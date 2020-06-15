Asus представила ноутбуки ZenBook 13 и ZenBook 14

Asus представила ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425) – новые ультрапортативные ноутбуки серии ZenBook Classic с диагональю экрана 13,3 дюйма и 14 дюймов.

Новые модели ZenBook 13 и ZenBook 14 еще легче и тоньше, чем устройства предыдущего поколения. Вес ноутбука ZenBook 13 составляет 1,07 кг. При минимальной толщине корпуса (всего 13,9 мм для обеих моделей) в ноутбуках ZenBook 13 и ZenBook 14 реализован полный набор портов ввода/вывода, включая полноразмерные разъемы HDMI и USB Type-A, а также USB-C® с поддержкой интерфейса Thunderbolt 3 и слот для карты памяти microSD. Это самые тонкие в мире модели с 13,3- и 14-дюймовыми экранами, которые могут предложить настолько широкий выбор разъемов для подключения самых разных периферийных устройств.

Благодаря минимальной ширине рамки дисплея NanoEdge относительная площадь экрана составляет 90%, а опциональная функция ультраэкономичного энергопотребления дисплея (1 Вт) позволяет значительно продлить время автономной работы ноутбука. В новых моделях предусмотрено все для комфорта пользователя: цифровой блок Asus NumberPad 2.0, встроенный в тачпад, аккумулятор, способный обеспечить до 22 часов автономной работы, клавиатура во всю ширину корпуса, поворотное крепление ErgoLift и инфракрасная камера с функцией распознавания лиц. Ноутбуки ZenBook 13 и 14 доступны в двух новых цветовых решениях: элегантном сером (Pine Grey) и изысканном светло-сиреневом (Lilac Mist).

В основе аппаратной комплектации новых моделей ZenBook 13 и ZenBook 14 – новейший процессор Intel Core 10 поколения и до 32 ГБ оперативной памяти. Этого более чем достаточно для продуктивной многозадачной работы и развлечений. Спецификацию дополняют твердотельный накопитель емкостью до 2 ТБ с высокоскоростным интерфейсом PCIe 3.0 x4 и новейший модуль WiFi 6 (802.11ax), поэтому превосходная производительность гарантирована.

Новые модели ноутбуков серии ZenBook Classic представлены в двух размерах. Ультралегкая версия ZenBook 13 весом всего 1,07 кг – просто мечта для путешественников; а модель ZenBook 14 предлагает экран большей диагонали в столь же тонком корпусе. Обе модели характеризуются превосходной портативностью. Компактный и элегантный корпус имеет толщину всего 13,9 мм. Ноутбуки ZenBook 13 и 14 отличаются также превосходной энергоэффективностью – до 22 часов работы на одном заряде аккумулятора. Это означает, что больше нет необходимости носить с собой зарядное устройство, его можно смело оставить дома. Ноутбуки ZenBook 13 и 14 созданы для современной динамичной жизни и работы буквально на ходу.

Новые модели ZenBook 13 и ZenBook 14 доступны в двух элегантных вариантах оформления, каждый из которых – классика, неподвластная времени. Серый цвет корпуса (Pine Grey), глянцевый, но очень спокойный, воплощает уверенность и профессионализм и выступает отличным фоном для фирменной отделки из тончайших концентрических окружностей. В новых моделях ноутбуков окружности расходятся не от центра крышки, а элегантно смещены в сторону вместе с логотипом Asus. Другой вариант оформления в очаровательном светло-сиреневом цвете (Lilac Mist) не лишен нотки элегантной роскоши. Этот модный и нежный матовый оттенок превосходно гармонирует с отделкой из концентрических окружностей на поверхности крышки, ставшей отличительным знаком для всех устройств серии ZenBook.

Новые модели ZenBook 13 и ZenBook 14 заставят вас по-новому взглянуть на возможности ультрапортативных ноутбуков. Несмотря на рекордно малую толщину всего 13,9 мм, эти устройства предлагают полный набор портов подключения: полноразмерные разъемы HDMI и USB Type-A, два порта USB-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 3 и слот для карты памяти microSD. Ни один другой 13,3- или 14-дюймовый ноутбук аналогичной толщины на рынке не может предложить подобный набор интерфейсов.

Оба порта USB-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 3 совместимы с технологией быстрой зарядки, позволяют подключить к ноутбуку до двух внешних мониторов с разрешением 4K UHD и передавать данные со скоростью до 40 Гбит/с.

Ноутбуки ZenBook 13 и ZenBook 14 поддерживают новую функцию Asus USB-C Easy Charge, позволяющую проводить зарядку от обычных зарядных устройств с разъемом USB-C. Эта функция помогает очень быстро зарядить ноутбук с помощью любого зарядного устройства с разъемом USB-C и сертификацией Power Delivery, например, используя сетевой адаптер мощностью 65 Вт, входящий в комплектацию ноутбука, а когда его нет под рукой, пополнить процент зарядки можно с помощью обычного портативного зарядного устройства или даже от портативного аккумулятора.

Ноутбуки ZenBook 13 и ZenBook 14 могут похвастать яркими и четкими экранами, занимающими до 90% площади поверхности крышки. Опциональный энергосберегающий дисплей с энергопотреблением всего 1 Вт позволяет получить изображение с превосходной яркостью 450 кд/м, значительно продлевая время автономной работы ноутбука.

Для максимально удобного и точного набора текста клавиатура занимает всю ширину корпуса. С правой стороны удобно расположен дополнительный набор функциональных клавиш. Поворотное крепление ErgoLift при открывании крышки приподнимает клавиатуру под оптимальным для набора текста углом. Такая конструкция также создает дополнительное пространство под нижней панелью ноутбука, способствующее его охлаждению.

Для удобной работы с цифрами в новых моделях реализован цифровой блок Asus NumberPad 2.0. Полноразмерный сенсорный цифровой блок со светодиодной подсветкой встроен непосредственно в тачпад и активируется одним касанием соответствующего значка.

Встроенная в верхнюю часть рамки инфракрасная камера позволяет удобно авторизоваться в системе с помощью функции распознавания лиц Windows Hello. Эта камера работает даже в условиях слабой освещенности, избавляя от необходимости каждый раз вводить пароль.

В основе аппаратной комплектации новых моделей ZenBook 13 и ZenBook 14 – процессоры Intel Core новейшего 10-го поколения вплоть до модели Core i7. Эти процессоры превосходят модели предыдущего поколения по производительности, обеспечивая быструю и плавную работу системы. В сочетании с большим объемом оперативной памяти – до 32 ГБ – ноутбукам ZenBook 13 и ZenBook 14 гарантирована быстрая многозадачная работа в любых ежедневных приложениях.

Кроме того, в новых моделях ZenBook 13 и ZenBook 14 устанавливаются одни из самых быстрых твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 3.0 x4 объемом до 2 ТБ. Модуль беспроводной связи новейшего стандарта WiFi 6 (802.11ax) предлагает многократное увеличение скорости по сравнению с предыдущим поколением, пропускная способность сети при этом увеличена до 4 раз, а латентность сигнала снижена до 75%.

Новые модели ZenBook 13 и ZenBook 14 помогут без усилий справляться с любыми ежедневными задачами, станут незаменимыми помощниками в воплощении творческих проектов и отличными устройствами для отдыха и развлечений.

Ноутбуки ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425) поступят в продажу в июле 2020 года.