26.12.2024 Maibenben представляет ноутбук P687 на Российском рынке: ультрабук для тех, кто ценит производительность и стиль

Maibenben представляет ноутбук P687 на Российском рынке: ультрабук для тех, кто ценит производительность и стиль Москва, Россия, 26 декабря 2024 года – международная технологическая компания Maibenben, занимающаяся разработкой, исследованием и произв
25.12.2024 Эко-дизайн и минимализм: ультратонкие мониторы Acer Vero RL272E и Vero RL242YE

На российском рынке представлены ультратонкие мониторы от Acer — Vero RL272E и Vero RL242YE. Устройства сочетают в себе футуристичный дизайн, качественные IPS-панели, базовый набор портов и технологии защиты зрения. А главное

09.09.2024 Анонсированы Honor Watch 5 — ультратонкие и легкие умные часы с кремний-углеродной батареей и улучшенной навигацией

окую детализацию изображения. Honor Watch 5 оснащены кремний-углеродной батареей емкостью 480 мА·ч, что обеспечивает до 15 дней непрерывного использования без подзарядки. Анонсированы Honor Watch 5 — ультратонкие и легкие умные часы с кремний-углеродной батареей и улучшенной навигацией Часы позволяют в реальном времени отслеживать основные показатели здоровья, включая частоту сердечных сокр
23.05.2024 Выпущен тонкий и легкий мобильный телефон, способный пережить падение в костер и в кипяток

индиго. Четыре угла мобильного телефона имеют закругленную форму с большим радиусом, благодаря чему общая форма демонстрирует превосходный внешний вид без дополнительных украшений. Agmmobile Выпущен тонкий и легкий защищенный мобильный телефон 5G, AGM X6 способный пережить падение в костер Бренд AGM занимает новаторскую позицию в области защищенных смартфонов для домашнего использования. М
20.07.2021 XPG выпустила ультрабук Xenia 14 на базе процессоров Intel 11 поколения

XPG, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, профессионалов в киберспорте и технических энтузиастов, предстаила ультрабук XPG Xenia 14 для повседневной жизни. 14-дюймовый Xenia 14 ориентирован на пользователей, которым требуется легкий и тонкий ультрабук, обеспечивающий производительность, необход
12.01.2021 Lenovo представила тонкий ноутбук ThinkPad X1 Titanium Yoga

Lenovo представила новый ноутбук ThinkPad X12 Detachable на базе процессора Intel Core vPro 11 поколения Lenovo представила самый тонкий ноутбук ThinkPad в истории — ThinkPad X1 Titanium Yoga. Ноутбук покрыт титаном, имеет толщину чуть более 11 мм и оснащен 13,5-дюймовым дисплеем с низким энергопотреблением и соотношением
23.10.2020 Acer представила свой первый ультрапортативный хромбук на базе платформы Qualcomm Snapdragon 7c с поддержкой 4G LTE. Цена. Фото

что пользователи сохранят доступ к своему личному облаку, приложениям, расширениям и многому другому, чтобы сосредоточиться на работе, учебе и хобби, даже в местах без доступной сети Wi-Fi. Тонкий и ультрапортативный дизайн хромбука позволяет с комфортом использовать все возможности Acer Chromebook Spin 513. При этом устройство оборудовано прочной и стильной алюминиевой верхней крышкой, а

17.09.2019 Как выбрать ультрабук для работы: советы ZOOM

Чем ультрабук отличается от обычного ноутбука? Придя в магазин электроники или специализированную
27.05.2019 Asus представила обновленные ультрабуки Zenbook. Фото

ами и аксессуарами в ноутбуках также предусмотрен модуль Bluetooth 5.0. По заявлению производителя, ультрабуки Zenbook способны проработать полный день на одном заряде аккумулятора. Время автон
24.05.2019 Легкие и мощные ноутбуки для работы: 7 лучших моделей

т использования легких материалов и компактных комплектующих. Долгая работа без подзарядки. Хороший ультрабук должен работать не менее 6 часов в режиме проигрывания видео и около 8 часов при оф
22.04.2019 Lenovo представила ультрабук Yoga S940 в России. Цена

Lenovo представила на российском рынке ультрабук Lenovo Yoga S940. Ультратонкий ноутбук работает на последнем поколении процессоров Intel Whisky Lake (core i7-8565u или core i5-8265u в зависимости от конфигурации). Lenovo Yoga S940

17.04.2019 Honor теперь ультрабук

Huawei представляет первый ультрабук в семействе MagicBook, выходящий под маркой HONOR. HONOR MagicBook весит всего 1,47 кг (1,45 кг для Ryzen Edition), а его размеры составляют 323х221х15,8 миллиметров. Ультрабук
12.04.2019 Ультрабуки Acer: компактные и мощные устройства для бизнеса

выпустила обновленную модель Swift 5 с 15-дюймовым экраном. За счет уменьшения рамок вокруг дисплея ультрабук остался таким же легким и компактным – он весит всего 990 грамм. Swift 5 работает н
10.04.2019 Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный

ift 5 доказывает, что современный мощный ноутбук не должен быть большим и тяжелым. Это самый легкий ультрабук в мире*, который весит всего 970 грамм - легче, чем литровая бутылка воды! Лэптоп у
06.03.2019 Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный

Удивительно легкий, элегантный и мощный - ультрабук от Acer сочетает в себе все необходимое для комфортной работы в офисе и командировк
06.03.2019 Ультрабуки Acer: компактные и мощные устройства для бизнеса

выпустила обновленную модель Swift 5 с 15-дюймовым экраном. За счет уменьшения рамок вокруг дисплея ультрабук остался таким же легким и компактным – он весит всего 990 грамм. Swift 5 работает н
21.01.2019 Irbis представил новый недорогой безрамочный ультрабук

Irbis, производитель компьютерной техники, продемонстрировал свое новое устройство – безрамочный ультрабук в тонком алюминиевом корпусе Irbis NB245. NB245 получил низкопрофильную клавиатуру островного типа и яркий 14-дюймовый Full HD экран Full Lamination Screen с IPS-матрицей и разрешение
25.12.2018 Мощным ультрабуком быть легко!

В продажу поступает сверхлёгкий ультрабук Acer Swift 5 с экраном с диагональю 15 дюймов. Для создания лёгкого и прочного шасси Acer (с массой менее килограмма) использует в новике магниево-литиевый сплав. Материал не боится ц
10.08.2018 Asus объявила о старте продаж ультрабука ZenBook S в России. Цена

, но и повышенной прочностью, соответствующей военному стандарту надежности армии США MIL-STD-810G. Ультрабук ZenBook S весит 1 кг и заключен в цельнометаллический корпус толщиной всего 12,9 мм
21.05.2018 ASUS представила новый ультрабук ZenBook Pro 15

ASUS представила новый 15,6-дюймовый ультрабук ZenBook Pro 15 (UX550G). В максимальной комплектации он оснащен процессором 8 покол
07.03.2018 Начались российские продажи ультрабука-трансформера Acer Nitro 5 Spin. Цена

лов сейчас должен быть «левым», а какой «правым» для пользователя и автоматически меняет их местами.Ультрабук-трансформер Acer Nitro 5 Spin уже доступен в магазинах сети DNS. Рекомендованная це
07.02.2018 Самые компактные ультрабуки 2017 года

т/с, но такой подход вынуждает пользоваться переходниками (и, кстати, носить их с собой, что лишает ультрабук той самой компактности). [pagebreak]Acer Aspire Swift SF713-51 Пожалуй, Acer Aspire
16.05.2017 IRBIS выпустил металлический ультрабук NB99 на базе Intel Core M

ной с карандаш и весом 1,2 кг имеет на борту 240 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти. По некоторым независимым оценкам, устройство может составить конкуренцию известным мировым брендам в сегменте ультрабуков. Аппарат работает под управлением Windows 10 и оснащен 13,3-дюймовым экраном на матрице IPS-типа с разрешением 1920x1080 точек. Ноутбук поддерживает беспроводные сети Wi-Fi 802.11 b
15.02.2017 Lenovo представила новые ультрабуки ThinkPad серии P с поддержкой VR

Lenovo анонсировала выпуск трех мобильных рабочих станций — ThinkPad P51s, ThinkPad P51, ThinkPad P71. Как рассказали CNews в компании, ультрабуки серии ThinkPad предоставляют пользователям новый уровень производительности в мобильном исполнении и предназначены для самых требовательных покупателей, инженеров и дизайнеров, работ
06.12.2016 ASUS начинает российские продажи ультрабука ZenBook 3. Фото

еского полимера толщиной 0,3 мм или тепловая трубка из медного сплава толщиной стенки всего 0,1 мм. Ультрабук ASUS ZenBook 3 (UX390UA)Тачпад ASUS ZenBook 3 обладает большей площадью по сравнени
01.12.2016 Lenovo ставит на ультратонкие ноутбуки

На российском рынке ноутбуков появились ультратонкие модели Lenovo ideapad 710S и Lenovo ideapad 710S Plus. Экран обоих ноутбуков имеет диагональ в 13,3 дюйма и использует матрицу IPS с максимальным разрешением 3200 на 1800 точек. Вы
07.10.2016 В России стартовали продажи ультрабуков Acer Aspire S 13

печатления от использования ноутбука обеспечивает также новейший пользовательский интерфейс с настраиваемыми профилями и интеллектуальными функциями управления звуком и изображением, отметили в Acer. Ультратонкие ноутбуки Aspire S 13 от Acer Новинка доступна в двух цветах: обсидианово-черный и белый жемчуг. Элегантно обработанные (Diamond cut) грани палмреста и сенсорной панели придают диза
19.07.2016 Asus представила новый премиальный ультрабук ZenBook UX310

Компания Asus представила Asus ZenBook UX310 — новый премиальный ультрабук серии ZenBook с диагональю экрана 13,3 дюйма. В аппаратную конфигурацию новинки вхо
18.07.2016 Самые компактные ультрабуки 2016 года. Выбор ZOOM

самые тонкие и легкие варианты и рассмотрел модели 2016 года с точки зрения мобильности.DELL XPS 13 Ультрабук Dell XPS 13 (см. наш обзор) входит практически во все топы «самых-самых» устройств,
05.04.2016 Выпущен самый тонкий ноутбук в мире

Самый тонкий в мире  Компания HP представила HP Spectre. Производитель утверждает, что это самый тонкий ноутбук в мире. При диагонали дисплея 13,3 дюйма его толщина составляет 10,4 мм, что н
25.03.2016 Новая версия ультрабука HP Spectre x360 приехала в Россию

доступности в России новой версии ноутбука HP Spectre x360. Как сообщили CNews в HP, новый стильный ультрабук-трансформер оснащен 13,3-дюймовым экраном, обзавелся более тонким корпусом и, помим
11.03.2016 Как менялись ультрабуки

турой – сегодня. Субноутбуки прожили около 10 лет (1996-2006) и сегодня благополучно забыты. Первый ультрабук (который на самом деле не назывался таковым) был выпущен 15 января 2008 года: это A
25.01.2016 Хиты продаж: ультрабуки 2015 года

икации без операционной системы, что поможет экономным покупателям, а также любителям Linux. И этот ультрабук не зря стал хитом продаж, хоть и на последнем месте: людям нравится то, что гаджет

11.01.2016 HP представила свой самый тонкий и легкий ноутбук EliteBook Folio

, Business Personal Systems EMEA, HP Inc. — Вот почему мы разработали HP EliteBook Folio — легкий и тонкий ноутбук для бизнеса, который сочетает премиальный дизайн, а также функции безопасности
07.10.2015 HP выпустил самый тонкий ноутбук в линейке и гигантский моноблок с изогнутым дисплеем

HP Envy, трансформер HP Spectre x2, бюджетные ноутбуки HP Stream и настольный компьютер с самым широким изогнутым дисплеем HP Envy Curved. Все новинки базируются на Windows 10.HP EnvyHP Envy — самый тонкий ноутбук в линейке HP, который производитель сопоставляет с Apple Macbook Air. Оба компьютера оснащены 13,3-дюймовым дисплеем. Толщина HP Envy составляет 13 мм против 17 мм у MacBook Air,
07.10.2015 Хиты продаж: ультрабуки 2015 года

м, есть и другие, хотя они и не столь многочисленны.HP EliteBook 840 G1 На пятое место мы поставили ультрабук от HP: несмотря на не самые высокие оценки, люди его охотно покупают. За что же так
16.07.2015 Ноутбук Dell XPS 13: безграничные возможности с безрамочным дисплеем

как и нижняя, полностью покрыты шлифованным алюминием, изготовленным на фрезерном CNC-станке. Сбоку ультрабук кажется темно-серым, но если посмотреть сверху, то цвет становится гораздо светлее,
03.06.2015 Ультрабук Lenovo ThinkPad Helix 2 доступен на российском рынке

можно использовать в режимах планшета, ноутбука или даже настольного ПК (при подключении монитора). Ультрабук соответствует стандартам надёжности министерства обороны США, что подтверждают резу
20.05.2015 Ультрабуки Lenovo ThinkPad Yoga пришли в Россию

ерхняя крышка с дисплеем, способная распахиваться на угол до 360 градусов – что позволяет применять ультрабук в четырёх различных режимах: ноутбука, планшета, демонстрационной стойки и стойки-ш
14.01.2015 Рабочие станции HP перенимают стилистику ультрабуков

Знаменитые рабочие станции HP в новом году станут тоньше и изящнее, поспорив в дизайне с ультрабуками. Первыми моделями HP с мощной начинкой и тонким профилем корпуса станут ZBook 14 и ZBook 15u. Ноутбуки созданы на базе пятого поколения процессоров Intel Core и несут на борту проф

