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Москва ЮАО Нагатинская пойма Нагатинский Затон Парк имени 60-летия Октября

СОБЫТИЯ


29.10.2026 Московская верфь внедрила ML Sense для контроля применения СИЗ и курения 1
08.08.2025 Анатолий Гарбузов: Столичные компании производят продукцию для безопасности жителей города 2
29.09.2023 В «Яндекс картах» появился новый маршрут водного транспорта Москвы 1
27.02.2023 МТС обеспечила мобильным интернетом новые участки Большой кольцевой линии Московского метрополитена 1
09.08.2021 «Билайн» и Habidatum рассчитали оптимальные места для заправок электротранспорта в Москве 1
09.08.2021 Искусственный интеллект помог выявить локации для установки электрозаправок в Москве 1
24.02.2016 В библиотеках Южного округа Москвы открылись пункты приема подержанной цифровой техники в рамках акции «Доброе дело» 1
26.01.2016 Московский портал госуслуг подскажет новые коды плательщиков в 10 районах 1
17.06.2014 «Билайн» улучшил качество связи в густонаселенных районах Москвы 1
15.09.2009 «Силиконовая долина» Москвы продается со скрипом 1
20.05.2009 «Акадо» переходит на новый частотный план: первый этап 1
25.03.2008 Префектура ЮАО Москвы выбирает ИТ-подрядчиков 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 3
Бигфут телеком 2 1
Ростелеком 11091 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5751 1
Yandex - Яндекс 9446 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
Acronis - Акронис 491 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 1
ВИПАКС - VIPAKS 7 1
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Nagatino i-Land - Нагатино-ЗИЛ ЖК 6 1
Дарудар - Дару~дар 5 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 449 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 399 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Нагатино-ЗиЛ Технопарк 4 1
Москва - Южный речной вокзал 3 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 75 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2923 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1624 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 487 1
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Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 813 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 693 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 43 1
Новиков Алексей 68 2
Романов Константин 59 2
Проскурина Наталья 1 1
Кузьменко Илья 2 1
Медведев Владислав 62 1
Дружченко Сергей 11 1
Чернихов Андрей 1 1
Гарбузов Анатолий 179 1
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Россия - РФ - Российская федерация 169397 4
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Москва - ЮАО - Братеево 14 3
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Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 88 2
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