Получите все материалы CNews по ключевому слову
ASUS Zenbook Серия ноутбуков
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|15.06.2020
|
Asus представила ноутбуки ZenBook 13 и ZenBook 14
Asus представила ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425) – новые ультрапортативные ноутбуки серии ZenBook Classic с диагональю экра
|25.09.2019
|
Asus начала продавать в России футуристичные ноутбуки с двумя дисплеями. Цена
дисплей, хотя и меньших размеров. Дополнительный экран и эргономика Второй дисплей ScreenPad Plus в Asus ZenBook Pro Duo выполнен во всю ширину корпуса и располагает соотношением сторон 32:9, т
|24.09.2019
|
Asus начинает российские продажи ноутбуков ZenBook Pro Duo. Цены
Asus объявила о старте продаж в России ноутбука Asus ZenBook Pro Duo (UX581) с 14-дюймовым дополнительным экраном ScreenPad Plus, в котором р
|30.05.2019
|
Два экрана для удвоенного творчества
ASUS представила ноутбук ZenBook Pro Duo ( модельUX581) с уникальным 14-дюймовым дополнительным экраном ScreenPad Plus
|27.05.2019
|
Asus представила обновленные ультрабуки Zenbook. Фото
Asus представила обновленные модели ноутбуков Zenbook 13 (UX334), Zenbook 14 (UX434) и Zenbook 15 (UX534), оснащенные усовершенствованной версией дополнительно
|14.09.2018
|
Обзор ноутбука Asus ZenBook UX410UF-GV013T
Asus ZenBook UX410UF – одна из последних моделей линейки «зенбуков». У ноутбука есть несколько кон
|30.08.2018
|
Asus представила новые ноутбуки-трансформеры ZenBook Flip 13 и 15
компактностью. Они занимают на столе на 10% меньше площади, чем предшествующие модели. Новые модели ZenBook 13 и 15 обладают широкими функциональными возможностями, мощным аппаратным оснащением
|10.08.2018
|
Asus объявила о старте продаж ультрабука ZenBook S в России. Цена
Asus объявила о старте продаж нового ультрабука ZenBook S (UX391) в России. Это 13,3-дюймовый портативный компьютер, отличающийся не только к
|21.05.2018
|
ASUS представила новый ультрабук ZenBook Pro 15
ASUS представила новый 15,6-дюймовый ультрабук ZenBook Pro 15 (UX550G). В максимальной комплектации он оснащен процессором 8 поколения Intel
|14.11.2017
|
Дискретная графика - не помеха компактности
Представленные ASUS ультрабуки ZenBook UX3400 и ZenBook UX530 стали самыми компактными по толщине корпуса моделями ли
|31.05.2017
|
Тонкий подход к трансформерам
Сверхтонкий ноутбук-трансформер Asus Zenbook Flip S ставит рекорды толщины корпуса. При габаритах, свойственных моделям с дисплеем
|29.05.2017
|
Asus выпустила сверхтонкий ноутбук и другие новые ZenBook'и. Фото
SB-C. Ценник на модели ZenBook Flip S будет начинаться от $1099.Серия ZenBook ProНовые модели серии ZenBook Pro, выполненные в классическом «ультрабучном» дизайне, оснащаются 15,6-дюймовым дисп
|06.12.2016
|
ASUS начинает российские продажи ультрабука ZenBook 3. Фото
ASUS объявила о начале российских продаж ультрабука премиального класса ASUS ZenBook 3 (UX390UA). Как рассказали CNews в компании, при весе 910 грамм, толщина нового Z
|19.07.2016
|
Asus представила новый премиальный ультрабук ZenBook UX310
Компания Asus представила Asus ZenBook UX310 — новый премиальный ультрабук серии ZenBook с диагональю экрана 13,3 дюй
|31.05.2016
|
Выпущен ноутбук тоньше, легче и быстрее, чем Apple Macbook
Новый представитель линейки ZenBook Asustek на конференции Computex 2016 представила новую модель ноутбука в имиджевой ли
|30.12.2013
|
Сплав стекла и металла: тестируем один из лучших ультрабуков года Asus Zenbook UX302
Компания Asus впервые продемонстрировала модели Zenbook UX301 и UX302 на тайваньской выставке Computex в июне 2013 года. Ультрабуки сразу же
|22.04.2013
|
ZOOM рекомендует: лучший "ультрабук тяжелого класса" ASUS Zenbook U500VZ
айн и удобство работы Ноутбук ASUS U500VZ выполнен в матовом алюминиевом корпусе, как и вся линейка Zenbook ASUS. Прочное алюминиевое шасси позволяет разместить дискретную графику и жесткие дис
|10.10.2012
|
Самый необычный ноутбук 15": первый взгляд на ASUS Zenbook U500
ок нужен не только бухгалтерам и математикам, выпуская его в качестве отдельного USB-гаджета. ASUS Zenbook U500 Конечно, его отсутствие в лэптопах можно объяснить в большей степени экономией п
|11.07.2012
|
Обновленная линейка ультрабуков Asus Zenbook
Компания Asus продолжает совершенствовать собственную линейку ультрабуков под общим названием ZENBOOK. Модификации подверглись две модели, 13 и 11-дюймовые устройства UX31A и UX21A. Оба устройства получили матовые FullHD дисплеи c разрешением 1920х1080 пикселей с матрицей типа IPS и инт
|18.06.2012
|
Первый тест в России ультрабука ASUS UX32VD: выбор ZOOM.CNews
маленькие очереди и состоят эти очереди преимущественно из людей, которые знают, что им нужно. ASUS Zenbook Prime UX32VD – это очень крутая штука. Почему – читайте ниже. ASUS Zenbook UX3
|14.06.2012
|
Старт продаж ультрабуков Asus ZENBOOK Prime в сети Белый Ветер ЦИФРОВОЙ
, расположенном по адресу: ул. Тверская, 19 А, начнутся первые в России продажи топового ультрабука Asus ZENBOOK Prime UX32VD . По условиям акции, первые 10 покупателей смогут приобрести новинк
|01.06.2012
|
Металлический ультрабук с экраном IPS: первый взгляд на ASUS Zenbook UX32VD
бильных процессоров Core i3, i5 и i7, которые отныне будут принадлежать семейству Ivy Bridge. ASUS Zenbook UX32VD Главные процессоры в новой линейке – это мобильные Core i7 с различными тактов
|12.05.2012
|
Asus Zenbook UX32VD: полноценный ультрабук по привлекательной цене
ка, примечательную своими характеристиками и стоимостью. Заключенный в тонкий металлический корпус, Asus Zenbook UX32VD оснащается 13,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей
|13.10.2011
|
Стальной первопроходец ASUS Ultrabook UX 21/31: первый взгляд на ультрабук
ечто подобное. Даже не просто «нечто подобное», а что-то еще лучше. И начали трудиться в поте лица. ASUS Ultrabook UX 21 Но и Apple тем временем не стояла на месте, развиваясь и предлагая очере
|10.06.2011
|
Названа предварительная стоимость первого ультрабука Asus
стоимость первого представителя новоиспеченной категории вычислительных систем, ультрабуков, модели Asus UX21, ожидается на отметке в $899, на $100 ниже по сравнению с MacBook Air, сообщает Sla
ASUS Zenbook и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1854 26
|DigiTimes - Издание 1327 7
|SlashGear 134 2
|CNET Networks - CNET News 1643 2
|TechPowerUp 21 1
|Gizmodo 131 1
|Patently Apple 27 1
|GizmoChina 155 1
|Pocket-Lint 71 1
|Electronista 166 1
|The Verge - Издание 601 1
|Wikipedia - Википедия 603 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1325 1
|Engadget - Блог о технологиях 425 1
|Wired - Издание 272 1
|Gartner - Гартнер 3621 4
|IDC - International Data Corporation 4944 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8421 2
|IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418692, в очереди разбора - 726270.
Создано именных указателей - 190435.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.