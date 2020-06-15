Разделы

ASUS Zenbook Серия ноутбуков


СОБЫТИЯ

15.06.2020 Asus представила ноутбуки ZenBook 13 и ZenBook 14

Asus представила ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425) – новые ультрапортативные ноутбуки серии ZenBook Classic с диагональю экра
25.09.2019 Asus начала продавать в России футуристичные ноутбуки с двумя дисплеями. Цена

дисплей, хотя и меньших размеров. Дополнительный экран и эргономика Второй дисплей ScreenPad Plus в Asus ZenBook Pro Duo выполнен во всю ширину корпуса и располагает соотношением сторон 32:9, т
24.09.2019 Asus начинает российские продажи ноутбуков ZenBook Pro Duo. Цены

Asus объявила о старте продаж в России ноутбука Asus ZenBook Pro Duo (UX581) с 14-дюймовым дополнительным экраном ScreenPad Plus, в котором р
30.05.2019 Два экрана для удвоенного творчества

ASUS представила ноутбук ZenBook Pro Duo ( модельUX581) с уникальным 14-дюймовым дополнительным экраном ScreenPad Plus
27.05.2019 Asus представила обновленные ультрабуки Zenbook. Фото

Asus представила обновленные модели ноутбуков Zenbook 13 (UX334), Zenbook 14 (UX434) и Zenbook 15 (UX534), оснащенные усовершенствованной версией дополнительно
14.09.2018 Обзор ноутбука Asus ZenBook UX410UF-GV013T

Asus ZenBook UX410UF – одна из последних моделей линейки «зенбуков». У ноутбука есть несколько кон
30.08.2018 Asus представила новые ноутбуки-трансформеры ZenBook Flip 13 и 15

компактностью. Они занимают на столе на 10% меньше площади, чем предшествующие модели. Новые модели ZenBook 13 и 15 обладают широкими функциональными возможностями, мощным аппаратным оснащением
10.08.2018 Asus объявила о старте продаж ультрабука ZenBook S в России. Цена

Asus объявила о старте продаж нового ультрабука ZenBook S (UX391) в России. Это 13,3-дюймовый портативный компьютер, отличающийся не только к
21.05.2018 ASUS представила новый ультрабук ZenBook Pro 15

ASUS представила новый 15,6-дюймовый ультрабук ZenBook Pro 15 (UX550G). В максимальной комплектации он оснащен процессором 8 поколения Intel
14.11.2017 Дискретная графика - не помеха компактности

Представленные ASUS ультрабуки ZenBook UX3400 и ZenBook UX530 стали самыми компактными по толщине корпуса моделями ли
31.05.2017 Тонкий подход к трансформерам

Сверхтонкий ноутбук-трансформер Asus Zenbook Flip S ставит рекорды толщины корпуса. При габаритах, свойственных моделям с дисплеем
29.05.2017 Asus выпустила сверхтонкий ноутбук и другие новые ZenBook'и. Фото

SB-C. Ценник на модели ZenBook Flip S будет начинаться от $1099.Серия ZenBook ProНовые модели серии ZenBook Pro, выполненные в классическом «ультрабучном» дизайне, оснащаются 15,6-дюймовым дисп
06.12.2016 ASUS начинает российские продажи ультрабука ZenBook 3. Фото

ASUS объявила о начале российских продаж ультрабука премиального класса ASUS ZenBook 3 (UX390UA). Как рассказали CNews в компании, при весе 910 грамм, толщина нового Z
19.07.2016 Asus представила новый премиальный ультрабук ZenBook UX310

Компания Asus представила Asus ZenBook UX310 — новый премиальный ультрабук серии ZenBook с диагональю экрана 13,3 дюй
31.05.2016 Выпущен ноутбук тоньше, легче и быстрее, чем Apple Macbook

Новый представитель линейки ZenBook Asustek на конференции Computex 2016 представила новую модель ноутбука в имиджевой ли
30.12.2013 Сплав стекла и металла: тестируем один из лучших ультрабуков года Asus Zenbook UX302

Компания Asus впервые продемонстрировала модели Zenbook UX301 и UX302 на тайваньской выставке Computex в июне 2013 года. Ультрабуки сразу же

22.04.2013 ZOOM рекомендует: лучший "ультрабук тяжелого класса" ASUS Zenbook U500VZ

айн и удобство работы Ноутбук ASUS U500VZ выполнен в матовом алюминиевом корпусе, как и вся линейка Zenbook ASUS. Прочное алюминиевое шасси позволяет разместить дискретную графику и жесткие дис
10.10.2012 Самый необычный ноутбук 15": первый взгляд на ASUS Zenbook U500

ок нужен не только бухгалтерам и математикам, выпуская его в качестве отдельного USB-гаджета.  ASUS Zenbook U500 Конечно, его отсутствие в лэптопах можно объяснить в большей степени экономией п
11.07.2012 Обновленная линейка ультрабуков Asus Zenbook

Компания Asus продолжает совершенствовать собственную линейку ультрабуков под общим названием ZENBOOK. Модификации подверглись две модели, 13 и 11-дюймовые устройства UX31A и UX21A. Оба устройства получили матовые FullHD дисплеи c разрешением 1920х1080 пикселей с матрицей типа IPS и инт
18.06.2012 Первый тест в России ультрабука ASUS UX32VD: выбор ZOOM.CNews

маленькие очереди и состоят эти очереди преимущественно из людей, которые знают, что им нужно. ASUS Zenbook Prime UX32VD – это очень крутая штука. Почему – читайте ниже. ASUS Zenbook UX3
14.06.2012 Старт продаж ультрабуков Asus ZENBOOK Prime в сети Белый Ветер ЦИФРОВОЙ

, расположенном по адресу: ул. Тверская, 19 А, начнутся первые в России продажи топового ультрабука Asus ZENBOOK Prime UX32VD . По условиям акции, первые 10 покупателей смогут приобрести новинк
01.06.2012 Металлический ультрабук с экраном IPS: первый взгляд на ASUS Zenbook UX32VD

бильных процессоров Core i3, i5 и i7, которые отныне будут принадлежать семейству Ivy Bridge.  ASUS Zenbook UX32VD Главные процессоры в новой линейке – это мобильные Core i7 с различными тактов
12.05.2012 Asus Zenbook UX32VD: полноценный ультрабук по привлекательной цене

ка, примечательную своими характеристиками и стоимостью. Заключенный в тонкий металлический корпус, Asus Zenbook UX32VD оснащается 13,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей

13.10.2011 Стальной первопроходец ASUS Ultrabook UX 21/31: первый взгляд на ультрабук

ечто подобное. Даже не просто «нечто подобное», а что-то еще лучше. И начали трудиться в поте лица. ASUS Ultrabook UX 21 Но и Apple тем временем не стояла на месте, развиваясь и предлагая очере
10.06.2011 Названа предварительная стоимость первого ультрабука Asus

стоимость первого представителя новоиспеченной категории вычислительных систем, ультрабуков, модели Asus UX21, ожидается на отметке в $899, на $100 ниже по сравнению с MacBook Air, сообщает Sla

