Asus начала продавать в России футуристичные ноутбуки с двумя дисплеями. Цена

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Ноутбуки с двумя дисплеями

В России вышел флагманский ноутбук ZenBook Pro Duo (модельный номер UX581) с двумя полноценными дисплеями. Второй экран, получивший название ScreenPad Plus и диагональ 14 дюймов, разместился над клавиатурой.

Оба дисплея ZenBook Pro Duo сенсорные и поддерживают разрешение Ultra HD (4K, 3840х2160 точек). Также был представлен 14-дюймовый мобильный ПК ZenBook Duo (UX481) с идентичным форм-фактором. Разрешение обоих его экранов составило 1920х1080 пикселей (Full HD).

Многозадачный режим использования второго экрана в ZenBook Pro Duo

В российской рознице ZenBook Pro Duo появится в первых числах октября 2019 г. Его стоимость начинается с отметки 240 тыс. руб. Одновременно с ним выйдет и младший ZenBook Duo по цене от 107 тыс. руб., и компанию им составят тонкие и легкие ультрабуки ZenBook 13, 14 и 15, у которых тоже есть второй дисплей, хотя и меньших размеров.

Дополнительный экран и эргономика

Второй дисплей ScreenPad Plus в Asus ZenBook Pro Duo выполнен во всю ширину корпуса и располагает соотношением сторон 32:9, то есть он очень вытянутый, чтобы осталось место под полноразмерную клавиатуру. В ноутбуке его можно использовать как дополнительный монитор, выводя одно изображение на два дисплея сразу. Также есть возможность «обособленного» его использования – можно размещать на нем отдельные окна программ, устраивать дополнительный рабочий стол с ярлыками приложений. Ноутбук дополнен фирменным ПО Asus Task Group для быстрого переключения между экранами и настройки их взаимодействия. Кроме того, в комплект поставки ноутбука входит стилус, что позволяет использовать второй экран в качестве графического планшета.

Редактирование видео на при помощи двух дисплеев

Установка дополнительного дисплея стала возможной за счет смещения клавиатуры к нижнему краю корпуса, где обычно находится тачпад. Он переехал на место цифрового блока клавиш (numpad), объединившись с ним и получив собственную светодиодную подсветку. Сама клавиатура полноценная – пять рядов, крупные клавиши и дополнительный верхний ряд F-кнопок.

Все перечисленное характерно и для младшей модели ZenBook Duo, которая отличается от ZenBook Pro Duo лишь в плане аппаратных спецификаций.

Технические характеристики

Основной экран ноутбука ZenBook Pro Duo основан на матрице OLED с диагональю 15,6 дюйма и характеризуется 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 наряду с поддержкой режима HDR. Толщина рамок дисплея, получившего название NanoEdge, сведена к минимуму. Лэптоп базируется на 14-нанометровом процессоре Intel Core девятого поколения (Intel Core i9-9980HK или Core i7-9750H, располагает до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 и SSD-накопителем в форм-факторе М.2 с интерфейсом PCI-E 3.0 x4, емкость которого варьируется от 256 ГБ до 1 ТБ. Видеокарта здесь дискретная – Nvidia GeForce RTX 2060, она подойдет как для работы с графикой, так и для всех современных видеоигр. Система охлаждения лэптопа может работать в усиленном режиме при повышенных нагрузках на процессор и видеокарту, и для его активации предусмотрена отдельная клавиша Turbo Fan. Ноутбук дополнен интерфейсом USB-C с интегрированной поддержкой Intel Thunderbolt 3, двумя портами USB 3.1 Gen2 Type-A а также модулем Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) с технологией Gig+. Размеры ZenBook Pro Duo составили 359х246х24 мм при весе 2,5 кг. Программное обеспечение – ОС Windows 10.

Дизайн двухдисплейного Asus ZenBook Pro Duo получился классическим

Более доступный Asus ZenBook Duo отличается от ZenBook Pro Duo наличием процессора Intel Core i7 во всех конфигурациях. В качестве видеоускорителя используется дискретная графика Nvidia GeForce MX250, а диагональ основного экрана составила ровно 14 дюймов.

Обновленные ультрабуки ZenBook

Одновременно с ZenBook Duo и Pro Duo Asus выпустила в России обновленную линейку ноутбуков ZenBook, в которую вошли модели ZenBook 13 (UX334), ZenBook 14 (UX434) и ZenBook 15 (UX534). Отдельно был продемонстрирован юбилейный ноутбук ZenBook Edition 30 (UX334FL) ограниченной серии в отделке из натуральной кожи жемчужного цвета. Он выпущен в честь 30-летия компании Asus.

Ультрабук Asus ZenBook 13 с дополнительным дисплеем

Особенностью обновленной серии стало наличие во всех ноутбуках дополнительного сенсорного дисплея ScreenPad 2.0 вместо тачпада. Это полноценный второстепенный монитор небольших размеров (5,65 дюйма по диагонали), и на него можно вывести окно любого приложения – мессенджера, браузера или видеоплеера.

Основные экраны ультрабуков ZenBook занимают до 95% площади панели за счет тонких рамок – 4,5 мм сверху и 2,9 мм по бокам. Максимальная конфигурация всех ноутбуков включает процессор Intel Core i7 восьмого поколения, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту GeForce MX250 в ZenBook 13, 14 и Edition 30. ZenBook 15 получил более мощную графику GeForce GTX 1650 Max-Q. Компактные модели работают до 14 часов на одном заряде аккумулятора, а ZenBook 15 продержится без подзарядки до 17 часов.

Юбилейный Asus ZenBook Edition 30

В российской рознице ZenBook 13 стоит от 85 тыс. руб., а цены на ZenBook 14 и 15 начинаются с 86 и 112 тыс. руб. соответственно. Юбилейный ZenBook Edition 30 с отделкой из кожи и логотипом на крышке из 18-каратного розового золота оценен в 110 тыс. руб. Комплект поставки этой версии включает мышку и коврик для нее с отделкой под кожу, а также чехол-конверт из натуральной кожи.