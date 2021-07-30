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Система 112
Единая система экстренного вызова
Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система


30.07.2021 Отдыхаем на природе: как использовать смартфон без связи и интернета 2
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
13.04.2021 «Светец» обеспечит техническое сопровождение системы-112 Орловской области 1
29.03.2021 «Светец» приняла участие в развитии КИС СМП Республики Коми 2
17.03.2021 Нейронные сети помогают новосибирским операторам Службы-112 в борьбе с COVID-19 1
04.02.2021 Власти разрешают силовикам следить за россиянами без разрешения суда 1
28.01.2021 Цифровые системы оповещения и безопасности в регионах обойдутся в 65 миллиардов 4
06.01.2021 Переход российских регионов к «умному ЖКХ» обойдется в 87 миллиардов 1
27.11.2020 На «Госуслугах» открылся сервис для жалоб на скорую помощь 1
02.11.2020 В России разработали приложение для самоизоляции, которое не штрафует больных 2
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 2
20.08.2020 Новороссийск стал первым умным городом на Черноморском побережье с помощью «Ростелекома» 1
22.07.2020 «Ростелеком» и «КИ системы» создали компанию по развитию автоматизации работы скорой медицинской помощи 1
26.05.2020 Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть 1
22.04.2020 «Ростелеком» защитит от кибератак «Систему 112» в Волгоградской области 1
13.03.2020 Inline Technologies построила инфраструктуру системы-112 в Якутии 3
06.03.2020 «Система-112» в Крыму переведена на Astra Linux 2
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы 2
07.10.2019 Как добиться успеха в цифровой трансформации госсектора 2
01.10.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2019 г. 2
01.10.2019 «Автоматика» поможет «оцифровать» Камчатку 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 2
16.07.2019 Вандалы с топорами атакуют «умные домофоны» по всей России. Видео 1
02.07.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2019 г. 3
20.06.2019 Постоянное информационное взаимодействие ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» с Системой-112 обеспечено в 26 субъектах России 4
20.06.2019 Государство потратит 30 миллиардов на сотовую связь вдоль дорог 1
20.06.2019 «Ростелеком» усовершенствует Систему-112 на Чукотке 4
28.05.2019 Россия экспортирует «умный город» во Вьетнам 1
15.02.2019 «Ростелеком» создаст в Сочи систему «умного города» 1
14.02.2019 «Ростелеком» поможет Кировской области с региональным проектом «Умный город» 1
08.02.2019 Путин назначил ИТ-директором МВД выходца из «Управления “К”» 1
07.02.2019 «Автоматика» создала систему бесконтактной идентификации для доступа в школы 1
14.01.2019 Система экстренного вызова полиции, пожарных и скорой не работает у трех четвертей россиян 1
21.12.2018 Ростех создает инфраструктуру «Безопасного города» в Тверской области 3
07.11.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2018 г. 3
27.09.2018 В списке крупнейших поставщиков ИТ в госсектор наступили большие перемены 1
29.08.2018 Путин уволил главного ИТ-шника МВД 1
28.08.2018 «Система-112» Чукотки найдет абонента и разошлет SMS-оповещения 3
15.08.2018 Есть ли в России «умные» города? 1

Публикаций - 171, упоминаний - 440

Система 112 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 67
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 8
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
Ростех - Концерн Автоматика 396 3
АФК Система ПАО 994 3
Ростелеком - Хабаровский филиал 25 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
Ланит ГК 1155 3
Светец 13 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 2
Мостелеком 36 2
Совзонд - Sovzond 66 2
ГЛОНАСС АО 82 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 96 2
Спецтехника и связь МВД России ФКУ НПО 7 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
SAP SE 3211 2
Ситроникс - Sitronics 561 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 2
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Рексофт - Reksoft 201 1
iTeco - Ай-Теко 715 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Инфосистемы Джет 675 1
Центр2М - Center2М 47 1
М2М телематика 165 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Крок 1219 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Ростелеком Связьинвест 695 1
ИскраУралТел 15 1
Google LLC 7144 1
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 1
VNPT - Vietnam Posts and Telecommunications Group 5 1
МКД 16 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Газпром ПАО 520 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
ЦИАН - CIAN 39 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
РКС - Российские космические системы 100 1
ВТБ24 583 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Кубанская библиотека 1 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
Технопарк-Мордовия 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 28
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 15
Президент Российской Федерации 1439 8
Правительство РФ 2201 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 5
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 3
Правительство Москвы 653 3
Федеральное казначейство России 766 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
Счётная палата РФ 460 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 2
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 2
Правительство Самарской области 48 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 2
Правительство Калининградской области 13 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 2
Администрация Смоленской области 19 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 2
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 2
Администрация Псковской области 22 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 59 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 17
Безопасный город 347 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 3
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 34 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
Website - Вебсайт 116 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 4 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 80 1
Умный домофон - IP/SIP-домофония 9 1
Enterprise portal - Корпоративный портал - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 21 1
Открытый регион 23 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 25
Google Android 10750 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 6
Apple iOS 5741 4
АПК БГ - Безопасный город 42 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 3
Linux OS 4253 3
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 3
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 3
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 2
Microsoft Windows 10 6629 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 7 1
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 1
Госуслуги - Суперсервисы 14 1
Avaya AES 5 1
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 1
Кейсистемс WEB-Торги-КС 4 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 1
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи 12 1
Федеральный ситуационный центр электронного правительства 2 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
Электронный дневник 26 1
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города 1 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России 3 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 1
Правительство Москвы - Наш город 48 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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