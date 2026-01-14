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Индексная книга (каталог) CNews*
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Система 112 Единая система экстренного вызова Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система

Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система
  • КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города
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14.01.2026 «Ред софт» и «Искра Технологии» переводят «Систему-112» Волгоградской области на отечественное ПО

ологической независимости региона. Подобная стратегия создает основу для формирования эффективных технологических тандемов. Так, компании «Искра Технологии» и «Ред софт» реализуют проект по переводу «Системы-112» Волгоградской области на российское общесистемное программное обеспечение. Это важный шаг на пути импортозамещения, который позволяет обеспечить цифровую безопасность региона и обе
29.04.2025 Тамбовская область модернизировала Систему-112 на базе отечественного решения от «Искра Технологии»

В Тамбовской области завершилась комплексная модернизация Системы-112, направленная на улучшение качества оказания экстренной помощи населению. В конце
14.03.2025 С операторами «Системы 112» в Хакасии теперь можно общаться с помощью SMS

, отчество и возраст пострадавшего. Если в текстовом сообщении информации недостаточно, специалист «Системы 112» направит ответное SMS-сообщение с просьбой уточнить данные. Елена Фитисенко, рук
05.03.2025 Московской области мешают заменить иностранные сервера в «Системе-112»

жданской защиты Московской области закупает серверное оборудование для модернизации инфраструктуры «Системы-112». На проект было выделено 33, 9 млн руб. Цель проекта — замена иностранных сервер
06.02.2025 Нижегородский центр обработки вызовов системы «112» за 2024 г. получил более 2 тысяч вызовов через систему «ЭРА-ГЛОНАСС»

За 2024 г. в центр обработки вызовов системы «112» Нижегородской области поступило 2,08 тыс. вызовов через систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». «Сегодня почти все современные автомобили оснащены кнопкой
07.08.2024 SMS-сообщения от «112» стали приходить быстрее

корую помощь, полицию, службу газа и другие). Как только заявка подтверждается, она попадает в базу Системы-112, где ее обрабатывает сервис «МегаФон Хаб». И уже он автоматически направляет на н
02.08.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» передала спасателям Москвы более 51 тыс. аварийных вызовов от автомобилистов

ы более 4,5 тыс. экстренных сообщений. Об этом CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС». Интеграция Системы 112 Москвы с «ЭРА-ГЛОНАСС» произошла в апреле 2021 г. Цифровое взаимодействие ускорил
28.03.2024 «Светец» обеспечил миграцию программных модулей Системы-112 на отечественные ОС

модули ТСМН и ТСКС, разработанные компанией «Светец», предназначены для обеспечения взаимодействия Системы-112 с информационными системами операторов связи в части получения, обработки и перед
20.02.2024 «Светец» обеспечил миграцию ПО «Системы-112» Вологодской области на отечественные ОС

бонентских устройств, с которых поступил вызов на номер «112», а также все существующие интеграции «Системы-112» с внешними региональными, федеральными информационными системами и «Системами-11
15.02.2024 Итоги взаимодействия «Системы-112» Удмуртии и системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

в пути, увидели, например, что водителю в попутной машине стало плохо. Специалисты республиканской «Системы-112» рассказали об истории, когда пятилетняя девочка, которую родители оставили в маш
29.01.2024 «Ростелеком» создал в Ингушетии резервный центр обработки чрезвычайных вызовов «Системы-112»

«Ростелеком» создал и запустил в эксплуатацию резервный центр обработки вызовов для «Системы-112» в Республике Ингушетия. Объект расположен в городе Карабулак и полностью автоном
17.05.2023 Тульская область – регион-наставник по роботизации контакт-центра и линии 112
13.03.2023 Завершена интеграция «ЭРА-ГЛОНАСС» со всеми действующими «Системами-112»

снижения аварийности на дорогах. Завершение интеграции стало возможным после ввода в эксплуатацию «Системы-112» в Смоленской области в феврале этого года. Ранее информационное взаимодействие «
06.09.2022 112 тыс. заявлений подано на «Госуслугах» для участия в электронном голосовании
13.04.2021 «Светец» обеспечит техническое сопровождение системы-112 Орловской области

ддержки, в том числе, через многофункциональный сервис-деск, включающий цифровой портал. Функционал системы-112 Орловской области реализован на программном обеспечении (ПО) компании «Светец», к
17.03.2021 Нейронные сети помогают новосибирским операторам Службы-112 в борьбе с COVID-19

ьютерного зрения) в мобильном приложении «112-Экстренная помощь», которое является одним из модулей Системы-112 Новосибирской области. «Использование компьютерного зрения смогло облегчить тысяч
22.04.2020 «Ростелеком» защитит от кибератак «Систему 112» в Волгоградской области

градской области и объектов на ее основе. Подключение к сервису национального цифрового провайдера «Системы 112» стало логичным продолжением развития партнерских отношений. Оно повысит надежнос
13.03.2020 Inline Technologies построила инфраструктуру системы-112 в Якутии

Inline Technologies приняла участие в проекте по созданию в Якутии системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Проект осуществлялся под эгидой Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия), профильных министерств и ведомств республики. Постро
06.03.2020 «Система-112» в Крыму переведена на Astra Linux

Astra Linux, российский разработчик операционных систем, сообщает о переводе всей единой дежурно-диспетчерской службы «Системы-112» в Республике Крым на операционную систему специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск». Закупка лицензий производилась по результатам тендера, проводившемся
14.02.2020 Российскому искусственному интеллекту нужно 244 млрд руб. Сбербанк готов дать 112 миллиардов
11.07.2019 4G-интернет МТС появился в 112 поселках и деревнях Алтайского края

МТС, российский телекоммуникационный оператор, подвел итоги развития сети в районах Алтайского края в первом полугодии 2019 г. Высокоскоростной мобильный интернет 4G «пришел» в 112 населенных пунктов с общим населением более 380 тыс. человек. Скоростная связь LTE впервые появилась в 33 малых населенных пунктах региона, в том числе в малонаселенных пунктах, где живет н
20.06.2019 Постоянное информационное взаимодействие ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» с Системой-112 обеспечено в 26 субъектах России

тацию специалисты провели успешные испытания информационного взаимодействия системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и Системы-112. Комплекс мероприятий, проводимых специалистами АО «ГЛОНАСС» и сотрудниками уполн
20.06.2019 «Ростелеком» усовершенствует Систему-112 на Чукотке

службы. Будет создана и внедрена специальная подсистема для обеспечения информационной безопасности Системы-112 в соответствии с требованиями российского законодательства. Все персональные данн
14.01.2019 Система экстренного вызова полиции, пожарных и скорой не работает у трех четвертей россиян

Недоступный номер «112» Системой вызова экстренных служб по единому номеру «112» могут полноценно пользоваться всего 28% населения России, которые проживают на 15% территории страны. Это связано с тем, что
21.12.2018 Ростех создает инфраструктуру «Безопасного города» в Тверской области

Ростех) завершил проект по развитию системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Тверской области. В крупнейшем регионе ЦФО автоматизированная инфраструктура развернут
28.08.2018 «Система-112» Чукотки найдет абонента и разошлет SMS-оповещения

тью 1 Мбит/с до всех операторов фиксированной и мобильной связи области. Компания начала внедрение «Системы-112» на Чукотке в 2016 году с создания первого центра обработки вызовов. Единый номер
22.05.2018 «Ростелеком» подключит к «Системе-112» всю Чукотку

рее реагировать на чрезвычайные происшествия и угрозы террористических актов. «Проект по внедрению "Системы-112" на Чукотке начался осенью 2016 г., когда в Анадыре мы создали первый центр обраб
24.04.2018 Ростех объединит «Безопасный город», «ЭРА-ГЛОНАСС» и «112» в одной платформе

«Автоматика» входит в госкорпорацию Ростех) объявила о создании технологической платформы «Видеогард», которая позволит объединить системы «Безопасный город», «ЭРА-ГЛОНАСС» и «112». Разработка минимизирует время реакции на экстренные ситуации и повысит безопасность граждан. Внедрение системы позволит оптимизировать работу экстренных городских служб и снизить издержки
15.11.2017 ЦОВ-112 обработал около 0,5 млн экстренных вызовов «ЭРА-ГЛОНАСС»

«ЭРА-ГЛОНАСС» на базе технологий Naumen создан современный центр обработки экстренных вызовов – ЦОВ-112. Новый центр работает без простоев благодаря высокотехнологичным разработкам российского

15.11.2017 «Система-112» начала работу в Калининградской области

и и сетях подвижной радиотелефонной связи Калининградской области началась постоянная эксплуатация «Системы-112». Соответствующий приказ №545 размещен на сайте Минкомсвязи России. С этого дня г
04.09.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2017 г.

Федеральное законодательствоПриказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 1 августа 2017 г. N 399 «Об использовании единого номера 112 на территории Республики Коми в целях обеспечения вызова экстренных оперативных служб пользователями услугами связи»С 15 сентября 2017 г. на территории Республики Коми начинается использова
23.06.2017 «Ростелеком» расширяет границы «Системы-112» на Чукотке

ередают запрос в полицию, скорую помощь, МЧС, пожарную службу в зависимости от ситуации.«С помощью «Системы-112» существенно упрощается и ускоряется обмен данными между гражданами и экстренными
15.06.2017 Минкомсвязи: «Система-112» начала работу в Санкт-Петербурге

ой связи и сетях подвижной радиотелефонной связи Санкт-Петербурга началась постоянная эксплуатация «Системы-112». С этого дня для обеспечения вызова экстренных оперативных служб граждане могут

04.04.2017 «Энвижн» отбирает у «Ростелекома» долги за проект «112»

между «Ростелекомом» и «Энвижн груп», в рамках которого подрядчик оператора должен был осуществить автоматизацию объектов первой очереди системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе дежурно-диспетчерских служб Краснодарского края, включая монтаж и пусконаладку техники, а также передачу прав на использование ПО. Из материалов суда следует, что «Энвижн» выполнил
01.03.2017 «Система-112» начала работу еще в трех регионах

Московской и Воронежской областей, а также в Хабаровском крае начинается промышленная эксплуатация «Системы-112». Вызвать экстренные оперативные службы в этих регионах можно будет по единому но
28.02.2017 Минкомсвязи определило порядок предоставления данных о местонахождении абонента при звонке на 112

ески будет поступать информация о фактическом местонахождении абонента. При необходимости оператор «Системы-112» дополнительно сможет запросить фамилию, имя и отчество абонента, год рождения, а
19.01.2017 «Ростелеком» развивает «Систему-112» в Воронежской области

стемы, которые позволяют вести оперативный учёт движения технических средств между всеми объектами «Системы-112» Воронежской области, автоматизировать инвентаризацию программных и аппаратных ср
12.12.2016 14 больниц республики Марий Эл защитили информацию, передаваемую в систему-112

Для защиты информации и средств ее обработки в системе-112 центральные районные больницы республики Марий Эл с привлечением специалистов «Кейсистемс
29.04.2016 «Ростелеком» сдал в опытную эксплуатацию базовую инфраструктуру «Системы–112» в Республике Мордовия

«112» (Система-112), с центром обработки вызовов (ЦОВ) в пилотной зоне в городе Саранске. Создание «Системы-112» - одна из задач, поставленных Главой и Правительством Республики Мордовия, котор
29.04.2016 «Ростелеком» в Марий Эл завершил работы по созданию центра обработки вызовов «Системы 112»

по созданию центра обработки вызовов службы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Республики Марий Эл. В центре обработки вызовов административного центра в г. Йошкар-Оле

Публикаций - 260, упоминаний - 454

Система 112 и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 149
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 44
Microsoft Corporation 25775 41
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 39
МегаФон 10742 38
ГЛОНАСС АО 278 37
Intel Corporation 12811 28
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 27
Samsung Electronics 11065 25
Apple Inc 13156 20
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 20
NVision Group - Энвижн Груп 699 20
Yandex - Яндекс 9216 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 17
Huawei 4677 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 16
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 15
Google LLC 12690 14
Oracle Corporation 7074 14
Meta Platforms - Facebook 4621 13
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 13
Sony 6739 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
SAP SE 5601 12
AMD - Advanced Micro Devices 4641 12
VK - Mail.ru Group 3602 12
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 11
9594 11
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 132 10
Dell EMC 5180 10
Cisco Systems 5372 10
Восход ФГБУ НИИ 721 10
HP Inc. 5883 10
Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 61 9
X Corp - Twitter 2938 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 9
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 28
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 22
101Hotels.com 456 18
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 15
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 15
Россети Ленэнерго 1699 13
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 12
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 12
Почта России ПАО 2370 11
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 11
eBay Inc 1640 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 8
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 6
Связной ГК 1401 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 6
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 5
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 4
Газпром ПАО 1493 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Альфа-Банк 1979 4
Visa International 1993 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Транснефть 335 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 4
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 133
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 103
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 75
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 67
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 63
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 57
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 50
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 37
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 36
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 33
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 28
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 25
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 24
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 23
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 18
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 16
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 16
Федеральное казначейство России 1949 16
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 16
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 12
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 12
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
Судебная власть - Judicial power 2500 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 10
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 9
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 8
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 27
ГосИнформСистемы 160 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Symbian Foundation 38 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
IUPAP - International Union of Pure and Applied Chemistry - Международный союз теоретической и прикладной химии 6 1
НФИИ АОСОИИ - Национальный фонд искусственного интеллекта 1 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
ЛДПР 116 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 221
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 156
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 124
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 108
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 107
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 97
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 94
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 83
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 82
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 76
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 74
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 68
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 66
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 65
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 64
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 62
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 61
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 58
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 57
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 53
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 51
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 51
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 49
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 48
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 47
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 46
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 45
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 45
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 44
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 44
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 43
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 43
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 42
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 41
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 119 41
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 40
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 39
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 38
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 37
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 37
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 112
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 96
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 56
Космодром Байконур 1072 40
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 37
Google Android 15244 36
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 30
Apple iOS 8583 28
Microsoft Windows 2000 8678 24
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 22
Microsoft Windows 16882 20
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 20
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 19
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 19
Linux OS 11533 18
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 18
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 17
Apple iPhone 6 4861 17
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 68 15
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 15
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 13
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 13
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 12
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 12
Microsoft Windows BitLocker 942 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 11
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 10
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 9
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 9
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 9
Microsoft Windows 7 2007 8
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 8
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 7
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города - УВЭОС - устройства вызова экстренных оперативных служб 18 7
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 7
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 7
Intel Celeron - Серия процессоров 979 7
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 7
Путин Владимир 3454 38
Райкевич Алексей 129 23
Гурко Александр 139 18
Рейман Леонид 1065 16
Медведев Дмитрий 1665 13
Никифоров Николай 1138 10
Осеевский Михаил 350 9
Иванов Сергей 405 9
Нащекин Алексей 118 8
Рогозин Дмитрий 104 8
Тюркин Михаил 45 5
Орловский Виктор 408 5
Чернышенко Дмитрий 581 5
Дюбанов Анатолий 95 5
Попов Алексей 339 4
Белянко Евгений 21 4
Громов Иван 102 4
Бодров Александр 8 4
Антонюк Борис 69 4
Молдаванов Александр 13 4
Щеголев Игорь 699 4
Мишустин Михаил 787 4
Свердлов Денис 201 4
Чамара Денис 59 4
Кравцов Роман 89 4
Ахмеров Тимур 91 4
Евраев Михаил 266 4
Корнеев Сергей 84 4
Чайка Юрий 43 3
Кочетков Владислав 248 3
Чуприян Александр 9 3
Цыденов Алексей 14 3
Глотов Алексей 25 3
Недосеков Андрей 25 3
Кураш Антон 32 3
Сушкевич Антон 67 3
Тараба Дмитрий 27 3
Мильнер Юрий 137 3
Королев Сергей 47 3
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 502
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 166
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 106
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 95
Европа 24964 74
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 54
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 45
Япония 13807 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 36
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 36
Россия - СФО - Новосибирск 4876 34
Казахстан - Республика 6048 33
Россия - ЦФО - Курская область 751 33
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 30
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 29
Германия - Федеративная Республика 13221 28
Россия - ПФО - Самарская область 1577 27
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 24
Земля - планета Солнечной системы 10865 24
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 24
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 23
Беларусь - Белоруссия 6289 22
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 22
Франция - Французская Республика 8177 21
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 21
Россия - УФО - Свердловская область 1951 20
Индия - Bharat 5870 20
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 20
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 20
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 19
Украина 7928 19
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 19
Канада 5082 18
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 17
Россия - УФО - Тюменская область 1365 17
Россия - УФО - Челябинская область 1512 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 319
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 168
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 137
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 130
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 110
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 105
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 75
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 64
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 63
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 60
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 53
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 53
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 52
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 50
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 49
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 47
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 42
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 39
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 36
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 35
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 34
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 34
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 33
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 32
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 31
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 31
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 30
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 29
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Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 27
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 25
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 23
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 22
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Казахстан Сегодня 310 15
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IDC Russia - IDC Россия 183 2
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NPD DisplaySearch 285 2
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IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
Forrester TEI - Forrester Total Economic Impact 10 1
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Gartner Magic Quadrant Cloud ERP 2 1
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Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
Thales - Gemalto BLI - Breach Level Index 9 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
comScore 379 1
eMarketer 206 1
Gartner - Dataquest 353 1
Moody's Investors Service 136 1
In-Stat 115 1
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USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 2
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 9 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
Минобороны РФ - МВОКУ, МосВОКУ (МВВКУ) - Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР 4 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
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РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
Ростех - Калашников ГК - ЦНИИточмаш - Центральный НИИ точного машиностроения 4 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
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Актион МЦФЭР - Актион университет - Высшая школа Главбуха НОЧУ ОДПО 2 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
ГНЦ ПМБ - Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии 14 1
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