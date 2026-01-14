«Ред софт» и «Искра Технологии» переводят «Систему-112» Волгоградской области на отечественное ПО ологической независимости региона. Подобная стратегия создает основу для формирования эффективных технологических тандемов. Так, компании «Искра Технологии» и «Ред софт» реализуют проект по переводу «Системы-112» Волгоградской области на российское общесистемное программное обеспечение. Это важный шаг на пути импортозамещения, который позволяет обеспечить цифровую безопасность региона и обе

Тамбовская область модернизировала Систему-112 на базе отечественного решения от «Искра Технологии» В Тамбовской области завершилась комплексная модернизация Системы-112, направленная на улучшение качества оказания экстренной помощи населению. В конце

С операторами «Системы 112» в Хакасии теперь можно общаться с помощью SMS , отчество и возраст пострадавшего. Если в текстовом сообщении информации недостаточно, специалист «Системы 112» направит ответное SMS-сообщение с просьбой уточнить данные. Елена Фитисенко, рук

Московской области мешают заменить иностранные сервера в «Системе-112» жданской защиты Московской области закупает серверное оборудование для модернизации инфраструктуры «Системы-112». На проект было выделено 33, 9 млн руб. Цель проекта — замена иностранных сервер

Нижегородский центр обработки вызовов системы «112» за 2024 г. получил более 2 тысяч вызовов через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» За 2024 г. в центр обработки вызовов системы «112» Нижегородской области поступило 2,08 тыс. вызовов через систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». «Сегодня почти все современные автомобили оснащены кнопкой

SMS-сообщения от «112» стали приходить быстрее корую помощь, полицию, службу газа и другие). Как только заявка подтверждается, она попадает в базу Системы-112, где ее обрабатывает сервис «МегаФон Хаб». И уже он автоматически направляет на н

«ЭРА-ГЛОНАСС» передала спасателям Москвы более 51 тыс. аварийных вызовов от автомобилистов ы более 4,5 тыс. экстренных сообщений. Об этом CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС». Интеграция Системы 112 Москвы с «ЭРА-ГЛОНАСС» произошла в апреле 2021 г. Цифровое взаимодействие ускорил

«Светец» обеспечил миграцию программных модулей Системы-112 на отечественные ОС модули ТСМН и ТСКС, разработанные компанией «Светец», предназначены для обеспечения взаимодействия Системы-112 с информационными системами операторов связи в части получения, обработки и перед

«Светец» обеспечил миграцию ПО «Системы-112» Вологодской области на отечественные ОС бонентских устройств, с которых поступил вызов на номер «112», а также все существующие интеграции «Системы-112» с внешними региональными, федеральными информационными системами и «Системами-11

Итоги взаимодействия «Системы-112» Удмуртии и системы «ЭРА-ГЛОНАСС». в пути, увидели, например, что водителю в попутной машине стало плохо. Специалисты республиканской «Системы-112» рассказали об истории, когда пятилетняя девочка, которую родители оставили в маш

«Ростелеком» создал в Ингушетии резервный центр обработки чрезвычайных вызовов «Системы-112» «Ростелеком» создал и запустил в эксплуатацию резервный центр обработки вызовов для «Системы-112» в Республике Ингушетия. Объект расположен в городе Карабулак и полностью автоном

Завершена интеграция «ЭРА-ГЛОНАСС» со всеми действующими «Системами-112» снижения аварийности на дорогах. Завершение интеграции стало возможным после ввода в эксплуатацию «Системы-112» в Смоленской области в феврале этого года. Ранее информационное взаимодействие «

«Светец» обеспечит техническое сопровождение системы-112 Орловской области ддержки, в том числе, через многофункциональный сервис-деск, включающий цифровой портал. Функционал системы-112 Орловской области реализован на программном обеспечении (ПО) компании «Светец», к

Нейронные сети помогают новосибирским операторам Службы-112 в борьбе с COVID-19 ьютерного зрения) в мобильном приложении «112-Экстренная помощь», которое является одним из модулей Системы-112 Новосибирской области. «Использование компьютерного зрения смогло облегчить тысяч

«Ростелеком» защитит от кибератак «Систему 112» в Волгоградской области градской области и объектов на ее основе. Подключение к сервису национального цифрового провайдера «Системы 112» стало логичным продолжением развития партнерских отношений. Оно повысит надежнос

Inline Technologies построила инфраструктуру системы-112 в Якутии Inline Technologies приняла участие в проекте по созданию в Якутии системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Проект осуществлялся под эгидой Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия), профильных министерств и ведомств республики. Постро

«Система-112» в Крыму переведена на Astra Linux Astra Linux, российский разработчик операционных систем, сообщает о переводе всей единой дежурно-диспетчерской службы «Системы-112» в Республике Крым на операционную систему специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск». Закупка лицензий производилась по результатам тендера, проводившемся

4G-интернет МТС появился в 112 поселках и деревнях Алтайского края МТС, российский телекоммуникационный оператор, подвел итоги развития сети в районах Алтайского края в первом полугодии 2019 г. Высокоскоростной мобильный интернет 4G «пришел» в 112 населенных пунктов с общим населением более 380 тыс. человек. Скоростная связь LTE впервые появилась в 33 малых населенных пунктах региона, в том числе в малонаселенных пунктах, где живет н

Постоянное информационное взаимодействие ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» с Системой-112 обеспечено в 26 субъектах России тацию специалисты провели успешные испытания информационного взаимодействия системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и Системы-112. Комплекс мероприятий, проводимых специалистами АО «ГЛОНАСС» и сотрудниками уполн

«Ростелеком» усовершенствует Систему-112 на Чукотке службы. Будет создана и внедрена специальная подсистема для обеспечения информационной безопасности Системы-112 в соответствии с требованиями российского законодательства. Все персональные данн

Система экстренного вызова полиции, пожарных и скорой не работает у трех четвертей россиян Недоступный номер «112» Системой вызова экстренных служб по единому номеру «112» могут полноценно пользоваться всего 28% населения России, которые проживают на 15% территории страны. Это связано с тем, что

Ростех создает инфраструктуру «Безопасного города» в Тверской области Ростех) завершил проект по развитию системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Тверской области. В крупнейшем регионе ЦФО автоматизированная инфраструктура развернут

«Система-112» Чукотки найдет абонента и разошлет SMS-оповещения тью 1 Мбит/с до всех операторов фиксированной и мобильной связи области. Компания начала внедрение «Системы-112» на Чукотке в 2016 году с создания первого центра обработки вызовов. Единый номер

«Ростелеком» подключит к «Системе-112» всю Чукотку рее реагировать на чрезвычайные происшествия и угрозы террористических актов. «Проект по внедрению "Системы-112" на Чукотке начался осенью 2016 г., когда в Анадыре мы создали первый центр обраб

Ростех объединит «Безопасный город», «ЭРА-ГЛОНАСС» и «112» в одной платформе «Автоматика» входит в госкорпорацию Ростех) объявила о создании технологической платформы «Видеогард», которая позволит объединить системы «Безопасный город», «ЭРА-ГЛОНАСС» и «112». Разработка минимизирует время реакции на экстренные ситуации и повысит безопасность граждан. Внедрение системы позволит оптимизировать работу экстренных городских служб и снизить издержки

ЦОВ-112 обработал около 0,5 млн экстренных вызовов «ЭРА-ГЛОНАСС» «ЭРА-ГЛОНАСС» на базе технологий Naumen создан современный центр обработки экстренных вызовов – ЦОВ-112. Новый центр работает без простоев благодаря высокотехнологичным разработкам российского

«Система-112» начала работу в Калининградской области и и сетях подвижной радиотелефонной связи Калининградской области началась постоянная эксплуатация «Системы-112». Соответствующий приказ №545 размещен на сайте Минкомсвязи России. С этого дня г

Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2017 г. Федеральное законодательствоПриказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 1 августа 2017 г. N 399 «Об использовании единого номера 112 на территории Республики Коми в целях обеспечения вызова экстренных оперативных служб пользователями услугами связи»С 15 сентября 2017 г. на территории Республики Коми начинается использова

«Ростелеком» расширяет границы «Системы-112» на Чукотке ередают запрос в полицию, скорую помощь, МЧС, пожарную службу в зависимости от ситуации.«С помощью «Системы-112» существенно упрощается и ускоряется обмен данными между гражданами и экстренными

Минкомсвязи: «Система-112» начала работу в Санкт-Петербурге ой связи и сетях подвижной радиотелефонной связи Санкт-Петербурга началась постоянная эксплуатация «Системы-112». С этого дня для обеспечения вызова экстренных оперативных служб граждане могут

«Энвижн» отбирает у «Ростелекома» долги за проект «112» между «Ростелекомом» и «Энвижн груп», в рамках которого подрядчик оператора должен был осуществить автоматизацию объектов первой очереди системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе дежурно-диспетчерских служб Краснодарского края, включая монтаж и пусконаладку техники, а также передачу прав на использование ПО. Из материалов суда следует, что «Энвижн» выполнил

«Система-112» начала работу еще в трех регионах Московской и Воронежской областей, а также в Хабаровском крае начинается промышленная эксплуатация «Системы-112». Вызвать экстренные оперативные службы в этих регионах можно будет по единому но

Минкомсвязи определило порядок предоставления данных о местонахождении абонента при звонке на 112 ески будет поступать информация о фактическом местонахождении абонента. При необходимости оператор «Системы-112» дополнительно сможет запросить фамилию, имя и отчество абонента, год рождения, а

«Ростелеком» развивает «Систему-112» в Воронежской области стемы, которые позволяют вести оперативный учёт движения технических средств между всеми объектами «Системы-112» Воронежской области, автоматизировать инвентаризацию программных и аппаратных ср

14 больниц республики Марий Эл защитили информацию, передаваемую в систему-112 Для защиты информации и средств ее обработки в системе-112 центральные районные больницы республики Марий Эл с привлечением специалистов «Кейсистемс

«Ростелеком» сдал в опытную эксплуатацию базовую инфраструктуру «Системы–112» в Республике Мордовия «112» (Система-112), с центром обработки вызовов (ЦОВ) в пилотной зоне в городе Саранске. Создание «Системы-112» - одна из задач, поставленных Главой и Правительством Республики Мордовия, котор