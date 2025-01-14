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Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва ЮАО Бирюлево Восточное

Москва - ЮАО - Бирюлево Восточное


14.01.2025 МТС улучшила связь на новой дороге между МСД и Варшавским шоссе в Москве 1
04.07.2022 Nubes запустит ЦОД в Москве 1
28.08.2014 Столичный «МегаФон» улучшил покрытие сети в 340 точках Москвы и Московской области 1
22.04.2014 Самая быстрая LTE-сеть в Москве оказалась у «Мегафона» 1
25.03.2008 Префектура ЮАО Москвы выбирает ИТ-подрядчиков 1
15.02.2007 «Центральный Телеграф» расширяет географию сети QWERTY 1
18.02.2005 "Корбина" и милиция отследили вредителя 1
06.11.2003 30 декабря в Москве откроют новый телефонный код 1
06.03.2003 МГТС введет на юге Москвы код "499" с 1 июля 2003 г. 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8804 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Yandex - Яндекс 7339 1
SAP SE 5276 1
Oracle Corporation 6687 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Google LLC 11775 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 1
Мостелеком 72 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 1
Nubes - Нубес 51 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 429 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 275 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 1
USB modem - USB модем 303 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
Аналоговые технологии 2769 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 1
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch - One Touch Idol 59 1
Ростелеком - Центел QWERTY - Единая мультисервисная сеть 32 1
Бондарь Юрий 12 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Лагутин Владимир 39 1
Горлин Борис 2 1
Резванов Алексей 4 1
Ташкеева Наталья 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 8
Москва - ЗАО - Тропарево-Никулино муниципальный округ 24 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 3
Москва - ЮВАО - Капотня 18 3
Москва - Печатники 128 2
Москва - Очаково-Матвеевское 11 2
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Москва - ЮЗАО - Теплый стан 39 2
Москва - ЮВАО - Люблино 38 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 1
Москва - ЮВАО - Марьино 66 1
Москва - Лианозово 13 1
Москва - СВАО - Бибирево 20 1
Москва - Чертаново 9 1
Москва - ЗАО - Солнцево - Солнцевский район 27 1
Москва - Щукино 11 1
Москва - ЮАО - Орехово-Борисово 19 1
Москва - ВАО - Измайлово 14 1
Москва - ВАО - Перово 26 1
Москва - ЗАО - Можайский район 22 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 1
Москва - СЗАО - Тушино 35 1
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 54 1
Москва - ЮВАО - Выхино-Жулебино 9 1
Москва - ЮАО - Южный административный округ 41 1
Москва - ЮАО - Нагатинская пойма - Нагатинский Затон - Парк имени 60-летия Октября 10 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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