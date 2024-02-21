Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Сервисом «Мобильный избиратель» на «Госуслугах» воспользовались уже более 1 млн человек

Если в день голосования гражданин России не сможет находиться в том районе или городе, где прописан, он может выбрать другой удобный избирательный участок с помощью сервиса «Мобильный избиратель» на «Госуслугах». С 29 января 2024 г. им воспользовались уже более 1 млн человек. Прием заявлений продолжится на портале до 23:59 мск 11 марта 2024 г. До этого момента можно изменить свое решение. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Топ регионов по активности: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Красноярский край, Свердловская область, Ростовская область, Самарская область, Иркутская область.

Проголосовать на выборах Президента России в 2024 г. можно будет с 15 по 17 марта 2024 г. Узнать о кандидатах и посмотреть информацию о своем избирательном участке можно в личном кабинете избирателя на «Госуслугах». Там же жители регионов, где проводится дистанционное электронное голосование, могут подать заявление на участие в нем.

«Мы быстро подключили SIEM и сразу увидели скрытые риски»
Безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Россиян ждут новые поборы в маркетплейсах. Грядет искусственное повышение цен из-за решения Минфина

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Китай создает собственные стандарты для Web3 и хочет распространить их на весь мир

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Уходя из России, Yandex теряет американских инвесторов

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки для автомобилистов: выбор ZOOM

Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще