систем видеонаблюдения появились высокоскоростные купольные IP-камеры STC-IPX3905A торговой марки Smartec, которые оснащены пакетом видеоаналитики английской компа
23.11.2010 Smartec выпустила купольную камеру STC-IPX2050A с поддержкой видеоаналитики

В модельном ряду оборудования для систем охранного видеонаблюдения торговой марки Smartec появились IP-камеры купольного типа STC-IPX2050A серии NEYRO с 1/4-дюймовым CMOS-сенсором и 3,6 мм объективом. Новинка предназначена для работы в помещениях в составе сетевых систем охранного наблюдения, поддерживает 3 видеокодек
15.07.2008 Smartec представил высокоточные IP-камеры «день-ночь»

ный ряд профессиональных камер видеонаблюдения марки Smartec пополнился новой поворотной IP-камерой STC-IP3975A с 18х трансфокатором, отсекающим ИК-фильтром и высокоскоростным поворотным устрой
26.06.2008 Smartec представил новую поворотную IP-камеру «день-ночь»

В линейке сетевых камер Smartec появилась новая модель STC-IP3975A, предназначенная для охранного IP-видеонаблюдения в помещениях с переменной освещ
19.11.2007 Smartec выпустил высокочувствительную видеокамеру «день-ночь»

На российском рынке появилась новая IP-видеокамера «день/ночь» STC-IP3070A марки Smartec, которая способна вести круглосуточное аудио- и видеонаблюдение. Эт
04.10.2007 Smartec выпустил сетевую камеру с микрофоном и детектором движения

Компания «АРМО-Системы» представила новые сетевые камеры «день-ночь» STC-IP3070A торговой марки Smartec. Новинка предназначена для круглосуточного сетевого видеон
31.08.2007 Smartec выпустил морозоустойчивую камеру наблюдения

Линейка оборудования Smartec пополнилась новой уличной камерой STC-IP3570A, которая позволяет осуществлять IP-видеонаблюдение на объектах с низкой освещенно
22.02.2007 Smartec STC-3902: самая "тихая" купольная камера

амерой «день-ночь» STC-3902 с отключаемым ИК-фильтром. Новинка оснащена малошумящим поворотным механизмом на базе шагового двигателя, который обеспечивает точность позиционирования до 0,024 градусов. Smartec STC-3902 Эти купольные камеры предназначены для круглосуточного видеонаблюдения в помещениях и на улице, имеют чувствительность 0,7 лк в цветном и 0,05 лк в черно-белом режиме при посто
31.01.2007 Smartec STC-1500: новые антивандальные видеокамеры

мы» анонсировала высокочувствительные антивандальные видеокамеры STC-1500 торговой марки Smartec для построения бюджетных систем видеонаблюдения на объектах с высокой вероятностью случаев вандализма. Smartec STC-1500 Новинка оснащена черно-белой 1/3-дюймовой CCD-матрицей Sony SuperHAD, имеет чувствительность 0,08 лк и формирует видеоизображение с разрешением 570 ТВЛ. Все видеокамеры этой се
12.09.2006 Smartec представил в России новую камеру видеонаблюдения

Компания АРМО-Системы представила новинку от компании Smartec – антивандальную цветную камеру STC-2500, которая может работать как в помещении, так и в уличных условиях. Камера имеет анти
16.08.2006 Антивандальные камеры Smartec появились в России

АРМО-Системы пополнила линейку оборудования Smartec для видеонаблюдения новой уличной видеокамерой STC-2500, которая будет работать в составе систем наружного наблюдения в любых климатических


Публикаций - 73, упоминаний - 92

Smartec ST и организации, системы, технологии, персоны:

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Микрофон - Microphone 2568 11
Аналоговые технологии 2793 11
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Фотокамеры - ИК-фильтр - Инфракрасный отсекающий фильтр - Infrared cut-off filter 96 10
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Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 880 10
Frame rate - Кадровая частота - FPS - Frame Per Second - Количество кадров в секунду - Фреймрейт 46 10
Контрастность 2880 9
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1717 9
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1039 9
Объектив - Lens 1395 9
NVR - Network Video Recorder - Сетевой видеомагнитофон - IP-видеорегистратор 80 8
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 511 8
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Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6480 7
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