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Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва Чертаново



14.01.2025 МТС улучшила связь на новой дороге между МСД и Варшавским шоссе в Москве 1
15.12.2021 США в строжайшей тайне разработали систему онлайн-голосования, которая обернулась пшиком 1
25.05.2020 Путин разрешил в России выборы через интернет 1
05.03.2020 На Москве испытают электронное голосование на выборах всех уровней 1
09.09.2019 Более 10 тысяч москвичей приняли участие в электронном голосовании 1
09.09.2019 Электронное голосование на выборах в Мосгордуму за день ломалось дважды 1
29.08.2019 Четвертый тест электронного голосования в Москве показал надежность системы 1
15.08.2019 В России готовится электронный сервис для вызова на дом избирательной комиссии 1
25.03.2008 Префектура ЮАО Москвы выбирает ИТ-подрядчиков 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 6
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
ЦИК РФ - Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 17 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
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