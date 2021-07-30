Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Система 112
Единая система экстренного вызова
Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 171, упоминаний - 440
Система 112 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 7
|Осеевский Михаил 221 4
|Бодров Александр 6 3
|Глотов Алексей 24 2
|Рогозин Дмитрий 79 2
|Чамара Денис 57 2
|Якимюк Оксана 6 2
|Тюркин Михаил 38 2
|Нечаев Андрей 21 2
|Ляшенко Сергей 29 2
|Махонов Александр 29 2
|Солодухин Константин 89 2
|Чуприян Александр 6 2
|Левашов Александр 88 2
|Чумаков Павел 1 1
|Пахомов Анатолий 3 1
|Куйвашев Евгений 10 1
|Кузьмичева Анастасия 4 1
|Сафронова Ольга 1 1
|Адамова Нина 1 1
|Решетова Ольга 4 1
|Гуртов Дмитрий 12 1
|Ильин Дмитрий 11 1
|Киселев Николай 9 1
|Недосеков Андрей 23 1
|Несытов Алексей 2 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Шадрин Александр 3 1
|Громов Иван 96 1
|Нечаев Иван 57 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Ивакин Александр 2 1
|Рощин Алексей 7 1
|Стисон Мария 3 1
|Толпышкин Михаил 5 1
|Кузьмин Павел 14 1
|Акопов Андрей 3 1
|Херсонцев Алексей 48 1
|Шульгин Илья 1 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759743, в очереди разбора - 663433.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759743, в очереди разбора - 663433.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru