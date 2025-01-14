Москва ЮАО Бирюлево Восточное
|14.01.2025
|МТС улучшила связь на новой дороге между МСД и Варшавским шоссе в Москве 1
|04.07.2022
|Nubes запустит ЦОД в Москве 1
|28.08.2014
|Столичный «МегаФон» улучшил покрытие сети в 340 точках Москвы и Московской области 1
|22.04.2014
|Самая быстрая LTE-сеть в Москве оказалась у «Мегафона» 1
|25.03.2008
|Префектура ЮАО Москвы выбирает ИТ-подрядчиков 1
|15.02.2007
|«Центральный Телеграф» расширяет географию сети QWERTY 1
|18.02.2005
|"Корбина" и милиция отследили вредителя 1
|06.11.2003
|30 декабря в Москве откроют новый телефонный код 1
|06.03.2003
|МГТС введет на юге Москвы код "499" с 1 июля 2003 г. 1
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Nokia Alcatel-Lucent OneTouch - One Touch Idol 59 1
|Ростелеком - Центел QWERTY - Единая мультисервисная сеть 32 1
|Бондарь Юрий 12 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Лагутин Владимир 39 1
|Горлин Борис 2 1
|Резванов Алексей 4 1
|Ташкеева Наталья 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.