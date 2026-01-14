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Система 112 Единая система экстренного вызова Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система
- КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города
- УВЭОС - устройства вызова экстренных оперативных служб
- Кнопка SOS
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|14.01.2026
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«Ред софт» и «Искра Технологии» переводят «Систему-112» Волгоградской области на отечественное ПО
ологической независимости региона. Подобная стратегия создает основу для формирования эффективных технологических тандемов. Так, компании «Искра Технологии» и «Ред софт» реализуют проект по переводу «Системы-112» Волгоградской области на российское общесистемное программное обеспечение. Это важный шаг на пути импортозамещения, который позволяет обеспечить цифровую безопасность региона и обе
|29.04.2025
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Тамбовская область модернизировала Систему-112 на базе отечественного решения от «Искра Технологии»
В Тамбовской области завершилась комплексная модернизация Системы-112, направленная на улучшение качества оказания экстренной помощи населению. В конце
|14.03.2025
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С операторами «Системы 112» в Хакасии теперь можно общаться с помощью SMS
, отчество и возраст пострадавшего. Если в текстовом сообщении информации недостаточно, специалист «Системы 112» направит ответное SMS-сообщение с просьбой уточнить данные. Елена Фитисенко, рук
|05.03.2025
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Московской области мешают заменить иностранные сервера в «Системе-112»
жданской защиты Московской области закупает серверное оборудование для модернизации инфраструктуры «Системы-112». На проект было выделено 33, 9 млн руб. Цель проекта — замена иностранных сервер
|06.02.2025
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Нижегородский центр обработки вызовов системы «112» за 2024 г. получил более 2 тысяч вызовов через систему «ЭРА-ГЛОНАСС»
За 2024 г. в центр обработки вызовов системы «112» Нижегородской области поступило 2,08 тыс. вызовов через систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». «Сегодня почти все современные автомобили оснащены кнопкой
|07.08.2024
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SMS-сообщения от «112» стали приходить быстрее
корую помощь, полицию, службу газа и другие). Как только заявка подтверждается, она попадает в базу Системы-112, где ее обрабатывает сервис «МегаФон Хаб». И уже он автоматически направляет на н
|02.08.2024
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«ЭРА-ГЛОНАСС» передала спасателям Москвы более 51 тыс. аварийных вызовов от автомобилистов
ы более 4,5 тыс. экстренных сообщений. Об этом CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС». Интеграция Системы 112 Москвы с «ЭРА-ГЛОНАСС» произошла в апреле 2021 г. Цифровое взаимодействие ускорил
|28.03.2024
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«Светец» обеспечил миграцию программных модулей Системы-112 на отечественные ОС
модули ТСМН и ТСКС, разработанные компанией «Светец», предназначены для обеспечения взаимодействия Системы-112 с информационными системами операторов связи в части получения, обработки и перед
|20.02.2024
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«Светец» обеспечил миграцию ПО «Системы-112» Вологодской области на отечественные ОС
бонентских устройств, с которых поступил вызов на номер «112», а также все существующие интеграции «Системы-112» с внешними региональными, федеральными информационными системами и «Системами-11
|15.02.2024
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Итоги взаимодействия «Системы-112» Удмуртии и системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
в пути, увидели, например, что водителю в попутной машине стало плохо. Специалисты республиканской «Системы-112» рассказали об истории, когда пятилетняя девочка, которую родители оставили в маш
|29.01.2024
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«Ростелеком» создал в Ингушетии резервный центр обработки чрезвычайных вызовов «Системы-112»
«Ростелеком» создал и запустил в эксплуатацию резервный центр обработки вызовов для «Системы-112» в Республике Ингушетия. Объект расположен в городе Карабулак и полностью автоном
|17.05.2023
|Тульская область – регион-наставник по роботизации контакт-центра и линии 112
|13.03.2023
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Завершена интеграция «ЭРА-ГЛОНАСС» со всеми действующими «Системами-112»
снижения аварийности на дорогах. Завершение интеграции стало возможным после ввода в эксплуатацию «Системы-112» в Смоленской области в феврале этого года. Ранее информационное взаимодействие «
|06.09.2022
|112 тыс. заявлений подано на «Госуслугах» для участия в электронном голосовании
|13.04.2021
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«Светец» обеспечит техническое сопровождение системы-112 Орловской области
ддержки, в том числе, через многофункциональный сервис-деск, включающий цифровой портал. Функционал системы-112 Орловской области реализован на программном обеспечении (ПО) компании «Светец», к
|17.03.2021
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Нейронные сети помогают новосибирским операторам Службы-112 в борьбе с COVID-19
ьютерного зрения) в мобильном приложении «112-Экстренная помощь», которое является одним из модулей Системы-112 Новосибирской области. «Использование компьютерного зрения смогло облегчить тысяч
|22.04.2020
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«Ростелеком» защитит от кибератак «Систему 112» в Волгоградской области
градской области и объектов на ее основе. Подключение к сервису национального цифрового провайдера «Системы 112» стало логичным продолжением развития партнерских отношений. Оно повысит надежнос
|13.03.2020
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Inline Technologies построила инфраструктуру системы-112 в Якутии
Inline Technologies приняла участие в проекте по созданию в Якутии системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Проект осуществлялся под эгидой Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия), профильных министерств и ведомств республики. Постро
|06.03.2020
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«Система-112» в Крыму переведена на Astra Linux
Astra Linux, российский разработчик операционных систем, сообщает о переводе всей единой дежурно-диспетчерской службы «Системы-112» в Республике Крым на операционную систему специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск». Закупка лицензий производилась по результатам тендера, проводившемся
|14.02.2020
|Российскому искусственному интеллекту нужно 244 млрд руб. Сбербанк готов дать 112 миллиардов
|11.07.2019
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4G-интернет МТС появился в 112 поселках и деревнях Алтайского края
МТС, российский телекоммуникационный оператор, подвел итоги развития сети в районах Алтайского края в первом полугодии 2019 г. Высокоскоростной мобильный интернет 4G «пришел» в 112 населенных пунктов с общим населением более 380 тыс. человек. Скоростная связь LTE впервые появилась в 33 малых населенных пунктах региона, в том числе в малонаселенных пунктах, где живет н
|20.06.2019
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Постоянное информационное взаимодействие ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» с Системой-112 обеспечено в 26 субъектах России
тацию специалисты провели успешные испытания информационного взаимодействия системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и Системы-112. Комплекс мероприятий, проводимых специалистами АО «ГЛОНАСС» и сотрудниками уполн
|20.06.2019
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«Ростелеком» усовершенствует Систему-112 на Чукотке
службы. Будет создана и внедрена специальная подсистема для обеспечения информационной безопасности Системы-112 в соответствии с требованиями российского законодательства. Все персональные данн
|14.01.2019
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Система экстренного вызова полиции, пожарных и скорой не работает у трех четвертей россиян
Недоступный номер «112» Системой вызова экстренных служб по единому номеру «112» могут полноценно пользоваться всего 28% населения России, которые проживают на 15% территории страны. Это связано с тем, что
|21.12.2018
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Ростех создает инфраструктуру «Безопасного города» в Тверской области
Ростех) завершил проект по развитию системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Тверской области. В крупнейшем регионе ЦФО автоматизированная инфраструктура развернут
|28.08.2018
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«Система-112» Чукотки найдет абонента и разошлет SMS-оповещения
тью 1 Мбит/с до всех операторов фиксированной и мобильной связи области. Компания начала внедрение «Системы-112» на Чукотке в 2016 году с создания первого центра обработки вызовов. Единый номер
|22.05.2018
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«Ростелеком» подключит к «Системе-112» всю Чукотку
рее реагировать на чрезвычайные происшествия и угрозы террористических актов. «Проект по внедрению "Системы-112" на Чукотке начался осенью 2016 г., когда в Анадыре мы создали первый центр обраб
|24.04.2018
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Ростех объединит «Безопасный город», «ЭРА-ГЛОНАСС» и «112» в одной платформе
«Автоматика» входит в госкорпорацию Ростех) объявила о создании технологической платформы «Видеогард», которая позволит объединить системы «Безопасный город», «ЭРА-ГЛОНАСС» и «112». Разработка минимизирует время реакции на экстренные ситуации и повысит безопасность граждан. Внедрение системы позволит оптимизировать работу экстренных городских служб и снизить издержки
|15.11.2017
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ЦОВ-112 обработал около 0,5 млн экстренных вызовов «ЭРА-ГЛОНАСС»
«ЭРА-ГЛОНАСС» на базе технологий Naumen создан современный центр обработки экстренных вызовов – ЦОВ-112. Новый центр работает без простоев благодаря высокотехнологичным разработкам российского
|15.11.2017
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«Система-112» начала работу в Калининградской области
и и сетях подвижной радиотелефонной связи Калининградской области началась постоянная эксплуатация «Системы-112». Соответствующий приказ №545 размещен на сайте Минкомсвязи России. С этого дня г
|04.09.2017
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Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2017 г.
Федеральное законодательствоПриказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 1 августа 2017 г. N 399 «Об использовании единого номера 112 на территории Республики Коми в целях обеспечения вызова экстренных оперативных служб пользователями услугами связи»С 15 сентября 2017 г. на территории Республики Коми начинается использова
|23.06.2017
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«Ростелеком» расширяет границы «Системы-112» на Чукотке
ередают запрос в полицию, скорую помощь, МЧС, пожарную службу в зависимости от ситуации.«С помощью «Системы-112» существенно упрощается и ускоряется обмен данными между гражданами и экстренными
|15.06.2017
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Минкомсвязи: «Система-112» начала работу в Санкт-Петербурге
ой связи и сетях подвижной радиотелефонной связи Санкт-Петербурга началась постоянная эксплуатация «Системы-112». С этого дня для обеспечения вызова экстренных оперативных служб граждане могут
|04.04.2017
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«Энвижн» отбирает у «Ростелекома» долги за проект «112»
между «Ростелекомом» и «Энвижн груп», в рамках которого подрядчик оператора должен был осуществить автоматизацию объектов первой очереди системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе дежурно-диспетчерских служб Краснодарского края, включая монтаж и пусконаладку техники, а также передачу прав на использование ПО. Из материалов суда следует, что «Энвижн» выполнил
|01.03.2017
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«Система-112» начала работу еще в трех регионах
Московской и Воронежской областей, а также в Хабаровском крае начинается промышленная эксплуатация «Системы-112». Вызвать экстренные оперативные службы в этих регионах можно будет по единому но
|28.02.2017
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Минкомсвязи определило порядок предоставления данных о местонахождении абонента при звонке на 112
ески будет поступать информация о фактическом местонахождении абонента. При необходимости оператор «Системы-112» дополнительно сможет запросить фамилию, имя и отчество абонента, год рождения, а
|19.01.2017
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«Ростелеком» развивает «Систему-112» в Воронежской области
стемы, которые позволяют вести оперативный учёт движения технических средств между всеми объектами «Системы-112» Воронежской области, автоматизировать инвентаризацию программных и аппаратных ср
|12.12.2016
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14 больниц республики Марий Эл защитили информацию, передаваемую в систему-112
Для защиты информации и средств ее обработки в системе-112 центральные районные больницы республики Марий Эл с привлечением специалистов «Кейсистемс
|29.04.2016
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«Ростелеком» сдал в опытную эксплуатацию базовую инфраструктуру «Системы–112» в Республике Мордовия
«112» (Система-112), с центром обработки вызовов (ЦОВ) в пилотной зоне в городе Саранске. Создание «Системы-112» - одна из задач, поставленных Главой и Правительством Республики Мордовия, котор
|29.04.2016
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«Ростелеком» в Марий Эл завершил работы по созданию центра обработки вызовов «Системы 112»
по созданию центра обработки вызовов службы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Республики Марий Эл. В центре обработки вызовов административного центра в г. Йошкар-Оле
Система 112 и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 38
|Райкевич Алексей 129 23
|Гурко Александр 139 18
|Рейман Леонид 1065 16
|Медведев Дмитрий 1665 13
|Никифоров Николай 1138 10
|Осеевский Михаил 350 9
|Иванов Сергей 405 9
|Нащекин Алексей 118 8
|Рогозин Дмитрий 104 8
|Тюркин Михаил 45 5
|Орловский Виктор 408 5
|Чернышенко Дмитрий 581 5
|Дюбанов Анатолий 95 5
|Попов Алексей 339 4
|Белянко Евгений 21 4
|Громов Иван 102 4
|Бодров Александр 8 4
|Антонюк Борис 69 4
|Молдаванов Александр 13 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Мишустин Михаил 787 4
|Свердлов Денис 201 4
|Чамара Денис 59 4
|Кравцов Роман 89 4
|Ахмеров Тимур 91 4
|Евраев Михаил 266 4
|Корнеев Сергей 84 4
|Чайка Юрий 43 3
|Кочетков Владислав 248 3
|Чуприян Александр 9 3
|Цыденов Алексей 14 3
|Глотов Алексей 25 3
|Недосеков Андрей 25 3
|Кураш Антон 32 3
|Сушкевич Антон 67 3
|Тараба Дмитрий 27 3
|Мильнер Юрий 137 3
|Королев Сергей 47 3
|Schiller Phil - Шиллер Филип 85 3
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