Москва Чертаново
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
|Костырко Артем 6 3
|Путин Владимир 3171 1
|Орловский Виктор 379 1
|Массух Илья 231 1
|Воронков Михаил 9 1
|Венедиктов Алексей 9 1
|Булаев Николай 6 1
|Ермолов Юрий 2 1
|Белова Ирина 6 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
|Памфилова Элла 6 1
|Biden Joe - Байден Джо 127 1
|Biden Joseph - Джозеф Байден 58 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
|CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 120 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.