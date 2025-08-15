Разделы

Памфилова Элла


УПОМИНАНИЯ


15.08.2025 Госдума решила оградить избирательные компании от влияния искусственного интеллекта 1
05.08.2022 ЦИК требует у «дочки» «Ростеха» больше сотни миллионов за срыв поставок устройств электронного голосования 1
15.12.2021 США в строжайшей тайне разработали систему онлайн-голосования, которая обернулась пшиком 1
16.10.2020 Ветеран Минцифры назначен главным конструктором ГАС «Выборы» 1
30.09.2020 ИТ-директор Центризбиркома уволился после скандала вокруг «капчи» 2
19.08.2020 «Ростелеком» разрабатывает систему дистанционного электронного голосования по заданию ЦИК России 1
05.12.2019 «Автоматика» представила модельный цифровой избирательный участок 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Памфилова Элла и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1700 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3273 3
Ростелеком 10074 1
Восход ФГБУ НИИ 667 1
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 30 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5109 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1195 1
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 131 1
Метелица-Клуб - Метелица Event-Hall 1 1
KupiVip - Приват Трэйд 81 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 389 6
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3472 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12359 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3278 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6166 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4687 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1955 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 249 1
Мосгордума - Московская городская Дума 144 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5135 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1580 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3063 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
Демократическая политическая партия США 118 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54601 5
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 879 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70028 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32722 2
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 99 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3340 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16677 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21666 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13037 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5980 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12595 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13266 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9076 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6616 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5561 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1547 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7239 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1621 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14195 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2305 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3056 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 180 3
ДЭГ - Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 29 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5598 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 48 1
Nvidia GPU Turing 40 1
Voatz 1 1
Кабанов Владимир 178 2
Осеевский Михаил 329 1
Свердлов Денис 200 1
Шадаев Максут 1090 1
Пак Олег 112 1
Попов Михаил 54 1
Качанов Олег 120 1
Бородинов Леонид 14 1
Юхневич Леонид 28 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 549 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 164 1
Сокольчук Александр 1 1
Шукшин Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152036 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44770 5
Россия - ЦФО - Курская область 677 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 896 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1929 1
Европа 24478 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52888 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2019 1
Эстония - Эстонская Республика 754 1
США - Колорадо - Денвер 121 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1615 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 705 1
Россия - ЮФО - Севастополь 561 1
США - Колумбия - Вашингтон 1419 1
Москва - Чертаново 10 1
США - Колорадо 384 1
Москва - Лианозово 14 1
Москва - СВАО - Бибирево 22 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 879 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30858 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53573 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6638 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6048 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3732 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9577 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10321 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5169 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5339 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1800 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11244 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6138 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 579 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2216 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1624 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 2008 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 210 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 228 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 219 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8807 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1293 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7184 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1058 1
The Washington Post 341 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1595 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 964 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 122 1
КГБ СССР Высшая школа 5 1
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 12 1
Единый день голосования 131 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

