|26.12.2024
|
Maibenben представляет ноутбук P687 на Российском рынке: ультрабук для тех, кто ценит производительность и стиль
Maibenben представляет ноутбук P687 на Российском рынке: ультрабук для тех, кто ценит производительность и стиль Москва, Россия, 26 декабря 2024 года – международная технологическая компания Maibenben, занимающаяся разработкой, исследованием и произв
|25.12.2024
|
Эко-дизайн и минимализм: ультратонкие мониторы Acer Vero RL272E и Vero RL242YE
На российском рынке представлены ультратонкие мониторы от Acer — Vero RL272E и Vero RL242YE. Устройства сочетают в себе футуристичный дизайн, качественные IPS-панели, базовый набор портов и технологии защиты зрения. А главное
|09.09.2024
|
Анонсированы Honor Watch 5 — ультратонкие и легкие умные часы с кремний-углеродной батареей и улучшенной навигацией
окую детализацию изображения. Honor Watch 5 оснащены кремний-углеродной батареей емкостью 480 мА·ч, что обеспечивает до 15 дней непрерывного использования без подзарядки. Анонсированы Honor Watch 5 — ультратонкие и легкие умные часы с кремний-углеродной батареей и улучшенной навигацией Часы позволяют в реальном времени отслеживать основные показатели здоровья, включая частоту сердечных сокр
|23.05.2024
|
Выпущен тонкий и легкий мобильный телефон, способный пережить падение в костер и в кипяток
индиго. Четыре угла мобильного телефона имеют закругленную форму с большим радиусом, благодаря чему общая форма демонстрирует превосходный внешний вид без дополнительных украшений. Agmmobile Выпущен тонкий и легкий защищенный мобильный телефон 5G, AGM X6 способный пережить падение в костер Бренд AGM занимает новаторскую позицию в области защищенных смартфонов для домашнего использования. М
|20.07.2021
|
XPG выпустила ультрабук Xenia 14 на базе процессоров Intel 11 поколения
XPG, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, профессионалов в киберспорте и технических энтузиастов, предстаила ультрабук XPG Xenia 14 для повседневной жизни. 14-дюймовый Xenia 14 ориентирован на пользователей, которым требуется легкий и тонкий ультрабук, обеспечивающий производительность, необход
|12.01.2021
|
Lenovo представила тонкий ноутбук ThinkPad X1 Titanium Yoga
Lenovo представила новый ноутбук ThinkPad X12 Detachable на базе процессора Intel Core vPro 11 поколения Lenovo представила самый тонкий ноутбук ThinkPad в истории — ThinkPad X1 Titanium Yoga. Ноутбук покрыт титаном, имеет толщину чуть более 11 мм и оснащен 13,5-дюймовым дисплеем с низким энергопотреблением и соотношением
|23.10.2020
|
Acer представила свой первый ультрапортативный хромбук на базе платформы Qualcomm Snapdragon 7c с поддержкой 4G LTE. Цена. Фото
что пользователи сохранят доступ к своему личному облаку, приложениям, расширениям и многому другому, чтобы сосредоточиться на работе, учебе и хобби, даже в местах без доступной сети Wi-Fi. Тонкий и ультрапортативный дизайн хромбука позволяет с комфортом использовать все возможности Acer Chromebook Spin 513. При этом устройство оборудовано прочной и стильной алюминиевой верхней крышкой, а
|17.09.2019
|
Как выбрать ультрабук для работы: советы ZOOM
Чем ультрабук отличается от обычного ноутбука? Придя в магазин электроники или специализированную
|27.05.2019
|
Asus представила обновленные ультрабуки Zenbook. Фото
ами и аксессуарами в ноутбуках также предусмотрен модуль Bluetooth 5.0. По заявлению производителя, ультрабуки Zenbook способны проработать полный день на одном заряде аккумулятора. Время автон
|24.05.2019
|
Легкие и мощные ноутбуки для работы: 7 лучших моделей
т использования легких материалов и компактных комплектующих. Долгая работа без подзарядки. Хороший ультрабук должен работать не менее 6 часов в режиме проигрывания видео и около 8 часов при оф
|22.04.2019
|
Lenovo представила ультрабук Yoga S940 в России. Цена
Lenovo представила на российском рынке ультрабук Lenovo Yoga S940. Ультратонкий ноутбук работает на последнем поколении процессоров Intel Whisky Lake (core i7-8565u или core i5-8265u в зависимости от конфигурации). Lenovo Yoga S940
|17.04.2019
|
Honor теперь ультрабук
Huawei представляет первый ультрабук в семействе MagicBook, выходящий под маркой HONOR. HONOR MagicBook весит всего 1,47 кг (1,45 кг для Ryzen Edition), а его размеры составляют 323х221х15,8 миллиметров. Ультрабук
|12.04.2019
|
Ультрабуки Acer: компактные и мощные устройства для бизнеса
выпустила обновленную модель Swift 5 с 15-дюймовым экраном. За счет уменьшения рамок вокруг дисплея ультрабук остался таким же легким и компактным – он весит всего 990 грамм. Swift 5 работает н
|10.04.2019
|
Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный
ift 5 доказывает, что современный мощный ноутбук не должен быть большим и тяжелым. Это самый легкий ультрабук в мире*, который весит всего 970 грамм - легче, чем литровая бутылка воды! Лэптоп у
|06.03.2019
|
Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный
Удивительно легкий, элегантный и мощный - ультрабук от Acer сочетает в себе все необходимое для комфортной работы в офисе и командировк
|06.03.2019
|
Ультрабуки Acer: компактные и мощные устройства для бизнеса
выпустила обновленную модель Swift 5 с 15-дюймовым экраном. За счет уменьшения рамок вокруг дисплея ультрабук остался таким же легким и компактным – он весит всего 990 грамм. Swift 5 работает н
|21.01.2019
|
Irbis представил новый недорогой безрамочный ультрабук
Irbis, производитель компьютерной техники, продемонстрировал свое новое устройство – безрамочный ультрабук в тонком алюминиевом корпусе Irbis NB245. NB245 получил низкопрофильную клавиатуру островного типа и яркий 14-дюймовый Full HD экран Full Lamination Screen с IPS-матрицей и разрешение
|25.12.2018
|
Мощным ультрабуком быть легко!
В продажу поступает сверхлёгкий ультрабук Acer Swift 5 с экраном с диагональю 15 дюймов. Для создания лёгкого и прочного шасси Acer (с массой менее килограмма) использует в новике магниево-литиевый сплав. Материал не боится ц
|10.08.2018
|
Asus объявила о старте продаж ультрабука ZenBook S в России. Цена
, но и повышенной прочностью, соответствующей военному стандарту надежности армии США MIL-STD-810G. Ультрабук ZenBook S весит 1 кг и заключен в цельнометаллический корпус толщиной всего 12,9 мм
|21.05.2018
|
ASUS представила новый ультрабук ZenBook Pro 15
ASUS представила новый 15,6-дюймовый ультрабук ZenBook Pro 15 (UX550G). В максимальной комплектации он оснащен процессором 8 покол
|07.03.2018
|
Начались российские продажи ультрабука-трансформера Acer Nitro 5 Spin. Цена
лов сейчас должен быть «левым», а какой «правым» для пользователя и автоматически меняет их местами.Ультрабук-трансформер Acer Nitro 5 Spin уже доступен в магазинах сети DNS. Рекомендованная це
|07.02.2018
|
Самые компактные ультрабуки 2017 года
т/с, но такой подход вынуждает пользоваться переходниками (и, кстати, носить их с собой, что лишает ультрабук той самой компактности). [pagebreak]Acer Aspire Swift SF713-51 Пожалуй, Acer Aspire
|16.05.2017
|
IRBIS выпустил металлический ультрабук NB99 на базе Intel Core M
ной с карандаш и весом 1,2 кг имеет на борту 240 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти. По некоторым независимым оценкам, устройство может составить конкуренцию известным мировым брендам в сегменте ультрабуков. Аппарат работает под управлением Windows 10 и оснащен 13,3-дюймовым экраном на матрице IPS-типа с разрешением 1920x1080 точек. Ноутбук поддерживает беспроводные сети Wi-Fi 802.11 b
|15.02.2017
|
Lenovo представила новые ультрабуки ThinkPad серии P с поддержкой VR
Lenovo анонсировала выпуск трех мобильных рабочих станций — ThinkPad P51s, ThinkPad P51, ThinkPad P71. Как рассказали CNews в компании, ультрабуки серии ThinkPad предоставляют пользователям новый уровень производительности в мобильном исполнении и предназначены для самых требовательных покупателей, инженеров и дизайнеров, работ
|06.12.2016
|
ASUS начинает российские продажи ультрабука ZenBook 3. Фото
еского полимера толщиной 0,3 мм или тепловая трубка из медного сплава толщиной стенки всего 0,1 мм. Ультрабук ASUS ZenBook 3 (UX390UA)Тачпад ASUS ZenBook 3 обладает большей площадью по сравнени
|01.12.2016
|
Lenovo ставит на ультратонкие ноутбуки
На российском рынке ноутбуков появились ультратонкие модели Lenovo ideapad 710S и Lenovo ideapad 710S Plus. Экран обоих ноутбуков имеет диагональ в 13,3 дюйма и использует матрицу IPS с максимальным разрешением 3200 на 1800 точек. Вы
|07.10.2016
|
В России стартовали продажи ультрабуков Acer Aspire S 13
печатления от использования ноутбука обеспечивает также новейший пользовательский интерфейс с настраиваемыми профилями и интеллектуальными функциями управления звуком и изображением, отметили в Acer. Ультратонкие ноутбуки Aspire S 13 от Acer Новинка доступна в двух цветах: обсидианово-черный и белый жемчуг. Элегантно обработанные (Diamond cut) грани палмреста и сенсорной панели придают диза
|19.07.2016
|
Asus представила новый премиальный ультрабук ZenBook UX310
Компания Asus представила Asus ZenBook UX310 — новый премиальный ультрабук серии ZenBook с диагональю экрана 13,3 дюйма. В аппаратную конфигурацию новинки вхо
|18.07.2016
|
Самые компактные ультрабуки 2016 года. Выбор ZOOM
самые тонкие и легкие варианты и рассмотрел модели 2016 года с точки зрения мобильности.DELL XPS 13 Ультрабук Dell XPS 13 (см. наш обзор) входит практически во все топы «самых-самых» устройств,
|05.04.2016
|
Выпущен самый тонкий ноутбук в мире
Самый тонкий в мире Компания HP представила HP Spectre. Производитель утверждает, что это самый тонкий ноутбук в мире. При диагонали дисплея 13,3 дюйма его толщина составляет 10,4 мм, что н
|25.03.2016
|
Новая версия ультрабука HP Spectre x360 приехала в Россию
доступности в России новой версии ноутбука HP Spectre x360. Как сообщили CNews в HP, новый стильный ультрабук-трансформер оснащен 13,3-дюймовым экраном, обзавелся более тонким корпусом и, помим
|11.03.2016
|
Как менялись ультрабуки
турой – сегодня. Субноутбуки прожили около 10 лет (1996-2006) и сегодня благополучно забыты. Первый ультрабук (который на самом деле не назывался таковым) был выпущен 15 января 2008 года: это A
|25.01.2016
|
Хиты продаж: ультрабуки 2015 года
икации без операционной системы, что поможет экономным покупателям, а также любителям Linux. И этот ультрабук не зря стал хитом продаж, хоть и на последнем месте: людям нравится то, что гаджет
|11.01.2016
|
HP представила свой самый тонкий и легкий ноутбук EliteBook Folio
, Business Personal Systems EMEA, HP Inc. — Вот почему мы разработали HP EliteBook Folio — легкий и тонкий ноутбук для бизнеса, который сочетает премиальный дизайн, а также функции безопасности
|07.10.2015
|
HP выпустил самый тонкий ноутбук в линейке и гигантский моноблок с изогнутым дисплеем
HP Envy, трансформер HP Spectre x2, бюджетные ноутбуки HP Stream и настольный компьютер с самым широким изогнутым дисплеем HP Envy Curved. Все новинки базируются на Windows 10.HP EnvyHP Envy — самый тонкий ноутбук в линейке HP, который производитель сопоставляет с Apple Macbook Air. Оба компьютера оснащены 13,3-дюймовым дисплеем. Толщина HP Envy составляет 13 мм против 17 мм у MacBook Air,
|07.10.2015
|
Хиты продаж: ультрабуки 2015 года
м, есть и другие, хотя они и не столь многочисленны.HP EliteBook 840 G1 На пятое место мы поставили ультрабук от HP: несмотря на не самые высокие оценки, люди его охотно покупают. За что же так
|16.07.2015
|
Ноутбук Dell XPS 13: безграничные возможности с безрамочным дисплеем
как и нижняя, полностью покрыты шлифованным алюминием, изготовленным на фрезерном CNC-станке. Сбоку ультрабук кажется темно-серым, но если посмотреть сверху, то цвет становится гораздо светлее,
|03.06.2015
|
Ультрабук Lenovo ThinkPad Helix 2 доступен на российском рынке
можно использовать в режимах планшета, ноутбука или даже настольного ПК (при подключении монитора). Ультрабук соответствует стандартам надёжности министерства обороны США, что подтверждают резу
|20.05.2015
|
Ультрабуки Lenovo ThinkPad Yoga пришли в Россию
ерхняя крышка с дисплеем, способная распахиваться на угол до 360 градусов – что позволяет применять ультрабук в четырёх различных режимах: ноутбука, планшета, демонстрационной стойки и стойки-ш
|14.01.2015
|
Рабочие станции HP перенимают стилистику ультрабуков
Знаменитые рабочие станции HP в новом году станут тоньше и изящнее, поспорив в дизайне с ультрабуками. Первыми моделями HP с мощной начинкой и тонким профилем корпуса станут ZBook 14 и ZBook 15u. Ноутбуки созданы на базе пятого поколения процессоров Intel Core и несут на борту проф
