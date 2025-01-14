Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС улучшила связь на новой дороге между МСД и Варшавским шоссе в Москве

ПАО «МТС» обеспечила мобильной связью и интернетом новую дорогу-связку, соединившую в конце декабря 2024 г/ Московский скоростной диаметр и Варшавское шоссе. Средняя скорость мобильного интернета на новой трассе составляет 54 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая бессветофорная дорога начинается в районе 32-го км МКАД и доходит до Варшавского шоссе. Трехкилометровая магистраль с тремя-четырьмя полосами движения в каждом направлении улучшила транспортную доступность, сократив время в пути на 23 минуты для жителей пяти районов города – Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Чертаново Южное, Чертаново Центральное и Северное Бутово, где проживают более 600 тыс. человек.

Как «умные» каски и видеоаналитика помогают добиться нулевого травматизма
Энергия ИИ

Для организации связи на новом участке трассы и на прилегающей к нему территории МТС задействовала современное оборудование и перераспределила частоты на действующих базовых станциях. В результате средняя скорость мобильного интернета на новой дороге составила 54 Мбит/с, максимальная – 88 Мбит/с.

«В Москве активно строятся новые дороги, которые значительно экономят время горожан и делают их жизнь комфортнее. Наша задача в связи с открытием новых дорог – оперативно обеспечить их качественной и надежной мобильной связью и интернетом. Мы развиваем свою телеком-сеть параллельно с расширением транспортной инфраструктуры, чтобы на любой городской трассе наши клиенты могли уверенно пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами», – сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Интервью «Базальт СПО» и ICL Services: Автоматизация бизнес-процессов — это серьезный тренд

Российские базовые станции массово включили в реестр радиоэлектроники в обход балльной системы. По баллам они не проходят

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

«Дочка» Veon за полмиллиарда долларов избавилась от своих вышек сотовой связи

Создание систем безопасности: можно ли говорить о готовности КИИ к современным угрозам ИБ?

Украина договорилась с Илоном Маском о прямом подключении смартфонов к Starlink

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2025 году

Показать еще

Наука

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье

Революция в передаче данных: крошечные вихри света расширяют пропускную способность оптоволокна в 8-16 раз
Показать еще