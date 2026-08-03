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ДЭГ Мобильный избиратель Механизм дистанционного электронного голосования

ДЭГ - Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.08.2026 На «Госуслугах» стартовал прием заявлений на выбор удобного способа голосования 2
11.09.2025 Почти 2 млн россиян на «Госуслугах» выбрали удобный способ голосования 1
08.08.2025 Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование 1
06.09.2024 Принять участие в ДЭГ планирует почти миллион россиян 1
26.07.2024 На «Госуслугах» открыт прием заявлений на голосование по месту нахождения и дистанционное электронное голосование 1
05.03.2024 На «Госуслугах» стартовал прием заявок на голосование на дому 1
04.03.2024 Более 2 млн человек воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» на «Госуслугах» 1
26.02.2024 На «Госуслугах» подано уже более 3 млн заявлений на участие в ДЭГ 1
21.02.2024 Сервисом «Мобильный избиратель» на «Госуслугах» воспользовались уже более 1 млн человек 1
13.02.2024 Минцифры: на участие в ДЭГ подано более 2 млн заявок 1
11.09.2023 Явка избирателей на платформе ДЭГ составила 88% 1
07.08.2023 На «Госуслугах» уже подано более 400 тыс. заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании 1
08.12.2022 Любовь Малиновская -

Любовь Малиновская, «Бизнес-Азимут»: Аутстаффинг дает возможность сократить сроки и повысить эффективность ИТ-проекта

 1
12.09.2022 Минцифры подвело итоги работы цифровых сервисов на выборах 2022 года 1
06.09.2022 112 тыс. заявлений подано на «Госуслугах» для участия в электронном голосовании 1
23.08.2022 На «Госуслугах» подано 50 тысяч заявлений на участие в электронном голосовании 1
19.08.2020 «Ростелеком» разрабатывает систему дистанционного электронного голосования по заданию ЦИК России 1
03.10.2019 «Автоматика» займется разработкой цифрового избирательного участка 1
03.09.2019 На портале госуслуг доступны новые цифровые сервисы для избирателей 1
30.08.2019 На портале госуслуг появились новые цифровые сервисы для избирателей 1
19.02.2019 За год аудитория мобильного приложения «Госуслуги» почти удвоилась 1
07.09.2018 Более 200 тысяч россиян выбрали избирательный участок через портал Госуслуг 2
29.08.2018 Сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались более 200 тысяч россиян 1
24.08.2018 Избиратели смогут найти участок для голосования на «Яндекс.Картах» 1
20.08.2018 Более 100 тысяч граждан России стали «мобильными избирателями» 2
26.07.2018 На Едином портале госуслуг заработала услуга «Мобильный избиратель» 2
10.04.2018 «РТ Лабс»: У России есть все шансы стать мировым ИТ-лидером 2
16.03.2018 «Ростелеком» и «РТЛабс» составили «портрет Мобильного избирателя». Инфографика 1
15.03.2018 «Ростелеком» составил «портрет» типичного «Мобильного избирателя» 1
07.02.2018 Граждане России выбирают участок для голосования на выборах Президента РФ на ЕПГУ 1
13.10.2009 «А1 Агрегатор» подвёл итоги «мобильного голосования» в г. Кингисеппе 1

Публикаций - 31, упоминаний - 36

ДЭГ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10938 11
Ростелеком - РТЛабс 211 10
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 5
Yandex - Яндекс 9197 2
Meta Platforms - Facebook 4618 2
VK - Mail.ru Group 3600 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4957 2
Google LLC 12679 2
МТС - Интеллект Телеком 43 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Ростелеком Роснет - ЦентрТелекомСервис 11 1
Бизнес-Азимут 8 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1827 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3453 1
Telegram Group 2935 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 353 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1098 1
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 40 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13846 27
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4948 10
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3688 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1595 5
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5649 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3067 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2855 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 923 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26177 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12925 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53778 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18100 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36140 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13904 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12188 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26280 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9284 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 969 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17995 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11787 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13285 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6212 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1978 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2690 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6475 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1954 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 209 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1655 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22917 1
Google Android устройства-девайсы 849 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 571 1
Мобильная связь - Короткий номер 399 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22448 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7925 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13107 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2879 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12880 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8264 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4324 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12223 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1902 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28239 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5500 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10179 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9246 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13614 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8247 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6261 27
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 6
VK - Mail.ru - Одноклассники 1750 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 2
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 28 1
Ростелеком - Электронный доктор 4 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 1
РБК - Informer.ru - Информер 66 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Робот Макс 15 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1101 1
Apple iOS 8575 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 429 1
Apple Pay 519 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 547 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 667 1
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Чумаков Евгений 2 1
Малиновская Любовь 2 1
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Кабанов Владимир 178 1
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Памфилова Элла 7 1
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Россия - ПФО - Самарская область 1574 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2277 6
Россия - ЦФО - Ярославская область 971 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3443 5
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2850 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1469 5
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 5
Россия - ЦФО - Калужская область 1074 4
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 4
Россия - СЗФО - Псковская область 696 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1792 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1678 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1351 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 727 3
Россия - СЗФО - Новгородская область 717 3
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