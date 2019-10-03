«Автоматика» займется разработкой цифрового избирательного участка

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех и ЦИК РФ подписали контракт на разработку модели цифрового избирательного участка и изготовление опытного образца. Работа пройдет в несколько этапов и завершится в марте 2020 года. Уже к Единому дню голосования 13 сентября 2020 года планируется изготовить 1000 комплексов, включающих в себя терминалы и другие устройства для проведения цифрового голосования.

«Концерн «Автоматика» и ЦИК России подписали контракт на выполнение научно-исследовательской опытно-конструкторской работы, в ходе которой планируется провести исследования, разработку и апробирование комплекса организационно-технических решений для обеспечения предоставления гражданам возможности голосования на выборах на цифровых избирательных участках для голосования по месту их нахождения за пределами территории, на которой они обладают активным избирательным правом», - сказал генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Работы проводятся в развитие возможностей, предоставляемых сервисом «Мобильный избиратель» в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». При необходимости Концерн создаст несколько вариантов опытного образца комплекса для цифрового голосования.

«В рамках распоряжения правительства, по которому Концерн «Автоматика» определен единым исполнителем по оснащению цифровых избирательных участков, на 2020 год запланировано изготовление силами Концерна 1000 комплексов технических средств цифровых избирательных участков, к 2021 еще 4000. Всего к 2021 году планируется создать 5000 цифровых избирательных участков», - заявил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

8 сентября в Москве прошел эксперимент по цифровому голосованию – открылось 30 цифровых избирательных участков, оснащенных терминалами для голосования от Концерна «Автоматика» Госкорпорации Ростех. Во время выборов продукция Концерна работала надежно, без сбоев. Терминалы позволили жителям субъектов Российской Федерации, находящимся в Москве, принять участие в выборах, проходивших в их регионах. Для голосования на цифровых участках прикрепились около 2 тысяч человек и проголосовали 1726 избирателей.