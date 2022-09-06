112 тыс. заявлений подано на «Госуслугах» для участия в электронном голосовании

В рамках Единого дня голосования для избирателей на «Госуслугах» работает ряд заявительных сервисов. Есть возможность выбрать удобный избирательный участок, подать заявление для дистанционного голосования и голосования на дому по уважительной причине. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Статистика по сервисам

112 тыс. заявлений через «Госуслуги» было подано на участие в дистанционном электронном голосовании. 110 тыс. граждан выбрали удобный участок для голосования в рамках сервиса «Мобильный избиратель».

Дистанционное электронное голосование проводится на базе ранее разработанных технических решений 2021 г. В 2022 г. система была доработана. Новые возможности федерального решения ДЭГ позволят впервые провести голосование в разных часовых поясах (Калининградская область — GMT+2, Томская — GMT+7), а также принять участие в электронном голосовании, даже если в субъекте России проводятся только муниципальные выборы (ранее ДЭГ применялся лишь на совмещенных выборах).

Регионы, где применяется ДЭГ

Калининградская область, Калужская область, Курская область, Новгородская область, Псковская область, Томская область, Ярославская область.

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Кроме того, электронное голосование проходит в Москве на площадке портала mos.ru.

Граждане также могут принять участие в выборах и референдумах очно. А для тех, кто по уважительным причинам (состояние здоровья, инвалидность и т. д.) не может посетить избирательный участок, запущен сервис подачи заявления для голосования на дому.

На сегодняшний день на «Госуслугах» действует:

87 млн личных кабинетов избирателя, где пользователям в проактивном режиме доступна информация о предстоящих выборах, адресе избирательного участка, сведениях о кандидатах и контактах избирательной комиссии; 769 тыс. личных кабинетов членов избирательных комиссий; 370 личных кабинетов политических партий и их региональных отделений.